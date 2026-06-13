Петима индийски военни загинаха при аварийно кацане със самолет Ан-32 ВИДЕО

Петима индийски военнослужещи загинаха при катастрофа военнотранспортния самолет Ан-32 на индийските военновъздушни сили (IAF) в базата в град Джорхат, щат Асам. Вторият пилот е единственият оцелял с тежки наранявания.

Инцидентът стана днес в 10:00 часа сутринта местно време по време на рутинен тренировъчен полет. Самолетът, зачислен към 43-та ескадрила на IAF, е изпълнявал тренировъчна мисия, когато малко след излитането е възникнал сериозен технически проблем. Екипажът е прекратил мисията и се е насочил обратно към базата.

При аварийното кацане на летище Rowriah в Джорхат самолетът е изгубил контрол при докосването на пистата, излязъл е от нея и е преминал през съседната рульожна пътека. Корпусът на машината се е разцепил на две части вследствие на силния удар и незабавно е избухнал интензивен пожар. Свидетели описват първоначално появата на бял, а след това гъст черен дим, последван от силен взврив, наподобяващ земетресение.

Военновъздушните сили на Индия официално потвърдиха самоличността на петимата загинали „въздушни воини“.

Командването на IAF незабавно разпореди сформирането на специална следствена комисия, която да установи точните причини за катастрофата.

Районът на военновъздушната база е напълно отцепен за външни лица. Индийският министър на отбраната Ражнат Сингх и други официални лица изразиха дълбоки съболезнования към семействата на загиналите.

Самолетите Ан-32 (съветска разработка) са основният гръбнак на тактическата транспортна авиация на Индия от десетилетия, като флотът преминава през дългосрочни програми за модернизация поради амортизация и предишни инциденти в региона.