Axios: САЩ и Иран подписват виртуално меморандум за прекратяване на огъня с още 60 дни на 14 юни

Подписването на меморандума между САЩ и Иран ще се състои виртуално на 14 юни.
Той ще удължи прекратяването на огъня с още 60 дни, съобщи Axios, позовавайки се на собствени източници.
Според тях, Пакистан и Катар също ще се включат във виртуалната среща като медиатори. Документът предвижда отваряне на Ормузкия проток и започване на преговори по ядрената програма на Техеран.
Решението за провеждане на виртуално подписването е взето по логистични причини. Ключовият фактор е бил, че ако срещата се беше състояла лично, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който ръководи преговорния екип на САЩ, нямаше да има време да се върне у дома преди заминаването на президента Доналд Тръмп за срещата на върха на Г-7 във Франция, на която той планираше да присъства в понеделник сутринта.
Тръмп преди това заяви, че „сделката ще бъде подписана“ на 14 юни. Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че подписването на меморандум за разрешаване на конфликта със Съединените щати няма да се състои на 14 юни, но не изключи възможността това да се случи в следващите дни.
Високопоставени представители на Съединените щати и Иран може да се срещнат в Швейцария следващата седмица, според телевизионния канал BFMTV.
Според канала, пакистанският външен министър Ишак Дар планира скоро да пътува до Швейцария, за да се подготви за срещата. Дневният ред за предстоящите разговори не беше уточнен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един мъж
Коментиран от #12
23:00 13.06.2026
2 Полет над кукувиче гнездо
23:01 13.06.2026
3 ?????
Пак ли?
Кво разправят все пак персите?
23:03 13.06.2026
4 Нннн
23:04 13.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Опа
Коментиран от #15
23:15 13.06.2026
7 Хмм
23:18 13.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пиши Гaньo, пиши!
Путин постигна целите на СВО. Върна Русия в СССР! Путин е велик!
Защо не пишете за това, Гaньoвци?
23:19 13.06.2026
10 Хаха
23:21 13.06.2026
11 Мдаа
Ормузкият пролив, който си беше напълно отворен сега става отново отворен, но платен в полза на иранците, а замразените 24 милиарда долара се връщат на Иран, като се вдигат и санкциите за продажба на ирански петрол.
Мдаа...
23:34 13.06.2026
12 Уапанийот шлянок
До коментар #1 от "Един мъж":Е да , ама трипер не си фанал със сигурност!!
23:34 13.06.2026
13 китайски балон
Никой здравомислещ човек на тази земя не трябва да вярва на рижия ментак😉
23:42 13.06.2026
14 6аси дивотиите
23:42 13.06.2026
15 Ооопалааа
До коментар #6 от "Опа":а стига с тиа партенки......
усръинсите "обучавали" ???!
Арабите изритаха усръинсите "специалисти" от персийския залив още преди два месеца след като с техните аматьорски дронове тряснаха една жилищна сграда
23:57 13.06.2026