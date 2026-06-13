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Axios: САЩ и Иран подписват виртуално меморандум за прекратяване на огъня с още 60 дни на 14 юни

Axios: САЩ и Иран подписват виртуално меморандум за прекратяване на огъня с още 60 дни на 14 юни

13 Юни, 2026 22:50, обновена 13 Юни, 2026 22:58 927 15

  • сащ-
  • иран-
  • меморандум-
  • примирие

Пакистан и Катар също ще се включат във виртуалната среща като медиатори

Axios: САЩ и Иран подписват виртуално меморандум за прекратяване на огъня с още 60 дни на 14 юни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подписването на меморандума между САЩ и Иран ще се състои виртуално на 14 юни.

Той ще удължи прекратяването на огъня с още 60 дни, съобщи Axios, позовавайки се на собствени източници.

Според тях, Пакистан и Катар също ще се включат във виртуалната среща като медиатори. Документът предвижда отваряне на Ормузкия проток и започване на преговори по ядрената програма на Техеран.

Решението за провеждане на виртуално подписването е взето по логистични причини. Ключовият фактор е бил, че ако срещата се беше състояла лично, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който ръководи преговорния екип на САЩ, нямаше да има време да се върне у дома преди заминаването на президента Доналд Тръмп за срещата на върха на Г-7 във Франция, на която той планираше да присъства в понеделник сутринта.

Тръмп преди това заяви, че „сделката ще бъде подписана“ на 14 юни. Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че подписването на меморандум за разрешаване на конфликта със Съединените щати няма да се състои на 14 юни, но не изключи възможността това да се случи в следващите дни.

Високопоставени представители на Съединените щати и Иран може да се срещнат в Швейцария следващата седмица, според телевизионния канал BFMTV.

Според канала, пакистанският външен министър Ишак Дар планира скоро да пътува до Швейцария, за да се подготви за срещата. Дневният ред за предстоящите разговори не беше уточнен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един мъж

    5 1 Отговор
    Начии...... Кога съм правИл виртуален секс, се много калпав секс е било...

    Коментиран от #12

    23:00 13.06.2026

  • 2 Полет над кукувиче гнездо

    7 1 Отговор
    Няма болници в САЩ!

    23:01 13.06.2026

  • 3 ?????

    7 1 Отговор
    Уф.
    Пак ли?
    Кво разправят все пак персите?

    23:03 13.06.2026

  • 4 Нннн

    5 2 Отговор
    Подлите планове на САЩ нямат край.

    23:04 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Опа

    3 2 Отговор
    Чалмарите да не се вързват на краварите. В момента краварите протакат, за да защитят съседите на Иран от дронове. Украинците също ги обучават как да работят с дронове прихващащи. Като приключи този процес, краварите ще върнат чалмарите в каменната ера.

    Коментиран от #15

    23:15 13.06.2026

  • 7 Хмм

    2 2 Отговор
    Явно иранците са клекнали. Ще преглътнат над 500 милиарда замразени ирански активи и един остров с 90% от залежите на петрол в Иран.

    23:18 13.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пиши Гaньo, пиши!

    4 2 Отговор
    В Ленинград, в Москва и в Казан въведоха ограничение до 20 л бензин на зареждане.

    Путин постигна целите на СВО. Върна Русия в СССР! Путин е велик!

    Защо не пишете за това, Гaньoвци?

    23:19 13.06.2026

  • 10 Хаха

    3 3 Отговор
    Новия режим в Иран видя, че с блокадата на САЩ не могат да си продават петрола.

    23:21 13.06.2026

  • 11 Мдаа

    1 2 Отговор
    Краварите все пак клекнаха на иранците.
    Ормузкият пролив, който си беше напълно отворен сега става отново отворен, но платен в полза на иранците, а замразените 24 милиарда долара се връщат на Иран, като се вдигат и санкциите за продажба на ирански петрол.

    Мдаа...

    23:34 13.06.2026

  • 12 Уапанийот шлянок

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един мъж":

    Е да , ама трипер не си фанал със сигурност!!

    23:34 13.06.2026

  • 13 китайски балон

    1 1 Отговор
    БайДончо свърши джепането, трябват му два месеца да си направи ново, а повод да го използва винаги, ще се намери я някое врабче пренасящо уран, я някоя камила с 3 гърбици....
    Никой здравомислещ човек на тази земя не трябва да вярва на рижия ментак😉

    23:42 13.06.2026

  • 14 6аси дивотиите

    2 1 Отговор
    Що лудия не иде в иран да подписва🤣🤣🤣🤣

    23:42 13.06.2026

  • 15 Ооопалааа

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Опа":

    а стига с тиа партенки......
    усръинсите "обучавали" ???!
    Арабите изритаха усръинсите "специалисти" от персийския залив още преди два месеца след като с техните аматьорски дронове тряснаха една жилищна сграда

    23:57 13.06.2026