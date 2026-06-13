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Додик: Европа искаше да предизвика вълна от недоволство в Руската федерация с удар по Старобелск
  Тема: Украйна

Додик: Европа искаше да предизвика вълна от недоволство в Руската федерация с удар по Старобелск

13 Юни, 2026 10:33 1 737 103

  • република сръбска-
  • милорад додик-
  • русия-
  • позиция-
  • старобелск

Атаката срещу колежа в LPR е била умишлена

Додик: Европа искаше да предизвика вълна от недоволство в Руската федерация с удар по Старобелск - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ударът срещу Старобелск, според плана на Киев и европейците, трябваше да предизвика вълна от недоволство в Русия, заяви в интервю за ТАСС председателят на водещата политическа партия на Република Сръбска (общност Босна и Херцеговина) „Съюз на независимите социалдемократи“ Милорад Додик.

"В случая със Старобелск атаката беше умишлена. Те знаеха, че това е учебно заведение, в което по това време се намират студенти и пуснаха дронове в колежа. Надяваха се да предизвикат вълна от недоволство в Русия. Това е напълно извратен начин на мислене. Тоест те се самоубиха и се опитаха да прехвърлят вината на някой друг", коментира той липсата на реакция в европейските страни за последствията от терористична атака в ЛНР.

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Според Додик подходът на Русия към воденето на война е „много различен“. "Мнозина казват, че трябва да отговорим по-сурово. Но тук отново Русия преследва стратегическа цел: да сведе до минимум страданията на цивилните", подчерта той.

През нощта на 22 май сградите на общежитието и учебния корпус на Старобелския педагогически колеж на Луганския държавен педагогически университет в ЛНР бяха ударени от украинските въоръжени сили. Загинаха 21 ученици, повече от 40 души бяха ранени с различна степен на тежест.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 40 Отговор
    шефката на РФцентрална банка-Наибулина, подава оставка!точно тя е финансовия гений , който до сега крепеше федерацията , но явно повече не може , а и не иска да обере негативите от предстоящия колапс! после да не се отричате 3 пъти от матушката си , копейзаж?

    Коментиран от #15, #26

    10:34 13.06.2026

  • 2 Потрес

    15 46 Отговор
    Путинска подлога ще обеснява? Хахаха, егати слагача, досущ като нашите лизачи начело с националния предател агент Радев

    Коментиран от #6, #8, #10, #18

    10:36 13.06.2026

  • 3 Януари 2022

    9 31 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    10:36 13.06.2026

  • 4 Мдаа

    44 7 Отговор
    А ние добре знаем, че коварството на атлантическите нацита е безгранично

    10:37 13.06.2026

  • 5 Пич

    45 6 Отговор
    "Велик" план, изобретен фашисткиизроди от Украйна и тъпацисадисти от ЕС!!!

    10:38 13.06.2026

  • 6 Да Да

    33 5 Отговор

    До коментар #2 от "Потрес":

    Друго си е да си посолствен послушник и атлантическа подлога на силните на деня

    10:38 13.06.2026

  • 7 От еврорайха фашистите

    34 3 Отговор
    не са се променили изобщо. Факт.

    10:39 13.06.2026

  • 8 Потресаващо

    40 3 Отговор

    До коментар #2 от "Потрес":

    Е колко си праззз! Факт ли е убийството на невинни деца от учебното заведение?!
    Факт е...!!!

    10:40 13.06.2026

  • 9 Баба Ванга

    4 31 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея ☝️

    Коментиран от #12

    10:41 13.06.2026

  • 10 Да те светна

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Потрес":

    ДАНС чука на вратата 😉

    10:43 13.06.2026

  • 11 1111

    5 30 Отговор
    Беше военна база на на руските терористи

    Коментиран от #16

    10:45 13.06.2026

  • 12 Всъщност

    24 6 Отговор

    До коментар #9 от "Баба Ванга":

    Истината е, че през 90-те Баба Ванга предсказва, че в Света ще се случат лоши събития с много войни в които Русия ще играе положителна роля. На въпрос на журналиста Кога?, тя отговаря: Рано е още. Първо Сирия ке падне. В онези години в Сирия всичко изглеждаше наред

    10:45 13.06.2026

  • 13 Мисирите мълчат

    26 2 Отговор
    "Тулси Габард публикува разсекретени документи за чуждестранни биолаборатории.
    В обръщението си тя заяви, че след месеци работа с разузнавателни архиви, разкрива мащаба на дългосрочното финансиране от САЩ за повече от 120 биолаборатории в над 30 държави, с особен акцент върху украинските биолаборатории.
    Основният фокус на това разсекретяване се измества от самото съществуване на лабораториите към системни лъжи, укриване на информация и преследване на онези, които са се опитали да кажат истината.
    Според Габард документите доказват, че влиятелни политици, служители на разузнаването и здравни служители, включително Фаучи, умишлено са укривали тези данни от американската общественост, са лъгали за съществуването на лабораториите и са ги наричали заговорници и предатели, унищожавайки кариерите и репутацията им.
    Според документите, в Украйна се намират повече от 40 финансирани от САЩ лаборатории, където тези съоръжения са работили с патогени на особено опасни инфекциозни заболявания."

    Коментиран от #35

    10:46 13.06.2026

  • 14 хахахахха

    22 3 Отговор
    то цял свят видя че киевската хунта са терористи,а ес захранва терористите

    10:47 13.06.2026

  • 15 Хохо Бохо

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Слава на Русия бе сало п с е. Ти отрече ли се от родината си и бодна ли си бандерския флаг в г3? Ще изпуснеш прайда

    10:48 13.06.2026

  • 16 Ами

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "1111":

    И така да е, отговорът на Москва беше ясен, точен и заслужен от укронацитата

    10:48 13.06.2026

  • 17 Нямаме такива

    17 3 Отговор
    Абсолютно прав. Съгласен. Политик с топки, който защитава общността си, заслужава доверие. От българските политици човек да го е гнус.

    Коментиран от #21

    10:49 13.06.2026

  • 18 На български език се пише

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Потрес":

    обЯснява

    10:49 13.06.2026

  • 19 истината

    5 20 Отговор
    Подлогата на русия сърбина Додик съвсем нормално да защищава агресора и обвинява жертвата. Това е руската пропаганда разбираемо. А и още по нормално е че напъните са от рускоговорящ сърбин.

    Коментиран от #20, #24

    10:52 13.06.2026

  • 20 На български език сравнителна степен се

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "истината":

    пише с тире. Пример: "по-нормално"

    Коментиран от #29

    10:55 13.06.2026

  • 21 Коментар до 17:

    4 15 Отговор

    До коментар #17 от "Нямаме такива":

    Коментар до 17: Ти не си Българин ти си руснак, ние Българите харесваме одобряваме Европейската политика на управляващите ни. Нямаш никакво право ти поклонника на агресора фашист путин да си позволява да съветва

    Коментиран от #23, #28

    10:56 13.06.2026

  • 22 Пришелец

    3 11 Отговор
    Жалко за загиналите!
    Защо ни занимавате с компрометирала се личност,със заповед за арест,с различни обвинения.Тоя е останал някъде в далечно минало,но и тогава да създадеш голям сблъсък е трябвало да посегнеш на Царска особа (Атентатът в Сараево).Закичил знаме на Сърби я на ревера бодро стъпва към края си,както другите престъпници от този край .

    Коментиран от #25, #33

    10:56 13.06.2026

  • 23 Нищо не ти се разбира

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Коментар до 17:":

    Как можа да се натаралянкаш толкова рано?

    10:58 13.06.2026

  • 24 Истината е че

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "истината":

    терористите от уср@йна умишлено поразяват цивилни цели,и го доказват постоянно

    10:59 13.06.2026

  • 25 Ти имаш ли основно образование?

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пришелец":

    Много неграмотно пишеш.

    10:59 13.06.2026

  • 26 Пора

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #31

    10:59 13.06.2026

  • 27 Русоебб

    6 11 Отговор
    Утрепаните са руски дронаджии.

    11:01 13.06.2026

  • 28 Бъркаш се

    18 3 Отговор

    До коментар #21 от "Коментар до 17:":

    България и българския народ подкрепя Русия,винаги е било така,така и ще бъде.Българите изобщо не подкрепят джендърската политика на ес с нейните урсули,каласи и тем подобни фашисти,това че ти за 2 цента си готов да викаш за който ти кажат не означава че с всички е така

    Коментиран от #43, #51

    11:03 13.06.2026

  • 29 анонимен

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "На български език сравнителна степен се":

    Не си си сложил очилата написано е "нормално" а не "понормално" така че, коневръза когато няма какво да каже да не се обажда. А най-важното, тук има значение съдържанието, граматиката ще я оставим за друг сайт

    Коментиран от #32

    11:04 13.06.2026

  • 30 Атина Палада

    4 9 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    11:05 13.06.2026

  • 31 хахахахха

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пора":

    мечтите на евр0гейт@ците нямат граници,за ваше съжаление само с тях и ще си останете🤣

    11:05 13.06.2026

  • 32 Коментар до 29:

    3 12 Отговор

    До коментар #29 от "анонимен":

    Коментар до 29: Историята помни едно. Когато Русия изтегля посланиците си последно от България, след като се обединяват Княжество Румелия и източна България ПРОТИВ волята на руския цар, те си изтеглят цялата мисия от България. Следват най-успешните икономически години за България под ръководството на Стефан Стамболов. Страната е давана пример за "лъв" в икономическото развитие и икономическия бум! Всичко това свърша до момента когато Русия обявява Война на България през 1945г. въпреки, че България никога не е обявявала и след това се налага в продължение на 6г България да изхранва Руската армия, която изнасилва, убива и беснее из нашите територии. Баба ми са я криели от руснаците като малка в Перущица, за да не бъдат изнасилени. Всички Българи знаят : "От Русия нищо хубаво не чакай. "

    Коментиран от #44

    11:07 13.06.2026

  • 33 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #22 от "Пришелец":

    Тук е така.додич азаров разни руски убавци като много известния морочко...правим денги!само че не ги искаме в рубли а в евро...хах...додич е сериозна личност като да речем много известния президент на горна волта...само че е фен на путин имтова е достатъчно!

    11:07 13.06.2026

  • 34 анонимен

    3 9 Отговор
    Всъщност Русия се оказа най-големият производител на русофоби в световен мащаб. Скоро думата русофобия ще превърне в еквивалент на добродетели като благоприличие, честност и човечност. Защото просто е невъзможно да си достоен и честен човек и да не си русофоб, знаейки за всички престъпления на този „народ“.

    Коментиран от #52

    11:08 13.06.2026

  • 35 испражненето гайтанджиева

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Мисирите мълчат":

    Руски фейкове.

    11:09 13.06.2026

  • 36 анонимен

    3 9 Отговор
    По-голямо нещастие от това да си руснак вече няма. Да си руснак вече е нарицателно, равносилно на изрод - за съжаление тази е прозаичната констатация, властваща в света.

    11:09 13.06.2026

  • 37 истината

    3 10 Отговор
    Украйна ще излезе от войната по силна от всякога. След 20г ще са много по напред от нас, защото ще се изчистят от всичкото русофилство и комунизъм дето им смуче кръвчицата.
    Нещо което ние пропуснахме да направим през 90-те

    Коментиран от #50

    11:11 13.06.2026

  • 38 анонимен

    3 9 Отговор
    ПИСМО ДО ВАНКА С ТАНКА /Радой Ралин/ Пиша ти от Плевен, драги Ванка.Помниш ли кагда пришол със танка?Беше млад, но се държеше мъжки.Зарази семейството ми с въшки…Взе на мама златните пендарии дори галошите ми стари.Помниш ли, как кушаше картошки?Наконец забърса три кокошки.После си преспал със какa Сияи изпил си всичката ракия.А след време чухме и мълвата,че си гръмнал тате във главата!Длъжен бях да те обичам, Ваня.Даже кръстих дъщеря си Маня.Залъкът си давахме насила на Русия – тая дива сила.После цели девет петилетки грабихте уран и руди редки.Грабихте и жито, папироси…Зарад тебе ходим голи-боси!Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.Ние всички хранехме танкиста.А пък ти ни пазеше със танка и ни взе последната луканка…Пазеше и немците, и чехите.Ние тук възпявахме успехите.С паметник стърчиш ни на главата и скверниш небето и земята
    /Радой Ралин/

    11:13 13.06.2026

  • 39 уродик

    3 6 Отговор
    ша нюхаш новичок

    11:13 13.06.2026

  • 40 истината

    3 10 Отговор
    Написано от руския писател Аксаков-син : “Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”

    11:15 13.06.2026

  • 41 Звездоброец

    4 7 Отговор
    Като започнеш да убиваш първи,не се учудвай,че някой ти се "дърви" !

    11:15 13.06.2026

  • 42 анонимен

    3 8 Отговор
    ПОЗОР, за тези русофилски подлоги, на които Русия е по-скъпа от България! Това е мнение на всеки Българин който не е подлога.

    11:17 13.06.2026

  • 43 Хм Хм

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "Бъркаш се":

    Моля те, не пиши от името на целия български народ, а само от свое. Аз лично се чувствам европеец, образован съм, знам езици, не подкрепям агресия и присвояване на чужди територии с насилие.

    Коментиран от #57

    11:17 13.06.2026

  • 44 Бъркаш се

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Коментар до 29:":

    най-голямото икономическо развитие и най-малка безработица в България е по времето на Тодор Живков и добрите отношения с Русия,аман от продажни фантазьори като тебе

    Коментиран от #48, #54

    11:18 13.06.2026

  • 45 истината

    3 10 Отговор
    Русия постоянно играе доста зловеща роля за България. Още с осуетяването на идеята за Задунайска губерния след Руско-турската война,.
    1- 1885 г. Русия е против Съединението и насъсква султана да окупира - Източна Румелия.
    2- 1885 г. по време на Сръбско-българската война Русия е на страната на Сърбия.
    3- 1913 г Русия насъсква Сърбия да ни нападне и така избухва Междусъюзническата война. В същото време предоставя понтонни мостове и кораби на Румъния, за да атакува България в гръб и по този начин носи пряка отговорност за сполетялата ни национална катастрофа.
    4- Русия напада България 1916 година нейни войски нахлуват в Добруджа.
    5-Русия организира септемврийския метеж през 1923 г.взел хиляди жертви.
    6- Русия стои зад най-страшния атентат в историята на България в църквата "Света Неделя"през 1925 година.
    7 -Русия напада и окупира България през септември 1944 г., въпреки че нито един български войник не се е сражавал на Източния фронт.
    8- Руски инструктори ръководят изтребването на българския политически и интелектуален елит през страшните дни на 1944-1945 година.
    9- Русия създава така наречената македонска нация и принуждава десетки хиляди българи да се отричат от род и родина.
    10- Русия откъсна за цели 45 години България и цяла Източна Европа от света, в резултат на което и до днес не можем да наваксаме изоставането.
    11-Русия непрестанно води необявена хибридна война срещу България, опитвайки се да я откъсне от обществото на цивилизованите народи.

    11:19 13.06.2026

  • 46 Българин

    6 2 Отговор
    Само джендари маже да вярват в справедливо отношение на англосаксонските колониазатори към другите страни,те насъскват народите един срещу друг по простият начин,разделяй и владей,колко нови държави възникнаха по този начин и то само на Балканите

    11:19 13.06.2026

  • 47 Бай Араб

    3 8 Отговор
    В Русия човешкия живот не струва нищо, така че няма как да се предизвика вълна от недоволство от смърт.Гладът е друго нещо.Жените ходят в Турция за да преодолеят глада.

    11:19 13.06.2026

  • 48 Коментар до 44:

    2 9 Отговор

    До коментар #44 от "Бъркаш се":

    Коментар до 44: По времето на д-р ти Живков България фалира 3 пъти. Това не го знаеш

    11:21 13.06.2026

  • 49 истината

    3 7 Отговор
    Иван С. Шмельов : ‘‘Народ, който ненавижда свободата, обожава робството, обича веригите на своите ръце и нозе, мръсен физически и морално...е готов във всеки момент да гнети всичко и навсякъде”.

    11:22 13.06.2026

  • 50 Бъркаш се

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "истината":

    След 20 години хахлите ще са изсмукали кръвчицата на ес,ама джендърята сами са си виновни че допуснаха тези терористи в страните си!

    11:23 13.06.2026

  • 51 Бай Араб

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "Бъркаш се":

    България и българите са избрали Европа.Българските копейки са най - фалшиви, нито една не отиде да се бие в полза на Путин и да умре като истински комунист - ,, не човек а желязо,,

    11:25 13.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 истината

    2 9 Отговор
    Моля комунистите да не се обаждат. Забранени сте с закон.
    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.
    Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
    1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
    2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
    3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
    4. моралния и икономическия упадък на държавата;

    Коментиран от #59, #64, #78

    11:26 13.06.2026

  • 54 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "Бъркаш се":

    Голямо.развитие беше.африканско!имахме по една топка на цялата махала и гуменки дето днес и в африка не биха носили.замкило банани можеше всеки български инжинер да ти играе ръченица поне два часа...хах...развитие викаш...

    Коментиран от #81

    11:27 13.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Коментар до 52:

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "Горд човек":

    Коментар до 52: Ти не си руснак, ти си русофил но от подлогите на путин. Помисли ако можеш. Позаинтересувай се какво казват за руснаците руските класици.
    Руснаци за Русия:
    Достоевски:Народ,който блуждае из Европа и търси какво може да разруши,унищожи,ей така,само за развлечение.
    Булгаков: Не народ а скотове,мръсници,дива орда,душегубци и злодеи.
    Аксаков: Ох, как тежко се живее в Русия, в този смрадлив център на физически и морален
    разврат,подлостта на лъжата и злодейството.Вие не може да разберете тези истински мъчения,от стълкновението с продуктите на руската почва.На цялата тази мерзост лежи й руски национален характер.
    Горки: Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост.
    Тургенев: Руснака е най-големият и най-наглият лъжец в целият свят.
    Тургенев: Ако Русия се провали в дън земя,това няма да бъде никаква загуба,нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството.
    От Руския писател аристократ М.Салтиков-Щедрин: "Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат,какво мисля,че става сега в Русия,аз ще отговоря Пият и крадат".
    Аксаков-син:“Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”
    Иван С. Шмельов :‘‘Народ, който ненавижда свободата, обожава робството, обича веригите на своите ръце и нозе, мръсен физически и морално...е готов във всеки момент да гнети всичко и

    11:30 13.06.2026

  • 57 Ахха

    9 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хм Хм":

    Ти си бил един интелигентен европеец. Сигурно си учил в Европа. А като си толкова образован и знаещ, вярвам си чел, че Русия е допринесла за свободата на всяка една балканска държава в борбата си да се освободи от турското съвместно съжителство. Знаеш, че България беше напреднала технически държава при социализма с завиден индекс на развитие, имаше успешна индустрия и селско стопанство, медицина, образование и всичко друго в пъти повече от днешна колонизирана, атлантическа България, която вече не смогва да попълни дори един мизерен бюджет, въпреки подаянията на Западния Колонизатор, камо ли да има средства за устойчиво развитие

    11:31 13.06.2026

  • 58 истината

    1 8 Отговор
    Академик Димитрий ЛИХАЧОВ:
    Не е нужно да се измисля това,което не е било.Никаква велика история Русия не е имала.Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора.Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през XIII век,с идването на християнските проповедници от цивилизованият Киев.Но още по времето на Петър Първи московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото,като представяли като аргумент своето невежество - не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжовни плъхове,при тях даже жените им четат.

    11:32 13.06.2026

  • 59 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    8 1 Отговор

    До коментар #53 от "истината":

    всички русофоби вън от България или публично изтреп@ни!

    Коментиран от #61, #71

    11:33 13.06.2026

  • 60 истината

    1 6 Отговор
    Алексей Толстой:
    "Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"

    11:34 13.06.2026

  • 61 Коментар до 59:

    1 7 Отговор

    До коментар #59 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Коментар до 59: Ти си руснак ти не си Българин. Ти си руснак с Български паспорт даден от Радев.

    Коментиран от #69, #76

    11:35 13.06.2026

  • 62 истината

    2 6 Отговор
    35% от руснаците са на мнение,че Слънцето се върти около Земята,а не Земята около Слънцето.Това показва проучване за научните заблуди на руснаците на лоялния на Кремъл Всерусийски център за изследвание на общественото мнение- ВЦИОМ.
    Днес веки пети руснак (21%) вярвя,че първите хора са могли да се разхождат заедно с динозаврите,в сравнение с всеки трети (30%) през 2007г.

    11:36 13.06.2026

  • 63 хахахахха

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "значи":

    пед@лите и 5тополовите сте в джендърландия(ес),в Русия такива недоразумения са забранени със закон

    11:37 13.06.2026

  • 64 Лука ПАК КРАДЕШ

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "истината":

    Но въпреки всичкоя изложен спам ,мой ми врътнеш един хууубав мнннеттт.Явно в панделата като политзатворник и репресиран си се специализирал в тази област .В случай ,че нещо съм се объркал и не си Лука ,това не значи ,че не моош ми врътна един хуубав кавалджос ,щедър съм и плащам ☝️!

    11:37 13.06.2026

  • 65 анонимен

    2 6 Отговор
    Поддръжниците на Владимир Путин имат съвсем различна представа за реалността. В нея Русия се противопоставя ту на "украинския нацизъм", ту на нашествието на "трансджендърите". Накратко - на лошите неща от Запад. Ние воюваме със Запада, отстояваме нашите ценности, а вражеският пръстен около нас се затяга - хората са заклещени в тези схеми на мислене. Политическата поддържка в една свободна страна е различна от това, което наблюдаваме в Русия: там става дума за Стокхолмски синдром, а нещата са по-близо до истерията в Северна Корея или до радостната истерия при появата на "фюрера".

    Коментиран от #77

    11:39 13.06.2026

  • 66 Артилерист

    8 2 Отговор
    Наистина е пример за извратено мислене от европейските демократи, нали, да се правят на ударени за нарочно убитите деца и юноши в това руско общежитие. И как го извъртат бг атлантиците-те не били ученици, ами се учели да стават оператори на дронове. Укрите всеки ден плачат, че руснаците атакували жилищни сгради и имало по няколко РАНЕНИ. А тук става дума за нарочно убити деца и млади хора. Това са то бандеровските нацисти...

    Коментиран от #70

    11:39 13.06.2026

  • 67 Ветеран от Прайда 🌈

    2 1 Отговор
    Абе днес няма ли Прайд в София ,много достойно братя и сестри и сестробратя кибичите тук .Хайде групово на Прайда 🌈 ,пък квото дойде !Цунки на всички !!!

    11:39 13.06.2026

  • 68 Фашизма е зло

    6 1 Отговор
    Избива деца! Браво на Русия, че отново се изправи срещу него!

    11:41 13.06.2026

  • 69 Горд човек

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Коментар до 59:":

    Аз съм Руснак с Руски паспорт

    Коментиран от #75

    11:42 13.06.2026

  • 70 Квото повикало такова се обадило

    0 4 Отговор

    До коментар #66 от "Артилерист":

    Поговорка.

    Коментиран от #87

    11:42 13.06.2026

  • 71 Селянин

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    По добре храна за прасетата ,поне едно добро дело да свършат в жалкия си паразитен живот .

    11:43 13.06.2026

  • 72 истината

    1 4 Отговор
    В Русия от деца слушат че, "Русия е затворена във вражески пръстен" - за съжаление то се завърна по изключително настойчив и много ефективен начин. Трябва да кажа, че пропагандата на Путин е по-ефективна от съветската - днешните времена не бива да се сравняват с късния застой и неговата разпадаща се идеология, а по-скоро с 40-те години на миналия век в Германия, тъй като войната вече е в ход

    11:44 13.06.2026

  • 73 Иван

    4 0 Отговор
    Сатанинската Синагога приютява Джефри Епщайн.

    11:44 13.06.2026

  • 74 рубиконче

    0 4 Отговор
    Пускам сълза за дронаджийчетата.Младички били.

    11:45 13.06.2026

  • 75 Коментар до 69:

    1 4 Отговор

    До коментар #69 от "Горд човек":

    Коментар до 69: Какво правиш в Български сайт!!!! Стой си в блатата на московието

    Коментиран от #82

    11:45 13.06.2026

  • 76 Радев е българин

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Коментар до 59:":

    и паспорти дава на българи. Безродниците мразещи България какво правите тук да ни заливате с лъжи и помия. Това да не е цигански коптор?

    11:46 13.06.2026

  • 77 да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "анонимен":

    намекваш че няма украински нацизъм и трансджендъри ли,това реалноста,Русия не желае такива извращения,никой нормален човек на планетата не ги иска

    11:47 13.06.2026

  • 78 Ти сигурно

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "истината":

    си се катерил да рушиш МОЧАта и си се накефил, нали?

    11:47 13.06.2026

  • 79 анонимен

    1 2 Отговор
    Ясно е, че всичките тия действия на Кремъл са за да се запази властта на една шепа уроди, щото руския народ му писна да плаща на тия PD-расти за малоумните и унизителни действия. Всички около путин компрометирания и прогнил от корупция елит не може да се обявява за Русия, а трябва да се изрине в мръсния канал. Комрометираният и прогнил руски елит не може да предложи нищо по-добро защото руската система е феодално-средновековна система пригодена за 21 век. Приказките за равнопоставен руски световен ред са приказки които да оправдаят античовешките действия на тия фашисти. Никой не ще руско зло и руска мизерия, самите руснаци, милиони бягат от тия античовешки действия на руския елит.

    11:48 13.06.2026

  • 80 истината

    1 2 Отговор
    В момента Русия води хибридна война срещу България!!!
    Нека всички обърнат ВНИМАНИЕ на следния факт:
    Всички платени тролове които пишат коментари в защита на руската агресия в Украйна, пишат коментари против ПП, ДБ.ГЕРБ-СДС.От кремъл са актевирали всички агенти на Митрофанофа, ,всички тролчета.Много тролчета русофили, руснаци пишат в сайтовете ни от блатото на кремал. Лъжат мажат плюят,води се политика против интересите ни,само и сасмо България да се върне в блатото на москва,искат да ни откъснат от Европа.
    А всичко се прави както е казал Аксаков-син: “Всяко тържество на Българите е смърт за русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”

    Коментиран от #94

    11:50 13.06.2026

  • 81 АсанБГ

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Да не ти пука брато ,на дебеуиа г333 изобщо , хич и не ги отразявай !Пускай си Десислава на нас братчедите и си дипли пачките по стотачките и си карай Мерцедеса с кеф ,а на завистниците ,братле покажи къде те е ухапал петеля !

    11:50 13.06.2026

  • 82 Горд човек

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Коментар до 69:":

    в България съм да изтезавам русофоби и чаветата им!

    11:51 13.06.2026

  • 83 истината

    2 2 Отговор
    Определено Русия с атаките си по християнски братски народ ще бъде намразена от целия свят! Путин надмина и Хитлер! Аз като българин се срамувам за неадекватните коментари на руските проксита в българските сайтове! Ами ако тази война беше в България, как щяхме да се чувстваме? Да не забравяме, че Русия ни определи като вражеска държава! След съединението на България 1885г. Русия накара Сърбия да ни нападне. Тогава българската армия удържа бляскава победа. Украйна трябва да победи защото има подкрепата на целия свят и защитава земята си!

    Коментиран от #85

    11:51 13.06.2026

  • 84 истината

    2 1 Отговор
    "демилитаризация и денацификация на Украйна" = който някога се е занимавал с темата "фашизъм" лесно ще открие всичките черти на фашистката държава в сегашна Русия. Препоръчвам за интересуващите се прочитане на книгата на Желю Желев "Фашизмът", която навремето беше забранена в България, поради приликата на тогавашния режим с фашизма. Описанието точно пасва на държавата на Путин. За съжаление. Защото и руснаците са хора, които искат нормален живот.

    Коментиран от #88

    11:52 13.06.2026

  • 85 Ти си типичен пример

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "истината":

    за фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна! Браво на Русия, че нарита пак фашисткият отпадък.

    11:52 13.06.2026

  • 86 истината

    2 2 Отговор
    Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”.Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.нацистите са в московия.

    Коментиран от #89, #97

    11:54 13.06.2026

  • 87 Кой

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Квото повикало такова се обадило":

    точно го е повикал? Убитите деца от Алеята на ангелите в Донецк или живите изгорени в Дома на профсъюзите 45 одесци? Те как са си го повикали, а? Обясни, щом го одобряваш.

    11:54 13.06.2026

  • 88 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "истината":

    Ти къде ги хвърли?тези ако бяха чели книги щеше линда фи пишат тия щуротии?за тях нещата са ясни без да се налага да четат!

    11:55 13.06.2026

  • 89 Туй всеки ден

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "истината":

    го тролиш тротке. Троленето срещу Русия е добре. Показва, че ви нарита пак фашистите лъжливи и крадливи.

    Коментиран от #93

    11:55 13.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Туй всеки ден":

    Явно отново си достигнал върха на просветлението .като почнеш да повтаряш трите заучени изречения се вижда края на тунела...хах...

    Коментиран от #96

    11:58 13.06.2026

  • 94 Истината е че

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "истината":

    В момента урсули,каласи,мерцове и тем подобни фашисти водят хибридна война (и не само) срещу Русия,затова са ограничили достъпа до информация от Русия,и заливат с пропаганда страните от европейския съюз,активирали са стотици тролове да дезинформират населението ден и нощ

    11:59 13.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "истината":

    всичкото това което си надраскало точно определя политиката на ес,точно те поставиха ултрарадикално правителството да провокира Русия

    12:02 13.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 анонимен

    1 1 Отговор
    Комрометираният и прогнил руски елит не може да предложи нищо по-добро защото руската система е феодално-средновековна система пригодена за 21 век. Приказките за равнопоставен руски световен ред са приказки които да оправдаят античовешките действия на тия фашисти. Никой не ще руско зло и руска мизерия, самите руснаци, милиони бягат от тия античовешки действия на руския елит. Всяка нормална държава, всеки нормален човек, искат да се отърват, премахнат червеният ботуш от блатата на москва,да не са пета колона. Не разбирам защо всеки протест искане на гражданите да се освободят от руската зависимост, сами да избират пътя си на развитие и с кого, непременно се свързва с НАТО, ЕС, САЩ.Не може ли да разберат в кремъл че самите те са си виновни, страниите искат да се рзвиват към по добро, а не да са им пета колона. Ако не бяха започнали война, нямаше да има нови страни членки за НАТО. Каква е тази мания да обвиняват САЩ за всичко като самите те са си виновни. И за всички злини които правят обвиняват друг.

    12:03 13.06.2026

  • 101 анонимен

    1 0 Отговор
    Другари з о м б и т а ЕС, НАТО някога да е нападнал някоя държава с цел да завземе територия, премахване на цяло население или системно и целенасочено да е удрял жилищни сгради, училища, болници или граждански обекти...Казвам целенасочено както го прави Раша в Украйна. Та НАТО може да имат и 50 хиляди бази по цял свят но е важно какво правят там, до като твоята мама Русия е военно престъпна страна.

    12:04 13.06.2026

  • 102 анонимен

    1 0 Отговор
    СССР е ЕДИНСТВЕНАТА държава, подпомагала Хитлер преди и в началото на войната!!!! Единствената. Немската армия, понеже е нямала право на обучение в такива мащаби, заради Първата световна война, СЕ Е ОБУЧАВАЛА в СССР. Дори в деня на нападението на Хитлер срещу СССР комунистическият режим ИЗПРАЩА влак с провизии и други товари КЪМ Германия. Това е защото целта на СССР е Германия на лудия Хитлер да отслаби запазните държави, след което СССР ДА ЗАВЛАДЕЕ ЕВРОПА. Те не са били подготвени за отбранителни сражения - САМО НАПАДАТЕЛНИ. А са били СЪЮЗНИК на Германия още от началото на 30-те години на века. Украинци са сътрудничили на Германия по много причини. СССР е сътрудничел, България също, Югославия също (към началото на войната), Италия, окупирана Франция, Швеция, Испания, Румъния.....Сталин е избил и уморил от глад огромна част от украинците, защото са се опитвали да постигнат независимост..

    12:05 13.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

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