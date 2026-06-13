Тръмп: Финализираме споразумението с Иран на 14 юни и веднага отваряме Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп заяви, споразумението между САЩ и Иран е планирано да бъде финализирано на 14 юни и ще доведе до пълно отблокиране на Ормузкия проток.

„Споразумението е насрочено за утре и веднага след подписването му Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Отношенията ни с Иран са много различни, по-добри от предишните администрации“, написа Тръмп в Truth Social.

Той заяви, че САЩ ще се заемат с въпроса за придобиването и обезвреждането на обогатен ирански уран „в подходящия момент“. Той не уточни колко скоро след сключването на споразумението ще се случи това.

„В подходящия момент, когато нещата се успокоят, ще отидем там и ще изровим ядрения прах, заровен дълбоко под тези могъщи гранитни планини, благодарение на нашите прекрасни бомбардировачи B-2 и техните брилянтни пилоти, и ще го унищожим, независимо дали в Иран или в Съединените щати“, написа Тръмп в Truth Social.

„Всъщност те вече не искат ядрени оръжия и няма да ги придобият, независимо дали чрез покупка, разработване или по какъвто и да е друг начин“, написа той.

Тръмп отново разкритикува Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) относно ядрената програма на Техеран, заявявайки, че настоящото споразумение е „стена на пътя на Иран“.

Съединените щати очакват продължаване на сътрудничеството с Иран и всички страни от Близкия изток, но са готови да предприемат действия, ако те откажат..

„Очакваме с нетърпение да работим с Иран и целия Близък изток в далечното бъдеще. Надяваме се, че този процес ще бъде бърз, лесен и гладък. Ако не е така, имаме крайна алтернатива, която се надявам никога повече да не ни се налага да използваме!“, написа Тръмп в Truth Social.