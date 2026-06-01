Враг пред портите на Русия! След падането на дрон в Галац НАТО изпраща подкрепления в Румъния
  Тема: Украйна

1 Юни, 2026 22:10 687 24

Войниците ще бъдат изпратени във военновъздушната база "Михаил Когълничану", а целта е да обучават румънските сили за справяне със заплахите от страна на Русия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румъния ще получи подкрепления от страна на съюзниците в НАТО след експлозията на дрон камикадзе руско производство върху блок в източния град Галац – Испания изпраща два хеликоптера HN90, а Италия допълва военния си контингент в страната с още 100 войници, съобщава онлайн изданието на в. "Адевърул", позовавайки се на източници от Президентската администрация, пише БТА.

Според цитираните източници успоредно с тези мерки Румъния се опитва да получи по-напреднало американско присъствие на територията на страната, базирано не само на броя войници, а най-вече на осигуряваните от съюзниците военни способности. Стремежът е да се премине от "силно присъствие" към "интелигентно присъствие" от страна на САЩ, тоест към по-ефективно и по-добре адаптирано към нуждите на сигурността в региона военно сътрудничество, посочват източниците.

Новинарският сайт Зиаре посочва, че първите страни, които са се притекли на помощ на Румъния след падането на дрона в Галац, са Италия и Испания – държавите с най-големи румънски общности в Европа. Съюзниците от НАТО реагираха на призива на премиера Илие Боложан, който поиска военна помощ от съюзниците след инцидента от петък, отбелязва изданието.

Телевизия Диджи 24 от своя страна посочва, че изпращането на около 100 италиански войници в Румъния е в рамките на планирана мисия, която обаче ще бъде изтеглена две седмици по-рано заради падането на руски дрон върху блок Галац, при което бяха ранени двама души.

Позовавайки се на италианското издание "Република", което цитира италиански правителствени източници, телевизията посочва, че операцията е различна от мисията за охраната на въздушното пространство.

Войниците ще бъдат изпратени във военновъздушната база "Михаил Когълничану", а целта е да обучават румънските сили за справяне със заплахите от страна на Русия. Мисията им ще продължи около месец, а пристигането им се очаква около 15 юни, посочва италианската медия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 3 Отговор
    утре на обяд като стоите мирно внимавайте
    някой да не ви "изненада" изотзадзе !
    грешки стават, всичко се случва !

    22:11 01.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    100 човека и два хеликоптера.Страшна сила.хи хи хи

    22:12 01.06.2026

  • 3 Ще ги обучават

    19 2 Отговор
    как дроновете да не падат.

    22:12 01.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 8 Отговор
    ей ся Димата приключва с Финландия(3то шише) и ви почва и за танкера и за врага пред портата

    22:13 01.06.2026

  • 5 Без име

    16 2 Отговор
    Путин поне дали го премести?

    Коментиран от #11

    22:14 01.06.2026

  • 6 Мдааа бе

    23 4 Отговор
    Цялото НАТО и целия ЕС се нас. /раха. Бият се срещу една Русия и само с пропагандни статии я побеждават. А днес Русия се увеличи с 50 км.

    22:15 01.06.2026

  • 7 Механик

    21 4 Отговор
    Как страшно звучи заглавието! Чак се смръзнах.
    Ама като прочетох, че 100 войника ще "плашат" Русия и се сетих, че тия ще ги бие Лев Ященко сам. Дори без участието на първата и втората цигулка на оркестъра на Красната Армия.
    Сега се смея и не моя се запра.

    Коментиран от #9, #19

    22:17 01.06.2026

  • 8 Шопо

    9 5 Отговор
    Войната между НАТО и Русия ще бъде с ядрено оръжие.

    Коментиран от #12, #23

    22:18 01.06.2026

  • 9 Механик-водач

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Малко по малко НАТО увеличава ударната си сила на границата си с Русия. Не се знае в кой ден ще тръгнат напред. Краят на рашките е много близо.

    22:21 01.06.2026

  • 10 Пич

    13 2 Отговор
    Като в Гренландия...?! Трима войника, един старшина, и мотор с кош! И картечница на коша, но без боеприпаси, защото НАТО няма!!!

    22:22 01.06.2026

  • 11 Насочи

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Го на към Зелю и Украйна.

    22:23 01.06.2026

  • 12 Тъй ли

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Ядреното оръжие на Русия и за скраб вече не става. Никаква поддръжка от почти 40 години. Всичко е отишло за яхти и вили.

    Коментиран от #22

    22:23 01.06.2026

  • 13 Мишо Пелов

    12 3 Отговор
    Що за идиотско заглавие??
    Руски дрон в Румъния, обаче врагът пред портите на горката РуZZия?

    Коментиран от #14

    22:24 01.06.2026

  • 14 Карай бе

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мишо Пелов":

    Пропагандата да върви🤣😂🤣😂🤣 Наркобандера побеждава:))

    22:29 01.06.2026

  • 15 Зашеметяващо

    8 3 Отговор
    Още два хиликоптира плюс стэ войника....е сега я втасаха руснаците

    Коментиран от #20

    22:29 01.06.2026

  • 16 Путин гаварит по радио Расия

    4 3 Отговор
    МЕСТЯ ГО!


    Н - асрани
    А - мбразурни
    Т - ашачни
    О - лигофрени

    А от Другаря Си Дзинпин по китайското радио.
    Да не ме ядосват €вропейските подкупни бръмбари с тяхните търговски глупости да не им пусна ТОК и баба Урсулана да няма с какво да си мие зъбите и да се бърше г@з@ с листа от коприва.
    Европейски г€йтаци!

    22:36 01.06.2026

  • 17 Братя от Коиловци

    2 2 Отговор
    Ей, кажете им да казват овреме на власите, че са командоси, че...виж кви грешки станаха при нас докато се оправим с езика...

    22:37 01.06.2026

  • 18 Мдаа

    1 2 Отговор
    Армагедон е все по-близо...Според пророчествата 2030 г.

    22:37 01.06.2026

  • 19 Прочети това

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Украинците разнищиха бльодовете от фронта до Азовско море руски камион не може да бръмне.
    Затова НЕМА БЕНДЗИН в Крим и ВРЕМЕННО окупираните територии.

    22:38 01.06.2026

  • 20 А вика ли

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зашеметяващо":

    а.ра р..Ра
    😅😅😅

    22:40 01.06.2026

  • 21 НАТО изпраща

    0 0 Отговор
    50-тина пиянки с два пищова.Путин показа на света колко са смешни Нато и Фекалната Европа. Онзи пък рижав пудел пусна 20 бомби и започна да реве че запасите свършват.Големите лидери смешни с треперещи меки топки.

    22:43 01.06.2026

  • 22 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тъй ли":

    Кога за последно го инспектира? Явно си инспектор по въоръженията!

    22:43 01.06.2026

  • 23 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    ТСВ ще приключи за по малко от час

    22:44 01.06.2026

  • 24 Вен Бафлек

    1 0 Отговор
    Враг пред шортите…

    22:44 01.06.2026

