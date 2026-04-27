Иран предлага сделка за Ормузкия проток срещу край на американската блокада

Иран е заявил готовност да отвори Ормузкия проток, ако Съединените щати прекратят блокадата на иранските пристанища и военните действия срещу Ислямската република, като в замяна предлага темата за иранската ядрена програма да бъде разгледана на по-късен етап, предава БТА.
Това съобщиха представители на държави от региона, цитирани от Асошиейтед прес.
Предложението е било отправено след визитата на иранския външен министър Абас Арагчи в Русия - един от основните съюзници на Техеран, отбелязва американското издание Axios.
Според информацията посланието е било предадено до Вашингтон чрез Пакистан.
Асошиейтед прес посочва, че е малко вероятно американският президент Доналд Тръмп да приеме подобна формула, тъй като тя оставя нерешени ключовите спорове, довели до началото на израелско-американската военна операция на 28 февруари.
В събота Тръмп коментира пред журналисти, че след отмяната на посещението на американските пратеници в Пакистан Иран е изпратил „много по-добро“ предложение. Той не разкри конкретни детайли, но подчерта, че едно от основните условия на Вашингтон остава Техеран да не разполага с ядрено оръжие.
След сключването на крехкото примирие между двете страни обаче Вашингтон и Техеран продължават да не могат да постигнат съгласие по въпроса за Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който в мирно време преминава около една пета от световните доставки на нефт и природен газ.
Американската блокада на иранските пристанища има за цел да възпрепятства износа на ирански петрол и да лиши Ислямската република от жизненоважни приходи. Същевременно тази мярка поставя Техеран под допълнителен натиск, тъй като страната е изправена пред недостиг на капацитет за съхранение и риск от ограничаване на добива.
От своя страна блокирането на Ормузкия проток създаде сериозни политически и икономически проблеми за Доналд Тръмп заради рязкото поскъпване на петрола и бензина в навечерието на ключовите междинни избори в САЩ през ноември.
Ситуацията постави в трудно положение и американските съюзници в Персийския залив, които традиционно използват протока за износ на нефт и природен газ.
8 Баба
До коментар #6 от "Доказателство":Пари като шума. И печката не можеш да си запалиш с тях. Фалшиви са.
16:56 27.04.2026
9 Написали
До коментар #7 от "Kaлпазанин":Че предложението е такова, че САЩ няма да се съгласят с него. Сащисаните са в ъгъла.
16:57 27.04.2026
10 ПО-КЪСНО
Какви ще се козовете на САЩ за това ПО-КЪСНО?
Нали религията ви забраняваше ядрени оръжия. Как пък това ви се оказа най-големия проблем?!
Няма да стане.
Коментиран от #21
17:01 27.04.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "Макробиолог":Кой китайски танкер натоварен с ирански петрол е минал през блокадата, че нещо не са разбра.
17:09 27.04.2026
До коментар #14 от "Макробиолог":мераците се предлагат като факти. би ли ни казал име на китайски танкер направил това?
21 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #10 от "ПО-КЪСНО":Кой ти каза че те развиват ядрени оръжия не глу..пак или глу..пачко ? Уран обогатяват така както и ние имаме за АЕЦ Козлодуй..и те искат евтин ток за ядрена електроцентрала...капиш?
Тръмп може да чака, а вие.
До коментар #22 от "Дзак":За кво ли е на аятоласите.
До коментар #17 от "Горски":Върнаха ма янките.
Карал съм аятоласи за Китай.
