The Hill: Докато Путин се занимава с руснаците в Украйна, Китай превзема Далечния изток без бой

Руският президент Владимир Путин, който започна пълномащабно нахлуване в Украйна под лозунга за възстановяване на имперското величие на Русия, може в крайна сметка да остане в историята като политикът, превърнал Русия в икономически васал на Китай.
Това мнение беше изразено в колонка за The Hill от Дейвид Кириченко, научен сътрудник в британския мозъчен тръст Henry Jackson Society.
Авторът твърди, че войната срещу Украйна не само изчерпва руската икономика и военен потенциал, но и засилва влиянието на Пекин върху Москва. Според него Кремъл се опитва да проектира образ на равноправен съюз между Русия и Китай, но реалността е съвсем различна.
Кириченко отбелязва, че колкото по-дълго продължава войната, толкова по-зависима става Русия от Китай икономически, технологично и стратегически. Той подчертава, че Пекин постепенно увеличава подкрепата си за руската военна машина, като едновременно с това получава по-голямо влияние над партньора си.
В статията се посочва, че днес Русия разчита в голяма степен на Китай за електроника, промишлено оборудване, автомобили и технологии с двойно предназначение. Западните санкции и разривът с много международни пазари, пише авторът, на практика превърнаха Китай в основна икономическа опора на Москва.
Тази зависимост става особено забележима в енергийния сектор. Кириченко посочва, че Пекин все още не се е съгласил да реализира газопровода „Силата на Сибир 2“, който е критичен за Русия, след като загуби значителен дял от европейския пазар на газ. Китай продължава да иска значителни отстъпки, възползвайки се от отслабената позиция на Кремъл.
Авторът подчертава промените, настъпващи в руския Далечен изток. Поради демографските проблеми и липсата на инвестиции, регионът е все по-интегриран в икономическото пространство на Китай. В някои региони на Сибир и Далечния изток местните жители и служители вече гледат на Пекин като на източник на решения на проблеми, които Москва не е в състояние да разреши сама.
„Китай не е необходимо официално да анексира руска територия, за да доминира. Икономическата зависимост, финансовият ливъридж и регионалната интеграция могат да постигнат това, което някога изискваше военно завладяване“, заключава експертът.
Авторът отбелязва, че дори ако Русия постигне по-нататъшни териториални придобивки в Украйна, тя може да се сблъска с катастрофални дългосрочни последици. Той твърди, че прекъсването на икономическите връзки с Европа заради имперски амбиции все повече обвързва Москва с отношения, в които Пекин има последната дума.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ташаков
Коментиран от #10, #44
20:02 13.06.2026
2 Чан Гъм
Нещо повече, в Русия от една година няма нито една чужда концесия, включително китайска.
Коментиран от #6, #9, #40
20:03 13.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 вижте
20:04 13.06.2026
5 Многоходовото
Коментиран от #14
20:05 13.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Чан Гъм":мчи то чак от космоса се вижда до къде е Китай-гледай изсечената територия по гугл мапс
Коментиран от #26
20:05 13.06.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #33
20:05 13.06.2026
8 Пловдив
20:05 13.06.2026
9 Китай владее
До коментар #2 от "Чан Гъм":не 1кв.м. от Русия, а цяла Русия. Тъжно, но факт.
20:06 13.06.2026
10 по думите...
До коментар #1 от "Ташаков":Никът ти съответства ли интелекта ти?
Коментиран от #20
20:06 13.06.2026
11 хихи
Коментиран от #19
20:07 13.06.2026
12 писаре кажи че бабаранга е изпята
Дара и Мила Роберт пяха пред събралите са на София Прайд 2026.
20:07 13.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ИИ без И
До коментар #5 от "Многоходовото":Пак халюцинираш ;)
20:09 13.06.2026
15 Госあ
Коментиран от #45
20:09 13.06.2026
16 Съдията
20:09 13.06.2026
17 няма начин
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":да обясниш на соросоиди третополови..как Русия се превърна в най голямата държава...и с днешна дата пак успя да върне Крим за 24часа и Донбас..ще има още..Пред векове все се намирали малоумници които говорили как Русия ще изчезне, как тя за нищо не става..да не изброявам всички войни и последната на хер Хитлер..и днеска цяла европейска нацистка коалиция подпомага укройна..На всички е ясно как ще завърши мизерния живот на тези политици..
Коментиран от #39
20:10 13.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 малката булка хихи на Си
До коментар #11 от "хихи":с малката тясна Пуся да не се обажда от харема
а да обгрижва
Коментиран от #21, #24
20:10 13.06.2026
20 Ташаков
До коментар #10 от "по думите...":Усещаш ли топъл дъх зад връта
Коментиран от #67
20:11 13.06.2026
21 Ха ХаХа
До коментар #19 от "малката булка хихи на Си":Изплюй полюциите на Путин.
Удави се бе гьотверен
20:13 13.06.2026
22 тъпанари
20:13 13.06.2026
23 име
Коментиран от #31, #35, #71
20:15 13.06.2026
24 хихи
До коментар #19 от "малката булка хихи на Си":маленкая булка Пуся се обажда от бункера, не от харема😅😅😅
20:16 13.06.2026
25 Кравария убер алес
Коментиран от #32
20:17 13.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фори
20:18 13.06.2026
28 Тая опорна точка
"В статията се посочва, че днес Русия разчита в голяма степен на Китай за електроника, промишлено оборудване, автомобили и технологии с двойно предназначение."
А, че това изречение се отнася дори в по-голяма степен за запада, сина на Давид от Мозъчния Тръст, е пропуснал да посочи??? Но запада го извършва демократично, за разлика от Русия, която няма такова право, нали?
20:18 13.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #23 от "име":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #37
20:21 13.06.2026
32 испражненето гайтанджиева
До коментар #25 от "Кравария убер алес":Тулси Габард що я изритаха от ЦРУ,а?
20:25 13.06.2026
33 София не е България
До коментар #7 от "Последния Софиянец":нали ти е ясно . Отиди до Родопите - ще ги видиш , всяка година го правят .
20:27 13.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Фани се гръммни а?
До коментар #23 от "име":Ще свършиш нещо полезно за себе си.
Коментиран от #42
20:27 13.06.2026
36 Пич
Китай тако ваха родителката и на САЩ, и на ЕС, ама кре тенията за Далечния Изток се загрижила...
20:27 13.06.2026
37 душичка
До коментар #31 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Хитлер и той не вярвал че ще дойдат руснаци в Берлин..Мусолини и той не разбра как краката му озоваха горе, а тиквата долу..Ами чети повече за да нямаш съмнение..А тези приказки за Китай...измислете вече нещо ново..
20:28 13.06.2026
38 Дон Корлеоне
20:29 13.06.2026
39 Ясно е на всички ни
До коментар #17 от "няма начин":Как ще завърши Русия . Като блато , както е започнала . Китайско блато с руски жабки .
20:29 13.06.2026
40 Соломон
До коментар #2 от "Чан Гъм":На приморския край му викат вече китайски край. Във Владивосток има китайски барове в който не е желателно да влизат руснаци
Коментиран от #47
20:30 13.06.2026
41 Гориил
20:30 13.06.2026
42 Много
До коментар #35 от "Фани се гръммни а?":Се радвам когато глупаците от павета се разстройват от мозъчната си неспособност да отговарят по същество!
20:31 13.06.2026
43 Евалата на ПОДНЕБЕСНАТА
А У йло ПЕН дела и жълтурето от С.Корея веке 13 годин превземат ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка?!?
СДА ВАЙ СЯ...ху.. йло...
АааааааХахахаха
20:32 13.06.2026
44 Без майтап
До коментар #1 от "Ташаков":Продадоха Аляска за долари на безценица ,сега преотстъпват безвъзмезно , на Китай далечния исток за имперските амбиции на Путин.
Коментиран от #61, #69
20:32 13.06.2026
45 Соломон
До коментар #15 от "Госあ":Нормално е да не виждаш когато си сляп. Лошото е че трябва и мозък за да го осъзнаеш
20:33 13.06.2026
46 Хи хи
Коментиран от #52, #66
20:33 13.06.2026
47 УСА
До коментар #40 от "Соломон":Същото се отнася за Ню Йорк . В САЩ китайските квартали са само за китайци. Китайски, магазини, барове и, китайски банки. Скоро с създадоха и китайска поща. Полиция там бе смее да влезе Китай завладя американците.
Коментиран от #53
20:35 13.06.2026
48 Истината е
Останалото е на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ
20:35 13.06.2026
49 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ
20:35 13.06.2026
50 Васил
Коментиран от #55
20:35 13.06.2026
51 Готово
Коментиран от #63
20:36 13.06.2026
52 Брикс мрикс
До коментар #46 от "Хи хи":Тръмп ги навря в миша дупка нищо не се чуват вече а УЖ дЦАР ДОЛАРА ще бутат 🤩🤡
Коментиран от #57
20:36 13.06.2026
53 Нема се сдухваш Лепилар
До коментар #47 от "УСА":Мало умен! Кен Ефо на Педофило уйде...
20:36 13.06.2026
54 Дзак
20:36 13.06.2026
55 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #50 от "Васил":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
20:37 13.06.2026
56 Ще видим,
То и тати тъй разправяше, че ще ми купи колело, ама друг път.
20:37 13.06.2026
57 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #52 от "Брикс мрикс":По голям е шанса еврото да измести долар от някой брикскойн
20:38 13.06.2026
58 Шафьоро
Коментиран от #62
20:38 13.06.2026
59 Иван
20:40 13.06.2026
60 ФАКТ
Ееееедехееее
Нали се сещате... Защо?
Ееееедехееее
20:41 13.06.2026
61 Град Козлодуй
До коментар #44 от "Без майтап":Така е приятел. Руснака няма нито ум, нито късмет. Винаги е прецакан.
Коментиран от #64
20:41 13.06.2026
62 Иван
До коментар #58 от "Шафьоро":Мешията нагримира ли си рогата?
20:42 13.06.2026
63 Гориил
До коментар #51 от "Готово":Китай предявява претенции към Тайван (в случай, че сте забравили). А Русия твърдо подкрепя благородните намерения на Пекин. Това води до цял арсенал от взаимни задължения между Русия и Китай. Именно затова Тръмп трескаво се опитва да се изтегли от войната в Персийския залив, но голяма част от този болезнен процес е извън неговия контрол.
Коментиран от #70
20:43 13.06.2026
64 Иван
До коментар #61 от "Град Козлодуй":Беломорието и Източна Тракия?
20:43 13.06.2026
65 Почна се
Монголо- кремльовски МИР,...Ъ?
хихихихихи
20:45 13.06.2026
66 Проблема не В Брикс.
До коментар #46 от "Хи хи":Брикс дефакто е Китай и неговите подчинени. В конкретния случай обаче се обсъждат отношенията между Китай и Русия. И проблемът е, че това не са отношения на равнопоставен държави, а отношения между господар и роб.
20:46 13.06.2026
67 Горкия ИИ
До коментар #20 от "Ташаков":Кво стана, нещо с паметта ли?
20:47 13.06.2026
68 Град Козлодуй
20:47 13.06.2026
69 Не се заяждам
До коментар #44 от "Без майтап":В 5 клас не учите ли пунктуация?
20:48 13.06.2026
70 Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит
До коментар #63 от "Гориил":АааааааХахахаха
Zеките на педофила искат неговата Оставка и прекратяване на 13 год мъки и Фира в ДОНБАС!!
АааааааХахахаха
Ама то вервай у ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на пе ..ДАЛА и че онаа ГНИ ЛОЧ мумията е жива
АааааааХахахаха
20:49 13.06.2026
71 Сериозно ли след 5 г война
До коментар #23 от "име":Коментираш с гордост съмнителното превземане на 3 села ? Голям смях , ама много голям . от
20:49 13.06.2026
72 Летец Пешеходец
20:49 13.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.