Тръмп: Преди да си ида, ще помилвам всеки, който се приближи на 3 метра от Овалния кабинет!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е обещавал помилване на висши служители от администрацията си, преди да напусне поста си, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

„Ще помилвам всеки, който се приближи на по-малко от 60 метра от Овалния кабинет“, казал Тръмп на скорошна среща, предизвиквайки смях в публиката. Думите му бяха предадени от източници на изданието.

Друг източник на вестника, който се срещна с Тръмп тази година, каза, че президентът на САЩ се шегува с помилването на всеки, който се приближи на по-малко от 3 метра от Овалния кабинет.

60 метра са приблизително еквивалентни на 200 фута, а 3 метра - на 10 фута.

Миналата година, по време на разговор със съветници, Тръмп обеща да проведе пресконференция преди да напусне поста си и да обяви масови помилвания, заявиха няколко очевидци. Те казаха, че президентът не е уточнил дали е предложил помилване за някакво конкретно престъпление.

Белият дом не потвърди информацията на вестника.

„The Wall Street Journal трябва да се научи да приема шегите сериозно, но правото на президента да помилва е абсолютно“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

Миналата есен Тръмп помилва сътрудниците си, обвинени в опит за отмяна на изборите през 2020 г. Сред помилваните бяха бившият президентски адвокат и бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, бившият началник на кабинета на Тръмп през 2020 г. Марк Медоус и дългогодишният му съветник Борис Епщайн.

Освен това, след встъпването си в длъжност Тръмп помилва, намали присъдите си и нареди прекратяване на наказателните дела срещу приблизително 1 500 участници в нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г. Общо приблизително 1 270 души са осъдени по дела, свързани с нападението срещу Капитолия. Приблизително 1 600 са обвинени и близо 80% от подсъдимите са се признали за виновни.