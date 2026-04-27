Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран предлага сделка за Ормузкия проток срещу край на американската блокада

27 Април, 2026 16:31 2 367 30

  • иран-
  • сащ-
  • сделка-
  • блокада-
  • ормузки проток

Техеран е готов да отвори ключовия морски коридор, ако САЩ спрат войната и натиска върху иранските пристанища

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран е заявил готовност да отвори Ормузкия проток, ако Съединените щати прекратят блокадата на иранските пристанища и военните действия срещу Ислямската република, като в замяна предлага темата за иранската ядрена програма да бъде разгледана на по-късен етап, предава БТА.

Това съобщиха представители на държави от региона, цитирани от Асошиейтед прес.

Предложението е било отправено след визитата на иранския външен министър Абас Арагчи в Русия - един от основните съюзници на Техеран, отбелязва американското издание Axios.

Според информацията посланието е било предадено до Вашингтон чрез Пакистан.

Асошиейтед прес посочва, че е малко вероятно американският президент Доналд Тръмп да приеме подобна формула, тъй като тя оставя нерешени ключовите спорове, довели до началото на израелско-американската военна операция на 28 февруари.

В събота Тръмп коментира пред журналисти, че след отмяната на посещението на американските пратеници в Пакистан Иран е изпратил „много по-добро“ предложение. Той не разкри конкретни детайли, но подчерта, че едно от основните условия на Вашингтон остава Техеран да не разполага с ядрено оръжие.

След сключването на крехкото примирие между двете страни обаче Вашингтон и Техеран продължават да не могат да постигнат съгласие по въпроса за Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който в мирно време преминава около една пета от световните доставки на нефт и природен газ.

Американската блокада на иранските пристанища има за цел да възпрепятства износа на ирански петрол и да лиши Ислямската република от жизненоважни приходи. Същевременно тази мярка поставя Техеран под допълнителен натиск, тъй като страната е изправена пред недостиг на капацитет за съхранение и риск от ограничаване на добива.

От своя страна блокирането на Ормузкия проток създаде сериозни политически и икономически проблеми за Доналд Тръмп заради рязкото поскъпване на петрола и бензина в навечерието на ключовите междинни избори в САЩ през ноември.

Ситуацията постави в трудно положение и американските съюзници в Персийския залив, които традиционно използват протока за износ на нефт и природен газ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 10 Отговор
    Значи Румбата ще пуска тръбата при Варна.

    16:33 27.04.2026

  • 2 Насади се Дончо

    26 4 Отговор
    на пачи яйца с този Иран…

    16:33 27.04.2026

  • 3 Спасителен пояс

    15 4 Отговор
    за удавника Тръмп.

    16:39 27.04.2026

  • 4 Пич

    25 5 Отговор
    Така или иначе, ще има сделка! И тя ще бъде по лоша за САЩ и Израел, отколкото беше ситуацията преди войната! А "моралните" им щети ще са слабо казано - огромни!

    Коментиран от #5

    16:45 27.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доказателство

    12 5 Отговор
    Питали ЕС как ще противодейства на енергийната криза и задаващ се инфлационен шок. Оттам отговорили, че ще противодействат, като пуснат нови банкноти с по-голям номинал. Нашите политици веднага са отчели тази новина като доказателство за далновидното ни присъединяване към еврозоната.

    Коментиран от #8

    16:53 27.04.2026

  • 7 Kaлпазанин

    9 4 Отговор
    Вярваме ви ,откога победителя се моли на победения ,помия до шия

    Коментиран от #9

    16:54 27.04.2026

  • 8 Баба

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Доказателство":

    Пари като шума. И печката не можеш да си запалиш с тях. Фалшиви са.

    16:56 27.04.2026

  • 9 Написали

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    Че предложението е такова, че САЩ няма да се съгласят с него. Сащисаните са в ъгъла.

    16:57 27.04.2026

  • 10 ПО-КЪСНО

    5 7 Отговор
    и кога ще е това ПО-КЪСНО?
    Какви ще се козовете на САЩ за това ПО-КЪСНО?
    Нали религията ви забраняваше ядрени оръжия. Как пък това ви се оказа най-големия проблем?!
    Няма да стане.

    Коментиран от #21

    17:01 27.04.2026

  • 11 От кухнятя

    8 12 Отговор
    след 3 дена очаквайте здраво мачкане на чалмосани михлюзи.

    17:03 27.04.2026

  • 12 Лекар

    12 0 Отговор
    Май "лекарството" което прилагахте на другите ви се оказа доста горчиво когато трябва да го взимате сами.

    17:04 27.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Макробиолог

    8 3 Отговор
    Aмер блокада не е особено ефективна щот иранският нефт се товари и танкери на клиенти като китайците например.

    Коментиран от #16, #19

    17:05 27.04.2026

  • 15 ТРЪМП СТРАШНИИ

    2 9 Отговор
    Давайте урана и ви отхлабвам примката.

    17:07 27.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Макробиолог":

    Кой китайски танкер натоварен с ирански петрол е минал през блокадата, че нещо не са разбра.

    17:09 27.04.2026

  • 17 Горски

    5 5 Отговор
    Три военни кораба на Китай са в Ормузкия проток и показно го отпушиха от американската блокада , която бе също от три кораба. Китайският военен флот е по голям, по -модерен и по-силен от този на САЩ. Той е причината, че САЩ вероятно няма да посмеят да блокират повече протока. Китай да влиза в протока и да си съпровожда корабите друг избор няма, ако се повредят и другите самолетоносачи трудно ще им бъде на американците но лесно на света. Всъщност света стана заложник на еди крадци на нефт и газ. В Европа са Украйна а в глобален аспект тези които ограничават със санкции всичките. Не само Китай, а и целия свят страда от мераците на Нетаняху и лобито в САЩ. А Китай, най-малко защото си има Русия за съсед. И пак ще е най-конкурентно способен. Китай никога няма да остави Иран в ръчичките им. А и иранците днес са на посещение в Москва. Ако Израел и САЩ пак опитат и Иран спази обещанието си да занули шейховете, не 1/5, а 1/3 ще изчезне снабдяването с горива, торове, хелий и т.н.

    Коментиран от #26

    17:16 27.04.2026

  • 18 ГанЯ

    4 3 Отговор
    Чаршафите нали спечелиха, какво реват😁

    17:21 27.04.2026

  • 19 от кога

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Макробиолог":

    мераците се предлагат като факти. би ли ни казал име на китайски танкер направил това?

    17:22 27.04.2026

  • 20 мдаа

    4 5 Отговор
    Чаршафите на колене без да се молят в посока Мека.

    17:23 27.04.2026

  • 21 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПО-КЪСНО":

    Кой ти каза че те развиват ядрени оръжия не глу..пак или глу..пачко ? Уран обогатяват така както и ние имаме за АЕЦ Козлодуй..и те искат евтин ток за ядрена електроцентрала...капиш?

    17:25 27.04.2026

  • 22 Дзак

    1 2 Отговор
    Остава въпроса за безмислената атака!

    Коментиран от #24

    17:31 27.04.2026

  • 23 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    3 2 Отговор
    Давайте УРАНА.
    Тръмп може да чака, а вие.

    17:46 27.04.2026

  • 24 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    За кво ли е на аятоласите.

    17:48 27.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Китайска ДЖОНГА

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Върнаха ма янките.
    Карал съм аятоласи за Китай.

    17:50 27.04.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор
    След няколко месеца иранците ще ядат Корани 😁

    17:59 27.04.2026

  • 28 Тити

    2 0 Отговор
    Иранците май ще гризнат дървото без износ на петрол няма пари

    18:01 27.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 копейка с чалма

    0 0 Отговор
    И нещо за ядене искаме

    18:07 27.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания