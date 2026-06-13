Трима загинаха в пътни инциденти край Гоце Делчев, Шипка и Сливо поле

От полицията в Благоевград съобщиха за пътен инцидент в района на Гоце Делчев. От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) посочиха, че инцидентът е станал около 18:10 часа на пътя между Гоце Делчев и Долно Дряново.

По първоначална информация, поради здравословен проблем, 57-годишен водач на лек автомобил "Опел" е загубил контрол над автомобила, който е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в лек автомобил "Ситроен".



От полицията съобщиха, че 57-годишният мъж е починал. Движението в района се регулира от полицейските служители на място.



По-рано днес заради катастрофа беше ограничено движението по пътя между Симитли и Разлог.

Починал е единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък - Габрово.

Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Починалият е единият от мотоциклетистите – на 52 години.



По-рано днес от полицията съобщиха, че инцидентът е настъпил около 17:50 часа между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж и два мотоциклета, управлявани от мъже на 52 и на 53 години и че са пострадали водачите на двата мотоциклета и 47-годишна жена, пътувала на единия мотоциклет.



Въведен е обходен маршрут през град Шипка, а трафикът се регулира от полицейски екип.

Един човек е загинал, а двама са ранени при катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът за инцидента е постъпил тази вечер. По първоначални данни мотоциклет, движещ се в посока Силистра, е предприел маневра, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал за място.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в русенска болница. От спешната помощ съобщиха за БТА, че двамата са с травми.

Движението в района е затруднено и се регулира от екипи на полицията.

Причините за инцидента е изясняват.