Макрон приема Тръмп във Версай на 17 юни

Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин на гала прием за американския си колега Доналд Тръмп във Версайския дворец след срещата на върха на Г-7 на 17 юни, съобщи BFMTV, позовавайки се на Елисейския дворец.

Официалният повод за вечерния прием ще бъде честването на 250-годишнината от независимостта на САЩ. „Версайският дворец се смята за важен символ на френско-американското приятелство, тъй като договорът, осигурил независимостта на Съединените щати, е подписан там през 1783 г.“, заявиха от офиса на френския лидер.

Тръмп ще пристигне във Франция, за да участва в срещата на върха на Г-7, която ще се проведе от 15 до 17 юни в Евиан ле Бен (Горна Савоа).

Както съобщи Politico, Макрон търси начини да спечели благоволението на Тръмп и да гарантира, че той няма да напусне преждевременно срещата.