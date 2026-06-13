Liga.net: Руските ракети са все по-невидими и летят още по-далеч

Руските ракети станаха по-малко видими и летят още по-далеч: как окупаторите са подобрили ракетите „Искандер“ и Х-101

Руснаците модернизират своите крилати ракети Х-101, балистични ракети „Искандер-М“ и управляеми авиационни бомби (УАБ). Те обаче не могат да го направят без вносни компоненти. Това заяви на брифинг полковник Александър Заруба, главен изследовател в един от отделите на Държавния изследователски институт за изпитване и сертифициране на оръжия и техника в Украйна, съобщава Liga.net.

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Според него противникът модернизира оперативно-тактическите ракетни системи „Искандер-М“, за да увеличи устойчивостта им срещу съвременните системи за противовъздушна отбрана и да разшири обхвата на ракетите. Освен това, те увеличават производството под санкции.

Той посочи как руснаците подобряват своите крилати ракети Х-101, отбелязвайки, че „модернизацията е фокусирана върху развиване на способността за проникване през системите за противовъздушна отбрана, подобряване на точността и увеличаване на размера на бойната глава“.

Освен това, според информация, предоставена от военните, "врагът работи върху подобряването на УАБ, като ги произвежда с помощта на унифициран модул за планиране и корекция, увеличава обхвата и точността им и разработва боеприпаси, междинни между УАБ и дронове".

„100% от оръжията за въздушно нападение на противника са произведени с чуждестранни компоненти“, подчерта Заруба.

Според съветника на министъра на отбраната на Украйна Сергей (Флеш) Бескрестнов, Русия атакува Украйна с дронове „буквално от завода“. Той каза, че на 4 юни „Шахед“, произведена само няколко дни по-рано, е долетял в Харков и датата на производство може да се използва за косвена оценка на запасите от оръжия на противника.

Балистичните ракети „Искандер“ 9М723, които Русия изстрелва срещу Украйна, са произведени през 2025 г. Бескрестнов обясни, че това означава, че Москва има постоянен запас от поне 180-250 ракети „Искандер“.

В същото време всички ракети „Циркон“ и С-400, използвани в момента от врага за удари по Украйна, също са датирани за 2026 г.

Според авиационния експерт и докторант по технологии за безпилотни летателни апарати Богдан Долинце, Русия може да произвежда близо 150 ракети от различни типове на месец, без да се броят управляемите ракети като Х-35, Х-39 и Х-59.

Производственият капацитет за ракети Х-101 се оценява на до 70 бройки на месец; до 60 балистични ракети „Искандер-М“; и до 25 ракети „Калибър“.