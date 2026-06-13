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Тръмп: Финализираме споразумението с Иран на 14 юни и веднага отваряме Ормузкия проток

Тръмп: Финализираме споразумението с Иран на 14 юни и веднага отваряме Ормузкия проток

13 Юни, 2026 20:11, обновена 13 Юни, 2026 20:52 1 135 29

  • тръмп-
  • иран-
  • споразумение-
  • сащ

В подходящ момент ще изровим ядрения прах на Техеран и ще го унищожим, заяви американският президент

Тръмп: Финализираме споразумението с Иран на 14 юни и веднага отваряме Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви, споразумението между САЩ и Иран е планирано да бъде финализирано на 14 юни и ще доведе до пълно отблокиране на Ормузкия проток.

„Споразумението е насрочено за утре и веднага след подписването му Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Отношенията ни с Иран са много различни, по-добри от предишните администрации“, написа Тръмп в Truth Social.

Той заяви, че САЩ ще се заемат с въпроса за придобиването и обезвреждането на обогатен ирански уран „в подходящия момент“. Той не уточни колко скоро след сключването на споразумението ще се случи това.

„В подходящия момент, когато нещата се успокоят, ще отидем там и ще изровим ядрения прах, заровен дълбоко под тези могъщи гранитни планини, благодарение на нашите прекрасни бомбардировачи B-2 и техните брилянтни пилоти, и ще го унищожим, независимо дали в Иран или в Съединените щати“, написа Тръмп в Truth Social.

„Всъщност те вече не искат ядрени оръжия и няма да ги придобият, независимо дали чрез покупка, разработване или по какъвто и да е друг начин“, написа той.

Тръмп отново разкритикува Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) относно ядрената програма на Техеран, заявявайки, че настоящото споразумение е „стена на пътя на Иран“.

Съединените щати очакват продължаване на сътрудничеството с Иран и всички страни от Близкия изток, но са готови да предприемат действия, ако те откажат..

„Очакваме с нетърпение да работим с Иран и целия Близък изток в далечното бъдеще. Надяваме се, че този процес ще бъде бърз, лесен и гладък. Ако не е така, имаме крайна алтернатива, която се надявам никога повече да не ни се налага да използваме!“, написа Тръмп в Truth Social.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОТЕВ

    4 18 Отговор
    Великият Доналд Тръмп, президент на света!

    Коментиран от #10

    20:20 13.06.2026

  • 3 Мелания

    12 2 Отговор
    - Ах ах, добре че не се омъжих деТствена за Дони, че още щях да чакам "незабавно отваряне"!

    20:20 13.06.2026

  • 4 Тръмп съм

    10 1 Отговор
    ЛУД ,НАГЪЛ ,ЛЪЖЛИВ НАРЦИС СЪМ

    20:21 13.06.2026

  • 5 Ехааааааа

    15 2 Отговор
    Краварите станаха за смях , или ще си изберат президент които е луд или друг които е със деменция....бог да ги пази от президентите им .....както нас от нашите управляващи !!!!!!

    Коментиран от #8

    20:22 13.06.2026

  • 6 АМА ТИ САМ ВЕРВАШ ЛИ СИ

    5 1 Отговор
    АЗ НЕ ТИ ВЕРВАМ И МИСЛЯ ЧЕ СИ ПРОВОКАТОР И ЛЪЖЛИВ ДЯДКА.

    20:23 13.06.2026

  • 7 ИИ без интелект

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    Пак халюцинираш... ще ти сменят алгоритъма..

    Коментиран от #20

    20:24 13.06.2026

  • 8 Бравооооо точно

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ехааааааа":

    У десетката.

    20:24 13.06.2026

  • 9 Доктор

    6 1 Отговор
    Трумпи трябва да те прегледам с кожения термометър

    20:24 13.06.2026

  • 10 май

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "БОТЕВ":

    няма да на 14-ти

    20:25 13.06.2026

  • 11 Ми то.....

    5 3 Отговор
    Краварите ядоха голям лабут във близкия изток и май им хареса , сега тръмпясалия ще се изнесе от там БИТ ...ама ще се обяви като победител !!!! Бии краварите от друго не разбират !!!!!

    20:26 13.06.2026

  • 12 Аз съм съгласен

    9 2 Отговор
    Но първо Сащ да унищожат първо техният ядрен прах!

    20:33 13.06.2026

  • 13 Те това е победа

    5 3 Отговор
    Почнаха война и я свършиха като победитЕле. Всички цели са изпълнени, защото целите се поставят след победата. СмЕх, смЕх, смЕх!

    20:33 13.06.2026

  • 14 би било чудесно

    4 1 Отговор
    Успех!

    Ако това стане Чичо Дони би успял в нещо в което повечето други лидери се провалят - не успяват да приключат навреме военните си конфликти. Историята е пълна с примери.

    20:33 13.06.2026

  • 15 Васил

    4 1 Отговор
    Получавам дежа вю за кой ли път.

    20:34 13.06.2026

  • 16 Димитър Туджаров

    3 3 Отговор
    Копейки, я разкажете за репарациите!!! Ще излезе много забавна история...

    20:35 13.06.2026

  • 17 Питам

    5 1 Отговор
    А дали ще стане на 14 кой да ми каже, дори Тръмп не знае даже?

    20:35 13.06.2026

  • 18 Патологичен лъжец

    4 3 Отговор
    и хвалипръцко.
    Ще избягаш от там само бит.

    20:38 13.06.2026

  • 19 Здрастиш

    3 2 Отговор
    Деменцията пак не си е пил хапчетата.

    20:39 13.06.2026

  • 20 Курти

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "ИИ без интелект":

    Пак си бръкнал в контакта с високо напрежение

    Коментиран от #27

    20:40 13.06.2026

  • 21 Гост

    0 3 Отговор
    Тръмп е добър човек и иска да се прояви като такъв, но не успява, защото е зависим от най- злите същества на този свят...😐

    20:47 13.06.2026

  • 22 бай Иван

    0 2 Отговор
    Браво Тръмпе!

    20:47 13.06.2026

  • 23 Гост

    4 1 Отговор
    Ти не можеш да отвориш на Мелания пояса бе, смешник.
    Не смееш да доближиш протока на по-малко от 1700 мили, за да не китосват пак самолетоносача. Какво си щял да отваряш, като си извън оградата, че и отатък пътя?
    Голямо надуване. Голямо его. Голям резил.

    20:48 13.06.2026

  • 24 Иван 1

    2 0 Отговор
    Събудете го ,че не знае къде е.

    20:52 13.06.2026

  • 25 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 1 Отговор
    Ако аятоласите не дадат УРАНА.

    20:52 13.06.2026

  • 26 Бахтимир

    3 0 Отговор
    А Иран знаят ли, че ще подписват нещо?!

    20:54 13.06.2026

  • 27 оригинално

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Курти":

    не бях се сетил за това

    20:54 13.06.2026

  • 28 Механик

    1 0 Отговор
    Не е добре човека. Язък.
    Но пък явно ПАК е победил Иран. Всеки път го побеждава ОКОНЧТЕЛНО (до следващата сутрин).

    21:07 13.06.2026

  • 29 Мнение

    2 0 Отговор
    Егати гръмотевичния идиот е този Тръмпонсо, лъже със з@ ника си и мисли, че му вярва някой.

    21:09 13.06.2026