Иран предлага сделка за Ормузкия проток срещу край на американската блокада

Иран е заявил готовност да отвори Ормузкия проток, ако Съединените щати прекратят блокадата на иранските пристанища и военните действия срещу Ислямската република, като в замяна предлага темата за иранската ядрена програма да бъде разгледана на по-късен етап, предава БТА.

Това съобщиха представители на държави от региона, цитирани от Асошиейтед прес.

Предложението е било отправено след визитата на иранския външен министър Абас Арагчи в Русия - един от основните съюзници на Техеран, отбелязва американското издание Axios.

Според информацията посланието е било предадено до Вашингтон чрез Пакистан.

Асошиейтед прес посочва, че е малко вероятно американският президент Доналд Тръмп да приеме подобна формула, тъй като тя оставя нерешени ключовите спорове, довели до началото на израелско-американската военна операция на 28 февруари.

В събота Тръмп коментира пред журналисти, че след отмяната на посещението на американските пратеници в Пакистан Иран е изпратил „много по-добро“ предложение. Той не разкри конкретни детайли, но подчерта, че едно от основните условия на Вашингтон остава Техеран да не разполага с ядрено оръжие.

След сключването на крехкото примирие между двете страни обаче Вашингтон и Техеран продължават да не могат да постигнат съгласие по въпроса за Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който в мирно време преминава около една пета от световните доставки на нефт и природен газ.

Американската блокада на иранските пристанища има за цел да възпрепятства износа на ирански петрол и да лиши Ислямската република от жизненоважни приходи. Същевременно тази мярка поставя Техеран под допълнителен натиск, тъй като страната е изправена пред недостиг на капацитет за съхранение и риск от ограничаване на добива.

От своя страна блокирането на Ормузкия проток създаде сериозни политически и икономически проблеми за Доналд Тръмп заради рязкото поскъпване на петрола и бензина в навечерието на ключовите междинни избори в САЩ през ноември.

Ситуацията постави в трудно положение и американските съюзници в Персийския залив, които традиционно използват протока за износ на нефт и природен газ.