ФИФА посегна на екипа на Египет

Нов спор около Мондиал 2026 възникна между ФИФА и националния отбор на Египет. Световната футболна централа е изискала промени в официалната екипировка на „фараоните“, тъй като част от елементите ѝ не отговарят на регламента за световното първенство, съобщава Gong.bg.

Сред основните изисквания е премахването на седемте звезди от емблемата на египетския национален тим. Те символизират рекордните седем титли на страната в турнира Купа на африканските нации и са важен символ за местните привърженици. От ФИФА обаче напомнят, че по време на световни първенства звезди върху екипите могат да бъдат поставяни само от национални отбори, печелили световната титла.

Промени ще има и по номерата на фланелките. Досегашните златисти номера няма да бъдат използвани, тъй като според изискванията на футболната централа не осигуряват достатъчна видимост при телевизионните излъчвания. На тяхно място Египет ще трябва да използва бели номера.

От Египетска футболна федерация потвърдиха, че вече са получили указанията на ФИФА и работят по необходимите корекции. Очакванията са обновената версия на екипа да бъде готова навреме за първия двубой на египтяните на Мондиал 2026 срещу Белгия.

Решението предизвика различни реакции сред феновете, тъй като седемте звезди са символ на най-успешния национален отбор в историята на африканския футбол. Въпреки недоволството обаче Египет ще трябва да се съобрази с изискванията на ФИФА, за да участва на световното първенство с одобрена екипировка.