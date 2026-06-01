Новини
Свят »
Русия »
Рекордните удари на Украйна! Русия може да остане без гориво
  Тема: Украйна

Рекордните удари на Украйна! Русия може да остане без гориво

1 Юни, 2026 20:40 845 44

  • русия-
  • украйна-
  • петрол-
  • крим-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски

Това вече затруднява закупуването на гориво на едро за независимите мрежи от бензиностанции, които не са свързани с големите петролни компании

Рекордните удари на Украйна! Русия може да остане без гориво - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

През май Украйна нанесе удари по осем от десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. Сега Москва рискува да се сблъска с недостиг на гориво в страната, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

През май Украйна нанесе най-малко 30 удара по руски нефтови обекти – това е най-много за всеки месец от началото на пълномащабната инвазия.

Още новини от Украйна

Най-малко 16 от тях бяха насочени директно към нефтопреработвателни заводи. Дронове атакуваха осем от десетте най-големи преработвателни предприятия в Русия.

Киев заложи на повторни удари по едни и същи обекти – за да нанесе максимални щети и да направи бързия ремонт невъзможен.

Заводът "Янос“, който е съвместна собственост на "Роснефт“ и "Газпром нефт“, е получил три удара за месец. Обектите на "Лукойл“ в Нижни Новгород и Перм – по два.

Преди Украйна атакуваше предимно инсталациите за първична преработка – те са относително лесни за ремонт. Сега акцентът се премести върху инсталациите за вторична преработка.

"Вторичните агрегати помагат на нефтопреработвателните заводи да произвеждат повече бензин и дизелово гориво, но ремонтът им може да бъде много по-сложен и скъп, тъй като западните санкции затрудняват доставките на резервно оборудване от чужбина“, обяснява ветеранът в бранша и изследовател във Фонда "Карнеги“ за международния мир Сергей Вакуленко.

Освен рафинериите, дроновете атакуват и експортни терминали, помпени станции и хранилища за гориво.

Преработката спадна до нивата от 2009 г.

Според оценките на аналитичната компания OilX през май средният обем на преработката достигна 4,58 милиона барела на ден. Това е с 700 хиляди барела по-малко в сравнение с миналата година и е най-ниският показател от октомври 2009 г.

Поради спирането на заводите и съкращаването на капацитета анализаторите очакват по-нататъшно спадане на обемите.

За да не допусне вътрешен дефицит, руското правителство забрани износа на авиационно гориво до края на ноември. Продажбата на повечето видове бензин на външните пазари е забранена още по-рано.

От 1 април отново е в сила забрана за износ на повечето марки бензин. Това частично подкрепи вътрешните доставки.

Официално ситуацията на бензиностанциите изглежда относително спокойна: средната цена на бензина от началото на годината се е повишила само с 2 рубли – до 67,53 рубли за литър.

Въпреки това данните от борсата сочат друго. Към края на май обемите на премиум бензин 95-та марка, предлагани за продажба в европейската част на Русия, са спаднали до около 5000 тона на ден – това е една трета от предлагането преди година. Борсовите цени на този вид гориво са се повишили с повече от 20% на годишна база.

Това вече затруднява закупуването на гориво на едро за независимите мрежи от бензиностанции, които не са свързани с големите петролни компании.

Кремъл отрича наличието на проблем

"Русия засега не вижда риск от недостиг на гориво“, заяви на 21 май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той обясни спада в производството със сезонното техническо обслужване и добави, че търсенето и предлагането на гориво в Русия са балансирани.

Засега ограничения върху закупуването на гориво са въведени само на окупирания Кримски полуостров. Миналото лято дефицитът засегна Далечния Изток на Русия и окупираните украински територии.

Атаките съвпаднаха с кризата в Ормузкия проток: потоците през него практически спряха заради конфликта в Близкия Изток. Загубата на барели от страните от Персийския залив принуди Русия да увеличи износа на суров нефт.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоходовото

    14 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    20:41 01.06.2026

  • 2 Варна 3

    13 15 Отговор
    Слава на нашата приятелска Украйна!

    Коментиран от #7, #41

    20:42 01.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 6 Отговор
    ама гнома как викаше на ,,парада,, , а-РЯ , РЯ , РЯ...

    20:42 01.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 6 Отговор
    СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА - СМЯТАМ ДА ПРИКЛЮЧА С ЕДНО РАЗСЛЕДВАНЕ
    НА БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА И НЕЙНИТЕ ВРЪЗКИ И ДА ГО ДЕПОЗИРАМ ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ И РАЗСЛЕДВАНИТЕ МЕДИИ
    .....
    ДЕТО СЕ ВИКА ЛОВЦИТЕ НА СЕНЗАЦИИ ДА СТАНАТ ДИВЕЧ
    ......
    ЗА ДА РАЗБЕРЕ НАРОДА ЗА МЕДИЙНИТЕ ПОБЕДИ НА УКРАЙНА :)
    .......

    20:44 01.06.2026

  • 5 Поредната

    9 7 Отговор
    Помия.

    Коментиран от #12

    20:44 01.06.2026

  • 6 Коста

    9 12 Отговор
    До 2 месеца Окраина ще капитулира!

    Коментиран от #8, #43

    20:44 01.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    Никога дори! Но блатото - да!

    20:46 01.06.2026

  • 9 ами

    7 3 Отговор
    ха ха ха - русия остана без ракети защо да не остане и без гориво

    20:46 01.06.2026

  • 10 да питам

    6 6 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #19

    20:46 01.06.2026

  • 11 Автаназов

    7 3 Отговор
    Денефтанизацията продължава!

    20:48 01.06.2026

  • 12 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Поредната":

    ами то в русия всичко е помия
    даже и рИма се получи /случайно/😊

    20:48 01.06.2026

  • 13 Васил

    5 1 Отговор
    Май ще се окаже нефт гази а бензин нема.

    20:48 01.06.2026

  • 14 Механик

    4 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!

    20:48 01.06.2026

  • 15 Варна 3

    1 1 Отговор
    Всичко показва, и че Путин си въобразява, че всичко му е наред? Ето колко свежа информация за нас. Русия скоро може да капитулира.

    20:49 01.06.2026

  • 16 1488

    4 2 Отговор
    когато ойропедал роди, тогаз Русия може да остане без гориво

    20:50 01.06.2026

  • 17 ООрана държава

    3 3 Отговор
    А укрсйна от къде има гориво?

    20:50 01.06.2026

  • 18 Да,бе

    1 2 Отговор
    Руснаците без ракети,снаряди и войници пребиха изпозападналите с едни лопати от втората световна...И не са силни руснаците,а противника е мек,та дрънка...

    20:51 01.06.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    без АРМАТА-и тях искат , ама не могат да ги намерят

    20:51 01.06.2026

  • 20 .....

    5 0 Отговор
    На кой му пука за орките 😆

    20:51 01.06.2026

  • 21 Каква Украйна ?

    2 4 Отговор
    целият Запад , та и ние сме мобилизирани срещу Русия.Горката Украйна , ако остане и един ден без тази помощ.

    Коментиран от #37

    20:52 01.06.2026

  • 22 България

    1 2 Отговор
    яде папура от Черна Гора хаха ха!😆

    20:52 01.06.2026

  • 23 Соломон

    2 0 Отговор
    Досега беше лошо.Сега на Русия и предстои да разбере какво е ужастно

    20:53 01.06.2026

  • 24 Владо

    2 0 Отговор
    Сбърканяци.

    20:53 01.06.2026

  • 25 Какво,

    0 3 Отговор
    ще правим с украинците във Варна, които Ни застрояват и изсичат горите?

    Коментиран от #28, #29, #32, #33, #36

    20:53 01.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ново голямо унижение за Русия

    3 0 Отговор
    Арменският премиер Никол Пашинян отхвърли призива на Москва страната му да проведе референдум за присъединяване към Европейския съюз. Той заяви, че отношенията с Русия са в „етап на трансформация“. Кремъл засили натиска върху Армения заради сближаването ѝ с Брюксел преди изборите през уикенда. Решението дойде, след като руският президент Владимир Путин предупреди, че „украинският сценарий“ е започнал с европейските амбиции на Киев.

    20:53 01.06.2026

  • 28 54321

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Какво,":

    Остави.
    Оказаха се руснаци.
    Ще трябва да ги аплодираме.

    20:54 01.06.2026

  • 29 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Какво,":

    Може и имоти да купуваме вместо да застроим.

    Коментиран от #34

    20:54 01.06.2026

  • 30 Тодар Живков

    3 1 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    20:55 01.06.2026

  • 31 факт

    1 2 Отговор
    абе русия незнам , татарбулгар ...

    20:56 01.06.2026

  • 32 Навсякъде където има

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Какво,":

    замесени проруски индивиди и вербувани от руското разузнаване очаквай подобни безобразия.

    20:57 01.06.2026

  • 33 Хади да им правиш

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Какво,":

    Дудуци.

    20:57 01.06.2026

  • 34 Хи хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ми ,иди и си купи. После да не ревеш по телевизията.

    Коментиран от #39

    20:57 01.06.2026

  • 35 Мишо Дудикоф 🥷

    2 0 Отговор
    Путин ще си ходи. Съсипа държавата за 5 години.

    Коментиран от #40

    20:58 01.06.2026

  • 36 Мунчовци

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Какво,":

    за този ли украински строител говориш? —> “Олег Невзоров - собственикът на скандалната групировка "КУБ" е сочен за фигура от проруското минало на Украйна и е обект на мащабни разследвания за измами в родния си град Одеса. Явява се като кандидат за кмет на Одеса от бившата проруска партия ОПЗЖ (Опозиционна платформа – За живот), която е официално забранена. Още през 2018 г. съдът в Украйна запорира цялото имущество на Невзоров и негови роднини заради разследвания за фалшифициране на финансови документи, банкови измами и незаконно притежание на оръжие. Невзоров е свързван и с проруски медийни проекти, като Телеграм канала 8News.”

    20:59 01.06.2026

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Каква Украйна ?":

    многоходовка е това ,иначе-Лисабон за неделю

    20:59 01.06.2026

  • 38 хахахахха

    1 1 Отговор
    поредната пропагандна статия,западналите все по често показват безсилието си срещу Русия

    Коментиран от #42

    21:02 01.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Загиваща федерация Русия!

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Той съсипа и България, като докара нас "руски мир" и опростачи народа. Боко и Шиши са пропагандирани от Русия. БСП, Възраждане, Величие, ИТН и МЕЧ ще бъдат унищожени. 2022 година щеше да стане много по-добро за България, ако не беше свалено правителството с вот на недоверие, по предложение на четирите заедно с тази напудрена Митрофанова.

    21:03 01.06.2026

  • 41 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    тебе още ли не са те арестували за коментара по адрес на Радев,явно трябва още един сигнал да подам

    21:03 01.06.2026

  • 42 БГ копейки

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "хахахахха":

    Е, какво? Лошо ли е? Лошо е само за Москва и за руските сополи в България.

    21:03 01.06.2026

  • 43 Хитра Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    Месеците уточни, ама за годината нищо не казваш!!!

    21:04 01.06.2026

  • 44 НЕ Е САМО БЛУМБЕРГ

    0 0 Отговор
    ФИНАНСИСТЪТ и

    Енергиен Експерт

    ВЛАДИСЛАВ ШИРЯЕВ заяви :

    КРЕМЪЛ НИ ЛЪЖЕ .

    КАКВИ 5,
    10 - 20 %
    Е УНИЩОЖИЛА
    УКРАЙНА ОТ НАШЕТО
    ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕТРОЛ.

    НАЙ МАЛКО 45% Е ИЗВЪН СТРОЯ
    И АКО УКРАЙНА
    ПРОДЪЛЖАВА СЪС СЪЩОТО ТЕМПО
    ДО МЕСЕЦ - ДВА

    БЕНЗИНЪТ ще бъде дефицит
    В Цяла Русия до Урал.
    А Не само във КРИМ

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:05 01.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания