Украинският посланик Олеся Илашчук с първи коментар за скандала "Баба Алино"

Първи коментар само пред bTV на посланика на Украйна Олеся Илашчук относно скандала с луксозния комплекс в местността "Баба Алино" край Варна
Илашчук определи като фейкове твърденията, че украинският инвеститор в неизвестност – Олег Невзоров, се крие в посолството на Украйна и е търсил закрила от посолството. Посланикът добави, че всички процесуално-следствени действия следва да се извършват според българското законодателство и действащите двустранни споразумения.
"Във връзка с продължаващите обществени дискусии и появата на редица фалшиви материали официално заявяваме, че посолството на Украйна действа изключително в рамката на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. А защитата на нашите украински граждани – изключително в правовата рамка съгласно Виенската конвенция по консулските отношения и абсолютно с пряко спазване със законодателството и на страната на акредитацията – това е важно“, коментира посланикът.
"Всички процесуално-следствени действия следва да се извършват в правовата рамка на националното законодателство на Република България, както и с действащите международни двустранни споразумения за правозапазването между нашите страни", добави Илашчук.
2 Последния Софиянец
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
4 Мдаааа
5 селяк
6 Няма бира
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "селяк":Имаме 1 млрд дефицита на бюджета а даваме 3 млрд за Украйна.
9 Тая
10 Както е казал мъдреца
11 Да,бе
12 ужас
13 УЖАС
До коментар #2 от "Последния Софиянец":...леле мале, какви небостъргачи, билдинги и дворци-резиденции са се пръкнали в това "Баба Алино" нямам думи. Хак им сега на гадните олигарси, като общината им събори строежите...
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....А СВЕТИ ПЕТЪР ТРИ ПЪТИ СЕ Е ОТРЕКЪЛ
ИСТОРИЯТА ПОЧВА ОЩЕ ОТ БИБЛИЯТА :)
ВАРНЕНСКОТО ОПГ НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ ТОПЛАТА ВОДА :)
15 Исторически парк
16 То май и тя
17 Пиер
18 Пич
Нали виждате - гладят обикновена администрация за жертви.....
19 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Арменска ЕВРЕЙКА Силви Крикорян шефка на агенция по вписванията и имотния регистър назначена с протекци на ЕВРЕЙчето Даниел ЛОРЕР от ПП ДБ е ключовия човек осигурил ИЗМАМАТА и подписал документи за тва НЕлегално селище
20 Шишо
До коментар #19 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Абе тя леля ти Веска аферата от 20 години не е изтрезнявала.
21 Не бе не се крие
Това го знае половин БГ .
22 Сталин
23 В грешка си
До коментар #18 от "Пич":Радев като президент нищо не може да прекрати , неговото вето или решение може да се анулира с мнозенство от парламента , кой беше преди него там ? Мисли преди да пишеш
21:03 01.06.2026