Картофената сила на Европа: една държава произвежда всеки четвърти картоф на континента

Картофите може да изглеждат като най-обикновен зеленчук, но зад тях стои индустрия с впечатляващи мащаби. Данните на Eurostat за 2024 г. показват, че европейските държави са произвели общо 50.8 милиона тона картофи - с близо 5.5% повече в сравнение с предходната година, пише Lifestyle.bg.

Любопитното е, че четвърт от цялата продукция идва само от една държава. Това е Германия, която затвърждава позицията си на най-големия производител на картофи в Европа с внушителните 12.7 милиона тона реколта.

След нея се нареждат Франция с 9.2 милиона тона, Нидерландия с 6.4 милиона тона, Полша с 5.9 милиона тона и Белгия с 4 милиона тона. Тези пет държави формират гръбнака на европейското производство и осигуряват по-голямата част от картофите, които достигат до магазините и преработвателните предприятия на континента.

Особено впечатляващ е ръстът в Германия, където реколтата е нараснала с над един милион тона спрямо предходната година. Това още веднъж показва колко важна остава страната за европейското земеделие.

На другия край на класацията е България. Според данни на Министерството на земеделието и храните през 2024 г. у нас са произведени около 114 000 тона картофи. Това поставя страната сред по-малките производители в Европейския съюз, като след нас остават държави като Словения, Кипър, Естония, Люксембург, Малта и Исландия.

Но картофите далеч не са единствената култура, с която Европа може да се похвали. Захарното цвекло също отбелязва силна година. През 2024 г. европейските фермери са прибрали общо 121.6 милиона тона, като основният дял отново е концентриран в няколко държави - Германия, Франция, Полша и Нидерландия.

Тези цифри показват, че въпреки климатичните предизвикателства и промените в земеделието, Европа продължава да бъде един от най-големите производители на основни хранителни култури в света. А когато става дума за картофи, германците очевидно държат короната.