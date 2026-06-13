Украинските въоръжени сили изпитват недостиг на ракети за противовъздушна отбрана, което им пречи да прехващат руски балистични ракети.

Това съобщи The New York Times, позовавайки се на украински военни.

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Според тях, по време на някои атаки на руските въоръжени сили, системите за противовъздушна отбрана са били „празни“.

Източници на вестника отбелязват, че Русия притежава значителен арсенал от балистични ракети, докато възможностите за противовъздушна отбрана на Украйна остават ограничени.

Междувременно перспективите за увеличаване на доставките на ракети-прехващачи за Киев остават несигурни. Една от причините е високата консумация на такива боеприпаси по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Вестникът пише, че „украинците са гледали с разочарование и ужас“ как държавите от Персийския залив свалят евтини и бавни ирански дронове с ракети Patriot.

На 10 юни говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий обяви, че Украйна може да получи ракети-прехващачи с изтичащ срок на експлоатация, включително за системи Patriot.

През април украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е изправена пред тежка ситуация с ракетите за противовъздушна отбрана поради войната в Близкия изток. Той ясно заяви, че войната между САЩ и Иран се отразява негативно на Украйна.

Зеленски се оплака, че страната „сега има такъв недостиг, че нещата не могат да станат по-лоши“.