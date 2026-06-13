Украинските въоръжени сили загубиха танк „Леопард-2“ в зоната на Северния военен окръг

Украинската армия загуби танк „Леопард-2“ немско производство в зоната на отговорност на Южната група войски. Руското министерство на отбраната съобщи за това.
„Общо в зоната на отговорност на Южната група войски врагът загуби до 115 военнослужещи, танк „Леопард-2“ немско производство, три бронирани бойни машини, 13 превозни средства и три полева артилерийска оръжия“, съобщи министерството.
Руските въоръжени сили освободиха 172 сгради в Константиновка за 24 часа, убивайки до 40 украински военнослужещи. Руското министерство на отбраната съобщи за това.
„През последните 24 часа в село Константиновка в Донецката народна република са освободени 172 сгради. Унищожени са до 40 украински военнослужещи, три бронирани бойни машини и четири превозни средства“, съобщи министерството.
Руски средства за противовъздушна отбрана свалиха 15 украински управляеми бомби и 540 безпилотни летателни апарата (БЛА) за 24 часа, съобщи руското Министерство на отбраната.
„Средства за противовъздушна отбрана свалиха 15 управляеми бомби и 540 безпилотни летателни апарата (БЛА)“, отбеляза министерството.
От началото на специалната военна операция са унищожени: 671 самолета, 284 хеликоптера, 161 718 безпилотни летателни апарати (БПЛА), 662 зенитно-ракетни системи (ЗРК), 29 748 танка и други бронирани бойни машини, 1736 бойни машини със системи за залпов огън (РСЗО), 35 335 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 63 976 специални военни машини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ауууу,колко трогателно...!
Коментиран от #15, #44, #51, #66
12:49 13.06.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #5, #41
12:49 13.06.2026
3 Исторически парк
Коментиран от #26
12:50 13.06.2026
4 Винкело
Коментиран от #17
12:50 13.06.2026
5 Военен
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Имат още десетина😅🤣😂 леопард 2ките свършиха само старите единици има няколко
Коментиран от #9, #14
12:51 13.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #68
12:52 13.06.2026
7 1245
12:52 13.06.2026
8 ЗЕЛЕН ШНОРХЕЛ
12:52 13.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Военен":руските са много-на парада брой нямаха
12:53 13.06.2026
10 стоян георгиев
12:54 13.06.2026
11 Грета Тунберг
12:55 13.06.2026
12 Ташаков
Коментиран от #25
12:55 13.06.2026
13 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
12:56 13.06.2026
14 стоян георгиев
До коментар #5 от "Военен":Тя украйна получи около 100 и още има.русия за парада се наложи да манифестира с тротинетки...хаха.то добре че зеленски се съгласи да има парад щото иначе щеше да е доста трагично ...
12:56 13.06.2026
15 00014
До коментар #1 от "Ауууу,колко трогателно...!":Да те допълня .... И плачливо! .... Поплачи си.
12:56 13.06.2026
16 Бай Араб
12:56 13.06.2026
17 Ивелин Михайлов
До коментар #4 от "Винкело":1.2 милиона убити украинци и 1.4 милиона убити руснаци. До края на 2027ма ще свършат украинците
12:57 13.06.2026
18 Татунцо
12:59 13.06.2026
19 Герасимов
12:59 13.06.2026
20 Гост
13:01 13.06.2026
21 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
13:01 13.06.2026
22 име
Коментиран от #33
13:02 13.06.2026
23 Един
13:03 13.06.2026
24 Сталин
13:04 13.06.2026
25 Байдан
До коментар #12 от "Ташаков":Пoвтapя внимaтeлнo, тpи дня дo Kийф е нищо в сравнение с 20 годы бой и вaн в Aфгaниcтaн!
13:04 13.06.2026
26 Европеец
До коментар #3 от "Исторически парк":Победа добре, ама кога ще я има и в какво ще се състои.... Имам чувството, че либералният Путин оглупява и не иска победата.... Пет години как се мота в две украински области, а да не говоря ,че Курска област моя освободиха в севернокорейците..... Какво чака, украинската хунта да удари по кремъл, да убие още 21 деца или пък да удари по ермитажа и Трятяковската галерия..... Събота и неделя е Дали пък няма да ни изненада и да спази обещанието за системни удари по Киев...
13:06 13.06.2026
27 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
13:06 13.06.2026
28 Българин
13:07 13.06.2026
29 Пич
13:08 13.06.2026
30 БРАТКО
13:09 13.06.2026
31 az СВО Победа 81
1. Константиновка е руска, това отдавна се знае и в Киев. В момента тече зачистка на обкръжените части на ВСУ там.
2. Това е южната порта към Славянск и Краматорск. Силно укрепен район на Киев. Руснаците настъпват от изток юг и югоизток едновременно.
3. Киев няма жива сила, която да им противопостави.
4. Скоро руснаците ще освободят 100% от ДНР.
13:10 13.06.2026
32 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
13:10 13.06.2026
33 стоян георгиев
До коментар #22 от "име":През май русия е загубила около 40 танка.що се отнася до щурмове и то масови.украйна не е правила такива от две години русия обаче пробва всеки ден.резултата е 1300 трупа ежедневно.сега при константиновка е клане.тълпи руснаци тичат по полето с надеждата да стигнат града.десет км тичане между украински дронове не е много здравословно да знаеш.
Коментиран от #39, #47, #57
13:11 13.06.2026
34 Шуменец
Пък при нас загубиха пантера... Черна!
Малиии, ако се намерят, къв ли звяр ще се получи...?
13:11 13.06.2026
35 А ГДЕ
13:11 13.06.2026
36 Михаил
13:11 13.06.2026
37 У ДРЕДАТА НА ДЕНЯ
13:12 13.06.2026
38 Загубили Е Д И Н ТАНК.Потрес!
13:16 13.06.2026
39 az СВО Победа 81
До коментар #33 от "стоян георгиев":Спри пропагандата и се запознай с реалната ситуацията в Константиновка. Напълни се с видеа.
Там тече зачистка на обкръжените части на ВСУ. Не се вземат пленници...
Коментиран от #42, #46
13:16 13.06.2026
40 Напред Русия!
13:19 13.06.2026
41 Загрижена Европа
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Танка не е украински, не са го плащали. Европа е богата, ще им пратим още. Само танкисти не можем да им дадем. Да му мислят сами..
13:21 13.06.2026
42 стоян георгиев
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Аз за реалната ситуация ти говоря.толкова трупове на руснаци има че мирише до славянск на мърша.казвам ти там е клане.идеята е все пак нещо да се вземе и руските мъже се пращат в скотобойната.няма опция да се спасят.няюа.прикритие няма решение срещу дроновете.просто който оцелее и това не са много хора.абсолютномварварство спрямо собствения си народ.
Коментиран от #48
13:23 13.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 БУХАХАХА
До коментар #1 от "Ауууу,колко трогателно...!":Смятай колко е зле положението на ватата щом се радват на един унищожен танк.
Коментиран от #52
13:24 13.06.2026
45 az СВО Победа 81
Константиновка беше южната опорна точка на цялата агломерация Славянск-Краматорск-Дружковка. С падането от юг пътят към Краматорск остава открит. Алексеево-Дружковка се превръща в полуобкръжена издатина. Междувременно на север руснаците вече са преминали канала Северски Донец-Донбас, превзели са Тихоновка и се закрепват в Рай-Александровка, която пък е „източната порта“ на Славянск.
Ситуацията се развива стремително, поради липсата на жива сила у Киев.
Коментиран от #50
13:25 13.06.2026
46 Тишо
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Пълно е с видеа на на руски Z блогъри
.Викат кой може да се спасява от Крим. Чакат десант на ВСУ.Настанилите се там след 2014 рускини искат да бягат от там(мъжете им са ликвидирани на фронта),но няма път,който да не е под огневият контрол на украинците.Гориво също няма.Крим е гробница за ватенките.Страш но е!Крим е откъснат!
Коментиран от #54, #56
13:26 13.06.2026
47 име
До коментар #33 от "стоян георгиев":Стоянчо, нито съм те питал нещо, нито ти чета глупостите. От 2014 насам от теб се чува само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Евроатлантическите лъжи си ги дрънкайте дмата с деса, може да си вярвате колкото искате. Реалността е съвсем друга и нищо не може да потвърди твоите лъжи.
Коментиран от #71
13:26 13.06.2026
48 az СВО Победа 81
До коментар #42 от "стоян георгиев":Ти ми говориш как от 12 години Киев си "връщал" Крим...
Толкова са ти реални представите за ситуацията! 🤣
Коментиран от #53, #55, #67
13:27 13.06.2026
49 Летец Пешеходец
13:28 13.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Баламата
До коментар #1 от "Ауууу,колко трогателно...!":Значи на 4,5 сгради един войник.Останалите са били със СОТ
13:28 13.06.2026
52 Смятам колко е зле
До коментар #44 от "БУХАХАХА":фашизма залял запада щом денонощно ривът глупаците и тролеи! Затова браво на Русия. И глупака да я поздрави, че го освобождава от фашизъм и излагане по форумите. Второто не се знае. Все ще намери за кой да е циганин за някой цент. 😄
Коментиран от #58
13:28 13.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Руснск без крак
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
13:31 13.06.2026
56 Пропагандата
До коментар #46 от "Тишо":винаги се цели в глупака!
13:31 13.06.2026
57 малоумен ли си
До коментар #33 от "стоян георгиев":"що се отнася до щурмове и то масови.украйна не е правила такива от две години"
От нова година насам постоянно ни облъчват колко много територия си била върнала Украйна. Това как се случва, според теб?
Коментиран от #69
13:31 13.06.2026
58 Я сие би май
До коментар #52 от "Смятам колко е зле":,,ката циигансka💩💩💩
Коментиран от #60
13:32 13.06.2026
59 БТР-56
Коментиран от #62
13:33 13.06.2026
60 Е не всеки
До коментар #58 от "Я сие би май":прави като деградирал глупак, ползван за тролей от пропадналият запад. 😄
13:33 13.06.2026
61 A МОЧАТА?
13:34 13.06.2026
62 Няма край руският позор
До коментар #59 от "БТР-56":Няма.
13:35 13.06.2026
63 Е Д И Н Танк загубили!!!
Втарая 12 години превзема Донбас.А губи Крим.
13:39 13.06.2026
64 Мижи а те лажем...
То и Пиздюхин така викаше за Купянск а после излезна че го биле.. Обманули и Надули
АааааааХахахаха
Без казармения Шай гу така беше обявил за свалянето на ..14 броя Ф- 16,..и то..7 месеца преди да пристигнат Първите 4 самолета
АааааааХахахаха
13:41 13.06.2026
65 Демократ
13:42 13.06.2026
66 си пън
До коментар #1 от "Ауууу,колко трогателно...!":хи хи ама разбира се вече няма никакво значение некъф проскубан леопард
13:43 13.06.2026
67 стоян георгиев
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":Да и продължавам да го твърдя.украйна ще победи в тази война.никой не е очаквал че руския народ ще излезе толкова робски и толкова тъп и ще пожертва толкова голяма част от парите и мъжете си за нищо,но това само увеличава цената за сметка на още малко време.
13:45 13.06.2026
68 си пън
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":проскубляк,ами то само сгради останаха да се крият смелите питеци и пършави котаци кат теб
13:46 13.06.2026
69 стоян георгиев
До коментар #57 от "малоумен ли си":Украйна не си е върнала ,но е и загубила нищо от последните три години а изби милион руснака.предимтова деокупира половината от завладяното 2022.
13:46 13.06.2026
70 Путлето направо възстанови СССР
И нямат телефони,интернет.Ама имат купони за бензин...ама бензин нема.
Ма кво толкова...
13:47 13.06.2026
71 стоян георгиев
До коментар #47 от "име":Всичко е конкретно.ще има само при вас феновете на Локо мунизма.вие щеше да правите чудеса а се получи както винаги.
13:48 13.06.2026
72 Абе мани
Всичко ..Сбили, унищожили а защо всеки ден горят различни НПЗ та? Кой носи отговорност за това?Покажете го, Име?
Не можем една жп гара да унищожим, един Мост..!
Хихихихихи
Коментиран от #75
13:52 13.06.2026
73 Добавям
Коментиран от #76
13:55 13.06.2026
74 Ганю
13:55 13.06.2026
75 стоян георгиев
До коментар #72 от "Абе мани":Всичко е по план...той путин има едно тайни оръжия ама не ги използва щото чака едни работи...хаха...даже верните кучета на режима вече реват как всичко отива на х.и.последни обаче ще останат бг троловете те са номер едно!
13:56 13.06.2026
76 Ганю
До коментар #73 от "Добавям":До 73....пък теб иззотзад
13:56 13.06.2026
77 Най-накрая
14:00 13.06.2026
78 Ми, да ходят
14:00 13.06.2026
79 29 748 укр аински ТАНКА?!?
Целото НАТО, ПОДНЕБЕСНАТА И С.КОРЕЯ,взети ЗАЕДНО НЕМАТ ТОЛКО .. ТАНКОВЕ, БРЕ..ху.. ЙЛО!
АааааааХахахаха
14:01 13.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 маке
14:02 13.06.2026
82 Отстрани
Положението за украинците е наистина драматично и вече не може да бъде прикрито по никакъв начин.
Трагедията е пълна и само фашизоидните евроатлантици не искат да признаят това, като все още се надяват на реванш за съкрушителната загуба, която понесоха по време на втората световна война, но очевидно това е химера.
14:02 13.06.2026