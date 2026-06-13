Новини
Свят »
Украински депутат: Путин не постигна нито една цел - ще се бори да вземе поне Донбас, за да спаси лицето си
  Тема: Украйна

Украински депутат: Путин не постигна нито една цел - ще се бори да вземе поне Донбас, за да спаси лицето си

13 Юни, 2026 21:00 1 508 159

  • роман костенко-
  • война-
  • путин-
  • русия-
  • украйна

Въпреки положителните развития, ситуацията на фронтовата линия остава трудна за украинските отбранителни сили, заяви Роман Костенко

Украински депутат: Путин не постигна нито една цел - ще се бори да вземе поне Донбас, за да спаси лицето си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е стигнал до задънена улица във войната срещу Украйна, след като не успя да постигне нито една от целите си. Но без това той не може да сложи край на войната.

Това заяви Роман Костенко, депутат и секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада, в предаването „Велики Лвов говори“.

Още новини от Украйна

„Това, което казва нашето разузнаване и което анализираме, е, че минималната цел, която Путин може да представи като междинна, е превземането на Донбас. Докато не го превземе, той или ще се опита да преговаря, или ще продължи боевете“, каза Костенко.

Той добави, че Путин се нуждае от това, за да остане поне регионален лидер. Нуждае се от някаква победа във войната, за да спаси лицето си. В същото време той добави, че позицията на Украйна е станала значително по-силна, отколкото беше по време на интензивните преговори през есента и зимата.

„Сега сме в обратната ситуация. На практика ги спряхме. Да, те постигат известен напредък, но търпят огромни загуби на бойното поле. Има блокада на Крим – важен елемент от мирния процес. Нашите дипломатически удари унищожиха 30-40% от руската нефтопреработвателна промишленост. Освен това, по време на посещението на Путин имаше няколко политически удара срещу Москва и Санкт Петербург. Това е всичко, което оформя нашата преговорна позиция“, подчерта депутатът.

Въпреки положителните развития, ситуацията на фронтовата линия остава трудна за украинските отбранителни сили, заяви Костенко, призовавайки обществеността „да не изпада в еуфория“.

„Фактът, че сега можем да кажем, че спираме врага в някои райони, не означава, че сме го спрели на 100%. Той продължава да напредва. Константиновка е много труден район за нас“, каза Костенко.

Депутатът добави, че Русия все още съсредоточава по-голямата част от усилията си върху настъплението в целия Донецки регион.

„Те се опитват да напреднат там въпреки тежките загуби, но офанзиватане е спряна. Затова е изключително важно да се поддържа баланс между нормалната информационна хигиена, като се има предвид, че ситуацията ни наистина се е подобрила. И, от друга страна, да не изпадаме в тази еуфория, че победата е утре, като по този начин престанем да обръщаме достатъчно внимание на нашата армия“, подчерта Костенко.

Анализатори вече съобщиха за руските настъпления близо до Константиновка. Както отбеляза военният наблюдател Денис Попович, в момента съществува вероятност те да успеят да превземат града до края на лятото. Той обясни, че Русия се опитва да приложи същата тактика в района на града, както преди време в Покровск – консолидиране на покрайнините и опит за инфилтрация.

Военният експерт Павел Нарожни отбеляза, че ситуацията близо до Константиновка не се развива добре за отбранителните сили на Украйна. Той отбеляза, че Русия продължава да разрушава града с въздушни бомби, принуждавайки украинските защитници да се оттеглят на „стотици метри“.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боби

    13 47 Отговор
    Рашките са в канааалаааа 🥳🥳😁😁😁

    Коментиран от #50, #116

    21:03 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Подкрепям те напълно! Точно така е!

    21:04 13.06.2026

  • 9 Гост

    46 9 Отговор
    Нали точно Донбас му беше целта бе, пекинез?

    Коментиран от #22, #128

    21:04 13.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СРО ЧНО

    16 38 Отговор
    КРИМ е пред апокалипсис! Няма вода, бензин, солярка, няма транспорт, доставка на хранителни продукти, магазините са празни и затворени . Никой не може да напусне Крим. Писмо МОЛБА до Зеленски за МИЛОСТ И ПОЩАДА щото Крим загива!
    Следват подробности

    21:07 13.06.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    44 8 Отговор
    Не Путин, а вие украинците не постигнахте нито една цел. С Минските споразумения Западът ви даде възможност да се въоръжите до зъби и се надяваше да си върнете Донбас и Крим. В Крим е заровено кучето. Който го има владее Черно море. Ме постигнахте нищо, Европа плаче за примирие , щото фалира, с Путин не бърза. Като питон бавно задушава жертвата си, а в обятията му вече е целият ЕС.

    21:07 13.06.2026

  • 17 Така, така…

    35 7 Отговор
    За да запази лицето си, трябва само да изтрие вас от лицето на Земята! Пусто, много жалостив излезе - пощади ви, за което вие сега му се присмивате! Парадокс, нали?

    21:07 13.06.2026

  • 18 И Киев е Руски

    28 7 Отговор
    Важно е че бандеровците останаха 15 се милиона за сега

    21:08 13.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Териториите нямат никакво значение.

    9 11 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Дори не знаете целта на Русия. СВО започна за ВЛИЯНИЕ, то е най-ценното нещо, а не териториите. Целта на Путин е да постави проруско правителство в Украйна и да я превърне в руска марионетка. Всичко останало е без значение. Само такъв вариант носи ползи на Русия и би оправдало донякъде огромните загуби, които реализира.

    Коментиран от #40

    21:11 13.06.2026

  • 23 Че кой

    20 5 Отговор

    До коментар #20 от "Има факти":

    превзема градове бре тротке? Има СВО, а тя се провежда с цел прочистване.

    Коментиран от #130

    21:11 13.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ъххх

    22 5 Отговор

    До коментар #20 от "Има факти":

    Освободитеритории колкото две Българии, бе математико. Факт.

    21:12 13.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Путин:

    26 2 Отговор
    Над 700 000 руски военни се бият в момента на фронта. Присъствието на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция надхвърля 700 000 военнослужещи. Това обяви руският президент Владимир Путин на среща с участниците в специалната военна операция. „Там имаме голяма група, над 700 000 души“, каза президентът. „Стъпка по стъпка, не толкова бързо, колкото бихме искали, но все пак се движим напред към Киев, движим се напред всеки ден. „Що се отнася до икономиката, ударите на украинските въоръжени сили със сигурност ни причиняват загуби и щети, но ние бързо се възстановяваме." Трябва да увековечим имената на загиналите наши момчета- бойци, които жертват живота си за Русия. Трябва да назовем на тяхно име щурмови части, военни части, улици и училища, където са учили. Вече говорих с моята администрация. „Нищо не трае вечно. Всеки човек в крайна сметка свършва живота си. Това е естествен процес. Важното е как човек е живял живота си“, каза той, подчертавайки, че примерите на героите са от съществено значение за укрепване на вътрешното състояние на страната и нейната вътрешна сила.

    Коментиран от #138

    21:13 13.06.2026

  • 30 Ами

    16 7 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":

    Да ,кво се пенят за 20 процента върната руска територия,нищо работа нали,всъщност колкото цяла България:)))Пишете победа като на Финландия дето победила Русия,ама върнала цяла Карелия и няколко по малки области:)))

    21:14 13.06.2026

  • 31 Руски депутати:

    9 17 Отговор
    Водите страната към социален взрив. Русия се нуждае от "ясен, публичен план" за прекратяване на войната. Тя е "на ръба на социална експлозия", за която цялата отговорност "ще падне върху това несменяемо правителство". Продължават и дори се увеличават загубите на най-активното и репродуктивно руско население заради неефективно ръководство. Атаките срещу нашите градове продължават, обхватът им се разширява, Западът увеличава доставките на дронове и ние сме принудени да търпим. Президентската администрация вече заявява, че целите на СВО - денацификацията и демилитаризацията на Украйна по същество са непостижими. Ако тази ситуация продължи, социалният взрив и хаосът стават все по-вероятни. От това задължително ще се възползва Западът, за да унищожи остатъците от руската държавност".

    21:14 13.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бункера!":

    Кой бункер бе? Оня в Полша ли?
    А сакън недейте го удря, че зеления наркос мое да даде фира.

    Коментиран от #65

    21:14 13.06.2026

  • 34 Захар Прилепин :

    9 18 Отговор
    от партия Справедлива Русия, един от най-известните гласове на т.нар. Z-информационно пространство, руски националист :

    "Разчитахме за седмица и половина (да превземем Киев) – и това е. След това се случи това, което се случи. На този етап Русия, която изградихме, не може да победи в тази война. Трябва да построим нещо друго, нещо съвсем различно."

    21:15 13.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Осведомен

    14 21 Отговор
    Путлер до края на месеца ще е аут от бункера и властта...

    Коментиран от #41

    21:18 13.06.2026

  • 37 Ахахаха

    8 2 Отговор
    Ростов, Русия ⚡
    🇷🇺 ☠️ Военният комисар Олег Соколенко, началник на военните комисариати на Первомайския и Авиационния райони Ростов-на-Дон, е открит мъртъв близо до жилищна високоетажна сграда. Властите твърдят, че по-късно са намерили бележка в апартамента му, показваща, че той сам е взел това решение, и са поискали никой

    Сега длъжността му е посочена като вакантна на сайта на Ростовския областен военен комисариат.

    По отделен случай бившият военен комисар Дмитрий Белоцерковец е осъден през април по обвинения за подкуп. - местни медии ☠️ ☠️ ☠️ ☠️
    War drone tank military

    21:20 13.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    21 7 Отговор

    До коментар #22 от "Териториите нямат никакво значение.":

    Смешното е, че ти си мислиш, че знаеш какви са целите на Русия.
    Русия гледаше как ЕС и САЩ й отнемат богатата на ресурси и територии Украйна. Как малко-по-малко западът примамваше украинците, като подкупваше лидерите им и внедряваше прозападно правителство зад кормилото. И как това прозападно правителство реши да сгафи, като започна етническата чистка в Донбас. На Русия не й трябваше повече, за да спре да си играе на Мински споразумения и да вземе нещата в свои ръце.
    Едно е сигурно: западът дъъъълго време няма да посмее да неглижира интересите на Русия.

    Коментиран от #61

    21:21 13.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Абе

    13 6 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Пишман Соломона,къде си тръгнал да защитаваш бандерите с тоя еврейски ник:))) И руския в подарените на Украйна земи барабар с хората и ден победи няма земна сила ,която да ги забрани и Украйна ще връщат на Русия такива земи докато трябва:)))Иначе наркоманът го избраха,защото обеща мир в Донбас,а той тръгна Крим да иска и сега е върнал 20 процента ,колкото цяла България:)И още ще върне ,те и в Курск бяха влезли и повечето не излезоха:),там си останаха:)

    21:22 13.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Абе

    7 9 Отговор

    До коментар #39 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Ти на 3 март поне запали ли:)),че и оня Пасито на 9 трябва да пали за червенатаармия,че без Русия ни България,ни на Пасито дедите щяха да оцелеят:)

    21:25 13.06.2026

  • 49 Летец Пешеходец

    8 14 Отговор
    Европа вече разбра, че трябва да подкрепя Украйна до края на войната. Колкото повече средства отделя, толкова по- бързо войната ще приключи. Русия не може да води тази война вечно, както и далеч по- могъщият СССР не можа да води войната в Афганистан вечно. Украинците нанасят чувствителни загуби на Русия и това неминуемо ще доведе до вътрешен разпад на тататро- монголската псевдо империя. Напрежението в Кремъл вече се усеща, което е ясен знак, че Путин няма да доживее до международният съд в Хага. Ще го "пенсионират с почести" и ще го заровят Новодевическото гробище.

    21:26 13.06.2026

  • 50 стопанина

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    Чиба!

    21:26 13.06.2026

  • 51 Хахахахаха

    14 7 Отговор
    А вие какво постигнахте, какво освободихте, изгонихте ли руснаците, 500 млрд в оръжия, милиони мобилизирани и убити украински мъже, отвличани на сила от улиците и от семействата им, за какво?? Руснаците направо ви сгънаха, това дори не са професионални военни, а руски доброволци които ви смазват, избиха ви ГРУ, избиха ви голяма част от спец отрядите, смятай укрите имат предимство в дронове и хора, ама за 5 години не ги зспомнихме с нищо освен огромните им загуби на фронта

    21:26 13.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Смешното е, че русофилите не знаят

    6 11 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    целта на идола си Путин. А той казва във всяко свое изказване:

    "Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия."

    21:32 13.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Смях в залата

    7 5 Отговор
    Правителството на Путин е закупило сървъри за 1,3 млрд. рубли, които да помагат на руските власти да ограничават Интернет в страната. Става въпрос за най-малко 154 сървъра, базирани на процесори Intel Xeon Gold или еквивалентни, с поддръжка на DDR5 памет и високоскоростни PCIe 5.0 интерфейси. Оборудването трябва да бъде произведено и сглобено и включено в регистъра на руското министерство на промишлеността и търговията. В документ на уебсайта на Роскомнадзор се посочва, че Роскомнадзор трябва да постигне средна ефективност на блокиране на VPN над 92%.

    😆

    21:33 13.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ха-ха

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Вярно е, Русийката винаги накрая хваща средния. Това е аксиома.!

    21:34 13.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ВВП

    9 5 Отговор
    Никой не замина за Окрайната ..Само кака Стоянка Георгиева..предава на живо от незалежная..

    21:47 13.06.2026

  • 81 ВВП

    8 4 Отговор
    Тъпо ,по тъпо ,много тъпо,,Осик окропа..и така

    21:48 13.06.2026

  • 82 ВВП

    13 4 Отговор
    Окропитеците могат да си говорят каквото искат ..Докато им спрат думата .Русия анексира Крим , Донбас,Част от Херсон ,и Запорожие..или 150000 км .Всичко е излишно..назад път няма .

    21:51 13.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ВВП

    9 5 Отговор
    Всички бягат от незалежная .що тъй??

    21:52 13.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ВВП

    8 4 Отговор
    Никой не иска да види от близо окрсинския рай..Никой..

    21:57 13.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Отстрани

    11 5 Отговор
    Териториите , които освобождава Русия са бонус за нея , но не и цел. Те си имат достатъчно територия - една пета от земята е тяхна и без друго.
    Русия обаче, постига много други цели , при това много успешно.
    Укрепи си държавата, сплоти си народа, изчисти си продажните корумпирани боклуците, възроди огромна индустрия независима от чужди държави, модернизира армията, стабилизира финансовата си система , увеличи населението си с 10 милиона души, спечели огромен международен авторитет и симпатии, накара половината свят да се почувстват по-свободни , докара западния свят до нервна , военна, финансова и суровинна криза, показа на света същността на западния лицемерен и апокалиптичен свят и неговата несъстоятелност, ......както и много други!

    Коментиран от #125

    21:58 13.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Украински защитник

    13 6 Отговор
    Не смеем да излезем опкрито, срещу руската армия от доброволци, а се барикадираме в градовте и Сирски ни държи там чрез азовците зад гърба ни, докато руснаците не ги разрушат за да ни прогонят.
    Путин затова и предложи отстъпки да върне територии от области невписани в Конституцията на РФ, за да напуснем без бой- та да не бъдат разрушени градовете. Но западните ни партньори забраниха това. Лошото обаче е, че след като руснаците си върнат и останалото от Донецк, няма да ни върнат нищо след това.

    Коментиран от #101

    21:59 13.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 ВВП

    10 6 Отговор
    Даже 20 млн избягаха от Окропистан,раят на земята..

    21:59 13.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 И нищо няма да приключи

    7 5 Отговор

    До коментар #93 от "Украински защитник":

    Докато майчиния език на Зеленски и Православната Църква не бъдат възстановени в останалото от Украйна(ако остане нещо). А бандеровските национални празници забранени! Пък ако ще и Европа да колкапсира до тогава.
    Какво смята да "проговаря" тоя Роман Костенко от „Велики Лвов говори“ не е ясно..

    Коментиран от #110

    22:09 13.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Безспорен факт

    6 4 Отговор

    До коментар #53 от "Това са безспорни":

    е че в Русия живеят много по добре от колкото в евр0гейск@т@ к0чин@,като коне с капаци сте,заляти от западна пропаганда"Русия е лоша","в Русия мизерстват",а в същност реалността е че в Русия всичко е наред,и западните лидери изпадат в истерия от този факт

    22:15 13.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 хахахахха

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Боби":

    то ко слушаш хахлите много фантазии може да чуеш,ама си остават само фантазии

    22:17 13.06.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Супер

    1 4 Отговор

    До коментар #118 от "1945":

    И с ко ти помогна троленето? 😄

    22:19 13.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 хахахахха

    1 5 Отговор

    До коментар #118 от "1945":

    с тая пошла пропаганда нищо не постигате

    22:21 13.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Смешник

    2 5 Отговор
    Ами то останаха около 15 процента от Донбас са освобождаване Константиновка е вече почти освободена но за това не се пише освен за терористичните актове на фашистката хунта на Зеления

    22:25 13.06.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 В Русия съвсем друго казват.

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    "По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    22:27 13.06.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Какво е това СВО, което се

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Че кой":

    провежда с изпратени на фронта над 700 000 мобилизирани руско население. И над 1,5 милиона жертви. СВО се провежда от специални военни части, а не от огромно количество руски мобилизиран народ. :)

    22:30 13.06.2026

  • 131 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 3 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    22:31 13.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 В Русия съвсем друго казват.

    5 1 Отговор

    До коментар #129 от "Истината е че":

    "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #136

    22:31 13.06.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Автономни дронове. Лошо за руснаците.

    5 2 Отговор
    Украйна проведе тест, при който напълно автономни дронове унищожиха руски войници, каза Александър Кохановски, който е главен изпълнителен директор на украинския производител на дронове Aero Center. Това ще бъде още един крайъгълен камък във войната, което стимулира безпрецедентното развитие на военни дронове, роботи и оръжия с изкуствен интелект. Автономните дронове са програмирани да летят до фронтовата линия, след което активират режима на Терминатор с изкуствен интелект, който е за откриване и атакуване на всяка цел в дадена област. Украинският военен командир заяви, че пилотите му на дронове до момента използват само полуавтономни системи, при които ключови управленски решения винаги се вземат от хората. Той също така описа ангажимента на Украйна към „международното хуманитарно право“, като подчерта, че военните винаги са показвали „голяма предпазливост, когато вземат решения за предотвратяване на цивилни жертви“. Важно е, че според Службата на ООН по въпросите на разоръжаването понастоящем няма общоприето определение за това какво представлява смъртоносна автономна оръжейна система.

    Коментиран от #150

    22:32 13.06.2026

  • 138 хихи

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Путин:":

    съвсем го е треснала деменцията. не е добре човека личи си

    22:34 13.06.2026

  • 139 Да живее

    2 5 Отговор
    Кан Тивилиус /Тервел Цар на България и подчинените му британски рицари тамплиери наритаха арабските и руските варварски племена,канонизиран е от ватикана

    22:34 13.06.2026

  • 140 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    22:34 13.06.2026

  • 141 Какво остана

    2 4 Отговор
    Путин не успя, вие не ги опазихте и 1/5 по-малка Украйна. От 45 милиона населени, 3 вече ги няма, 25 емигрираха, и останалите бавно се топят. Икономика няма.

    Коментиран от #158

    22:36 13.06.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 хахахахха

    1 4 Отговор

    До коментар #136 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Живееш по зле от Папуа Нова Гвинея, защото се намираш к0чин@т@ наречена ес,ако жеше в Русия щеше да живееш много по добре!

    22:37 13.06.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Аве мишкари

    1 3 Отговор

    До коментар #142 от "стоян георгиев":

    Навсякъде в Русия има и интернет и гориво и продукти,стига с тая пошла пропаганда,досаждате вече!

    Коментиран от #152, #154

    22:39 13.06.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Ами

    1 2 Отговор
    Интересното е че все още има такива които
    си мислят че целта на Путин е окраина :)

    Коментиран от #153

    22:40 13.06.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #137 от "Автономни дронове. Лошо за руснаците.":

    фантазиите на укродебилите,само с тях и ще си останат,както и евр0гейт@ците

    22:42 13.06.2026

  • 151 Спазваме информационната хигиена

    1 1 Отговор
    ВСУ води успешно настъпление на Запад.

    22:42 13.06.2026

  • 152 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #146 от "Аве мишкари":

    Верно ли?демек самите руснаци лъжат?има гориво в крим може да ползваш телеграм фейсбук или тубата свободно в русия а?хах...явно руснаците се жалят без причина.позьори!

    Коментиран от #156

    22:42 13.06.2026

  • 153 Тва че си Мало умен

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Ами":

    Не е... интересно!
    Обръщението и подставените Цели на Фюрера пеДо-фил го има в НЕТа.
    Ама ти се успокоявай, пе дал
    Хихихихихи

    22:44 13.06.2026

  • 154 Нема се сдухваш е--- БАЛ НИК

    1 1 Отговор

    До коментар #146 от "Аве мишкари":

    Ти дам сезал,.. самоубиец?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #155

    22:46 13.06.2026

  • 155 Да те светна

    1 0 Отговор

    До коментар #154 от "Нема се сдухваш е--- БАЛ НИК":

    то ще виснеш на твоите черва😉

    Коментиран от #157

    22:47 13.06.2026

  • 156 Аве мишкар

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "стоян георгиев":

    от руснак няма да чуеш да се жалва,за разлика от евр0гейт@к,3тополов смешник такъв

    22:50 13.06.2026

  • 157 Ма рш,...

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Да те светна":

    ПЕ
    ... ДАЛ ус.. Ран

    22:51 13.06.2026

  • 158 Факт. Путин нанесе тежки щети на Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Какво остана":

    Руските политици и депутати го признават

    "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    22:51 13.06.2026

  • 159 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    "....но търпят огромни загуби на бойното поле.:

    Нали? То вече не останаха руснаци според вас. 🤔

    22:52 13.06.2026