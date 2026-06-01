Рекордните удари на Украйна! Русия може да остане без гориво

През май Украйна нанесе удари по осем от десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. Сега Москва рискува да се сблъска с недостиг на гориво в страната, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.
През май Украйна нанесе най-малко 30 удара по руски нефтови обекти – това е най-много за всеки месец от началото на пълномащабната инвазия.
Най-малко 16 от тях бяха насочени директно към нефтопреработвателни заводи. Дронове атакуваха осем от десетте най-големи преработвателни предприятия в Русия.
Киев заложи на повторни удари по едни и същи обекти – за да нанесе максимални щети и да направи бързия ремонт невъзможен.
Заводът "Янос“, който е съвместна собственост на "Роснефт“ и "Газпром нефт“, е получил три удара за месец. Обектите на "Лукойл“ в Нижни Новгород и Перм – по два.
Преди Украйна атакуваше предимно инсталациите за първична преработка – те са относително лесни за ремонт. Сега акцентът се премести върху инсталациите за вторична преработка.
"Вторичните агрегати помагат на нефтопреработвателните заводи да произвеждат повече бензин и дизелово гориво, но ремонтът им може да бъде много по-сложен и скъп, тъй като западните санкции затрудняват доставките на резервно оборудване от чужбина“, обяснява ветеранът в бранша и изследовател във Фонда "Карнеги“ за международния мир Сергей Вакуленко.
Освен рафинериите, дроновете атакуват и експортни терминали, помпени станции и хранилища за гориво.
Преработката спадна до нивата от 2009 г.
Според оценките на аналитичната компания OilX през май средният обем на преработката достигна 4,58 милиона барела на ден. Това е с 700 хиляди барела по-малко в сравнение с миналата година и е най-ниският показател от октомври 2009 г.
Поради спирането на заводите и съкращаването на капацитета анализаторите очакват по-нататъшно спадане на обемите.
За да не допусне вътрешен дефицит, руското правителство забрани износа на авиационно гориво до края на ноември. Продажбата на повечето видове бензин на външните пазари е забранена още по-рано.
От 1 април отново е в сила забрана за износ на повечето марки бензин. Това частично подкрепи вътрешните доставки.
Официално ситуацията на бензиностанциите изглежда относително спокойна: средната цена на бензина от началото на годината се е повишила само с 2 рубли – до 67,53 рубли за литър.
Въпреки това данните от борсата сочат друго. Към края на май обемите на премиум бензин 95-та марка, предлагани за продажба в европейската част на Русия, са спаднали до около 5000 тона на ден – това е една трета от предлагането преди година. Борсовите цени на този вид гориво са се повишили с повече от 20% на годишна база.
Това вече затруднява закупуването на гориво на едро за независимите мрежи от бензиностанции, които не са свързани с големите петролни компании.
Кремъл отрича наличието на проблем
"Русия засега не вижда риск от недостиг на гориво“, заяви на 21 май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той обясни спада в производството със сезонното техническо обслужване и добави, че търсенето и предлагането на гориво в Русия са балансирани.
Засега ограничения върху закупуването на гориво са въведени само на окупирания Кримски полуостров. Миналото лято дефицитът засегна Далечния Изток на Русия и окупираните украински територии.
Атаките съвпаднаха с кризата в Ормузкия проток: потоците през него практически спряха заради конфликта в Близкия Изток. Загубата на барели от страните от Персийския залив принуди Русия да увеличи износа на суров нефт.
1 Многоходовото
20:41 01.06.2026
2 Варна 3
Коментиран от #7, #41
20:42 01.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:42 01.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА И НЕЙНИТЕ ВРЪЗКИ И ДА ГО ДЕПОЗИРАМ ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ И РАЗСЛЕДВАНИТЕ МЕДИИ
.....
ДЕТО СЕ ВИКА ЛОВЦИТЕ НА СЕНЗАЦИИ ДА СТАНАТ ДИВЕЧ
......
ЗА ДА РАЗБЕРЕ НАРОДА ЗА МЕДИЙНИТЕ ПОБЕДИ НА УКРАЙНА :)
.......
20:44 01.06.2026
5 Поредната
Коментиран от #12
20:44 01.06.2026
6 Коста
Коментиран от #8, #43
20:44 01.06.2026
8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #6 от "Коста":Никога дори! Но блатото - да!
20:46 01.06.2026
9 ами
20:46 01.06.2026
10 да питам
Коментиран от #19
20:46 01.06.2026
11 Автаназов
20:48 01.06.2026
12 хихи
До коментар #5 от "Поредната":ами то в русия всичко е помия
даже и рИма се получи /случайно/😊
20:48 01.06.2026
13 Васил
20:48 01.06.2026
14 Механик
20:48 01.06.2026
15 Варна 3
20:49 01.06.2026
16 1488
20:50 01.06.2026
17 ООрана държава
20:50 01.06.2026
18 Да,бе
20:51 01.06.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "да питам":без АРМАТА-и тях искат , ама не могат да ги намерят
20:51 01.06.2026
20 .....
20:51 01.06.2026
21 Каква Украйна ?
Коментиран от #37
20:52 01.06.2026
22 България
20:52 01.06.2026
23 Соломон
20:53 01.06.2026
24 Владо
20:53 01.06.2026
25 Какво,
Коментиран от #28, #29, #32, #33, #36
20:53 01.06.2026
27 Ново голямо унижение за Русия
20:53 01.06.2026
28 54321
До коментар #25 от "Какво,":Остави.
Оказаха се руснаци.
Ще трябва да ги аплодираме.
20:54 01.06.2026
29 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #25 от "Какво,":Може и имоти да купуваме вместо да застроим.
Коментиран от #34
20:54 01.06.2026
30 Тодар Живков
20:55 01.06.2026
31 факт
20:56 01.06.2026
32 Навсякъде където има
До коментар #25 от "Какво,":замесени проруски индивиди и вербувани от руското разузнаване очаквай подобни безобразия.
20:57 01.06.2026
33 Хади да им правиш
До коментар #25 от "Какво,":Дудуци.
20:57 01.06.2026
34 Хи хи хи
До коментар #29 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ми ,иди и си купи. После да не ревеш по телевизията.
Коментиран от #39
20:57 01.06.2026
35 Мишо Дудикоф 🥷
Коментиран от #40
20:58 01.06.2026
36 Мунчовци
До коментар #25 от "Какво,":за този ли украински строител говориш? —> “Олег Невзоров - собственикът на скандалната групировка "КУБ" е сочен за фигура от проруското минало на Украйна и е обект на мащабни разследвания за измами в родния си град Одеса. Явява се като кандидат за кмет на Одеса от бившата проруска партия ОПЗЖ (Опозиционна платформа – За живот), която е официално забранена. Още през 2018 г. съдът в Украйна запорира цялото имущество на Невзоров и негови роднини заради разследвания за фалшифициране на финансови документи, банкови измами и незаконно притежание на оръжие. Невзоров е свързван и с проруски медийни проекти, като Телеграм канала 8News.”
20:59 01.06.2026
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "Каква Украйна ?":многоходовка е това ,иначе-Лисабон за неделю
20:59 01.06.2026
38 хахахахха
Коментиран от #42
21:02 01.06.2026
40 Загиваща федерация Русия!
До коментар #35 от "Мишо Дудикоф 🥷":Той съсипа и България, като докара нас "руски мир" и опростачи народа. Боко и Шиши са пропагандирани от Русия. БСП, Възраждане, Величие, ИТН и МЕЧ ще бъдат унищожени. 2022 година щеше да стане много по-добро за България, ако не беше свалено правителството с вот на недоверие, по предложение на четирите заедно с тази напудрена Митрофанова.
21:03 01.06.2026
41 хахахахха
До коментар #2 от "Варна 3":тебе още ли не са те арестували за коментара по адрес на Радев,явно трябва още един сигнал да подам
21:03 01.06.2026
42 БГ копейки
До коментар #38 от "хахахахха":Е, какво? Лошо ли е? Лошо е само за Москва и за руските сополи в България.
21:03 01.06.2026
43 Хитра Копейка
До коментар #6 от "Коста":Месеците уточни, ама за годината нищо не казваш!!!
21:04 01.06.2026
44 НЕ Е САМО БЛУМБЕРГ
Енергиен Експерт
ВЛАДИСЛАВ ШИРЯЕВ заяви :
КРЕМЪЛ НИ ЛЪЖЕ .
КАКВИ 5,
10 - 20 %
Е УНИЩОЖИЛА
УКРАЙНА ОТ НАШЕТО
ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕТРОЛ.
НАЙ МАЛКО 45% Е ИЗВЪН СТРОЯ
И АКО УКРАЙНА
ПРОДЪЛЖАВА СЪС СЪЩОТО ТЕМПО
ДО МЕСЕЦ - ДВА
БЕНЗИНЪТ ще бъде дефицит
В Цяла Русия до Урал.
А Не само във КРИМ
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
21:05 01.06.2026