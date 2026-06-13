Додик: Европа искаше да предизвика вълна от недоволство в Руската федерация с удар по Старобелск

Ударът срещу Старобелск, според плана на Киев и европейците, трябваше да предизвика вълна от недоволство в Русия, заяви в интервю за ТАСС председателят на водещата политическа партия на Република Сръбска (общност Босна и Херцеговина) „Съюз на независимите социалдемократи“ Милорад Додик.
"В случая със Старобелск атаката беше умишлена. Те знаеха, че това е учебно заведение, в което по това време се намират студенти и пуснаха дронове в колежа. Надяваха се да предизвикат вълна от недоволство в Русия. Това е напълно извратен начин на мислене. Тоест те се самоубиха и се опитаха да прехвърлят вината на някой друг", коментира той липсата на реакция в европейските страни за последствията от терористична атака в ЛНР.
Според Додик подходът на Русия към воденето на война е „много различен“. "Мнозина казват, че трябва да отговорим по-сурово. Но тук отново Русия преследва стратегическа цел: да сведе до минимум страданията на цивилните", подчерта той.
През нощта на 22 май сградите на общежитието и учебния корпус на Старобелския педагогически колеж на Луганския държавен педагогически университет в ЛНР бяха ударени от украинските въоръжени сили. Загинаха 21 ученици, повече от 40 души бяха ранени с различна степен на тежест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15, #26
10:34 13.06.2026
2 Потрес
Коментиран от #6, #8, #10, #18
10:36 13.06.2026
3 Януари 2022
10:36 13.06.2026
4 Мдаа
10:37 13.06.2026
5 Пич
10:38 13.06.2026
6 Да Да
До коментар #2 от "Потрес":Друго си е да си посолствен послушник и атлантическа подлога на силните на деня
10:38 13.06.2026
7 От еврорайха фашистите
10:39 13.06.2026
8 Потресаващо
До коментар #2 от "Потрес":Е колко си праззз! Факт ли е убийството на невинни деца от учебното заведение?!
Факт е...!!!
10:40 13.06.2026
9 Баба Ванга
Коментиран от #12
10:41 13.06.2026
10 Да те светна
До коментар #2 от "Потрес":ДАНС чука на вратата 😉
10:43 13.06.2026
11 1111
Коментиран от #16
10:45 13.06.2026
12 Всъщност
До коментар #9 от "Баба Ванга":Истината е, че през 90-те Баба Ванга предсказва, че в Света ще се случат лоши събития с много войни в които Русия ще играе положителна роля. На въпрос на журналиста Кога?, тя отговаря: Рано е още. Първо Сирия ке падне. В онези години в Сирия всичко изглеждаше наред
10:45 13.06.2026
13 Мисирите мълчат
В обръщението си тя заяви, че след месеци работа с разузнавателни архиви, разкрива мащаба на дългосрочното финансиране от САЩ за повече от 120 биолаборатории в над 30 държави, с особен акцент върху украинските биолаборатории.
Основният фокус на това разсекретяване се измества от самото съществуване на лабораториите към системни лъжи, укриване на информация и преследване на онези, които са се опитали да кажат истината.
Според Габард документите доказват, че влиятелни политици, служители на разузнаването и здравни служители, включително Фаучи, умишлено са укривали тези данни от американската общественост, са лъгали за съществуването на лабораториите и са ги наричали заговорници и предатели, унищожавайки кариерите и репутацията им.
Според документите, в Украйна се намират повече от 40 финансирани от САЩ лаборатории, където тези съоръжения са работили с патогени на особено опасни инфекциозни заболявания."
Коментиран от #35
10:46 13.06.2026
14 хахахахха
10:47 13.06.2026
15 Хохо Бохо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Слава на Русия бе сало п с е. Ти отрече ли се от родината си и бодна ли си бандерския флаг в г3? Ще изпуснеш прайда
10:48 13.06.2026
16 Ами
До коментар #11 от "1111":И така да е, отговорът на Москва беше ясен, точен и заслужен от укронацитата
10:48 13.06.2026
17 Нямаме такива
Коментиран от #21
10:49 13.06.2026
18 На български език се пише
До коментар #2 от "Потрес":обЯснява
10:49 13.06.2026
19 истината
Коментиран от #20, #24
10:52 13.06.2026
20 На български език сравнителна степен се
До коментар #19 от "истината":пише с тире. Пример: "по-нормално"
Коментиран от #29
10:55 13.06.2026
21 Коментар до 17:
До коментар #17 от "Нямаме такива":Коментар до 17: Ти не си Българин ти си руснак, ние Българите харесваме одобряваме Европейската политика на управляващите ни. Нямаш никакво право ти поклонника на агресора фашист путин да си позволява да съветва
Коментиран от #23, #28
10:56 13.06.2026
22 Пришелец
Защо ни занимавате с компрометирала се личност,със заповед за арест,с различни обвинения.Тоя е останал някъде в далечно минало,но и тогава да създадеш голям сблъсък е трябвало да посегнеш на Царска особа (Атентатът в Сараево).Закичил знаме на Сърби я на ревера бодро стъпва към края си,както другите престъпници от този край .
Коментиран от #25, #33
10:56 13.06.2026
23 Нищо не ти се разбира
До коментар #21 от "Коментар до 17:":Как можа да се натаралянкаш толкова рано?
10:58 13.06.2026
24 Истината е че
До коментар #19 от "истината":терористите от уср@йна умишлено поразяват цивилни цели,и го доказват постоянно
10:59 13.06.2026
25 Ти имаш ли основно образование?
До коментар #22 от "Пришелец":Много неграмотно пишеш.
10:59 13.06.2026
26 Пора
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Путинова русия умира.
Коментиран от #31
10:59 13.06.2026
27 Русоебб
11:01 13.06.2026
28 Бъркаш се
До коментар #21 от "Коментар до 17:":България и българския народ подкрепя Русия,винаги е било така,така и ще бъде.Българите изобщо не подкрепят джендърската политика на ес с нейните урсули,каласи и тем подобни фашисти,това че ти за 2 цента си готов да викаш за който ти кажат не означава че с всички е така
Коментиран от #43, #51
11:03 13.06.2026
29 анонимен
До коментар #20 от "На български език сравнителна степен се":Не си си сложил очилата написано е "нормално" а не "понормално" така че, коневръза когато няма какво да каже да не се обажда. А най-важното, тук има значение съдържанието, граматиката ще я оставим за друг сайт
Коментиран от #32
11:04 13.06.2026
30 Атина Палада
11:05 13.06.2026
31 хахахахха
До коментар #26 от "Пора":мечтите на евр0гейт@ците нямат граници,за ваше съжаление само с тях и ще си останете🤣
11:05 13.06.2026
32 Коментар до 29:
До коментар #29 от "анонимен":Коментар до 29: Историята помни едно. Когато Русия изтегля посланиците си последно от България, след като се обединяват Княжество Румелия и източна България ПРОТИВ волята на руския цар, те си изтеглят цялата мисия от България. Следват най-успешните икономически години за България под ръководството на Стефан Стамболов. Страната е давана пример за "лъв" в икономическото развитие и икономическия бум! Всичко това свърша до момента когато Русия обявява Война на България през 1945г. въпреки, че България никога не е обявявала и след това се налага в продължение на 6г България да изхранва Руската армия, която изнасилва, убива и беснее из нашите територии. Баба ми са я криели от руснаците като малка в Перущица, за да не бъдат изнасилени. Всички Българи знаят : "От Русия нищо хубаво не чакай. "
Коментиран от #44
11:07 13.06.2026
33 стоян георгиев
До коментар #22 от "Пришелец":Тук е така.додич азаров разни руски убавци като много известния морочко...правим денги!само че не ги искаме в рубли а в евро...хах...додич е сериозна личност като да речем много известния президент на горна волта...само че е фен на путин имтова е достатъчно!
11:07 13.06.2026
34 анонимен
Коментиран от #52
11:08 13.06.2026
35 испражненето гайтанджиева
До коментар #13 от "Мисирите мълчат":Руски фейкове.
11:09 13.06.2026
36 анонимен
11:09 13.06.2026
37 истината
Нещо което ние пропуснахме да направим през 90-те
Коментиран от #50
11:11 13.06.2026
38 анонимен
/Радой Ралин/
11:13 13.06.2026
39 уродик
11:13 13.06.2026
40 истината
11:15 13.06.2026
41 Звездоброец
11:15 13.06.2026
42 анонимен
11:17 13.06.2026
43 Хм Хм
До коментар #28 от "Бъркаш се":Моля те, не пиши от името на целия български народ, а само от свое. Аз лично се чувствам европеец, образован съм, знам езици, не подкрепям агресия и присвояване на чужди територии с насилие.
Коментиран от #57
11:17 13.06.2026
44 Бъркаш се
До коментар #32 от "Коментар до 29:":най-голямото икономическо развитие и най-малка безработица в България е по времето на Тодор Живков и добрите отношения с Русия,аман от продажни фантазьори като тебе
Коментиран от #48, #54
11:18 13.06.2026
45 истината
1- 1885 г. Русия е против Съединението и насъсква султана да окупира - Източна Румелия.
2- 1885 г. по време на Сръбско-българската война Русия е на страната на Сърбия.
3- 1913 г Русия насъсква Сърбия да ни нападне и така избухва Междусъюзническата война. В същото време предоставя понтонни мостове и кораби на Румъния, за да атакува България в гръб и по този начин носи пряка отговорност за сполетялата ни национална катастрофа.
4- Русия напада България 1916 година нейни войски нахлуват в Добруджа.
5-Русия организира септемврийския метеж през 1923 г.взел хиляди жертви.
6- Русия стои зад най-страшния атентат в историята на България в църквата "Света Неделя"през 1925 година.
7 -Русия напада и окупира България през септември 1944 г., въпреки че нито един български войник не се е сражавал на Източния фронт.
8- Руски инструктори ръководят изтребването на българския политически и интелектуален елит през страшните дни на 1944-1945 година.
9- Русия създава така наречената македонска нация и принуждава десетки хиляди българи да се отричат от род и родина.
10- Русия откъсна за цели 45 години България и цяла Източна Европа от света, в резултат на което и до днес не можем да наваксаме изоставането.
11-Русия непрестанно води необявена хибридна война срещу България, опитвайки се да я откъсне от обществото на цивилизованите народи.
11:19 13.06.2026
46 Българин
11:19 13.06.2026
47 Бай Араб
11:19 13.06.2026
48 Коментар до 44:
До коментар #44 от "Бъркаш се":Коментар до 44: По времето на д-р ти Живков България фалира 3 пъти. Това не го знаеш
11:21 13.06.2026
49 истината
11:22 13.06.2026
50 Бъркаш се
До коментар #37 от "истината":След 20 години хахлите ще са изсмукали кръвчицата на ес,ама джендърята сами са си виновни че допуснаха тези терористи в страните си!
11:23 13.06.2026
51 Бай Араб
До коментар #28 от "Бъркаш се":България и българите са избрали Европа.Българските копейки са най - фалшиви, нито една не отиде да се бие в полза на Путин и да умре като истински комунист - ,, не човек а желязо,,
11:25 13.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 истината
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.
Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
4. моралния и икономическия упадък на държавата;
Коментиран от #59, #64, #78
11:26 13.06.2026
54 стоян георгиев
До коментар #44 от "Бъркаш се":Голямо.развитие беше.африканско!имахме по една топка на цялата махала и гуменки дето днес и в африка не биха носили.замкило банани можеше всеки български инжинер да ти играе ръченица поне два часа...хах...развитие викаш...
Коментиран от #81
11:27 13.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Коментар до 52:
До коментар #52 от "Горд човек":Коментар до 52: Ти не си руснак, ти си русофил но от подлогите на путин. Помисли ако можеш. Позаинтересувай се какво казват за руснаците руските класици.
Руснаци за Русия:
Достоевски:Народ,който блуждае из Европа и търси какво може да разруши,унищожи,ей така,само за развлечение.
Булгаков: Не народ а скотове,мръсници,дива орда,душегубци и злодеи.
Аксаков: Ох, как тежко се живее в Русия, в този смрадлив център на физически и морален
разврат,подлостта на лъжата и злодейството.Вие не може да разберете тези истински мъчения,от стълкновението с продуктите на руската почва.На цялата тази мерзост лежи й руски национален характер.
Горки: Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост.
Тургенев: Руснака е най-големият и най-наглият лъжец в целият свят.
Тургенев: Ако Русия се провали в дън земя,това няма да бъде никаква загуба,нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството.
От Руския писател аристократ М.Салтиков-Щедрин: "Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат,какво мисля,че става сега в Русия,аз ще отговоря Пият и крадат".
Аксаков-син:“Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”
Иван С. Шмельов :‘‘Народ, който ненавижда свободата, обожава робството, обича веригите на своите ръце и нозе, мръсен физически и морално...е готов във всеки момент да гнети всичко и
11:30 13.06.2026
57 Ахха
До коментар #43 от "Хм Хм":Ти си бил един интелигентен европеец. Сигурно си учил в Европа. А като си толкова образован и знаещ, вярвам си чел, че Русия е допринесла за свободата на всяка една балканска държава в борбата си да се освободи от турското съвместно съжителство. Знаеш, че България беше напреднала технически държава при социализма с завиден индекс на развитие, имаше успешна индустрия и селско стопанство, медицина, образование и всичко друго в пъти повече от днешна колонизирана, атлантическа България, която вече не смогва да попълни дори един мизерен бюджет, въпреки подаянията на Западния Колонизатор, камо ли да има средства за устойчиво развитие
11:31 13.06.2026
58 истината
Не е нужно да се измисля това,което не е било.Никаква велика история Русия не е имала.Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора.Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през XIII век,с идването на християнските проповедници от цивилизованият Киев.Но още по времето на Петър Първи московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото,като представяли като аргумент своето невежество - не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжовни плъхове,при тях даже жените им четат.
11:32 13.06.2026
59 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #53 от "истината":всички русофоби вън от България или публично изтреп@ни!
Коментиран от #61, #71
11:33 13.06.2026
60 истината
"Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"
11:34 13.06.2026
61 Коментар до 59:
До коментар #59 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Коментар до 59: Ти си руснак ти не си Българин. Ти си руснак с Български паспорт даден от Радев.
Коментиран от #69, #76
11:35 13.06.2026
62 истината
Днес веки пети руснак (21%) вярвя,че първите хора са могли да се разхождат заедно с динозаврите,в сравнение с всеки трети (30%) през 2007г.
11:36 13.06.2026
63 хахахахха
До коментар #55 от "значи":пед@лите и 5тополовите сте в джендърландия(ес),в Русия такива недоразумения са забранени със закон
11:37 13.06.2026
64 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #53 от "истината":Но въпреки всичкоя изложен спам ,мой ми врътнеш един хууубав мнннеттт.Явно в панделата като политзатворник и репресиран си се специализирал в тази област .В случай ,че нещо съм се объркал и не си Лука ,това не значи ,че не моош ми врътна един хуубав кавалджос ,щедър съм и плащам ☝️!
11:37 13.06.2026
65 анонимен
Коментиран от #77
11:39 13.06.2026
66 Артилерист
Коментиран от #70
11:39 13.06.2026
67 Ветеран от Прайда 🌈
11:39 13.06.2026
68 Фашизма е зло
11:41 13.06.2026
69 Горд човек
До коментар #61 от "Коментар до 59:":Аз съм Руснак с Руски паспорт
Коментиран от #75
11:42 13.06.2026
70 Квото повикало такова се обадило
До коментар #66 от "Артилерист":Поговорка.
Коментиран от #87
11:42 13.06.2026
71 Селянин
До коментар #59 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":По добре храна за прасетата ,поне едно добро дело да свършат в жалкия си паразитен живот .
11:43 13.06.2026
72 истината
11:44 13.06.2026
73 Иван
11:44 13.06.2026
74 рубиконче
11:45 13.06.2026
75 Коментар до 69:
До коментар #69 от "Горд човек":Коментар до 69: Какво правиш в Български сайт!!!! Стой си в блатата на московието
Коментиран от #82
11:45 13.06.2026
76 Радев е българин
До коментар #61 от "Коментар до 59:":и паспорти дава на българи. Безродниците мразещи България какво правите тук да ни заливате с лъжи и помия. Това да не е цигански коптор?
11:46 13.06.2026
77 да питам
До коментар #65 от "анонимен":намекваш че няма украински нацизъм и трансджендъри ли,това реалноста,Русия не желае такива извращения,никой нормален човек на планетата не ги иска
11:47 13.06.2026
78 Ти сигурно
До коментар #53 от "истината":си се катерил да рушиш МОЧАта и си се накефил, нали?
11:47 13.06.2026
79 анонимен
11:48 13.06.2026
80 истината
Нека всички обърнат ВНИМАНИЕ на следния факт:
Всички платени тролове които пишат коментари в защита на руската агресия в Украйна, пишат коментари против ПП, ДБ.ГЕРБ-СДС.От кремъл са актевирали всички агенти на Митрофанофа, ,всички тролчета.Много тролчета русофили, руснаци пишат в сайтовете ни от блатото на кремал. Лъжат мажат плюят,води се политика против интересите ни,само и сасмо България да се върне в блатото на москва,искат да ни откъснат от Европа.
А всичко се прави както е казал Аксаков-син: “Всяко тържество на Българите е смърт за русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”
Коментиран от #94
11:50 13.06.2026
81 АсанБГ
До коментар #54 от "стоян георгиев":Да не ти пука брато ,на дебеуиа г333 изобщо , хич и не ги отразявай !Пускай си Десислава на нас братчедите и си дипли пачките по стотачките и си карай Мерцедеса с кеф ,а на завистниците ,братле покажи къде те е ухапал петеля !
11:50 13.06.2026
82 Горд човек
До коментар #75 от "Коментар до 69:":в България съм да изтезавам русофоби и чаветата им!
11:51 13.06.2026
83 истината
Коментиран от #85
11:51 13.06.2026
84 истината
Коментиран от #88
11:52 13.06.2026
85 Ти си типичен пример
До коментар #83 от "истината":за фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна! Браво на Русия, че нарита пак фашисткият отпадък.
11:52 13.06.2026
86 истината
Коментиран от #89, #97
11:54 13.06.2026
87 Кой
До коментар #70 от "Квото повикало такова се обадило":точно го е повикал? Убитите деца от Алеята на ангелите в Донецк или живите изгорени в Дома на профсъюзите 45 одесци? Те как са си го повикали, а? Обясни, щом го одобряваш.
11:54 13.06.2026
88 стоян георгиев
До коментар #84 от "истината":Ти къде ги хвърли?тези ако бяха чели книги щеше линда фи пишат тия щуротии?за тях нещата са ясни без да се налага да четат!
11:55 13.06.2026
89 Туй всеки ден
До коментар #86 от "истината":го тролиш тротке. Троленето срещу Русия е добре. Показва, че ви нарита пак фашистите лъжливи и крадливи.
Коментиран от #93
11:55 13.06.2026
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93 стоян георгиев
До коментар #89 от "Туй всеки ден":Явно отново си достигнал върха на просветлението .като почнеш да повтаряш трите заучени изречения се вижда края на тунела...хах...
Коментиран от #96
11:58 13.06.2026
94 Истината е че
До коментар #80 от "истината":В момента урсули,каласи,мерцове и тем подобни фашисти водят хибридна война (и не само) срещу Русия,затова са ограничили достъпа до информация от Русия,и заливат с пропаганда страните от европейския съюз,активирали са стотици тролове да дезинформират населението ден и нощ
11:59 13.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
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97 хахахахха
До коментар #86 от "истината":всичкото това което си надраскало точно определя политиката на ес,точно те поставиха ултрарадикално правителството да провокира Русия
12:02 13.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 анонимен
12:03 13.06.2026
101 анонимен
12:04 13.06.2026
102 анонимен
12:05 13.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.