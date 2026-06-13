Ударът срещу Старобелск, според плана на Киев и европейците, трябваше да предизвика вълна от недоволство в Русия, заяви в интервю за ТАСС председателят на водещата политическа партия на Република Сръбска (общност Босна и Херцеговина) „Съюз на независимите социалдемократи“ Милорад Додик.

"В случая със Старобелск атаката беше умишлена. Те знаеха, че това е учебно заведение, в което по това време се намират студенти и пуснаха дронове в колежа. Надяваха се да предизвикат вълна от недоволство в Русия. Това е напълно извратен начин на мислене. Тоест те се самоубиха и се опитаха да прехвърлят вината на някой друг", коментира той липсата на реакция в европейските страни за последствията от терористична атака в ЛНР.

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Според Додик подходът на Русия към воденето на война е „много различен“. "Мнозина казват, че трябва да отговорим по-сурово. Но тук отново Русия преследва стратегическа цел: да сведе до минимум страданията на цивилните", подчерта той.

През нощта на 22 май сградите на общежитието и учебния корпус на Старобелския педагогически колеж на Луганския държавен педагогически университет в ЛНР бяха ударени от украинските въоръжени сили. Загинаха 21 ученици, повече от 40 души бяха ранени с различна степен на тежест.