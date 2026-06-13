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The Hill: Докато Путин се занимава с руснаците в Украйна, Китай превзема Далечния изток без бой

The Hill: Докато Путин се занимава с руснаците в Украйна, Китай превзема Далечния изток без бой

13 Юни, 2026 20:00 1 554 73

  • русия-
  • китай-
  • зависимост-
  • икономика-
  • политика

Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-зависима става Москва от Пекин икономически, технологично и стратегически

The Hill: Докато Путин се занимава с руснаците в Украйна, Китай превзема Далечния изток без бой - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин, който започна пълномащабно нахлуване в Украйна под лозунга за възстановяване на имперското величие на Русия, може в крайна сметка да остане в историята като политикът, превърнал Русия в икономически васал на Китай.

Това мнение беше изразено в колонка за The Hill от Дейвид Кириченко, научен сътрудник в британския мозъчен тръст Henry Jackson Society.

Авторът твърди, че войната срещу Украйна не само изчерпва руската икономика и военен потенциал, но и засилва влиянието на Пекин върху Москва. Според него Кремъл се опитва да проектира образ на равноправен съюз между Русия и Китай, но реалността е съвсем различна.

Кириченко отбелязва, че колкото по-дълго продължава войната, толкова по-зависима става Русия от Китай икономически, технологично и стратегически. Той подчертава, че Пекин постепенно увеличава подкрепата си за руската военна машина, като едновременно с това получава по-голямо влияние над партньора си.

В статията се посочва, че днес Русия разчита в голяма степен на Китай за електроника, промишлено оборудване, автомобили и технологии с двойно предназначение. Западните санкции и разривът с много международни пазари, пише авторът, на практика превърнаха Китай в основна икономическа опора на Москва.

Тази зависимост става особено забележима в енергийния сектор. Кириченко посочва, че Пекин все още не се е съгласил да реализира газопровода „Силата на Сибир 2“, който е критичен за Русия, след като загуби значителен дял от европейския пазар на газ. Китай продължава да иска значителни отстъпки, възползвайки се от отслабената позиция на Кремъл.

Авторът подчертава промените, настъпващи в руския Далечен изток. Поради демографските проблеми и липсата на инвестиции, регионът е все по-интегриран в икономическото пространство на Китай. В някои региони на Сибир и Далечния изток местните жители и служители вече гледат на Пекин като на източник на решения на проблеми, които Москва не е в състояние да разреши сама.

„Китай не е необходимо официално да анексира руска територия, за да доминира. Икономическата зависимост, финансовият ливъридж и регионалната интеграция могат да постигнат това, което някога изискваше военно завладяване“, заключава експертът.

Авторът отбелязва, че дори ако Русия постигне по-нататъшни териториални придобивки в Украйна, тя може да се сблъска с катастрофални дългосрочни последици. Той твърди, че прекъсването на икономическите връзки с Европа заради имперски амбиции все повече обвързва Москва с отношения, в които Пекин има последната дума.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ташаков

    27 28 Отговор
    Копеи пак напълнихте гащите

    Коментиран от #10, #44

    20:02 13.06.2026

  • 2 Чан Гъм

    31 30 Отговор
    Лъжеш. Китай не владее нито един квадратен метър руска земя. Преди две години двете държави подписаха междудържавен протокол , че нямат никакви териториални претенции една към друга.
    Нещо повече, в Русия от една година няма нито една чужда концесия, включително китайска.

    Коментиран от #6, #9, #40

    20:03 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 вижте

    21 13 Отговор
    вашите зависимости от Китай и направете харакири..

    20:04 13.06.2026

  • 5 Многоходовото

    28 19 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #14

    20:05 13.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 23 Отговор

    До коментар #2 от "Чан Гъм":

    мчи то чак от космоса се вижда до къде е Китай-гледай изсечената територия по гугл мапс

    Коментиран от #26

    20:05 13.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 12 Отговор
    Сто гайдари по улиците на София.Това се вижда веднъж в живота.Уникално преживяване.

    Коментиран от #33

    20:05 13.06.2026

  • 8 Пловдив

    15 11 Отговор
    Този е умен, колкото два тъпи.

    20:05 13.06.2026

  • 9 Китай владее

    24 25 Отговор

    До коментар #2 от "Чан Гъм":

    не 1кв.м. от Русия, а цяла Русия. Тъжно, но факт.

    20:06 13.06.2026

  • 10 по думите...

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ташаков":

    Никът ти съответства ли интелекта ти?

    Коментиран от #20

    20:06 13.06.2026

  • 11 хихи

    20 15 Отговор
    Пуся малката булка на Си

    Коментиран от #19

    20:07 13.06.2026

  • 12 писаре кажи че бабаранга е изпята

    12 11 Отговор
    София Прайд 2026 събра хиляди участници в центъра на столицата под мотото „Различно си приличаме“. Събитието премина с концертна програма, шествие и съпътстващи инициативи в подкрепа на равенството и правата на ЛГБТИ+ хората в България.

    Дара и Мила Роберт пяха пред събралите са на София Прайд 2026.

    20:07 13.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ИИ без И

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Многоходовото":

    Пак халюцинираш ;)

    20:09 13.06.2026

  • 15 Госあ

    11 11 Отговор
    Дървен материал срещу чипове 💁 Не виждам нищо смущаващо.

    Коментиран от #45

    20:09 13.06.2026

  • 16 Съдията

    16 8 Отговор
    Давид Кириленко, "експерт"😂. Хем украинец, хем евреин. От раз му вярвам повече от 100%. Мъка, мъка либерастка.😂

    20:09 13.06.2026

  • 17 няма начин

    17 10 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    да обясниш на соросоиди третополови..как Русия се превърна в най голямата държава...и с днешна дата пак успя да върне Крим за 24часа и Донбас..ще има още..Пред векове все се намирали малоумници които говорили как Русия ще изчезне, как тя за нищо не става..да не изброявам всички войни и последната на хер Хитлер..и днеска цяла европейска нацистка коалиция подпомага укройна..На всички е ясно как ще завърши мизерния живот на тези политици..

    Коментиран от #39

    20:10 13.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 малката булка хихи на Си

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "хихи":

    с малката тясна Пуся да не се обажда от харема
    а да обгрижва

    Коментиран от #21, #24

    20:10 13.06.2026

  • 20 Ташаков

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "по думите...":

    Усещаш ли топъл дъх зад връта

    Коментиран от #67

    20:11 13.06.2026

  • 21 Ха ХаХа

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "малката булка хихи на Си":

    Изплюй полюциите на Путин.
    Удави се бе гьотверен

    20:13 13.06.2026

  • 22 тъпанари

    10 9 Отговор
    защо да няма търговия между двете държави..пазарна икономика..Друг е въпроса че Китай получава мощен тласък и унищожава всякаква конкуренция , но кой виновен че така се случват нещата..ЕС се отказа от руските евтини ресурси и резултатът е нокдаун за урсулисти зурли..

    20:13 13.06.2026

  • 23 име

    11 10 Отговор
    Да, Константиновка и Лиман са в колапс, бандерите вече се изнасят от Константиновка, а следващите на мушката са Славянск и Краматорск, които вече са в обхвата на руската артилерия и дронове. Важно е да ни заливат ежедневно с глупости, докато бандерите и западните им спонсори молят руснаците за преговори, наркомана пише отворени любовни писъмца и праща хора да ходатайстват пред Путин. И всимко това щото са взели обратно инициативата в свои ръце и мачкат. Не питайте кога са я изпуснали, щото такова нещо никога не са казвали за 4 години денацифициране.

    Коментиран от #31, #35, #71

    20:15 13.06.2026

  • 24 хихи

    10 5 Отговор

    До коментар #19 от "малката булка хихи на Си":

    маленкая булка Пуся се обажда от бункера, не от харема😅😅😅

    20:16 13.06.2026

  • 25 Кравария убер алес

    9 9 Отговор
    А Тулси Габърт публикува документите за 42 биолаборатории в Украйна финансирани от Байдън.... Бубонна чума, Ебола и всякакви красоти. Но нещо не се покрива от местните медийки...

    Коментиран от #32

    20:17 13.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фори

    12 5 Отговор
    В Сибир кметовете вече са китайци!

    20:18 13.06.2026

  • 28 Тая опорна точка

    6 9 Отговор
    бе пробутвана отдавна от медиите и соросовите агитки. Нищо ново! Но все пак друго си е да се подчертае и от някакъв Мозъчен Тръст и разбира се, чрез някакъв Давид:)

    "В статията се посочва, че днес Русия разчита в голяма степен на Китай за електроника, промишлено оборудване, автомобили и технологии с двойно предназначение."

    А, че това изречение се отнася дори в по-голяма степен за запада, сина на Давид от Мозъчния Тръст, е пропуснал да посочи??? Но запада го извършва демократично, за разлика от Русия, която няма такова право, нали?

    20:18 13.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    11 5 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #37

    20:21 13.06.2026

  • 32 испражненето гайтанджиева

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кравария убер алес":

    Тулси Габард що я изритаха от ЦРУ,а?

    20:25 13.06.2026

  • 33 София не е България

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    нали ти е ясно . Отиди до Родопите - ще ги видиш , всяка година го правят .

    20:27 13.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Фани се гръммни а?

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Ще свършиш нещо полезно за себе си.

    Коментиран от #42

    20:27 13.06.2026

  • 36 Пич

    5 4 Отговор
    Ще го кажа невъзпитано!
    Китай тако ваха родителката и на САЩ, и на ЕС, ама кре тенията за Далечния Изток се загрижила...

    20:27 13.06.2026

  • 37 душичка

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Хитлер и той не вярвал че ще дойдат руснаци в Берлин..Мусолини и той не разбра как краката му озоваха горе, а тиквата долу..Ами чети повече за да нямаш съмнение..А тези приказки за Китай...измислете вече нещо ново..

    20:28 13.06.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    6 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:29 13.06.2026

  • 39 Ясно е на всички ни

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "няма начин":

    Как ще завърши Русия . Като блато , както е започнала . Китайско блато с руски жабки .

    20:29 13.06.2026

  • 40 Соломон

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Чан Гъм":

    На приморския край му викат вече китайски край. Във Владивосток има китайски барове в който не е желателно да влизат руснаци

    Коментиран от #47

    20:30 13.06.2026

  • 41 Гориил

    4 6 Отговор
    Винаги трябва да има пропагандно обяснение за собствените грешки и провали. Бъдещето на Европа е тревожно и несигурно. Краят на войната в Украйна скоро ще усложни проблемите на Европа с оцеляването и конкуренцията на световните пазари.

    20:30 13.06.2026

  • 42 Много

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Фани се гръммни а?":

    Се радвам когато глупаците от павета се разстройват от мозъчната си неспособност да отговарят по същество!

    20:31 13.06.2026

  • 43 Евалата на ПОДНЕБЕСНАТА

    5 2 Отговор
    Без един изстрел си върнаха цял СИБИР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЗЕРОТО БАЙКАЛ!
    А У йло ПЕН дела и жълтурето от С.Корея веке 13 годин превземат ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка?!?
    СДА ВАЙ СЯ...ху.. йло...
    АааааааХахахаха

    20:32 13.06.2026

  • 44 Без майтап

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ташаков":

    Продадоха Аляска за долари на безценица ,сега преотстъпват безвъзмезно , на Китай далечния исток за имперските амбиции на Путин.

    Коментиран от #61, #69

    20:32 13.06.2026

  • 45 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    Нормално е да не виждаш когато си сляп. Лошото е че трябва и мозък за да го осъзнаеш

    20:33 13.06.2026

  • 46 Хи хи

    2 5 Отговор
    Че нали Русия беше изолирана бе, как така Китай и БРИКС я подкрепят от ?? Че БРИКС е половината свят бе !! И се разширява на Запад, ето че едни 20% урковска територия стана част от БРИКС !!

    Коментиран от #52, #66

    20:33 13.06.2026

  • 47 УСА

    10 6 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Същото се отнася за Ню Йорк . В САЩ китайските квартали са само за китайци. Китайски, магазини, барове и, китайски банки. Скоро с създадоха и китайска поща. Полиция там бе смее да влезе Китай завладя американците.

    Коментиран от #53

    20:35 13.06.2026

  • 48 Истината е

    6 0 Отговор
    Че КРИМ Е УКРАИНСКИ, СИБИР -- КИТАЙСКИ,.. КУРИЛИТЕ - ЯПОНСКИ,.. КАРЕЛИЯ - ФИНЛАНДСКА,..А ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ Е НАША!!
    Останалото е на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ

    20:35 13.06.2026

  • 49 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    4 0 Отговор
    Пуси кет мац пис писс

    20:35 13.06.2026

  • 50 Васил

    5 0 Отговор
    Нормално Китайците изиграха Путлер който се мислеше за някакъв стратег а си остава обикновен диктатор.

    Коментиран от #55

    20:35 13.06.2026

  • 51 Готово

    5 2 Отговор
    Китай отдавна има претенции за завземане на територии от Сибир и далечния изток. Е вече е почти успял.

    Коментиран от #63

    20:36 13.06.2026

  • 52 Брикс мрикс

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хи хи":

    Тръмп ги навря в миша дупка нищо не се чуват вече а УЖ дЦАР ДОЛАРА ще бутат 🤩🤡

    Коментиран от #57

    20:36 13.06.2026

  • 53 Нема се сдухваш Лепилар

    4 8 Отговор

    До коментар #47 от "УСА":

    Мало умен! Кен Ефо на Педофило уйде...

    20:36 13.06.2026

  • 54 Дзак

    1 2 Отговор
    И това го пишат хора, които без доставки от Китай, ще затворят производства и цели отрасли.

    20:36 13.06.2026

  • 55 Крепостен на Хартиената мечка

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Васил":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    20:37 13.06.2026

  • 56 Ще видим,

    0 2 Отговор
    ще видим…
    То и тати тъй разправяше, че ще ми купи колело, ама друг път.

    20:37 13.06.2026

  • 57 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Брикс мрикс":

    По голям е шанса еврото да измести долар от някой брикскойн

    20:38 13.06.2026

  • 58 Шафьоро

    4 2 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #62

    20:38 13.06.2026

  • 59 Иван

    3 0 Отговор
    Двеста милиона китайски войници в Близкия Изток.

    20:40 13.06.2026

  • 60 ФАКТ

    4 0 Отговор
    Миналата година Китай излезе на Първо място по износ на Дървесина, "странното" е че в Китай е ЗАБРАНЕН ДЪРВОДОБИВА!!
    Ееееедехееее
    Нали се сещате... Защо?
    Ееееедехееее

    20:41 13.06.2026

  • 61 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Без майтап":

    Така е приятел. Руснака няма нито ум, нито късмет. Винаги е прецакан.

    Коментиран от #64

    20:41 13.06.2026

  • 62 Иван

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "Шафьоро":

    Мешията нагримира ли си рогата?

    20:42 13.06.2026

  • 63 Гориил

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Готово":

    Китай предявява претенции към Тайван (в случай, че сте забравили). А Русия твърдо подкрепя благородните намерения на Пекин. Това води до цял арсенал от взаимни задължения между Русия и Китай. Именно затова Тръмп трескаво се опитва да се изтегли от войната в Персийския залив, но голяма част от този болезнен процес е извън неговия контрол.

    Коментиран от #70

    20:43 13.06.2026

  • 64 Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Град Козлодуй":

    Беломорието и Източна Тракия?

    20:43 13.06.2026

  • 65 Почна се

    4 2 Отговор
    И Кримчани пишат МОЛБИ до ЗЕЛЕНСКИ за МИЛОСТ И ПОЩАДА щото Крим...уми рга!
    Монголо- кремльовски МИР,...Ъ?
    хихихихихи

    20:45 13.06.2026

  • 66 Проблема не В Брикс.

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хи хи":

    Брикс дефакто е Китай и неговите подчинени. В конкретния случай обаче се обсъждат отношенията между Китай и Русия. И проблемът е, че това не са отношения на равнопоставен държави, а отношения между господар и роб.

    20:46 13.06.2026

  • 67 Горкия ИИ

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ташаков":

    Кво стана, нещо с паметта ли?

    20:47 13.06.2026

  • 68 Град Козлодуй

    5 1 Отговор
    Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    20:47 13.06.2026

  • 69 Не се заяждам

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Без майтап":

    В 5 клас не учите ли пунктуация?

    20:48 13.06.2026

  • 70 Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Гориил":

    АааааааХахахаха
    Zеките на педофила искат неговата Оставка и прекратяване на 13 год мъки и Фира в ДОНБАС!!
    АааааааХахахаха
    Ама то вервай у ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на пе ..ДАЛА и че онаа ГНИ ЛОЧ мумията е жива
    АааааааХахахаха

    20:49 13.06.2026

  • 71 Сериозно ли след 5 г война

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Коментираш с гордост съмнителното превземане на 3 села ? Голям смях , ама много голям . от

    20:49 13.06.2026

  • 72 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор
    Наближава времето, когато китайците великодушно ще оставят на руснаците европейската част на Русия и ще приватизират всичко зад Урал. Но, доколкото познавам китайските другари и европейската част няма да им оставят. Русия ще стане китайска провинция и суровинен придатък на Поднебесната Империя. Както е казала Ванга: "Ке дойде ден, руснаците ке бегат на Запад, през Китайско- Финландската граница".

    20:49 13.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

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