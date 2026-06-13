Картофената сила на Европа: една държава произвежда всеки четвърти картоф на континента

Картофите може да изглеждат като най-обикновен зеленчук, но зад тях стои индустрия с впечатляващи мащаби. Данните на Eurostat за 2024 г. показват, че европейските държави са произвели общо 50.8 милиона тона картофи - с близо 5.5% повече в сравнение с предходната година, пише Lifestyle.bg.
Любопитното е, че четвърт от цялата продукция идва само от една държава. Това е Германия, която затвърждава позицията си на най-големия производител на картофи в Европа с внушителните 12.7 милиона тона реколта.
След нея се нареждат Франция с 9.2 милиона тона, Нидерландия с 6.4 милиона тона, Полша с 5.9 милиона тона и Белгия с 4 милиона тона. Тези пет държави формират гръбнака на европейското производство и осигуряват по-голямата част от картофите, които достигат до магазините и преработвателните предприятия на континента.
Особено впечатляващ е ръстът в Германия, където реколтата е нараснала с над един милион тона спрямо предходната година. Това още веднъж показва колко важна остава страната за европейското земеделие.
На другия край на класацията е България. Според данни на Министерството на земеделието и храните през 2024 г. у нас са произведени около 114 000 тона картофи. Това поставя страната сред по-малките производители в Европейския съюз, като след нас остават държави като Словения, Кипър, Естония, Люксембург, Малта и Исландия.
Но картофите далеч не са единствената култура, с която Европа може да се похвали. Захарното цвекло също отбелязва силна година. През 2024 г. европейските фермери са прибрали общо 121.6 милиона тона, като основният дял отново е концентриран в няколко държави - Германия, Франция, Полша и Нидерландия.
Тези цифри показват, че въпреки климатичните предизвикателства и промените в земеделието, Европа продължава да бъде един от най-големите производители на основни хранителни култури в света. А когато става дума за картофи, германците очевидно държат короната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ми той умрял ма
Коментиран от #18
16:00 13.06.2026
2 Това
16:01 13.06.2026
3 Kaлпазанин
16:07 13.06.2026
4 Новак
16:08 13.06.2026
5 картофа
16:09 13.06.2026
6 Картофеният дуче
16:11 13.06.2026
7 Помак
Коментиран от #30
16:11 13.06.2026
8 Присмехулник
16:14 13.06.2026
9 Факт
16:15 13.06.2026
10 Яшар
Коментиран от #16
16:16 13.06.2026
11 НАГЛИЯ
16:17 13.06.2026
12 това на снимаката са картофи
16:18 13.06.2026
13 България
16:20 13.06.2026
14 не е ясно кой ги бере от земята
няма будали за тежък труд
Коментиран от #21, #25
16:21 13.06.2026
15 Хмм
Коментиран от #31
16:25 13.06.2026
16 По-полека с лъжите
До коментар #10 от "Яшар":Доматите идват от Йордания, Турция, Гърция. Прасковите пак оттам. В Нидерландия гледат картофи и те са вкусни. Ако не бяха вкусни търговецът, който ги продава, ще е на загуба. Истината е, че има много сортове картофи. Едно стават за пържене, други за варене, трети за пюре. И т.н. Ако отидеш в Перу и Боливия, откъдето произхождат, ще се загубиш в сортове картофи.
16:26 13.06.2026
17 Иван
16:28 13.06.2026
18 Ми той мрял ма това не е лешояд
До коментар #1 от "ми той умрял ма":А картофите и те пълни а химия
16:32 13.06.2026
19 морския
16:34 13.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ганчо зубидренката
До коментар #14 от "не е ясно кой ги бере от земята":Няма берачи...Трактора задвижва машината за прибиране.
Тя отделя листната маса,пръста и картофа на няколко фракции.
Трябват ти трима трактористи с 4 ремаркета и още трима да наглеждат машината и за 8 часа 200 декара ги правят на пепел.
Няма как да се прави количество с ниви по 2 декара и бране на ръка.
16:38 13.06.2026
22 Сталин
Коментиран от #26, #28
16:42 13.06.2026
23 Не сме измислили картофите
16:43 13.06.2026
24 Демократ
16:44 13.06.2026
25 Ако има колорадски бръмбари
До коментар #14 от "не е ясно кой ги бере от земята":Ако има колорадски бръмбари няма да има картофи. Трудното не е ваденето, а последващата обработка и съхранение. Нещо, което в България не го умеем.
16:46 13.06.2026
26 Кукурин
До коментар #22 от "Сталин":Значи не познаваш свойствата на глюкозата.
16:47 13.06.2026
27 Румен
16:48 13.06.2026
28 ха, ха, ха...
До коментар #22 от "Сталин":Ти имаш ли предства каво е глифозат? Това е основната съставка на "Раундъп", напръскай с него и чакай реколта.
16:53 13.06.2026
29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:54 13.06.2026
30 Куманово
До коментар #7 от "Помак":е най-сърбизираната част на Македония, те местните говорят реално език, по-близък до сръбския от литературното чадо от Скопие. Българите от Източна България в разговори с кумановци не разбират половината думи и основно клатят глави. И обратното. Немците гледат да използват всяка възможна за обработка земя, в Западна България на много места почвата и условията са подходящи за картофи, трудно се отглежда нещо друго на приемлива цена и с добро качество с приличен добив, но пак маса участъци не се ползват. Въпрос и на субсидии, разбира се.
17:13 13.06.2026
31 Соваж бейби
До коментар #15 от "Хмм":Зимата редовно се яде Raclette варени картофи ,запичаш няколко вида сирена и шунка с корнишон и вино хляб не ти е нужен.Или месо с пърж.картофи 1път в месеца може да кусвам хляб или на два месеца веднъж.
17:13 13.06.2026
32 Вкусът е по-важен
17:18 13.06.2026
33 А всеки пети -
17:20 13.06.2026
34 Кашкани
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