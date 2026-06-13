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Liga.net: Руските ракети са все по-невидими и летят още по-далеч
  Тема: Украйна

Liga.net: Руските ракети са все по-невидими и летят още по-далеч

13 Юни, 2026 20:30 1 051 38

  • русия-
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  • война-
  • ракети

Как руснаците подобриха „Искандер“ и Х-101 - споделят експертите

Liga.net: Руските ракети са все по-невидими и летят още по-далеч - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските ракети станаха по-малко видими и летят още по-далеч: как окупаторите са подобрили ракетите „Искандер“ и Х-101

Руснаците модернизират своите крилати ракети Х-101, балистични ракети „Искандер-М“ и управляеми авиационни бомби (УАБ). Те обаче не могат да го направят без вносни компоненти. Това заяви на брифинг полковник Александър Заруба, главен изследовател в един от отделите на Държавния изследователски институт за изпитване и сертифициране на оръжия и техника в Украйна, съобщава Liga.net.

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Според него противникът модернизира оперативно-тактическите ракетни системи „Искандер-М“, за да увеличи устойчивостта им срещу съвременните системи за противовъздушна отбрана и да разшири обхвата на ракетите. Освен това, те увеличават производството под санкции.

Той посочи как руснаците подобряват своите крилати ракети Х-101, отбелязвайки, че „модернизацията е фокусирана върху развиване на способността за проникване през системите за противовъздушна отбрана, подобряване на точността и увеличаване на размера на бойната глава“.

Освен това, според информация, предоставена от военните, "врагът работи върху подобряването на УАБ, като ги произвежда с помощта на унифициран модул за планиране и корекция, увеличава обхвата и точността им и разработва боеприпаси, междинни между УАБ и дронове".

„100% от оръжията за въздушно нападение на противника са произведени с чуждестранни компоненти“, подчерта Заруба.

Според съветника на министъра на отбраната на Украйна Сергей (Флеш) Бескрестнов, Русия атакува Украйна с дронове „буквално от завода“. Той каза, че на 4 юни „Шахед“, произведена само няколко дни по-рано, е долетял в Харков и датата на производство може да се използва за косвена оценка на запасите от оръжия на противника.

Балистичните ракети „Искандер“ 9М723, които Русия изстрелва срещу Украйна, са произведени през 2025 г. Бескрестнов обясни, че това означава, че Москва има постоянен запас от поне 180-250 ракети „Искандер“.

В същото време всички ракети „Циркон“ и С-400, използвани в момента от врага за удари по Украйна, също са датирани за 2026 г.

Според авиационния експерт и докторант по технологии за безпилотни летателни апарати Богдан Долинце, Русия може да произвежда близо 150 ракети от различни типове на месец, без да се броят управляемите ракети като Х-35, Х-39 и Х-59.

Производственият капацитет за ракети Х-101 се оценява на до 70 бройки на месец; до 60 балистични ракети „Искандер-М“; и до 25 ракети „Калибър“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mъpcyлка

    13 5 Отговор
    Това е заради новите чипове от укро перални! И не са ракети, а лопати!

    20:33 13.06.2026

  • 2 Васил

    9 18 Отговор
    Наистина са невидими защото ги няма!

    Коментиран от #5, #33

    20:33 13.06.2026

  • 3 Пич

    14 5 Отговор
    Това е заради санкциите на Урсула!!! Да не вземе да види ракетите, и да глоби Русия за превишена скорост!!!

    20:33 13.06.2026

  • 4 Румен Решетников

    6 16 Отговор
    Нови безаналогови оружия, бравос.
    Дано помогнат на крепостните в петата година блицкриг да изпълзят от Донбас най-накрая... 😀

    20:34 13.06.2026

  • 5 Това

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    Да не ти е, както когато концертираш на цугтромбона без ръце?

    Коментиран от #9

    20:34 13.06.2026

  • 6 нема нужда

    7 4 Отговор
    Ракетите Х-22, с които руснаците удрят Киев, са правени още в началото на 60те години. Толкова за супер-дупер НАТОвското ПВО. Който не вярва, да отваря уикипедия, единствения източник на мимолетни знания за жълтопаветници.

    Коментиран от #30

    20:34 13.06.2026

  • 7 Гориил

    6 4 Отговор
    Достатъчно е да избие зъбите и да счупи носа на всеки пират.

    20:35 13.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Ми как... с перални как!
    Нали печелехте що се притеснявате?

    20:36 13.06.2026

  • 9 Копейкин Костя

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    Специалиста, ти така ли правиш?
    Браво. Учената ватенка си е учена... 😀

    20:36 13.06.2026

  • 10 Капустин Яр

    6 3 Отговор
    Вчера руснаците са обещали на бандерите да им изпратят в близките дни две орехчета. Явно са си харесали още няколко гаража за утилизиране, пак ще има вой до небесата, пак до ООН ще отнесат въпроса за три гаража.

    20:38 13.06.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Пак много приказки, ама без смисъл!

    Поредната информационно психологическа операция....

    20:39 13.06.2026

  • 12 ми той умрял ма

    5 1 Отговор
    у арсела казанлък ги прайме сьщите и ги даваме на 404, а после льжиме гангуфците че даваме нищо

    еми нема такъв добитьк

    20:39 13.06.2026

  • 13 Да добре

    3 1 Отговор
    Важно е да има перални за чипове

    20:41 13.06.2026

  • 14 оСмешник 🚀 🤩🤡

    3 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    20:42 13.06.2026

  • 15 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 10 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #28

    20:42 13.06.2026

  • 16 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 7 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    20:42 13.06.2026

  • 17 Димяща ушанка 🤩💀

    2 8 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    20:43 13.06.2026

  • 18 Крепостен на Хартиената мечка

    4 7 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин А още 90-те години разбрахме че ракетите и калашниците не стават за ядене 🙄

    20:43 13.06.2026

  • 19 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 7 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    20:44 13.06.2026

  • 20 НЕМОЖАЧи.ру

    3 8 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация

    20:44 13.06.2026

  • 21 Първан

    2 4 Отговор
    Това са анимации. Чел съм го тук преди време. Всички много се смяха! Да се посмеем пак!

    20:45 13.06.2026

  • 22 На дунава с погачите

    3 4 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    П.с. Разбираме че малко не върви по план в бомбас.. не може ли поне една ракетка да пратите към летище София с надпис иран

    20:45 13.06.2026

  • 23 Орк с пералня

    3 5 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    20:46 13.06.2026

  • 24 Сесесере2🤢🤮?

    3 3 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    20:46 13.06.2026

  • 25 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 3 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    20:47 13.06.2026

  • 26 Глупава пропаганда

    5 4 Отговор
    Имали запас от 200 ракети. 😄 Русия има хиляди ракети.

    Коментиран от #36

    20:47 13.06.2026

  • 27 Курти

    3 2 Отговор
    Абе толкова са невидими,че и руснаците не знаят къде са хахахаха

    20:47 13.06.2026

  • 28 Твен

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Не виждам и как ръководството на ЕС си вярва, че Русия ще бъде победена и капитулира …. 🙄

    Коментиран от #31

    20:49 13.06.2026

  • 29 Иван 1

    1 0 Отговор
    Пари давате ли или не четете.

    20:50 13.06.2026

  • 30 Варненец

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "нема нужда":

    А кога е правено рашкото ПВО, че гори цяла Рашка и няма бензин и стоки?

    Коментиран от #32

    20:54 13.06.2026

  • 31 Никой не вярва в миражи

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Твен":

    На всички бе известно, че има ли война между Русия и Украйна, Украйна няма и 1% шанс! Но тази мантра се поддържа от пропаганда срещу Русия, защото им тъпче сметките с милиони на евро-гейовете, докато източват Европа в посока САЩ!

    20:54 13.06.2026

  • 32 Ти тротке

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Варненец":

    знаеш ко ко е ПВО и как работи?

    20:56 13.06.2026

  • 33 Не само ги няма

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    а и укрите ги ловят във въздуха с голи ръце като снежинки.

    20:58 13.06.2026

  • 34 Санде Глухия

    1 0 Отговор
    Че колко далече а фръкят?!? Покровск е на 25 км от Донецк! То беа 3 ДНЯ, то беа Без- аналогови самальоти, корабли, подводници, то беа Без- аналогови Кинжале,Орешарки, калибре, Цирконье, Ярсове, сармате ,веке...13 годин... А сеги.... Педофило не мое а опази КЕН ефо, мумията и кремля
    Хехехехехехе

    21:00 13.06.2026

  • 35 Летец Пешеходец

    0 2 Отговор
    Запасите се изчерпаха и сега само нова продукция. Което означава, кои ще са следващите големи цели за украинските удари. От известно време освен нефтопреработвателните заводи, украинците нанасят удари и по заводи свързани с военните разработки. В момента в който украинските балистични е крилати ракети станат по масови, ще насочат ударите основно върху руските военни заводи. Войната не върви, както си я представяха в Кремъл.

    Коментиран от #38

    21:01 13.06.2026

  • 36 Имат по.. га ЗО...ВУ-на

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Глупава пропаганда":

    78% от ракетите са от С Корея и Иран.

    Коментиран от #37

    21:02 13.06.2026

  • 37 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Имат по.. га ЗО...ВУ-на":

    Пропагандата винаги цели глупака!

    21:04 13.06.2026

  • 38 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Летец Пешеходец":

    Даже върви и по добре за Кремъл, щом медиите са пълни с долнопробна пропаганда срещу Русия, а форумите с евтини глупаци да тролят! 😄

    21:06 13.06.2026

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