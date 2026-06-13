Axios: САЩ и Иран подписват виртуално меморандум за прекратяване на огъня с още 60 дни на 14 юни

Подписването на меморандума между САЩ и Иран ще се състои виртуално на 14 юни.

Той ще удължи прекратяването на огъня с още 60 дни, съобщи Axios, позовавайки се на собствени източници.

Според тях, Пакистан и Катар също ще се включат във виртуалната среща като медиатори. Документът предвижда отваряне на Ормузкия проток и започване на преговори по ядрената програма на Техеран.

Решението за провеждане на виртуално подписването е взето по логистични причини. Ключовият фактор е бил, че ако срещата се беше състояла лично, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който ръководи преговорния екип на САЩ, нямаше да има време да се върне у дома преди заминаването на президента Доналд Тръмп за срещата на върха на Г-7 във Франция, на която той планираше да присъства в понеделник сутринта.

Тръмп преди това заяви, че „сделката ще бъде подписана“ на 14 юни. Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че подписването на меморандум за разрешаване на конфликта със Съединените щати няма да се състои на 14 юни, но не изключи възможността това да се случи в следващите дни.

Високопоставени представители на Съединените щати и Иран може да се срещнат в Швейцария следващата седмица, според телевизионния канал BFMTV.

Според канала, пакистанският външен министър Ишак Дар планира скоро да пътува до Швейцария, за да се подготви за срещата. Дневният ред за предстоящите разговори не беше уточнен.