Напрежение между Украйна и Израел заради руски кораби със зърно от окупираните украински земи, акостирали в Хайфа

Израелският външен министър Гидеон Саар нарече твърденията на Украйна относно пристигането на кораби със зърно в израелското пристанище Хайфа "неоснователни".
Според Киев зърното е било събрано в окупирани територии от руската армия, които Украйна счита за свои. Израел отговори с искане Украйна да предостави солидни доказателства и да се въздържи от заместване на дипломацията с изявления в социалните медии.
„Уважаеми господин министър, дипломатическите отношения, особено между приятелски държави, не се изграждат в Twitter или в медиите. Обвиненията не са доказателство. Доказателства в подкрепа на обвиненията все още не са представени. Преди да се обърнете към медиите и социалните медии, дори не сте подали искане за правна помощ“, написа Саар в отговор на X.
Относно ситуацията със съдилищата той добави, че „въпросът ще бъде преразгледан“. „Израел е държава, управлявана от върховенството на закона с независими правоприлагащи органи. Всички израелски власти ще действат в съответствие със закона“, отбеляза Саар.
На 27 април украинският външен министър Андрий Сибега съобщи в X, че израелският посланик е бил призован в украинското външно министерство на 28 април, където ще му бъде връчена протестна нота. Той каза, че израелският посланик е бил призован поради пристигането на втори кораб, превозващ зърно, в пристанището на Хайфа. Сибига добави, че Украйна вече е изпратила запитване относно предишния кораб, но Израел го е игнорирал.
1 Наистина
Коментиран от #3
06:13 28.04.2026
2 Дивергент
06:18 28.04.2026
3 Сюреализъм
До коментар #1 от "Наистина":Киев привиква израелския посланник..
06:20 28.04.2026
4 Да видим
Какво правят хазарите? Каквото са правели винаги. Нападан. Грабят. Разпродават.
Кремълската държава трябва да се казва Новохазария.
Коментиран от #6
06:21 28.04.2026
5 Ми кат погледне
06:27 28.04.2026
6 Много забсвно
До коментар #4 от "Да видим":Илиза, че с кръени братя с нашите управляващи?
06:32 28.04.2026
7 Тея
06:40 28.04.2026
8 Пешо от панелката
06:42 28.04.2026
9 Гориил
06:42 28.04.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:44 28.04.2026