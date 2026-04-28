Напрежение между Украйна и Израел заради руски кораби със зърно от окупираните украински земи, акостирали в Хайфа

Израелският външен министър Гидеон Саар нарече твърденията на Украйна относно пристигането на кораби със зърно в израелското пристанище Хайфа "неоснователни".

Според Киев зърното е било събрано в окупирани територии от руската армия, които Украйна счита за свои. Израел отговори с искане Украйна да предостави солидни доказателства и да се въздържи от заместване на дипломацията с изявления в социалните медии.

„Уважаеми господин министър, дипломатическите отношения, особено между приятелски държави, не се изграждат в Twitter или в медиите. Обвиненията не са доказателство. Доказателства в подкрепа на обвиненията все още не са представени. Преди да се обърнете към медиите и социалните медии, дори не сте подали искане за правна помощ“, написа Саар в отговор на X.

Относно ситуацията със съдилищата той добави, че „въпросът ще бъде преразгледан“. „Израел е държава, управлявана от върховенството на закона с независими правоприлагащи органи. Всички израелски власти ще действат в съответствие със закона“, отбеляза Саар.

На 27 април украинският външен министър Андрий Сибега съобщи в X, че израелският посланик е бил призован в украинското външно министерство на 28 април, където ще му бъде връчена протестна нота. Той каза, че израелският посланик е бил призован поради пристигането на втори кораб, превозващ зърно, в пристанището на Хайфа. Сибига добави, че Украйна вече е изпратила запитване относно предишния кораб, но Израел го е игнорирал.