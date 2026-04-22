Китай: Близкият изток е в „критична точка“ между война и мир

Китай заяви, че ситуацията в Близкия изток се намира в „критична точка“, без да коментира публично обявеното от американския президент Доналд Тръмп удължаване на примирието с Иран, предаде Agence France-Presse (AFP), цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун заяви на редовен брифинг, че Пекин е готов да продължи да играе „конструктивна роля“ в усилията за намиране на политическо решение на кризата.

По думите му регионът се намира в „критична точка на преход от война към мир“, като основен приоритет е да се предотврати възобновяване на военните действия.