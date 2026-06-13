Liga.net: Руските ракети са все по-невидими и летят още по-далеч

Руските ракети станаха по-малко видими и летят още по-далеч: как окупаторите са подобрили ракетите „Искандер“ и Х-101
Руснаците модернизират своите крилати ракети Х-101, балистични ракети „Искандер-М“ и управляеми авиационни бомби (УАБ). Те обаче не могат да го направят без вносни компоненти. Това заяви на брифинг полковник Александър Заруба, главен изследовател в един от отделите на Държавния изследователски институт за изпитване и сертифициране на оръжия и техника в Украйна, съобщава Liga.net.
Според него противникът модернизира оперативно-тактическите ракетни системи „Искандер-М“, за да увеличи устойчивостта им срещу съвременните системи за противовъздушна отбрана и да разшири обхвата на ракетите. Освен това, те увеличават производството под санкции.
Той посочи как руснаците подобряват своите крилати ракети Х-101, отбелязвайки, че „модернизацията е фокусирана върху развиване на способността за проникване през системите за противовъздушна отбрана, подобряване на точността и увеличаване на размера на бойната глава“.
Освен това, според информация, предоставена от военните, "врагът работи върху подобряването на УАБ, като ги произвежда с помощта на унифициран модул за планиране и корекция, увеличава обхвата и точността им и разработва боеприпаси, междинни между УАБ и дронове".
„100% от оръжията за въздушно нападение на противника са произведени с чуждестранни компоненти“, подчерта Заруба.
Според съветника на министъра на отбраната на Украйна Сергей (Флеш) Бескрестнов, Русия атакува Украйна с дронове „буквално от завода“. Той каза, че на 4 юни „Шахед“, произведена само няколко дни по-рано, е долетял в Харков и датата на производство може да се използва за косвена оценка на запасите от оръжия на противника.
Балистичните ракети „Искандер“ 9М723, които Русия изстрелва срещу Украйна, са произведени през 2025 г. Бескрестнов обясни, че това означава, че Москва има постоянен запас от поне 180-250 ракети „Искандер“.
В същото време всички ракети „Циркон“ и С-400, използвани в момента от врага за удари по Украйна, също са датирани за 2026 г.
Според авиационния експерт и докторант по технологии за безпилотни летателни апарати Богдан Долинце, Русия може да произвежда близо 150 ракети от различни типове на месец, без да се броят управляемите ракети като Х-35, Х-39 и Х-59.
Производственият капацитет за ракети Х-101 се оценява на до 70 бройки на месец; до 60 балистични ракети „Искандер-М“; и до 25 ракети „Калибър“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mъpcyлка
20:33 13.06.2026
2 Васил
Коментиран от #5, #33
20:33 13.06.2026
3 Пич
20:33 13.06.2026
4 Румен Решетников
Дано помогнат на крепостните в петата година блицкриг да изпълзят от Донбас най-накрая... 😀
20:34 13.06.2026
5 Това
До коментар #2 от "Васил":Да не ти е, както когато концертираш на цугтромбона без ръце?
Коментиран от #9
20:34 13.06.2026
6 нема нужда
Коментиран от #30
20:34 13.06.2026
7 Гориил
20:35 13.06.2026
8 ДрайвингПлежър
Нали печелехте що се притеснявате?
20:36 13.06.2026
9 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Това":Специалиста, ти така ли правиш?
Браво. Учената ватенка си е учена... 😀
20:36 13.06.2026
10 Капустин Яр
20:38 13.06.2026
11 az СВО Победа 81
Поредната информационно психологическа операция....
20:39 13.06.2026
12 ми той умрял ма
еми нема такъв добитьк
20:39 13.06.2026
13 Да добре
20:41 13.06.2026
14 оСмешник 🚀 🤩🤡
ну паГади
20:42 13.06.2026
15 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #28
20:42 13.06.2026
16 Орк на тротинетка 🧌🛴
20:42 13.06.2026
17 Димяща ушанка 🤩💀
20:43 13.06.2026
18 Крепостен на Хартиената мечка
20:43 13.06.2026
19 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
20:44 13.06.2026
20 НЕМОЖАЧи.ру
20:44 13.06.2026
21 Първан
20:45 13.06.2026
22 На дунава с погачите
П.с. Разбираме че малко не върви по план в бомбас.. не може ли поне една ракетка да пратите към летище София с надпис иран
20:45 13.06.2026
23 Орк с пералня
20:46 13.06.2026
24 Сесесере2🤢🤮?
20:46 13.06.2026
25 Запада загина мож би почти сигурно скоро
20:47 13.06.2026
26 Глупава пропаганда
Коментиран от #36
20:47 13.06.2026
27 Курти
20:47 13.06.2026
28 Твен
До коментар #15 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Не виждам и как ръководството на ЕС си вярва, че Русия ще бъде победена и капитулира …. 🙄
Коментиран от #31
20:49 13.06.2026
29 Иван 1
20:50 13.06.2026
30 Варненец
До коментар #6 от "нема нужда":А кога е правено рашкото ПВО, че гори цяла Рашка и няма бензин и стоки?
Коментиран от #32
20:54 13.06.2026
31 Никой не вярва в миражи
До коментар #28 от "Твен":На всички бе известно, че има ли война между Русия и Украйна, Украйна няма и 1% шанс! Но тази мантра се поддържа от пропаганда срещу Русия, защото им тъпче сметките с милиони на евро-гейовете, докато източват Европа в посока САЩ!
20:54 13.06.2026
32 Ти тротке
До коментар #30 от "Варненец":знаеш ко ко е ПВО и как работи?
20:56 13.06.2026
33 Не само ги няма
До коментар #2 от "Васил":а и укрите ги ловят във въздуха с голи ръце като снежинки.
20:58 13.06.2026
34 Санде Глухия
Хехехехехехе
21:00 13.06.2026
35 Летец Пешеходец
Коментиран от #38
21:01 13.06.2026
36 Имат по.. га ЗО...ВУ-на
До коментар #26 от "Глупава пропаганда":78% от ракетите са от С Корея и Иран.
Коментиран от #37
21:02 13.06.2026
37 Така е
До коментар #36 от "Имат по.. га ЗО...ВУ-на":Пропагандата винаги цели глупака!
21:04 13.06.2026
38 Така е
До коментар #35 от "Летец Пешеходец":Даже върви и по добре за Кремъл, щом медиите са пълни с долнопробна пропаганда срещу Русия, а форумите с евтини глупаци да тролят! 😄
21:06 13.06.2026