"Йеменският Спайдърмен" падна и загина в 120-метровия кратер на вулкан ВИДЕО

Известният алпинист и акробат Ал-Кака бин Антар, популярен като "Йеменския Спайдърмен", загина трагично след падане във вътрешността на кратера на угасналия вулкан Харадхат Дамт в Йемен, предаде Al Jazeera.
Инцидентът бе заснет на видео и предизвика огромна вълна от скръб в социалните мрежи.
22-годишният смелчага беше изключително популярен в арабския свят с прозвището „Спайдърмен“ заради опасните си катерения по стръмни скали и градски сгради без никаква осигуровка.
Трагедията стана на вулкана край град Дамт в провинция Ал-Дали, Йемен. Кратерът е известен с дълбочината си и специфичния терен. Ал-Кака се е опитвал да изкатери вътрешната отвесна стена на 120-метровия вулканичен кратер изцяло без предпазна екипировка.
По време на катеренето той губи захват и пада директно към дъното на кратера пред очите на свои приятели, които са го снимали. На дъното на угасналия вулкан се намират горещи сулфурирани (серни) води, което направили достъпа на екипите на Гражданска защита изключително труден.
Изваждането на тялото от горещото езеро е отнело часове на местните спасители поради отровните изпарения и труднодостъпния релеф.
Медиите от региона определиха случая като поредното сериозно предупреждение към младите хора, които рискуват живота си в търсене на популярност и лайкове в интернет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай онзи
21:35 13.06.2026
2 Без име
21:36 13.06.2026
3 Дарвин
21:37 13.06.2026
4 Никой
Коментиран от #6
21:39 13.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Младите
До коментар #4 от "Никой":Са винаги глупави, но това е тяхното очарование.
21:47 13.06.2026
7 Гошо
Коментиран от #12
21:47 13.06.2026
8 Дзак
Коментиран от #9
21:49 13.06.2026
9 Не е
До коментар #8 от "Дзак":Ама има.
21:53 13.06.2026
10 шаа
22:03 13.06.2026
11 Механик
Какъв го е дирил там? Лекарство ли е измислял, гладните ли е спасявал???
Абсолютни безполезници са всичките ви кумири дето ги славите тука.
Като оня пилот по-горе, дето поставил рекорд че за един ден излетял и кацнал 1000 пъти.
22:29 13.06.2026
12 Дет се вика
До коментар #7 от "Гошо":Играл, играл и се наиграл
22:34 13.06.2026
13 БеГемот
22:47 13.06.2026