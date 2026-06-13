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Макрон приема Тръмп във Версай на 17 юни

Макрон приема Тръмп във Версай на 17 юни

13 Юни, 2026 22:23, обновена 13 Юни, 2026 22:26 477 12

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  • президенти

Официалният повод за вечерния прием ще бъде честването на 250-годишнината от независимостта на САЩ

Макрон приема Тръмп във Версай на 17 юни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин на гала прием за американския си колега Доналд Тръмп във Версайския дворец след срещата на върха на Г-7 на 17 юни, съобщи BFMTV, позовавайки се на Елисейския дворец.

Официалният повод за вечерния прием ще бъде честването на 250-годишнината от независимостта на САЩ. „Версайският дворец се смята за важен символ на френско-американското приятелство, тъй като договорът, осигурил независимостта на Съединените щати, е подписан там през 1783 г.“, заявиха от офиса на френския лидер.

Тръмп ще пристигне във Франция, за да участва в срещата на върха на Г-7, която ще се проведе от 15 до 17 юни в Евиан ле Бен (Горна Савоа).

Както съобщи Politico, Макрон търси начини да спечели благоволението на Тръмп и да гарантира, че той няма да напусне преждевременно срещата.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #5

    22:28 13.06.2026

  • 2 Мдаа

    2 0 Отговор
    Жан - Жак - Троньо там ли ще бъде...???

    22:30 13.06.2026

  • 3 Пич

    7 0 Отговор
    Бих предположил, че мадам Мелания има каска под шапката, а господин Тръмп - кевларена перука!
    Но пък, Мадам Бриджит какво дясно кроше има...

    22:30 13.06.2026

  • 4 Во Чак Ване

    5 0 Отговор
    Трима мъже и една словенка, ще е интересна сценка.

    22:31 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    3 0 Отговор
    За среща отляво, за почест!

    Коментиран от #9

    22:32 13.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Интересно

    2 0 Отговор
    И тримата зяпат Мелания.

    22:37 13.06.2026

  • 9 Срещата...

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Тръмп гледа незаинтересовано
    Макрон гледа титите
    Мадам Бриджит гледа със завист

    Коментиран от #10

    22:40 13.06.2026

  • 10 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Срещата...":

    Много добро.
    Ще го открадна.

    Коментиран от #11

    22:44 13.06.2026

  • 11 Давам

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Ти го, няма нужда да крадеш!
    Аз ще си измисля друго!

    Коментиран от #12

    22:47 13.06.2026

  • 12 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Давам":

    Ще се радвам да го прочета.

    22:51 13.06.2026

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