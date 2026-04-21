Германия призова Иран към преговори със САЩ в Исламабад

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Иран да участва в конструктивни преговори със САЩ в Исламабад, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е готов да отпътува за пакистанската столица, а Техеран трябва да приеме предложението „в името на своя народ“.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че към момента няма делегация от Иран, която да е заминала за разговори.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срокът на примирието между Вашингтон и Техеран, договорено на 8 април, изтича „утре вечер американско време“.