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Украинските въоръжени сили загубиха танк „Леопард-2“ в зоната на Северния военен окръг
  Тема: Украйна

Украинските въоръжени сили загубиха танк „Леопард-2“ в зоната на Северния военен окръг

13 Юни, 2026 12:47 1 639 82

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Руските въоръжени сили освободиха 172 сгради в Константиновка за 24 часа

Украинските въоръжени сили загубиха танк „Леопард-2“ в зоната на Северния военен окръг - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинската армия загуби танк „Леопард-2“ немско производство в зоната на отговорност на Южната група войски. Руското министерство на отбраната съобщи за това.

„Общо в зоната на отговорност на Южната група войски врагът загуби до 115 военнослужещи, танк „Леопард-2“ немско производство, три бронирани бойни машини, 13 превозни средства и три полева артилерийска оръжия“, съобщи министерството.

Още новини от Украйна

Руските въоръжени сили освободиха 172 сгради в Константиновка за 24 часа, убивайки до 40 украински военнослужещи. Руското министерство на отбраната съобщи за това.

„През последните 24 часа в село Константиновка в Донецката народна република са освободени 172 сгради. Унищожени са до 40 украински военнослужещи, три бронирани бойни машини и четири превозни средства“, съобщи министерството.

Руски средства за противовъздушна отбрана свалиха 15 украински управляеми бомби и 540 безпилотни летателни апарата (БЛА) за 24 часа, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Средства за противовъздушна отбрана свалиха 15 управляеми бомби и 540 безпилотни летателни апарата (БЛА)“, отбеляза министерството.

От началото на специалната военна операция са унищожени: 671 самолета, 284 хеликоптера, 161 718 безпилотни летателни апарати (БПЛА), 662 зенитно-ракетни системи (ЗРК), 29 748 танка и други бронирани бойни машини, 1736 бойни машини със системи за залпов огън (РСЗО), 35 335 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 63 976 специални военни машини.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ауууу,колко трогателно...!

    14 41 Отговор
    Голяма новина,голямо чудо...😝!

    Коментиран от #15, #44, #51, #66

    12:49 13.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    29 5 Отговор
    Тцтцтц ,останаха ли от тях

    Коментиран от #5, #41

    12:49 13.06.2026

  • 3 Исторически парк

    43 7 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #26

    12:50 13.06.2026

  • 4 Винкело

    35 7 Отговор
    Само броят утрепани украинци липсва от началото на войната. Що така? Хуманизъм?

    Коментиран от #17

    12:50 13.06.2026

  • 5 Военен

    21 6 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Имат още десетина😅🤣😂 леопард 2ките свършиха само старите единици има няколко

    Коментиран от #9, #14

    12:51 13.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 23 Отговор
    вече сградите ли броим/ пета година.....

    Коментиран от #68

    12:52 13.06.2026

  • 7 1245

    37 7 Отговор
    Срещу Русия не се воюва историята го доказала.

    12:52 13.06.2026

  • 8 ЗЕЛЕН ШНОРХЕЛ

    22 1 Отговор
    Нема ора.

    12:52 13.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 17 Отговор

    До коментар #5 от "Военен":

    руските са много-на парада брой нямаха

    12:53 13.06.2026

  • 10 стоян георгиев

    5 22 Отговор
    Вече почнаха да се броят "освободените" сгради...хахи...хубаво другарката от са..йта го е упоменала.освободени сгради ...точно както хитлер освобождаваше в ссср!браво другарко!

    12:54 13.06.2026

  • 11 Грета Тунберг

    20 4 Отговор
    Спасете Леопардите!Те са защитен вид .

    12:55 13.06.2026

  • 12 Ташаков

    5 20 Отговор
    Копеи 5та година цапате гащите и край нема

    Коментиран от #25

    12:55 13.06.2026

  • 13 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    16 3 Отговор
    Търся танкист за личен масажист. Фюрето мина на другия бряг.

    12:56 13.06.2026

  • 14 стоян георгиев

    7 22 Отговор

    До коментар #5 от "Военен":

    Тя украйна получи около 100 и още има.русия за парада се наложи да манифестира с тротинетки...хаха.то добре че зеленски се съгласи да има парад щото иначе щеше да е доста трагично ...

    12:56 13.06.2026

  • 15 00014

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ауууу,колко трогателно...!":

    Да те допълня .... И плачливо! .... Поплачи си.

    12:56 13.06.2026

  • 16 Бай Араб

    3 16 Отговор
    Русия веднага ще прекопира целия проект и ще кажат утре - това е наш танк,ние го измислихме с нашите умове.

    12:56 13.06.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    0 19 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    1.2 милиона убити украинци и 1.4 милиона убити руснаци. До края на 2027ма ще свършат украинците

    12:57 13.06.2026

  • 18 Татунцо

    9 2 Отговор
    Танковете са сила когато са много.Един по един са кофчези,всеки може да ги гръмне.

    12:59 13.06.2026

  • 19 Герасимов

    2 9 Отговор
    С глуповатото си изражение съобщи "Это пАбеда товарищи!!!!

    12:59 13.06.2026

  • 20 Гост

    15 2 Отговор
    Вовата па ги млати. Много маган много чудо.

    13:01 13.06.2026

  • 21 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    10 2 Отговор
    Не останаха танкисти. Бяха ми любими тласкачи.

    13:01 13.06.2026

  • 22 име

    9 6 Отговор
    Хаха, някакви вицове пак си разказваме. Погледнете данните за загубите от двете страни на heyheyHayden. Близо по 15км в двете посоки на линията на съприкосновение почти няма техника, щото е пълно с дронове и всяко движение е сигнал за дроновете. Всичко се придвижва пеш или на малки и леки превозни средства. Иначе искуват много хора да бъдат убити ако са в БТР или друго бронирано. Само бандерите правят механизирани атака последните месеци, щото трябва да се напъват пред спонсорите на неонацизма. Резултата е 6 загубени танка през Май месец срещу 3 за руснаците. БТРите не помня колко бяха загубили, но руснаците са спрели да ги ползват, придвижват се с кросови мотори и АТВта щото БТРа е много лесна мишена за дроновете. Но по-важното е че бандерите са изгубили 50 самоходни оръдия Май месец. Дрона е като точен снаряд, но без артилерия не става работата. Да не говорим и че няма как без да стъпи крак, локумите за дронове с картечници са единствено поредната доза ЩЕ ЩЕ ЩЕ на coроcнята. Офанзивите на цандерите са бая скъпи и от към техника и от към хора. И не само губят яко неподготвени буцифицирани хора, но и това става за сметка на частите, които са в отбрана. А резултата е, че Лиман и Константиновка изгубиха стратегическото си значение, а агломерацията Славянск-Краматорск е сладващата на мушката, вече в обхвата на руската артилерия и ФПВ дронове.

    Коментиран от #33

    13:02 13.06.2026

  • 23 Един

    4 10 Отговор
    С по колко входа на сграда? Колко са смешни чебурашките не е истина. Пропаганда за второкласници.

    13:03 13.06.2026

  • 24 Сталин

    10 5 Отговор
    Умиращите от глад укри на фронта са го продали на руските ,докато зеления наркоман и кошерната мафия крадат милиарди ,Миндич вече избяга в Израел със 100 милиона

    13:04 13.06.2026

  • 25 Байдан

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ташаков":

    Пoвтapя внимaтeлнo, тpи дня дo Kийф е нищо в сравнение с 20 годы бой и вaн в Aфгaниcтaн!

    13:04 13.06.2026

  • 26 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически парк":

    Победа добре, ама кога ще я има и в какво ще се състои.... Имам чувството, че либералният Путин оглупява и не иска победата.... Пет години как се мота в две украински области, а да не говоря ,че Курска област моя освободиха в севернокорейците..... Какво чака, украинската хунта да удари по кремъл, да убие още 21 деца или пък да удари по ермитажа и Трятяковската галерия..... Събота и неделя е Дали пък няма да ни изненада и да спази обещанието за системни удари по Киев...

    13:06 13.06.2026

  • 27 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    7 2 Отговор
    Как са го опраскали тоя леопард. Искам някой да дойде и мене да ме опраска така.

    13:06 13.06.2026

  • 28 Българин

    10 2 Отговор
    СЛАВА НА РУСИЯ!

    13:07 13.06.2026

  • 29 Пич

    8 1 Отговор
    Я това не мое го повервАм!!! Нема как да са толкова смотани украинците, сигурно филм снимат!!?

    13:08 13.06.2026

  • 30 БРАТКО

    12 3 Отговор
    Руската армия напредва.Украйна я чака капитулация.

    13:09 13.06.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    12 4 Отговор
    Накратко:

    1. Константиновка е руска, това отдавна се знае и в Киев. В момента тече зачистка на обкръжените части на ВСУ там.

    2. Това е южната порта към Славянск и Краматорск. Силно укрепен район на Киев. Руснаците настъпват от изток юг и югоизток едновременно.

    3. Киев няма жива сила, която да им противопостави.

    4. Скоро руснаците ще освободят 100% от ДНР.

    13:10 13.06.2026

  • 32 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    6 2 Отговор
    Откакто мъжлето ми се залюби с Ермак, се чувствам изоставена.

    13:10 13.06.2026

  • 33 стоян георгиев

    6 11 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    През май русия е загубила около 40 танка.що се отнася до щурмове и то масови.украйна не е правила такива от две години русия обаче пробва всеки ден.резултата е 1300 трупа ежедневно.сега при константиновка е клане.тълпи руснаци тичат по полето с надеждата да стигнат града.десет км тичане между украински дронове не е много здравословно да знаеш.

    Коментиран от #39, #47, #57

    13:11 13.06.2026

  • 34 Шуменец

    8 1 Отговор
    "Украинската армия загуби танк „Леопард-2“ немско производство в зоната на отговорност на Южната група войски."

    Пък при нас загубиха пантера... Черна!
    Малиии, ако се намерят, къв ли звяр ще се получи...?

    13:11 13.06.2026

  • 35 А ГДЕ

    5 1 Отговор
    Кая Калас??

    13:11 13.06.2026

  • 36 Михаил

    5 1 Отговор
    немога да повярвам първата новина с какво Русия е унищожила обикновенно единственно за укр се пише ние знаем че през тази война много пари се препират ама ....

    13:11 13.06.2026

  • 37 У ДРЕДАТА НА ДЕНЯ

    7 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    13:12 13.06.2026

  • 38 Загубили Е Д И Н ТАНК.Потрес!

    4 1 Отговор
    😂😂😅😅🤣😂😂🤣

    13:16 13.06.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Спри пропагандата и се запознай с реалната ситуацията в Константиновка. Напълни се с видеа.

    Там тече зачистка на обкръжените части на ВСУ. Не се вземат пленници...

    Коментиран от #42, #46

    13:16 13.06.2026

  • 40 Напред Русия!

    5 3 Отговор
    Това да се чува! Бой по фашистите до Берлин!

    13:19 13.06.2026

  • 41 Загрижена Европа

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Танка не е украински, не са го плащали. Европа е богата, ще им пратим още. Само танкисти не можем да им дадем. Да му мислят сами..

    13:21 13.06.2026

  • 42 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Аз за реалната ситуация ти говоря.толкова трупове на руснаци има че мирише до славянск на мърша.казвам ти там е клане.идеята е все пак нещо да се вземе и руските мъже се пращат в скотобойната.няма опция да се спасят.няюа.прикритие няма решение срещу дроновете.просто който оцелее и това не са много хора.абсолютномварварство спрямо собствения си народ.

    Коментиран от #48

    13:23 13.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 БУХАХАХА

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ауууу,колко трогателно...!":

    Смятай колко е зле положението на ватата щом се радват на един унищожен танк.

    Коментиран от #52

    13:24 13.06.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    4 4 Отговор
    Накратко:

    Константиновка беше южната опорна точка на цялата агломерация Славянск-Краматорск-Дружковка. С падането от юг пътят към Краматорск остава открит. Алексеево-Дружковка се превръща в полуобкръжена издатина. Междувременно на север руснаците вече са преминали канала Северски Донец-Донбас, превзели са Тихоновка и се закрепват в Рай-Александровка, която пък е „източната порта“ на Славянск.

    Ситуацията се развива стремително, поради липсата на жива сила у Киев.

    Коментиран от #50

    13:25 13.06.2026

  • 46 Тишо

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Пълно е с видеа на на руски Z блогъри
    .Викат кой може да се спасява от Крим. Чакат десант на ВСУ.Настанилите се там след 2014 рускини искат да бягат от там(мъжете им са ликвидирани на фронта),но няма път,който да не е под огневият контрол на украинците.Гориво също няма.Крим е гробница за ватенките.Страш но е!Крим е откъснат!

    Коментиран от #54, #56

    13:26 13.06.2026

  • 47 име

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Стоянчо, нито съм те питал нещо, нито ти чета глупостите. От 2014 насам от теб се чува само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Евроатлантическите лъжи си ги дрънкайте дмата с деса, може да си вярвате колкото искате. Реалността е съвсем друга и нищо не може да потвърди твоите лъжи.

    Коментиран от #71

    13:26 13.06.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    Ти ми говориш как от 12 години Киев си "връщал" Крим...

    Толкова са ти реални представите за ситуацията! 🤣

    Коментиран от #53, #55, #67

    13:27 13.06.2026

  • 49 Летец Пешеходец

    3 2 Отговор
    Пълни глупости- 671самолета!!! Украйна през цялата си история не е имала толкова самолети. Започнаха войната с около 150 бойни машини, една трета от които не бяха боеспособни и досега са получили още около 50. В това число и 14 български и 4 македонски Су-25. Дори да броят и гражданските и старите, които седят по ливадите, няма да ги докарат до една трета. Още повече, че в момента украинските ВВС разполагат с около 100 бойни самолета. Същото важи и за вертолетите и останалата техника. Украинската статистика за унищожена руска техника е далеч по-обективна. Претендират за унищожени 436 руски бойни самолети и 353 вертолета, както и за 12 000 танка и 24 000 бойни машини. Като се вземе предвид, че в началото на войната Руси разполагаше с около 2000 бойни самолета, е много по- вероятно украинците да са унищожили няколко стотин машини, отколкото руснаците "671" от около 200. Тази "руска математика" може да заблуди само родните русофили, които са функционално неграмотни. Всеки средно интелигентен човек разбира, че ако това беше вярно, украинците трябваше отдавна да са разгромени. А ситуацията е далеч от това. Русия е в криза не само за бензин, но и ПВО-то и доста рехаво и "асвабадителите" се придвижват с магарета, тротинетки и на парада в Москва нямаше един танк и никаква техника, а само пешеходци. Руснаците са най- големите лъжци на света.

    13:28 13.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Баламата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ауууу,колко трогателно...!":

    Значи на 4,5 сгради един войник.Останалите са били със СОТ

    13:28 13.06.2026

  • 52 Смятам колко е зле

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "БУХАХАХА":

    фашизма залял запада щом денонощно ривът глупаците и тролеи! Затова браво на Русия. И глупака да я поздрави, че го освобождава от фашизъм и излагане по форумите. Второто не се знае. Все ще намери за кой да е циганин за някой цент. 😄

    Коментиран от #58

    13:28 13.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Руснск без крак

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    13:31 13.06.2026

  • 56 Пропагандата

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Тишо":

    винаги се цели в глупака!

    13:31 13.06.2026

  • 57 малоумен ли си

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    "що се отнася до щурмове и то масови.украйна не е правила такива от две години"

    От нова година насам постоянно ни облъчват колко много територия си била върнала Украйна. Това как се случва, според теб?

    Коментиран от #69

    13:31 13.06.2026

  • 58 Я сие би май

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Смятам колко е зле":

    ,,ката циигансka💩💩💩

    Коментиран от #60

    13:32 13.06.2026

  • 59 БТР-56

    3 3 Отговор
    Нищо не вярвам нито на москалското военно министерство, нито на псевдожурналята Богданова. Отделно от това, лично съм преброил съобщения на москалите за унищожени над 200 Леопарда, колкото ВСУ не са получавали от 2022 насам. Нищо ново в страната на лъжите и срама!

    Коментиран от #62

    13:33 13.06.2026

  • 60 Е не всеки

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Я сие би май":

    прави като деградирал глупак, ползван за тролей от пропадналият запад. 😄

    13:33 13.06.2026

  • 61 A МОЧАТА?

    4 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    13:34 13.06.2026

  • 62 Няма край руският позор

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "БТР-56":

    Няма.

    13:35 13.06.2026

  • 63 Е Д И Н Танк загубили!!!

    2 1 Отговор
    😂😅😂😂😂Един бе!🤣🤣
    Втарая 12 години превзема Донбас.А губи Крим.

    13:39 13.06.2026

  • 64 Мижи а те лажем...

    3 2 Отговор
    АааааааХахахаха
    То и Пиздюхин така викаше за Купянск а после излезна че го биле.. Обманули и Надули
    АааааааХахахаха
    Без казармения Шай гу така беше обявил за свалянето на ..14 броя Ф- 16,..и то..7 месеца преди да пристигнат Първите 4 самолета
    АааааааХахахаха

    13:41 13.06.2026

  • 65 Демократ

    2 0 Отговор
    танкът е прижие от миналото

    13:42 13.06.2026

  • 66 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ауууу,колко трогателно...!":

    хи хи ама разбира се вече няма никакво значение некъф проскубан леопард

    13:43 13.06.2026

  • 67 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    Да и продължавам да го твърдя.украйна ще победи в тази война.никой не е очаквал че руския народ ще излезе толкова робски и толкова тъп и ще пожертва толкова голяма част от парите и мъжете си за нищо,но това само увеличава цената за сметка на още малко време.

    13:45 13.06.2026

  • 68 си пън

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    проскубляк,ами то само сгради останаха да се крият смелите питеци и пършави котаци кат теб

    13:46 13.06.2026

  • 69 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "малоумен ли си":

    Украйна не си е върнала ,но е и загубила нищо от последните три години а изби милион руснака.предимтова деокупира половината от завладяното 2022.

    13:46 13.06.2026

  • 70 Путлето направо възстанови СССР

    3 0 Отговор
    Пета година от тридневна война нямат никакви проблеми ватенките.Е избиха само няколко милиона.И свои и чужди.
    И нямат телефони,интернет.Ама имат купони за бензин...ама бензин нема.
    Ма кво толкова...

    13:47 13.06.2026

  • 71 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "име":

    Всичко е конкретно.ще има само при вас феновете на Локо мунизма.вие щеше да правите чудеса а се получи както винаги.

    13:48 13.06.2026

  • 72 Абе мани

    3 0 Отговор
    Фашагата чифутин Соло вьев.. бесен :
    Всичко ..Сбили, унищожили а защо всеки ден горят различни НПЗ та? Кой носи отговорност за това?Покажете го, Име?
    Не можем една жп гара да унищожим, един Мост..!
    Хихихихихи

    Коментиран от #75

    13:52 13.06.2026

  • 73 Добавям

    2 0 Отговор
    Три натовски бункера, 100 натовски генерали, 56 биолаборатории, 70 установки Хаймарс, 16 установки Пейтриът, две подводници, един самолетоносач, кво друго беше?

    Коментиран от #76

    13:55 13.06.2026

  • 74 Ганю

    1 1 Отговор
    Слава РОССИИ 😍😍😍

    13:55 13.06.2026

  • 75 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Абе мани":

    Всичко е по план...той путин има едно тайни оръжия ама не ги използва щото чака едни работи...хаха...даже верните кучета на режима вече реват как всичко отива на х.и.последни обаче ще останат бг троловете те са номер едно!

    13:56 13.06.2026

  • 76 Ганю

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Добавям":

    До 73....пък теб иззотзад

    13:56 13.06.2026

  • 77 Най-накрая

    0 0 Отговор
    правилно написахте,че са освободили,а не завзели.

    14:00 13.06.2026

  • 78 Ми, да ходят

    0 0 Отговор
    Да го търсят, като са го загубили! Те, руснаците, ще им покажат къде е!

    14:00 13.06.2026

  • 79 29 748 укр аински ТАНКА?!?

    1 0 Отговор
    АааааааХахахаха
    Целото НАТО, ПОДНЕБЕСНАТА И С.КОРЕЯ,взети ЗАЕДНО НЕМАТ ТОЛКО .. ТАНКОВЕ, БРЕ..ху.. ЙЛО!
    АааааааХахахаха

    14:01 13.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 маке

    1 0 Отговор
    Е щом са го изгубили, да си го потърсят )))

    14:02 13.06.2026

  • 82 Отстрани

    0 0 Отговор
    Пропагандата постепенно започва да отстъпва място на истинската информация от фронта.
    Положението за украинците е наистина драматично и вече не може да бъде прикрито по никакъв начин.
    Трагедията е пълна и само фашизоидните евроатлантици не искат да признаят това, като все още се надяват на реванш за съкрушителната загуба, която понесоха по време на втората световна война, но очевидно това е химера.

    14:02 13.06.2026

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