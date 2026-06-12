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Китай твърди, че чужди разузнавателни служби използват морски костенурки и риби за шпионаж

Китай твърди, че чужди разузнавателни служби използват морски костенурки и риби за шпионаж

12 Юни, 2026 10:50 1 520 9

  • шпионаж-
  • китай-
  • тайван-
  • костенурки

Според Пекин събраните данни могат да бъдат използвани за изготвяне на подробни подводни карти

Китай твърди, че чужди разузнавателни служби използват морски костенурки и риби за шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайското Министерство на държавната сигурност заяви, че чуждестранни разузнавателни служби използват морски животни, оборудвани със сензори, за събиране на чувствителна информация в китайски териториални води, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В публикация в социалните мрежи Mинистерството предупреди за използването на "нови видове шпионско оборудване" за извличане на морски данни с потенциално военно значение. Според съобщението в някои китайски води са били засечени сравнително големи морски животни, включително костенурки и риби, снабдени със сензори за наблюдение.

"Тези животни се движат в определени райони с цел да събират чувствителни данни за морската среда като температура на водата, соленост и океански течения. След това да предават информацията в чужбина чрез сателит", посочва Министерството.

Китайските власти твърдят още, че чуждестранни организации използват специализирани шамандури със сензори, както и оборудване на борда на търговски кораби, способно да следи в реално време дейността в пристанищата.

Според Пекин събраните данни могат да бъдат използвани за изготвяне на подробни подводни карти, които да помогнат за идентифициране на потенциални уязвимости в крайбрежната отбрана на Китай.

Министерството призова за по-строг контрол върху вносното оборудване и насърчи рибарите и морските работници да сигнализират за подозрителни шамандури или устройства, открити във водите.

Напрежението между Китай и западните държави по въпросите на шпионажа и националната сигурност продължава от години, като Пекин и редица западни правителства си отправят взаимни обвинения в разузнавателна дейност.

През юни 2026 г. разузнавателният алианс "Пет очи", в който участват службите на Австралия, Нова Зеландия, Канада, Великобритания и САЩ, предупреди, че китайски агенти се представят за онлайн специалисти по подбор на кадри, за да получават секретна информация от потенциални източници.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    Това е прийом на укропам. По едно време дресираха делфини за шпиони. Даже им привързваха и шмайзери по перките.

    Коментиран от #3

    10:53 12.06.2026

  • 2 Бит Хек Смет

    4 2 Отговор
    Имаме и бойни комари.

    10:59 12.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Дори имаше филм. В него им привързваха мини с магнити. Учеха ги да разпознават флагове и ги пускаха да намират кораба и да се допрат до него за да се залепи мината ❗

    11:10 12.06.2026

  • 4 А бандерите имаха комарите

    0 1 Отговор
    Китай твърди, че чужди разузнавателни служби използват морски костенурки и риби за шпионаж

    Според Пекин събраните данни могат да бъдат използвани за изготвяне на подробни подводни карти
    -;-
    Сега като се отопли времето и ще видим резултата от биолабораториите на бандерите - нали имаха агресивните комари!

    11:36 12.06.2026

  • 5 хахахах

    1 0 Отговор
    Лузърите плачат а уинърите си спайвайт колкото си искат. Това е Китай драги дрОгари, жалка, жалваща се нация щото армията им е хартиен тигър, заобиколени са от всички страни, не могат и да помиришат отрити води. Не китай ами Къктай хахахах

    13:33 12.06.2026

  • 6 В БГ се ползват дресрани хлебарки

    1 0 Отговор
    За специални операции - пантера.

    13:34 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 майдин чайна

    0 0 Отговор
    Китай пое поредния L, костенурките ги шпионирали, оплачете се на армнския поп, мега суперсилата китай хахаха

    Коментиран от #9

    13:37 12.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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