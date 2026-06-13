Тръмп: Финализираме споразумението с Иран на 14 юни и веднага отваряме Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп заяви, споразумението между САЩ и Иран е планирано да бъде финализирано на 14 юни и ще доведе до пълно отблокиране на Ормузкия проток.
„Споразумението е насрочено за утре и веднага след подписването му Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Отношенията ни с Иран са много различни, по-добри от предишните администрации“, написа Тръмп в Truth Social.
Той заяви, че САЩ ще се заемат с въпроса за придобиването и обезвреждането на обогатен ирански уран „в подходящия момент“. Той не уточни колко скоро след сключването на споразумението ще се случи това.
„В подходящия момент, когато нещата се успокоят, ще отидем там и ще изровим ядрения прах, заровен дълбоко под тези могъщи гранитни планини, благодарение на нашите прекрасни бомбардировачи B-2 и техните брилянтни пилоти, и ще го унищожим, независимо дали в Иран или в Съединените щати“, написа Тръмп в Truth Social.
„Всъщност те вече не искат ядрени оръжия и няма да ги придобият, независимо дали чрез покупка, разработване или по какъвто и да е друг начин“, написа той.
Тръмп отново разкритикува Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) относно ядрената програма на Техеран, заявявайки, че настоящото споразумение е „стена на пътя на Иран“.
Съединените щати очакват продължаване на сътрудничеството с Иран и всички страни от Близкия изток, но са готови да предприемат действия, ако те откажат..
„Очакваме с нетърпение да работим с Иран и целия Близък изток в далечното бъдеще. Надяваме се, че този процес ще бъде бърз, лесен и гладък. Ако не е така, имаме крайна алтернатива, която се надявам никога повече да не ни се налага да използваме!“, написа Тръмп в Truth Social.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БОТЕВ
Коментиран от #10
20:20 13.06.2026
3 Мелания
20:20 13.06.2026
4 Тръмп съм
20:21 13.06.2026
5 Ехааааааа
Коментиран от #8
20:22 13.06.2026
6 АМА ТИ САМ ВЕРВАШ ЛИ СИ
20:23 13.06.2026
7 ИИ без интелект
До коментар #1 от "Курти":Пак халюцинираш... ще ти сменят алгоритъма..
Коментиран от #20
20:24 13.06.2026
8 Бравооооо точно
До коментар #5 от "Ехааааааа":У десетката.
20:24 13.06.2026
9 Доктор
20:24 13.06.2026
10 май
До коментар #2 от "БОТЕВ":няма да на 14-ти
20:25 13.06.2026
11 Ми то.....
20:26 13.06.2026
12 Аз съм съгласен
20:33 13.06.2026
13 Те това е победа
20:33 13.06.2026
14 би било чудесно
Ако това стане Чичо Дони би успял в нещо в което повечето други лидери се провалят - не успяват да приключат навреме военните си конфликти. Историята е пълна с примери.
20:33 13.06.2026
15 Васил
20:34 13.06.2026
16 Димитър Туджаров
20:35 13.06.2026
17 Питам
20:35 13.06.2026
18 Патологичен лъжец
Ще избягаш от там само бит.
20:38 13.06.2026
19 Здрастиш
20:39 13.06.2026
20 Курти
До коментар #7 от "ИИ без интелект":Пак си бръкнал в контакта с високо напрежение
Коментиран от #27
20:40 13.06.2026
21 Гост
20:47 13.06.2026
22 бай Иван
20:47 13.06.2026
23 Гост
Не смееш да доближиш протока на по-малко от 1700 мили, за да не китосват пак самолетоносача. Какво си щял да отваряш, като си извън оградата, че и отатък пътя?
Голямо надуване. Голямо его. Голям резил.
20:48 13.06.2026
24 Иван 1
20:52 13.06.2026
25 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
20:52 13.06.2026
26 Бахтимир
20:54 13.06.2026
27 оригинално
До коментар #20 от "Курти":не бях се сетил за това
20:54 13.06.2026
28 Механик
Но пък явно ПАК е победил Иран. Всеки път го побеждава ОКОНЧТЕЛНО (до следващата сутрин).
21:07 13.06.2026
29 Мнение
21:09 13.06.2026