Русия се приближава до границите на своите възможности за набиране на доброволци за фронта, което кара Кремъл все по-често да обмисля нова вълна на принудителна мобилизация, съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на западни анализатори.

Както изданието припомня, първата вълна от така наречената частична мобилизация през септември 2022 г. беше обявена след успешното украинско контраофанзивно действие в Харковска област. По това време Кремъл мобилизира приблизително 300 000 резервисти, което предизвика протести и масово бягство на руснаци в чужбина. Оттогава властите се опитват да избегнат поредното мащабно набиране на военна служба, разчитайки на доброволни войници по договор и набиране на затворници.

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Този модел обаче сега започва да се проваля. Според украинското разузнаване, приблизително 70 500 нови военнослужещи са подписали договори през първото тримесечие на 2026 г., което е значително под плановете на руското Министерство на отбраната.

Янис Клуге, експерт в Германския институт за международни и сигурностни въпроси, цитира подобни оценки, наричайки тази цифра най-ниската за последните три години.

Проблемът се изостря от огромните загуби, понесени от руската армия. Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), до края на 2025 г. загубите на Русия може да са достигнали 1,2 милиона, включително приблизително 325 000 смъртни случая. За да компенсира тези загуби, Москва трябва да набира над 30 000 нови войници месечно.

Анализаторите отбелязват, че Кремъл вече увеличава скрития натиск върху населението. Това включва набиране на студенти, определяне на планове за набиране на персонал за бизнеса и издаване на призовки на резервисти под прикритието на медицински или административни проверки.

Според Екатерина Степаненко, анализатор в Института за изследване на войната, ситуацията за Русия става все по-трудна.

„Руските загуби започнаха да надвишават темпа на набиране в руската армия в края на 2025 г., което означава, че Кремъл ще трябва да набира повече персонал, само за да поддържа сухопътните нападения на нивото, което Русия роддържаше през 2025 г.“, отбелязва тя.

Същевременно експертите се съмняват, че скоро ще бъде обявена нова мобилизация. Авторите на публикацията посочват, че руското общество сега е по-изтощено от войната, а икономическите последици от конфликта са станали по-осезаеми за населението.

Михаил Комин, анализатор в Центъра за анализ на европейските политики, смята, че обществената реакция може да бъде значително по-остра, отколкото преди четири години.

Според експерти Путин би могъл да прибегне до нова военна повинност само при два сценария: сериозна криза на фронта или ако реши драстично да ескалира конфликта.

„Ако Русия наистина обяви военна мобилизация, това ще бъде знак, че режимът е под огромен натиск и е попаднал в политически капан“, отбелязва анализаторът от CSIS Макс Бергман.