Германия призова Иран към преговори със САЩ в Исламабад

21 Април, 2026 12:56 1 224 32

Берлин настоява за диалог преди изтичането на примирието между Вашингтон и Техеран

Германия призова Иран към преговори със САЩ в Исламабад - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Иран да участва в конструктивни преговори със САЩ в Исламабад, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е готов да отпътува за пакистанската столица, а Техеран трябва да приеме предложението „в името на своя народ“.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че към момента няма делегация от Иран, която да е заминала за разговори.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срокът на примирието между Вашингтон и Техеран, договорено на 8 април, изтича „утре вечер американско време“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Хитлер мечтаел да стигне до Иран и Индия.

    12:58 21.04.2026

  • 2 Дръта чанта

    22 1 Отговор
    Нафта нема 🤣

    13:00 21.04.2026

  • 3 Георги

    25 1 Отговор
    е нали с агресора не се преговаря?!

    13:00 21.04.2026

  • 4 Култура Миянко

    28 3 Отговор
    Германската мишка 🐁Велзевул що не призва Сащ към разум и преговори ?

    Коментиран от #14, #21, #29

    13:02 21.04.2026

  • 5 604

    32 3 Отговор
    Призовете краваристан да си убира крушите..рептили утре че предадете гренландия.

    13:05 21.04.2026

  • 6 604

    23 2 Отговор
    На украйнъ дават ..тия ги призовават..двэен аршин пак...суляци...

    13:07 21.04.2026

  • 7 Тръмпи

    9 20 Отговор
    Скъпи журналисти, спрете да манипулирате хората - преговори между САЩ и Иран никога не е имало! Просто вицето на САЩ се разходи до Пакистан, където делегацията на Иран му връчи техните искания, той ги е прочел набързо и ги хвърлил в кошчето, а после на път към летището остави исканията на САЩ, които най-вероятно бързо са се озовали там, където са и иранските искания! Това, ако са преговори, ха ха хаааа! Единственото нещо, което е факт е, че имаше 14 дневно примирие между САЩ и Иран, което изтича утре! Войната продължава, и това е факт също! Иранците просто не знаят с кой си имат работа! Нека им пуснат кадри от германските градове към 1 май 1945! Или кадри от Токио към август 1945 година! От Нагасаки и Хирошима! Архивите са живи, даже кадрите са вече и оцветени! На елитът на Иран не му пука за народа и все още си въобразява, че ще остане на власт, но много скоро ще разберат, че грешат! Проблемът на иранците, на журналистите, а и на повечето хора е, че просто нищо не знаят за военният потенциял на САЩ, а уверявам ви, че той е просто ужасен! Само си представете, че това е държава, която през 1944 година е организирала и стоварила над 1 милион души войска в Нормандия! Сега сме 2026 година, ха ха хаааа, как мислите - по трудно ли ще им е, да го направят това! Ако решат в САЩ, то светът може да спре да съществува реално!

    Коментиран от #8, #10, #16, #19, #25

    13:08 21.04.2026

  • 8 Шопо

    24 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмпи":

    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    13:11 21.04.2026

  • 9 арбалета 🎯

    18 1 Отговор
    Центчетата , да ви е честит Новият Министър председател ! Ха-ха !

    13:11 21.04.2026

  • 10 Майор Мишев

    22 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмпи":

    Не лъжи прррр д льооо ,в момента численият състав на американската армия е около 450000 трябват още поне толкова за мобилизация ,а нещо за логистика чувал ли си ,че тази армия с амунициите си ,оръжията ,горивото и храната трябва да се предвижи на 10ки хиляди километри .И като тръгнат обратно хилядите бодибег чували към Сащ и на рижата бай Перукан ще му хвръкне главата .

    13:14 21.04.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    17 3 Отговор
    Джърмания не трябва ли да призовава САЩ да си налегнат парцалите?
    В момента Тръмп блокира... уж... ако въобще знае кво прави

    13:14 21.04.2026

  • 12 Хаха

    9 2 Отговор
    Какви бяха цените на петрола при Байдън и какви са при Тръмп???

    13:16 21.04.2026

  • 14 И какво направи Германия

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Култура Миянко":

    когато Иран бе "конструктивно" нападнат по време на преговори?

    13:19 21.04.2026

  • 15 1356

    10 2 Отговор
    Що не призове САЩ

    Коментиран от #32

    13:20 21.04.2026

  • 16 Много

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмпи":

    истина има в коментара ви, но трябва ли държавите една след друга след заплаха от САЩ да вдигат ръце и да се предават? Първо беше Венецуела, сега Иран. Следват Куба, Гренландия, Канада, Китай и т.н.

    13:21 21.04.2026

  • 17 Призови злото САЩ да си отиде зад океана

    14 1 Отговор
    А не продажно мутро да караш Иран, геройски защитавайки се от тази световна гняс САЩ. Продадени боклуци!

    13:22 21.04.2026

  • 18 долу ес

    11 1 Отговор
    ами що не призоват сащ да се махнат от региона завинаги? а израел защо не призовата да напуснат три страни сирия Палестина и Ливан?

    13:23 21.04.2026

  • 19 7855678

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмпи":

    И с кои са имат работа ?
    С една фалирала псевдо държава и един президент който е напълно изперкал

    13:23 21.04.2026

  • 20 По добре

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "Бизнес Инсайдър":

    Ходи си Изследвай

    Русофилската Тиква

    Че нещо е Вкиснала.

    Коментиран от #22, #23, #28

    13:26 21.04.2026

  • 21 Хи хи хи

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Култура Миянко":

    Ами че, нали точно тоa Ваде Fool, външния на фредерике шМерц, ходи на крака при "богоизбраните" с метани и чупка в кръста да засвидетелства "безусловна подкрепа" същия резил, като наште в киийюф

    13:31 21.04.2026

  • 22 ХА ХА

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "По добре":

    Лапуркай бе тръбар ,кво се обясняваш на човека ,мрррршоооо !

    13:33 21.04.2026

  • 23 Гресиран козяк

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "По добре":

    По добре е да си го намаааш яко у прррр деллоо за да се успокоиш .

    13:35 21.04.2026

  • 24 Нацисти

    6 1 Отговор
    Пародия на политици

    13:49 21.04.2026

  • 25 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмпи":

    Абее май на теб требе а ти пуснат архивни кадри от софия 1943/1944

    оффф отде ви намират такива
    обратно на умни ???!

    13:54 21.04.2026

  • 26 Гошо

    4 0 Отговор
    "Германия призова" Това звучи като-Хамстер те атакува

    14:06 21.04.2026

  • 27 В името на своят народ

    4 0 Отговор
    В името на своят народ този доброволно да влезне в лудницата или в затвора!! Харчат парите на данъкоплатците за глупости !!

    14:19 21.04.2026

  • 29 Ами щото

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Култура Миянко":

    Е мръсна швабска фашага, която ако не загине във войната ще бъде съдена някой ден когато всичко приключи.

    14:25 21.04.2026

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор
    Съотношението 15милона войници срещу 20000 не е в полза на задокеанските ни дружки.Освен всеки да воюва като Рамбо.Да не забравяме фактът за нападение от 17посоки към самолетоносачите и задръстването на тоалетните от масовите позиви за дефекация на целият екипаж.Истината е някъде там,кутията на Пандора е широко отворена...

    15:35 21.04.2026

  • 31 а вие кога ще спрете

    1 0 Отговор
    Да подкрепяте материално и военно терористите израел?

    Нали европа имяше ценности думме дойчар?

    18:02 21.04.2026

  • 32 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "1356":

    Зоненгевер в руснаците остана,за немеца само кехлибарената стая ...

    00:00 22.04.2026

