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Трима загинаха в пътни инциденти край Гоце Делчев, Шипка и Сливо поле
  Тема: Войната на пътя

Трима загинаха в пътни инциденти край Гоце Делчев, Шипка и Сливо поле

13 Юни, 2026 22:15, обновена 13 Юни, 2026 22:22 633 11

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  • автомобили

Късно снощи други трима намериха смъртта си при инцидент с джип край Пловдив

Трима загинаха в пътни инциденти край Гоце Делчев, Шипка и Сливо поле - 1
Снимка: БНТ
БТА БТА

От полицията в Благоевград съобщиха за пътен инцидент в района на Гоце Делчев. От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) посочиха, че инцидентът е станал около 18:10 часа на пътя между Гоце Делчев и Долно Дряново.

По първоначална информация, поради здравословен проблем, 57-годишен водач на лек автомобил "Опел" е загубил контрол над автомобила, който е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в лек автомобил "Ситроен".

От полицията съобщиха, че 57-годишният мъж е починал. Движението в района се регулира от полицейските служители на място.

По-рано днес заради катастрофа беше ограничено движението по пътя между Симитли и Разлог.

Починал е единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък - Габрово.

Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Починалият е единият от мотоциклетистите – на 52 години.

По-рано днес от полицията съобщиха, че инцидентът е настъпил около 17:50 часа между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж и два мотоциклета, управлявани от мъже на 52 и на 53 години и че са пострадали водачите на двата мотоциклета и 47-годишна жена, пътувала на единия мотоциклет.

Въведен е обходен маршрут през град Шипка, а трафикът се регулира от полицейски екип.

Един човек е загинал, а двама са ранени при катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът за инцидента е постъпил тази вечер. По първоначални данни мотоциклет, движещ се в посока Силистра, е предприел маневра, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал за място.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в русенска болница. От спешната помощ съобщиха за БТА, че двамата са с травми.

Движението в района е затруднено и се регулира от екипи на полицията.

Причините за инцидента е изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6acu якото

    2 0 Отговор
    Погребалните секи ден банкети прават

    22:23 13.06.2026

  • 2 ГОВЕДА

    3 0 Отговор
    Избихте се бее.

    22:26 13.06.2026

  • 3 педро гомез

    0 0 Отговор
    да му умрът децата

    22:30 13.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така ще е

    4 0 Отговор
    над 6000 камикадзета бродят с "шофьорски" книжки от Чехия.

    22:35 13.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Един от русенско

    2 0 Отговор
    За Слив.о пол.е мога да кажа ...прав участък 7-8 км на който съм виждал дес.етки т.руп.ове след катаст.рофи . На няколко пъти усетих какво е ..неправ.илни наклони на пътя, неравно положен асфа.лт , дълги и почти невид.ими как да ги нарека ..падини който със 100-120 те подмят.ат за изхвъ.рляне от пътя ..въпреки въ.зуално да изглежда ок...пътя лъже ..

    22:37 13.06.2026

  • 10 Иван

    2 0 Отговор
    Войната в Украйна е по пътищата на България!

    22:49 13.06.2026

  • 11 Марин

    0 0 Отговор
    Малко са Ви глобите дето ги взимате без да влагате в пътна инфраструтура ли ? Май глобите са Ви мярка да пълните бюжета ,а не да спасявате превантивно хората по пътищата ! Ама и това ще спрете да правите след като ЕС Ви наложи още рестрикции за уеднаквяване на пътният контрол! Радев мили ми еничери,скоро ще ти дадат команда да напуснеш поста в МС

    22:51 13.06.2026

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