Рекордните удари на Украйна! Русия може да остане без гориво

През май Украйна нанесе удари по осем от десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. Сега Москва рискува да се сблъска с недостиг на гориво в страната, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

През май Украйна нанесе най-малко 30 удара по руски нефтови обекти – това е най-много за всеки месец от началото на пълномащабната инвазия.

Най-малко 16 от тях бяха насочени директно към нефтопреработвателни заводи. Дронове атакуваха осем от десетте най-големи преработвателни предприятия в Русия.

Киев заложи на повторни удари по едни и същи обекти – за да нанесе максимални щети и да направи бързия ремонт невъзможен.

Заводът "Янос“, който е съвместна собственост на "Роснефт“ и "Газпром нефт“, е получил три удара за месец. Обектите на "Лукойл“ в Нижни Новгород и Перм – по два.

Преди Украйна атакуваше предимно инсталациите за първична преработка – те са относително лесни за ремонт. Сега акцентът се премести върху инсталациите за вторична преработка.

"Вторичните агрегати помагат на нефтопреработвателните заводи да произвеждат повече бензин и дизелово гориво, но ремонтът им може да бъде много по-сложен и скъп, тъй като западните санкции затрудняват доставките на резервно оборудване от чужбина“, обяснява ветеранът в бранша и изследовател във Фонда "Карнеги“ за международния мир Сергей Вакуленко.

Освен рафинериите, дроновете атакуват и експортни терминали, помпени станции и хранилища за гориво.

Преработката спадна до нивата от 2009 г.

Според оценките на аналитичната компания OilX през май средният обем на преработката достигна 4,58 милиона барела на ден. Това е с 700 хиляди барела по-малко в сравнение с миналата година и е най-ниският показател от октомври 2009 г.

Поради спирането на заводите и съкращаването на капацитета анализаторите очакват по-нататъшно спадане на обемите.

За да не допусне вътрешен дефицит, руското правителство забрани износа на авиационно гориво до края на ноември. Продажбата на повечето видове бензин на външните пазари е забранена още по-рано.

От 1 април отново е в сила забрана за износ на повечето марки бензин. Това частично подкрепи вътрешните доставки.

Официално ситуацията на бензиностанциите изглежда относително спокойна: средната цена на бензина от началото на годината се е повишила само с 2 рубли – до 67,53 рубли за литър.

Въпреки това данните от борсата сочат друго. Към края на май обемите на премиум бензин 95-та марка, предлагани за продажба в европейската част на Русия, са спаднали до около 5000 тона на ден – това е една трета от предлагането преди година. Борсовите цени на този вид гориво са се повишили с повече от 20% на годишна база.

Това вече затруднява закупуването на гориво на едро за независимите мрежи от бензиностанции, които не са свързани с големите петролни компании.

Кремъл отрича наличието на проблем

"Русия засега не вижда риск от недостиг на гориво“, заяви на 21 май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той обясни спада в производството със сезонното техническо обслужване и добави, че търсенето и предлагането на гориво в Русия са балансирани.

Засега ограничения върху закупуването на гориво са въведени само на окупирания Кримски полуостров. Миналото лято дефицитът засегна Далечния Изток на Русия и окупираните украински територии.

Атаките съвпаднаха с кризата в Ормузкия проток: потоците през него практически спряха заради конфликта в Близкия Изток. Загубата на барели от страните от Персийския залив принуди Русия да увеличи износа на суров нефт.