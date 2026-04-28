Напрежение между Украйна и Израел заради руски кораби със зърно от окупираните украински земи, акостирали в Хайфа

28 Април, 2026 05:56, обновена 28 Април, 2026 06:07 851 10

Киев привиква днес израелския посланик във външното министерство

Гидеон Саар, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският външен министър Гидеон Саар нарече твърденията на Украйна относно пристигането на кораби със зърно в израелското пристанище Хайфа "неоснователни".

Според Киев зърното е било събрано в окупирани територии от руската армия, които Украйна счита за свои. Израел отговори с искане Украйна да предостави солидни доказателства и да се въздържи от заместване на дипломацията с изявления в социалните медии.

„Уважаеми господин министър, дипломатическите отношения, особено между приятелски държави, не се изграждат в Twitter или в медиите. Обвиненията не са доказателство. Доказателства в подкрепа на обвиненията все още не са представени. Преди да се обърнете към медиите и социалните медии, дори не сте подали искане за правна помощ“, написа Саар в отговор на X.

Относно ситуацията със съдилищата той добави, че „въпросът ще бъде преразгледан“. „Израел е държава, управлявана от върховенството на закона с независими правоприлагащи органи. Всички израелски власти ще действат в съответствие със закона“, отбеляза Саар.

На 27 април украинският външен министър Андрий Сибега съобщи в X, че израелският посланик е бил призован в украинското външно министерство на 28 април, където ще му бъде връчена протестна нота. Той каза, че израелският посланик е бил призован поради пристигането на втори кораб, превозващ зърно, в пристанището на Хайфа. Сибига добави, че Украйна вече е изпратила запитване относно предишния кораб, но Израел го е игнорирал.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наистина

    18 1 Отговор
    укрите създават само проблеми !

    Коментиран от #3

    06:13 28.04.2026

  • 2 Дивергент

    13 0 Отговор
    Темата “ окупирани територии” е чувствителна за Израел….

    06:18 28.04.2026

  • 3 Сюреализъм

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина":

    Киев привиква израелския посланник..

    06:20 28.04.2026

  • 4 Да видим

    2 18 Отговор
    Руската федерация се управлява от хазарски елит, назначил някой си Путин за президент. 1/3 от населението на Израел са низша класа хазари, и рускоговорящи.

    Какво правят хазарите? Каквото са правели винаги. Нападан. Грабят. Разпродават.

    Кремълската държава трябва да се казва Новохазария.

    Коментиран от #6

    06:21 28.04.2026

  • 5 Ми кат погледне

    14 0 Отговор
    човек, укрите могат да предявят претенции за всичкото зърно от цяла Русия, щото се считат за най-древната нация по тези земи и съответно земите са техни, само временно окупирани от руснаци... И Черно море е тяхно, щото те са го изкопали...

    06:27 28.04.2026

  • 6 Много забсвно

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да видим":

    Илиза, че с кръени братя с нашите управляващи?

    06:32 28.04.2026

  • 7 Тея

    6 0 Отговор
    Украйнците , взеха много да стават много нагли . На какво основание определят кой какво и от кого купува. Защо си мислят , че всички са им длъжни , трябва да ги подкрепят и да се съобразяват с тях ?

    06:40 28.04.2026

  • 8 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Зельо ще настъпи мотикста. Не знае ли че може да лае срещу всички, освен срещу Израел и САЩ?

    06:42 28.04.2026

  • 9 Гориил

    2 0 Отговор
    Руските граждани продават реколтата си на руския пазар. Украйна е обявявана за окупационна сила, палач и грабител. Продаденото зърно след това се доставя до руски зърнобази. Това зърно се изкупува от руски и международни търговци и се изнася в над сто държави. Русия изпраща част от зърното безплатно на гладуващите страни.Фермери, селяни и селскостопански предприятия си спомнят с отвращение за корупцията и престъпния ред в Украйна.

    06:42 28.04.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Ами нека укрофашистите да го изнесат това зърно... ако могат...

    06:44 28.04.2026