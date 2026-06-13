Украински депутат: Путин не постигна нито една цел - ще се бори да вземе поне Донбас, за да спаси лицето си

Руският президент Владимир Путин е стигнал до задънена улица във войната срещу Украйна, след като не успя да постигне нито една от целите си. Но без това той не може да сложи край на войната.
Това заяви Роман Костенко, депутат и секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада, в предаването „Велики Лвов говори“.
„Това, което казва нашето разузнаване и което анализираме, е, че минималната цел, която Путин може да представи като междинна, е превземането на Донбас. Докато не го превземе, той или ще се опита да преговаря, или ще продължи боевете“, каза Костенко.
Той добави, че Путин се нуждае от това, за да остане поне регионален лидер. Нуждае се от някаква победа във войната, за да спаси лицето си. В същото време той добави, че позицията на Украйна е станала значително по-силна, отколкото беше по време на интензивните преговори през есента и зимата.
„Сега сме в обратната ситуация. На практика ги спряхме. Да, те постигат известен напредък, но търпят огромни загуби на бойното поле. Има блокада на Крим – важен елемент от мирния процес. Нашите дипломатически удари унищожиха 30-40% от руската нефтопреработвателна промишленост. Освен това, по време на посещението на Путин имаше няколко политически удара срещу Москва и Санкт Петербург. Това е всичко, което оформя нашата преговорна позиция“, подчерта депутатът.
Въпреки положителните развития, ситуацията на фронтовата линия остава трудна за украинските отбранителни сили, заяви Костенко, призовавайки обществеността „да не изпада в еуфория“.
„Фактът, че сега можем да кажем, че спираме врага в някои райони, не означава, че сме го спрели на 100%. Той продължава да напредва. Константиновка е много труден район за нас“, каза Костенко.
Депутатът добави, че Русия все още съсредоточава по-голямата част от усилията си върху настъплението в целия Донецки регион.
„Те се опитват да напреднат там въпреки тежките загуби, но офанзиватане е спряна. Затова е изключително важно да се поддържа баланс между нормалната информационна хигиена, като се има предвид, че ситуацията ни наистина се е подобрила. И, от друга страна, да не изпадаме в тази еуфория, че победата е утре, като по този начин престанем да обръщаме достатъчно внимание на нашата армия“, подчерта Костенко.
Анализатори вече съобщиха за руските настъпления близо до Константиновка. Както отбеляза военният наблюдател Денис Попович, в момента съществува вероятност те да успеят да превземат града до края на лятото. Той обясни, че Русия се опитва да приложи същата тактика в района на града, както преди време в Покровск – консолидиране на покрайнините и опит за инфилтрация.
Военният експерт Павел Нарожни отбеляза, че ситуацията близо до Константиновка не се развива добре за отбранителните сили на Украйна. Той отбеляза, че Русия продължава да разрушава града с въздушни бомби, принуждавайки украинските защитници да се оттеглят на „стотици метри“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Боби
Коментиран от #50, #116
21:03 13.06.2026
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8 Пич
До коментар #2 от "Без име":Подкрепям те напълно! Точно така е!
21:04 13.06.2026
9 Гост
Коментиран от #22, #128
21:04 13.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 СРО ЧНО
Следват подробности
21:07 13.06.2026
16 РЕАЛИСТ
21:07 13.06.2026
17 Така, така…
21:07 13.06.2026
18 И Киев е Руски
21:08 13.06.2026
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22 Териториите нямат никакво значение.
До коментар #9 от "Гост":Дори не знаете целта на Русия. СВО започна за ВЛИЯНИЕ, то е най-ценното нещо, а не териториите. Целта на Путин е да постави проруско правителство в Украйна и да я превърне в руска марионетка. Всичко останало е без значение. Само такъв вариант носи ползи на Русия и би оправдало донякъде огромните загуби, които реализира.
Коментиран от #40
21:11 13.06.2026
23 Че кой
До коментар #20 от "Има факти":превзема градове бре тротке? Има СВО, а тя се провежда с цел прочистване.
Коментиран от #130
21:11 13.06.2026
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25 Ъххх
До коментар #20 от "Има факти":Освободитеритории колкото две Българии, бе математико. Факт.
21:12 13.06.2026
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29 Путин:
Коментиран от #138
21:13 13.06.2026
30 Ами
До коментар #6 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":Да ,кво се пенят за 20 процента върната руска територия,нищо работа нали,всъщност колкото цяла България:)))Пишете победа като на Финландия дето победила Русия,ама върнала цяла Карелия и няколко по малки области:)))
21:14 13.06.2026
31 Руски депутати:
21:14 13.06.2026
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33 Механик
До коментар #1 от "Бункера!":Кой бункер бе? Оня в Полша ли?
А сакън недейте го удря, че зеления наркос мое да даде фира.
Коментиран от #65
21:14 13.06.2026
34 Захар Прилепин :
"Разчитахме за седмица и половина (да превземем Киев) – и това е. След това се случи това, което се случи. На този етап Русия, която изградихме, не може да победи в тази война. Трябва да построим нещо друго, нещо съвсем различно."
21:15 13.06.2026
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36 Осведомен
Коментиран от #41
21:18 13.06.2026
37 Ахахаха
🇷🇺 ☠️ Военният комисар Олег Соколенко, началник на военните комисариати на Первомайския и Авиационния райони Ростов-на-Дон, е открит мъртъв близо до жилищна високоетажна сграда. Властите твърдят, че по-късно са намерили бележка в апартамента му, показваща, че той сам е взел това решение, и са поискали никой
Сега длъжността му е посочена като вакантна на сайта на Ростовския областен военен комисариат.
По отделен случай бившият военен комисар Дмитрий Белоцерковец е осъден през април по обвинения за подкуп. - местни медии ☠️ ☠️ ☠️ ☠️
War drone tank military
21:20 13.06.2026
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40 Гост
До коментар #22 от "Териториите нямат никакво значение.":Смешното е, че ти си мислиш, че знаеш какви са целите на Русия.
Русия гледаше как ЕС и САЩ й отнемат богатата на ресурси и територии Украйна. Как малко-по-малко западът примамваше украинците, като подкупваше лидерите им и внедряваше прозападно правителство зад кормилото. И как това прозападно правителство реши да сгафи, като започна етническата чистка в Донбас. На Русия не й трябваше повече, за да спре да си играе на Мински споразумения и да вземе нещата в свои ръце.
Едно е сигурно: западът дъъъълго време няма да посмее да неглижира интересите на Русия.
Коментиран от #61
21:21 13.06.2026
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45 Абе
До коментар #26 от "Соломон":Пишман Соломона,къде си тръгнал да защитаваш бандерите с тоя еврейски ник:))) И руския в подарените на Украйна земи барабар с хората и ден победи няма земна сила ,която да ги забрани и Украйна ще връщат на Русия такива земи докато трябва:)))Иначе наркоманът го избраха,защото обеща мир в Донбас,а той тръгна Крим да иска и сега е върнал 20 процента ,колкото цяла България:)И още ще върне ,те и в Курск бяха влезли и повечето не излезоха:),там си останаха:)
21:22 13.06.2026
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48 Абе
До коментар #39 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":Ти на 3 март поне запали ли:)),че и оня Пасито на 9 трябва да пали за червенатаармия,че без Русия ни България,ни на Пасито дедите щяха да оцелеят:)
21:25 13.06.2026
49 Летец Пешеходец
21:26 13.06.2026
50 стопанина
До коментар #4 от "Боби":Чиба!
21:26 13.06.2026
51 Хахахахаха
21:26 13.06.2026
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61 Смешното е, че русофилите не знаят
До коментар #40 от "Гост":целта на идола си Путин. А той казва във всяко свое изказване:
"Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия."
21:32 13.06.2026
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64 Смях в залата
😆
21:33 13.06.2026
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66 Ха-ха
До коментар #2 от "Без име":Вярно е, Русийката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!
21:34 13.06.2026
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80 ВВП
21:47 13.06.2026
81 ВВП
21:48 13.06.2026
82 ВВП
21:51 13.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ВВП
21:52 13.06.2026
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88 ВВП
21:57 13.06.2026
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91 Отстрани
Русия обаче, постига много други цели , при това много успешно.
Укрепи си държавата, сплоти си народа, изчисти си продажните корумпирани боклуците, възроди огромна индустрия независима от чужди държави, модернизира армията, стабилизира финансовата си система , увеличи населението си с 10 милиона души, спечели огромен международен авторитет и симпатии, накара половината свят да се почувстват по-свободни , докара западния свят до нервна , военна, финансова и суровинна криза, показа на света същността на западния лицемерен и апокалиптичен свят и неговата несъстоятелност, ......както и много други!
Коментиран от #125
21:58 13.06.2026
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93 Украински защитник
Путин затова и предложи отстъпки да върне територии от области невписани в Конституцията на РФ, за да напуснем без бой- та да не бъдат разрушени градовете. Но западните ни партньори забраниха това. Лошото обаче е, че след като руснаците си върнат и останалото от Донецк, няма да ни върнат нищо след това.
Коментиран от #101
21:59 13.06.2026
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95 ВВП
21:59 13.06.2026
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101 И нищо няма да приключи
До коментар #93 от "Украински защитник":Докато майчиния език на Зеленски и Православната Църква не бъдат възстановени в останалото от Украйна(ако остане нещо). А бандеровските национални празници забранени! Пък ако ще и Европа да колкапсира до тогава.
Какво смята да "проговаря" тоя Роман Костенко от „Велики Лвов говори“ не е ясно..
Коментиран от #110
22:09 13.06.2026
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112 Безспорен факт
До коментар #53 от "Това са безспорни":е че в Русия живеят много по добре от колкото в евр0гейск@т@ к0чин@,като коне с капаци сте,заляти от западна пропаганда"Русия е лоша","в Русия мизерстват",а в същност реалността е че в Русия всичко е наред,и западните лидери изпадат в истерия от този факт
22:15 13.06.2026
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116 хахахахха
До коментар #4 от "Боби":то ко слушаш хахлите много фантазии може да чуеш,ама си остават само фантазии
22:17 13.06.2026
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119 Супер
До коментар #118 от "1945":И с ко ти помогна троленето? 😄
22:19 13.06.2026
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122 хахахахха
До коментар #118 от "1945":с тая пошла пропаганда нищо не постигате
22:21 13.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
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125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Смешник
22:25 13.06.2026
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128 В Русия съвсем друго казват.
До коментар #9 от "Гост":"По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."
22:27 13.06.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Какво е това СВО, което се
До коментар #23 от "Че кой":провежда с изпратени на фронта над 700 000 мобилизирани руско население. И над 1,5 милиона жертви. СВО се провежда от специални военни части, а не от огромно количество руски мобилизиран народ. :)
22:30 13.06.2026
131 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
22:31 13.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 В Русия съвсем друго казват.
До коментар #129 от "Истината е че":"Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."
Коментиран от #136
22:31 13.06.2026
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136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Автономни дронове. Лошо за руснаците.
Коментиран от #150
22:32 13.06.2026
138 хихи
До коментар #29 от "Путин:":съвсем го е треснала деменцията. не е добре човека личи си
22:34 13.06.2026
139 Да живее
22:34 13.06.2026
140 Атина Палада
22:34 13.06.2026
141 Какво остана
Коментиран от #158
22:36 13.06.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 хахахахха
До коментар #136 от "Крепостен на Хартиената мечка":Живееш по зле от Папуа Нова Гвинея, защото се намираш к0чин@т@ наречена ес,ако жеше в Русия щеше да живееш много по добре!
22:37 13.06.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Аве мишкари
До коментар #142 от "стоян георгиев":Навсякъде в Русия има и интернет и гориво и продукти,стига с тая пошла пропаганда,досаждате вече!
Коментиран от #152, #154
22:39 13.06.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Ами
си мислят че целта на Путин е окраина :)
Коментиран от #153
22:40 13.06.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 хахахахха
До коментар #137 от "Автономни дронове. Лошо за руснаците.":фантазиите на укродебилите,само с тях и ще си останат,както и евр0гейт@ците
22:42 13.06.2026
151 Спазваме информационната хигиена
22:42 13.06.2026
152 стоян георгиев
До коментар #146 от "Аве мишкари":Верно ли?демек самите руснаци лъжат?има гориво в крим може да ползваш телеграм фейсбук или тубата свободно в русия а?хах...явно руснаците се жалят без причина.позьори!
Коментиран от #156
22:42 13.06.2026
153 Тва че си Мало умен
До коментар #148 от "Ами":Не е... интересно!
Обръщението и подставените Цели на Фюрера пеДо-фил го има в НЕТа.
Ама ти се успокоявай, пе дал
Хихихихихи
22:44 13.06.2026
154 Нема се сдухваш е--- БАЛ НИК
До коментар #146 от "Аве мишкари":Ти дам сезал,.. самоубиец?
Ееееедехееее
Коментиран от #155
22:46 13.06.2026
155 Да те светна
До коментар #154 от "Нема се сдухваш е--- БАЛ НИК":то ще виснеш на твоите черва😉
Коментиран от #157
22:47 13.06.2026
156 Аве мишкар
До коментар #152 от "стоян георгиев":от руснак няма да чуеш да се жалва,за разлика от евр0гейт@к,3тополов смешник такъв
22:50 13.06.2026
157 Ма рш,...
До коментар #155 от "Да те светна":ПЕ
... ДАЛ ус.. Ран
22:51 13.06.2026
158 Факт. Путин нанесе тежки щети на Русия
До коментар #141 от "Какво остана":Руските политици и депутати го признават
"Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."
22:51 13.06.2026
159 Ъъъъ
Нали? То вече не останаха руснаци според вас. 🤔
22:52 13.06.2026