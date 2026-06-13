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"Йеменският Спайдърмен" падна и загина в 120-метровия кратер на вулкан ВИДЕО

"Йеменският Спайдърмен" падна и загина в 120-метровия кратер на вулкан ВИДЕО

13 Юни, 2026 21:16, обновена 13 Юни, 2026 22:26 2 628 13

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  • алпинист-
  • йемен-
  • вулкан-
  • инцидент

22-годишният Ал-Кака бин Антар беше изключително популярен в арабския свят

"Йеменският Спайдърмен" падна и загина в 120-метровия кратер на вулкан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Известният алпинист и акробат Ал-Кака бин Антар, популярен като "Йеменския Спайдърмен", загина трагично след падане във вътрешността на кратера на угасналия вулкан Харадхат Дамт в Йемен, предаде Al Jazeera.

Инцидентът бе заснет на видео и предизвика огромна вълна от скръб в социалните мрежи.

22-годишният смелчага беше изключително популярен в арабския свят с прозвището „Спайдърмен“ заради опасните си катерения по стръмни скали и градски сгради без никаква осигуровка.

Трагедията стана на вулкана край град Дамт в провинция Ал-Дали, Йемен. Кратерът е известен с дълбочината си и специфичния терен. Ал-Кака се е опитвал да изкатери вътрешната отвесна стена на 120-метровия вулканичен кратер изцяло без предпазна екипировка.

По време на катеренето той губи захват и пада директно към дъното на кратера пред очите на свои приятели, които са го снимали. На дъното на угасналия вулкан се намират горещи сулфурирани (серни) води, което направили достъпа на екипите на Гражданска защита изключително труден.

Изваждането на тялото от горещото езеро е отнело часове на местните спасители поради отровните изпарения и труднодостъпния релеф.

Медиите от региона определиха случая като поредното сериозно предупреждение към младите хора, които рискуват живота си в търсене на популярност и лайкове в интернет.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай онзи

    17 1 Отговор
    Човека неможе да е по-силен от природата!

    21:35 13.06.2026

  • 2 Без име

    23 0 Отговор
    Да беше станал спасител и да помага, не да се прави на палячо. Жалко за младия човек. Този адреналин можеше да е от полза за хората.

    21:36 13.06.2026

  • 3 Дарвин

    13 0 Отговор
    Да беше прочел поста на Лиляна Панделиева за липсата на инстинк за самосъхранение у младите и подрастващите.

    21:37 13.06.2026

  • 4 Никой

    17 0 Отговор
    Това не е ли глупаво.

    Коментиран от #6

    21:39 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Младите

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    Са винаги глупави, но това е тяхното очарование.

    21:47 13.06.2026

  • 7 Гошо

    4 3 Отговор
    Каквото търсил ,това и намерил

    Коментиран от #12

    21:47 13.06.2026

  • 8 Дзак

    8 0 Отговор
    Задължително ли е да има видео?

    Коментиран от #9

    21:49 13.06.2026

  • 9 Не е

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Ама има.

    21:53 13.06.2026

  • 10 шаа

    6 0 Отговор
    какво ли не правят хората за малко повече лайкове

    22:03 13.06.2026

  • 11 Механик

    3 0 Отговор
    Дедовия ми не държи в кратера на вулкана.
    Какъв го е дирил там? Лекарство ли е измислял, гладните ли е спасявал???
    Абсолютни безполезници са всичките ви кумири дето ги славите тука.
    Като оня пилот по-горе, дето поставил рекорд че за един ден излетял и кацнал 1000 пъти.

    22:29 13.06.2026

  • 12 Дет се вика

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Играл, играл и се наиграл

    22:34 13.06.2026

  • 13 БеГемот

    0 0 Отговор
    Не е смелост ....има хора който не изпитват страх заради генетично изменени мозъци....и това е резултата защото страхът те предпазва от подобни глупости....

    22:47 13.06.2026