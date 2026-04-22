Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Китай: Близкият изток е в „критична точка“ между война и мир

22 Април, 2026 11:47, обновена 22 Април, 2026 11:50 1 571 4

  • китай-
  • иран-
  • война-
  • мир-
  • близкия изток-
  • критична точка

Пекин призова за деескалация и готовност за конструктивна роля, без коментар за Тръмп

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Китай заяви, че ситуацията в Близкия изток се намира в „критична точка“, без да коментира публично обявеното от американския президент Доналд Тръмп удължаване на примирието с Иран, предаде Agence France-Presse (AFP), цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун заяви на редовен брифинг, че Пекин е готов да продължи да играе „конструктивна роля“ в усилията за намиране на политическо решение на кризата.

По думите му регионът се намира в „критична точка на преход от война към мир“, като основен приоритет е да се предотврати възобновяване на военните действия.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    След края на тази война всички ще работим за евреите за 1 евро на час.

    11:52 22.04.2026

  • 2 Имам предчувствие че

    10 1 Отговор
    Съединените щати се подготвят за сериозен удар върху Иран и е необходимо още време за подготовка.
    Възможно е и да разработват планове за сухопътна операция и изчакват удобният момент да приспят бдителността на твърдото крило ирански висши офицери.
    Ще ми свършат ли горивата до 30 дни както предвиждат от блумбърг и какво ще правим ние Европейския съюз е основният въпрос

    Коментиран от #4

    12:20 22.04.2026

  • 3 Володимир Дронски

    0 0 Отговор
    Ну, хунта! Пагади!

    14:29 22.04.2026

  • 4 Предчувствие

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Имам предчувствие че":

    Че прегаме коне и магарища

    14:32 22.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания