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The New York Times: Украинците видяха ужасени как в Персийския залив свалят евтини ирански дронове с така нужните им Patriot
  Тема: Украйна

The New York Times: Украинците видяха ужасени как в Персийския залив свалят евтини ирански дронове с така нужните им Patriot

13 Юни, 2026 20:24, обновена 13 Юни, 2026 20:33 927 22

  • украйна-
  • пво-
  • ракети-
  • сащ-
  • персийски залив-
  • дронове

По време на някои атаки на руските въоръжени сили, системите за противовъздушна отбрана на Украйна са били „празни“, пише изданието

The New York Times: Украинците видяха ужасени как в Персийския залив свалят евтини ирански дронове с така нужните им Patriot - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили изпитват недостиг на ракети за противовъздушна отбрана, което им пречи да прехващат руски балистични ракети.

Това съобщи The New York Times, позовавайки се на украински военни.

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Според тях, по време на някои атаки на руските въоръжени сили, системите за противовъздушна отбрана са били „празни“.

Източници на вестника отбелязват, че Русия притежава значителен арсенал от балистични ракети, докато възможностите за противовъздушна отбрана на Украйна остават ограничени.

Междувременно перспективите за увеличаване на доставките на ракети-прехващачи за Киев остават несигурни. Една от причините е високата консумация на такива боеприпаси по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Вестникът пише, че „украинците са гледали с разочарование и ужас“ как държавите от Персийския залив свалят евтини и бавни ирански дронове с ракети Patriot.

На 10 юни говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий обяви, че Украйна може да получи ракети-прехващачи с изтичащ срок на експлоатация, включително за системи Patriot.

През април украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е изправена пред тежка ситуация с ракетите за противовъздушна отбрана поради войната в Близкия изток. Той ясно заяви, че войната между САЩ и Иран се отразява негативно на Украйна.

Зеленски се оплака, че страната „сега има такъв недостиг, че нещата не могат да станат по-лоши“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    25 5 Отговор
    Как ще са лоши нещата за укрите нали от дни пишете, че обръщат войната и руснаците отстъпват завзети територии.

    Коментиран от #5, #7

    20:37 13.06.2026

  • 2 Пич

    22 4 Отговор
    Да бе ! Даже и без Пейтриът ги свалят! Направо - Лууум, у самолетоносача или у говедарската рафинерия, или военна база, радар и каквото се сетите, и иранския дрон е свален!!!

    20:37 13.06.2026

  • 3 Йасссикт

    21 2 Отговор
    Могат, могат и ще станат още по лоши за зеления наркоман

    20:38 13.06.2026

  • 4 Съдията

    20 3 Отговор
    Украинците тепърва още по-големи ужаси ще видят, ако не вдигнат бялото знаме.😂

    20:38 13.06.2026

  • 5 Тези

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Говедарските журналисти нямат топографска грамотност, и гледат картата на обратно!

    20:39 13.06.2026

  • 6 БАНДЕРОВЦИТЕ И АЗОВЦИТЕ

    19 2 Отговор
    ХИЧ НЕ СА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ КВОТО ОКРАДАХА .....ОТ НЕВИННИТЕ ГРАЖДАНИ. .....ВАДИЛИ СА И ЗЛАТНИ ЗЪБИ И РЯЗАЛИ ПРЪСТИ ЗАРАДИ БРАЧНИ ХАЛКИ....ТИПИЧНО ПО ФАШИСТКИ

    20:40 13.06.2026

  • 7 История

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    ВСВ ...може би не Русия а украинци са обърнали германците в бяг?

    20:40 13.06.2026

  • 8 Защо повярвах..

    16 1 Отговор
    Зеленото казва че нещата в Украйна са толкова зле, че не могат да станат по-лоши, а родните мисирки пишат, че украинците са превзели Русия едва ли не..

    20:40 13.06.2026

  • 9 име

    15 1 Отговор
    А за толкова години утилизиране на НАТОвска скрап украинците не видяха ли, че така нужните им ракети и установки немогат дори себе си да опазят?

    20:40 13.06.2026

  • 10 И Киев е Руски

    16 1 Отговор
    Поради ограничения си интелект, Зеленски е просто марионетка в умните ръце на западните кукловоди

    20:41 13.06.2026

  • 11 Мисля

    13 1 Отговор
    Че те не са техни.Защо да гледат с шок и ужас?Те са си американски и американците ще си ги гърмят както решат.

    20:41 13.06.2026

  • 12 това са руzки фейкове

    9 1 Отговор
    Всички знаем, че само yкpoпcките антидронови системи работят и само те свалят иранските дронове над арабските страни и Израел.

    20:42 13.06.2026

  • 13 Иван 1

    9 0 Отговор
    Защо са им ,те свалят всичко с прашки и то на 200%.

    20:46 13.06.2026

  • 14 Тома

    9 0 Отговор
    Как няма да са ужасени като смятат колко златни клозети изгърмяха на хакере.

    20:46 13.06.2026

  • 15 Украинците не само виждат

    8 1 Отговор
    а и усещат как бавно постепенно дълбоко и болезнено им влиза. Не им харесва но трябва да свикват. Сигурно ще ми изтрият но какво ми пука след като казвам истината.

    20:48 13.06.2026

  • 16 Пиночет

    1 1 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #18

    20:53 13.06.2026

  • 17 Без име

    0 0 Отговор
    Така ли не разбраха, че Тръмп, Путин и Си се разбраха? На какво се надяват тези оръфляци?

    20:55 13.06.2026

  • 18 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пиночет":

    е невероятен глупак.

    20:56 13.06.2026

  • 19 Зъл пес

    0 0 Отговор
    Пискай зелю,пискай,време е широко да запушим ушите си.Продай си имотите,и ще си купиш необходимите ти оръжия.

    20:58 13.06.2026

  • 20 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    20:59 13.06.2026

  • 21 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Затова гледайки събитията в протока, украинците не бива да разчитат на гаранции, на споразумения, на договори или на съюзи, а да запретват ръкави и да произвеждат аналогични на пейтриът ПВО системи, както и да закупуват необходимите им видове оръжия.

    21:02 13.06.2026

  • 22 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Наистина е нелепо, да стреляш с Пейтриът и СМ-3 срещу цели, които може да свалиш с далеч по-евтини ракети, или с още по-евтините дронове- прехващачи. Но, американците винаги са подценявали финансовият момент, докато реалността не ги извади от летаргията. Украинците предефинираха войната- САЩ и останалите само могат да се учат от Украйна. Именно затова Русия не можа да преодолее украинската съпротива, независимо че осея степите с десетки хиляди изгорели и ръждясали безаналогови таралясници, както и със стотици хиляди разлагащи се трупове на руските "асвабадители". Част от тях изтрепани с българско оръжие, усложливо продадено на украинците от българските русофили, включително и от шайката на Румбата.

    21:09 13.06.2026