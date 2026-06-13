The New York Times: Украинците видяха ужасени как в Персийския залив свалят евтини ирански дронове с така нужните им Patriot

Украинските въоръжени сили изпитват недостиг на ракети за противовъздушна отбрана, което им пречи да прехващат руски балистични ракети.
Това съобщи The New York Times, позовавайки се на украински военни.
Според тях, по време на някои атаки на руските въоръжени сили, системите за противовъздушна отбрана са били „празни“.
Източници на вестника отбелязват, че Русия притежава значителен арсенал от балистични ракети, докато възможностите за противовъздушна отбрана на Украйна остават ограничени.
Междувременно перспективите за увеличаване на доставките на ракети-прехващачи за Киев остават несигурни. Една от причините е високата консумация на такива боеприпаси по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран.
Вестникът пише, че „украинците са гледали с разочарование и ужас“ как държавите от Персийския залив свалят евтини и бавни ирански дронове с ракети Patriot.
На 10 юни говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий обяви, че Украйна може да получи ракети-прехващачи с изтичащ срок на експлоатация, включително за системи Patriot.
През април украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е изправена пред тежка ситуация с ракетите за противовъздушна отбрана поради войната в Близкия изток. Той ясно заяви, че войната между САЩ и Иран се отразява негативно на Украйна.
Зеленски се оплака, че страната „сега има такъв недостиг, че нещата не могат да станат по-лоши“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #5, #7
20:37 13.06.2026
2 Пич
20:37 13.06.2026
3 Йасссикт
20:38 13.06.2026
4 Съдията
20:38 13.06.2026
5 Тези
До коментар #1 от "хехе":Говедарските журналисти нямат топографска грамотност, и гледат картата на обратно!
20:39 13.06.2026
6 БАНДЕРОВЦИТЕ И АЗОВЦИТЕ
20:40 13.06.2026
7 История
До коментар #1 от "хехе":ВСВ ...може би не Русия а украинци са обърнали германците в бяг?
20:40 13.06.2026
8 Защо повярвах..
20:40 13.06.2026
9 име
20:40 13.06.2026
10 И Киев е Руски
20:41 13.06.2026
11 Мисля
20:41 13.06.2026
12 това са руzки фейкове
20:42 13.06.2026
13 Иван 1
20:46 13.06.2026
14 Тома
20:46 13.06.2026
15 Украинците не само виждат
20:48 13.06.2026
16 Пиночет
Коментиран от #18
20:53 13.06.2026
17 Без име
20:55 13.06.2026
18 Пиночет
До коментар #16 от "Пиночет":е невероятен глупак.
20:56 13.06.2026
19 Зъл пес
20:58 13.06.2026
20 Бай Ганьо
20:59 13.06.2026
21 Хипотетично
21:02 13.06.2026
22 Летец Пешеходец
21:09 13.06.2026