Руският президент Владимир Путин е стигнал до задънена улица във войната срещу Украйна, след като не успя да постигне нито една от целите си. Но без това той не може да сложи край на войната.

Това заяви Роман Костенко, депутат и секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада, в предаването „Велики Лвов говори“.

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„Това, което казва нашето разузнаване и което анализираме, е, че минималната цел, която Путин може да представи като междинна, е превземането на Донбас. Докато не го превземе, той или ще се опита да преговаря, или ще продължи боевете“, каза Костенко.

Той добави, че Путин се нуждае от това, за да остане поне регионален лидер. Нуждае се от някаква победа във войната, за да спаси лицето си. В същото време той добави, че позицията на Украйна е станала значително по-силна, отколкото беше по време на интензивните преговори през есента и зимата.

„Сега сме в обратната ситуация. На практика ги спряхме. Да, те постигат известен напредък, но търпят огромни загуби на бойното поле. Има блокада на Крим – важен елемент от мирния процес. Нашите дипломатически удари унищожиха 30-40% от руската нефтопреработвателна промишленост. Освен това, по време на посещението на Путин имаше няколко политически удара срещу Москва и Санкт Петербург. Това е всичко, което оформя нашата преговорна позиция“, подчерта депутатът.

Въпреки положителните развития, ситуацията на фронтовата линия остава трудна за украинските отбранителни сили, заяви Костенко, призовавайки обществеността „да не изпада в еуфория“.

„Фактът, че сега можем да кажем, че спираме врага в някои райони, не означава, че сме го спрели на 100%. Той продължава да напредва. Константиновка е много труден район за нас“, каза Костенко.

Депутатът добави, че Русия все още съсредоточава по-голямата част от усилията си върху настъплението в целия Донецки регион.

„Те се опитват да напреднат там въпреки тежките загуби, но офанзиватане е спряна. Затова е изключително важно да се поддържа баланс между нормалната информационна хигиена, като се има предвид, че ситуацията ни наистина се е подобрила. И, от друга страна, да не изпадаме в тази еуфория, че победата е утре, като по този начин престанем да обръщаме достатъчно внимание на нашата армия“, подчерта Костенко.

Анализатори вече съобщиха за руските настъпления близо до Константиновка. Както отбеляза военният наблюдател Денис Попович, в момента съществува вероятност те да успеят да превземат града до края на лятото. Той обясни, че Русия се опитва да приложи същата тактика в района на града, както преди време в Покровск – консолидиране на покрайнините и опит за инфилтрация.

Военният експерт Павел Нарожни отбеляза, че ситуацията близо до Константиновка не се развива добре за отбранителните сили на Украйна. Той отбеляза, че Русия продължава да разрушава града с въздушни бомби, принуждавайки украинските защитници да се оттеглят на „стотици метри“.