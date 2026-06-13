Новини
Любопитно »
Картофената сила на Европа: една държава произвежда всеки четвърти картоф на континента

Картофената сила на Европа: една държава произвежда всеки четвърти картоф на континента

13 Юни, 2026 15:57, обновена 13 Юни, 2026 15:57 2 377 36

  • картофи-
  • европа-
  • континент

Докато милиони европейци ежедневно слагат картофи на трапезата си, една страна се откроява като безспорния лидер в производството на този основен хранителен продукт.

Картофената сила на Европа: една държава произвежда всеки четвърти картоф на континента - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Картофите може да изглеждат като най-обикновен зеленчук, но зад тях стои индустрия с впечатляващи мащаби. Данните на Eurostat за 2024 г. показват, че европейските държави са произвели общо 50.8 милиона тона картофи - с близо 5.5% повече в сравнение с предходната година, пише Lifestyle.bg.

Любопитното е, че четвърт от цялата продукция идва само от една държава. Това е Германия, която затвърждава позицията си на най-големия производител на картофи в Европа с внушителните 12.7 милиона тона реколта.

След нея се нареждат Франция с 9.2 милиона тона, Нидерландия с 6.4 милиона тона, Полша с 5.9 милиона тона и Белгия с 4 милиона тона. Тези пет държави формират гръбнака на европейското производство и осигуряват по-голямата част от картофите, които достигат до магазините и преработвателните предприятия на континента.

Особено впечатляващ е ръстът в Германия, където реколтата е нараснала с над един милион тона спрямо предходната година. Това още веднъж показва колко важна остава страната за европейското земеделие.

На другия край на класацията е България. Според данни на Министерството на земеделието и храните през 2024 г. у нас са произведени около 114 000 тона картофи. Това поставя страната сред по-малките производители в Европейския съюз, като след нас остават държави като Словения, Кипър, Естония, Люксембург, Малта и Исландия.

Но картофите далеч не са единствената култура, с която Европа може да се похвали. Захарното цвекло също отбелязва силна година. През 2024 г. европейските фермери са прибрали общо 121.6 милиона тона, като основният дял отново е концентриран в няколко държави - Германия, Франция, Полша и Нидерландия.

Тези цифри показват, че въпреки климатичните предизвикателства и промените в земеделието, Европа продължава да бъде един от най-големите производители на основни хранителни култури в света. А когато става дума за картофи, германците очевидно държат короната.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ми той умрял ма

    11 3 Отговор
    като нема месо и картофа е кюфте

    Коментиран от #18

    16:00 13.06.2026

  • 2 Това

    23 9 Отговор
    Са едни глупаци, който бъхтят за картофи, като ги продадат бъхтят да направят танкове, дават ги на Украйна, където тези танкове изчезват и се проявяват в Африка. Така украинците стават милиардери със златни кенефи, а тъпите германци бъхтят на нивата!

    16:01 13.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    7 4 Отговор
    В ,то неслучайно им викали Дойче каттофел.мс нашите са си по убави

    16:07 13.06.2026

  • 4 Новак

    15 2 Отговор
    Автора дали ще предложи някакво смислено обяснение? Или ще ни чете статистика? Дали българският производител получава същата субсидия като германският? Защо нашият картоф е по-скъп а чуждият е по-евтин. И въпреки това нашият изнемогва.

    16:08 13.06.2026

  • 5 картофа

    6 1 Отговор
    Константин Димитров – Самоковеца е български престъпник, смятан за един от основните наркотрафиканти на Балканите в края на 90-те и началото на XXI век.

    16:09 13.06.2026

  • 6 Картофеният дуче

    3 0 Отговор
    Къде го забравихте?

    16:11 13.06.2026

  • 7 Помак

    4 1 Отговор
    Да Полша и Русия са най големия производител на хранителните картофи ...отивам за 2деня до Куманово в Македония и три различни имена чух ...първо компири ,после картофки ,накрая помфрити ...при нас помакия се мъкнат с катъ.ра ...

    Коментиран от #30

    16:11 13.06.2026

  • 8 Присмехулник

    5 2 Отговор
    Как бе?! България е пълна със смолЕнски и самоковски картофи.

    16:14 13.06.2026

  • 9 Факт

    4 7 Отговор
    От Локомотив на Европа при ФРГ,управляващите комунисти от ГДР ,превърнаха Германия в картофена нива

    16:15 13.06.2026

  • 10 Яшар

    16 3 Отговор
    Гледах в метро домати , праскови и картофи от Нидерландия ..истински гумен найлонов вкус ..в тес студове качествен зеленчук и плод не може да стане всичко е изкуствено

    Коментиран от #16

    16:16 13.06.2026

  • 11 НАГЛИЯ

    15 2 Отговор
    Жалко за нашето производство! И с тоаа ни прецакаха! С най добрата почва в Европа ние трябваше да сме първи. Сега соларни паркове строят.

    16:17 13.06.2026

  • 12 това на снимаката са картофи

    6 2 Отговор
    за кравите а къде са истинските-всичките вече са гмо

    16:18 13.06.2026

  • 13 България

    6 1 Отговор
    е тази държава.След матура: излиза картоф.

    16:20 13.06.2026

  • 14 не е ясно кой ги бере от земята

    2 0 Отговор
    прекалено много бръмбари калинки кафяви пришълци
    няма будали за тежък труд

    Коментиран от #21, #25

    16:21 13.06.2026

  • 15 Хмм

    7 0 Отговор
    в тези страни картофите са това, което е за нас хлябът, сещам се за картината на Ван Гог "Селяни, които ядат картофи"

    Коментиран от #31

    16:25 13.06.2026

  • 16 По-полека с лъжите

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    Доматите идват от Йордания, Турция, Гърция. Прасковите пак оттам. В Нидерландия гледат картофи и те са вкусни. Ако не бяха вкусни търговецът, който ги продава, ще е на загуба. Истината е, че има много сортове картофи. Едно стават за пържене, други за варене, трети за пюре. И т.н. Ако отидеш в Перу и Боливия, откъдето произхождат, ще се загубиш в сортове картофи.

    16:26 13.06.2026

  • 17 Иван

    6 1 Отговор
    Бяха и производител на коли ,но май остават само на картофи

    16:28 13.06.2026

  • 18 Ми той мрял ма това не е лешояд

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ми той умрял ма":

    А картофите и те пълни а химия

    16:32 13.06.2026

  • 19 морския

    3 2 Отговор
    като няма фолксвагени има картофи !

    16:34 13.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ганчо зубидренката

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "не е ясно кой ги бере от земята":

    Няма берачи...Трактора задвижва машината за прибиране.
    Тя отделя листната маса,пръста и картофа на няколко фракции.
    Трябват ти трима трактористи с 4 ремаркета и още трима да наглеждат машината и за 8 часа 200 декара ги правят на пепел.
    Няма как да се прави количество с ниви по 2 декара и бране на ръка.

    16:38 13.06.2026

  • 22 Сталин

    4 2 Отговор
    Яжте ГМО тъпкано с глифозат

    Коментиран от #26, #28

    16:42 13.06.2026

  • 23 Не сме измислили картофите

    5 0 Отговор
    Колумб ги докара от Америка. Не сме открили пържените картофи. French fries ги измислиха в Европа. Чипсът го измислиха в Америка.

    16:43 13.06.2026

  • 24 Демократ

    0 3 Отговор
    Важното е че банани има

    16:44 13.06.2026

  • 25 Ако има колорадски бръмбари

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "не е ясно кой ги бере от земята":

    Ако има колорадски бръмбари няма да има картофи. Трудното не е ваденето, а последващата обработка и съхранение. Нещо, което в България не го умеем.

    16:46 13.06.2026

  • 26 Кукурин

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Значи не познаваш свойствата на глюкозата.

    16:47 13.06.2026

  • 27 Румен

    6 0 Отговор
    Радев сега ще възстанови отглеждането на картофи и дори и това на захарно цвекло, което беше забранено за отглеждане от Иван Костов и после Гриша Ганчев стана милионер.

    16:48 13.06.2026

  • 28 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Ти имаш ли предства каво е глифозат? Това е основната съставка на "Раундъп", напръскай с него и чакай реколта.

    16:53 13.06.2026

  • 29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    По-важно е коя държава е измислила най- вкусното приложение на картофа - руската салата!

    16:54 13.06.2026

  • 30 Куманово

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Помак":

    е най-сърбизираната част на Македония, те местните говорят реално език, по-близък до сръбския от литературното чадо от Скопие. Българите от Източна България в разговори с кумановци не разбират половината думи и основно клатят глави. И обратното. Немците гледат да използват всяка възможна за обработка земя, в Западна България на много места почвата и условията са подходящи за картофи, трудно се отглежда нещо друго на приемлива цена и с добро качество с приличен добив, но пак маса участъци не се ползват. Въпрос и на субсидии, разбира се.

    17:13 13.06.2026

  • 31 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хмм":

    Зимата редовно се яде Raclette варени картофи ,запичаш няколко вида сирена и шунка с корнишон и вино хляб не ти е нужен.Или месо с пърж.картофи 1път в месеца може да кусвам хляб или на два месеца веднъж.

    17:13 13.06.2026

  • 32 Вкусът е по-важен

    2 2 Отговор
    Но най-вкусните картофи и с най-много сортове е Беларус.

    17:18 13.06.2026

  • 33 А всеки пети -

    1 2 Отговор
    в Самоков.

    17:20 13.06.2026

  • 34 Кашкани

    1 1 Отговор
    Защо на опаковката никога не пише сорта картофи, това е доста неграмотно и дразнещо, защото никога не знаеш кои са добри за пържене.

    17:25 13.06.2026

  • 35 Китайците смачкаха

    0 0 Отговор
    Автомобилната индустрия на Европа и в частност на Германия. Бият ги по цени, иновации и дизайн. Ако видят, че в картофите има сметка, ще ни заринат и с картофи. За сега се задоволяват да произвеждат автомобили, картофите нека ги бачкат тъпите немци!

    17:38 13.06.2026

  • 36 Граовски компир

    0 0 Отговор
    От нашето по-убаво нема!

    17:39 13.06.2026