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Kyiv Independent: Русия се доближава до неизбежна втора мобилизация
  Тема: Украйна

Kyiv Independent: Русия се доближава до неизбежна втора мобилизация

13 Юни, 2026 19:30 1 379 94

  • русия-
  • украйна-
  • мобилизация-
  • война-
  • доброволци

Москва е близо до границата на своите възможности за набиране на доброволци за фронта, пише медията

Kyiv Independent: Русия се доближава до неизбежна втора мобилизация - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия се приближава до границите на своите възможности за набиране на доброволци за фронта, което кара Кремъл все по-често да обмисля нова вълна на принудителна мобилизация, съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на западни анализатори.

Както изданието припомня, първата вълна от така наречената частична мобилизация през септември 2022 г. беше обявена след успешното украинско контраофанзивно действие в Харковска област. По това време Кремъл мобилизира приблизително 300 000 резервисти, което предизвика протести и масово бягство на руснаци в чужбина. Оттогава властите се опитват да избегнат поредното мащабно набиране на военна служба, разчитайки на доброволни войници по договор и набиране на затворници.

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Този модел обаче сега започва да се проваля. Според украинското разузнаване, приблизително 70 500 нови военнослужещи са подписали договори през първото тримесечие на 2026 г., което е значително под плановете на руското Министерство на отбраната.

Янис Клуге, експерт в Германския институт за международни и сигурностни въпроси, цитира подобни оценки, наричайки тази цифра най-ниската за последните три години.

Проблемът се изостря от огромните загуби, понесени от руската армия. Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), до края на 2025 г. загубите на Русия може да са достигнали 1,2 милиона, включително приблизително 325 000 смъртни случая. За да компенсира тези загуби, Москва трябва да набира над 30 000 нови войници месечно.

Анализаторите отбелязват, че Кремъл вече увеличава скрития натиск върху населението. Това включва набиране на студенти, определяне на планове за набиране на персонал за бизнеса и издаване на призовки на резервисти под прикритието на медицински или административни проверки.

Според Екатерина Степаненко, анализатор в Института за изследване на войната, ситуацията за Русия става все по-трудна.

„Руските загуби започнаха да надвишават темпа на набиране в руската армия в края на 2025 г., което означава, че Кремъл ще трябва да набира повече персонал, само за да поддържа сухопътните нападения на нивото, което Русия роддържаше през 2025 г.“, отбелязва тя.

Същевременно експертите се съмняват, че скоро ще бъде обявена нова мобилизация. Авторите на публикацията посочват, че руското общество сега е по-изтощено от войната, а икономическите последици от конфликта са станали по-осезаеми за населението.

Михаил Комин, анализатор в Центъра за анализ на европейските политики, смята, че обществената реакция може да бъде значително по-остра, отколкото преди четири години.

Според експерти Путин би могъл да прибегне до нова военна повинност само при два сценария: сериозна криза на фронта или ако реши драстично да ескалира конфликта.

„Ако Русия наистина обяви военна мобилизация, това ще бъде знак, че режимът е под огромен натиск и е попаднал в политически капан“, отбелязва анализаторът от CSIS Макс Бергман.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер

    25 19 Отговор
    Още месо за месомелачката.

    Коментиран от #21

    19:33 13.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мишел

    27 22 Отговор
    Русия не е правила мобилизация.

    Коментиран от #22, #38

    19:34 13.06.2026

  • 4 Айляк

    28 19 Отговор
    Имат рашките, мобилизират.
    А Бандерията какво ще мобилизира?
    Не е далече "до последния украинец".

    Коментиран от #16

    19:35 13.06.2026

  • 5 Казанлъшкия

    17 14 Отговор
    А Украйна - до десетата .

    19:35 13.06.2026

  • 6 име

    22 16 Отговор
    От как е почнало денацифицирането на Бандеристан ни обясняват за втора мобилизация в Русия и как загивали поне по 1000 на ден. А реалността е, че не от Русия а от украйна бягат милиони хора от страх че ще ги хвърлят на фронта. Реалността е че от години отвличаха по 30 хиляди всеки месец. Вчера бандераския министър на отбраната призна, че се надяват да стигнат до 50%, наемници на фронта. Като имате предвид, че от миналото лято бусифицират по 34 хиляди от улиците, а таргета им бил 40 хиляди....

    Коментиран от #20, #48

    19:36 13.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    24 11 Отговор
    Уф.
    „Ако Русия наистина обяви военна мобилизация, това ще бъде знак, че режимът е под огромен натиск и е попаднал в политически капан“ - аз пък си мисля че тогава войната вече ще е съвсем друга и по-добре Kyiv Independent да не си го пожелават.
    Украйна как е с доброволците?

    19:39 13.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин

    19 15 Отговор
    Още пушечно месо за западните дронове АХАХАХХА
    Копейки, хайде да браните бункерното - записвайте се доброволци

    19:40 13.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ттт

    14 15 Отговор
    Доколкото си спомням, след първата мобилизация в Русия на Киив много му се тъжни.

    Коментиран от #23

    19:41 13.06.2026

  • 20 Раковски

    11 23 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Милиони избягали, другите ги влачат към казармите щото не искали и пак бият руснаците като шкембе у дувар. Друг е въпросът и доколко руснаците са руснаци, тъй като Путин ползва десетки хиляди наемници от цял свят.

    Коментиран от #28

    19:41 13.06.2026

  • 21 име

    16 14 Отговор

    До коментар #1 от "Супер":

    Месомелачка има, ама не бандерите я въртят, те са суровината. При тези атаки с дронове на средни разстояния, където цандерите се опитват да засегнат логистиката на руските денацификатори, като имаш предвид как се хвалят че са обърнали (за пореден път) хода на овенните действия, нямаше ли да се хвалят и с убитите по фронта руски войници. Но няма такива клипчета. Ако беше вярно, щяха да се хвалят и да ги показват за да си вдигат самочувствието. И е логично да няма, щото бандерите биват изпращани на самоубийствени офанзиви или контраофанзиви с цел да отвлекат вниманието от направленията на руските атаки. А руснаците си действат методично. Бандерите са тези, соито биват хвърляни без подготовка в атака, те все още ползват БТРи, те са суровината в месомелачката.

    Коментиран от #24, #33

    19:41 13.06.2026

  • 22 Ол1гофрен,

    18 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    На 29.09.2023 Путин подписа указ за мобилизация.

    19:43 13.06.2026

  • 23 Помним, помним

    16 17 Отговор

    До коментар #19 от "ттт":

    При първата мобилизация хиляди руснаци задръстиха кпп-тата с Грузия. А другите, които останаха започнаха да палят комендантствата. Сега какво ли ще бъде един бог знае. Очаквам Путлерчо да висне на някой стълб.

    Коментиран от #31

    19:44 13.06.2026

  • 24 Руската пропаганда

    14 16 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #54

    19:44 13.06.2026

  • 25 Исторически парк

    16 12 Отговор
    В украйна тече 14та мобилизация и се присмиват на Русия, че щяла евентуално да прави 2ра😅🤣😂😂😁😄😀

    19:45 13.06.2026

  • 26 Няма край руският позор

    11 18 Отговор
    Няма!

    19:47 13.06.2026

  • 27 Чак сега Путлето ще превземе

    11 12 Отговор
    Мала Токмачка.

    19:49 13.06.2026

  • 28 име

    9 8 Отговор

    До коментар #20 от "Раковски":

    Козячев, прочети статията от вчера в Украинска правда на министъра на отбраната на Бандеристан михаил федоров. Поставили си за цел да увеличат броя на наемниците поне до 30%, най-добре до 50%. Как мислиш, дали е щото хич не привършват бандерите? Статията я има и на руски, за възрастни некадърници-русофоби, на които комунизма им е виновен че са гола вода в живота както преди 89та, така и след това, и които така и не са научили езика на господарите си от посолството.

    19:50 13.06.2026

  • 29 Хомосексуалисти за Путин

    9 9 Отговор
    Ура!

    19:50 13.06.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    11 9 Отговор
    Стигнах до "западни анализатори" и рабрах, че е безсмислено да чета нататък ... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #36, #40

    19:50 13.06.2026

  • 31 ттт

    11 8 Отговор

    До коментар #23 от "Помним, помним":

    При първата мобилизация избягаха руските соросоида. А мобилизационните пунктове ги палят, но в Украйна.

    19:51 13.06.2026

  • 32 вай вай вай

    9 9 Отговор
    ще хвърчат още ушанки във въздуха

    19:52 13.06.2026

  • 33 Супер

    10 10 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Това е, защото не си гледал хилядите клипове с безпомощни руски калтаци, които съм гледал аз. То не е само да ти сложат една каска и да ти сложат автомата в ръцете. Трябва обучение, бронирана техника, обезпечаване с логистика и какво ли не. Мобилизираните ще бъдат просто поредните пръжки, също като тези преди тях. Путин иска с месо да затрупа противника, но сега не сме 44-та, а 2026-та и дроновете смилат всичко живо още преди да е стигнало линията на съприкосновение. Така че с тази мобилизация Путин може единствено да спечели време преди сигурния си крах.

    Коментиран от #35, #43, #46

    19:53 13.06.2026

  • 34 Дъртанян

    4 3 Отговор
    Стар, доказан пен дел съм аз
    и не Хендел, а пен дел.
    На прайда днеска писках и аз
    с врескливия си глас
    Никога, никога не пръдя,
    щот шсе наасе ра.

    19:53 13.06.2026

  • 35 хахахахха

    7 8 Отговор

    До коментар #33 от "Супер":

    тва че си гледал клипчета правени с ИИ от укродебили и си се вързал не говори много добре за интелекта ти

    19:54 13.06.2026

  • 36 Слушай си М. Симонян

    9 8 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Киев за два дня и все.
    24.02.3022
    Слушай Пригожин.
    Слушай Гиркин.
    И помни Джохар Дудев!

    Коментиран от #52

    19:54 13.06.2026

  • 37 Ташаков

    10 8 Отговор
    Бг копеите само лаят по форумите,а Бащицата не вярва на клетви.Чака ги на фронта да превърнат думите в дела.Венсеремус

    19:55 13.06.2026

  • 38 Това ще е

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Втора мобилизация. Откъде мислиш са тези 50 000 нови руснака всеки месец, които тръгват за фронта. В момента в Украйна има 700 000 мобилизирани от руското население. Руските жертви са огромни, трябва непрекъснато да се попълват загубите.

    Коментиран от #82, #88

    19:56 13.06.2026

  • 39 И все пак

    11 7 Отговор
    руснаците не са стигнали до положението да ловят хора по улиците, каквато е обичайна практика в укрия... Което означава, че хора драматично не достигат на укрите, а не на руснаците... Общо взето катастрофалното състояние на ВСУ ни се представя в такива розова светлина, че човек би помислил, че зелената еуглена утре или в други ден ще заеме мястото на Путин в Кремъл...

    19:56 13.06.2026

  • 40 Ама го прочете

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    🤣🤣🤣🤣

    19:56 13.06.2026

  • 41 хахахахха

    4 7 Отговор
    явно наистина е тегаво положението на бандерите,щом толкова сайтове и тролове бълват пропаганда,нещо определено се е случило за да почнат масово да лъжат

    19:57 13.06.2026

  • 42 az СВО Победа 81az СВО Победа 81

    7 7 Отговор
    Накратко:

    Със средствата на пропагандата Киев пак приписва собствените си проблеми на противника...

    Коментиран от #47

    19:57 13.06.2026

  • 43 A aз оня ден гледах

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "Супер":

    един клип как един младеж преби двама от ТЦК и освободи задържания.
    И още един клип как едни с едни лопати като ги запукаха ТКЦ-тата и ония име се вдия тесен светът.
    И трети клип как един тругнаха да го прибират ама той си водеше питбула с него и питбулът ги изпохапа всичките.
    Така че улево.

    19:58 13.06.2026

  • 44 Полет над кукувиче гнездо

    4 7 Отговор
    Вие, мисирки сте тра-ла-ла..

    19:58 13.06.2026

  • 45 Путин гол до кръста на пони

    7 5 Отговор
    Тавариши! Елате на фронта! При нас е весело! Ще посетим завода за сярна киселина Кримски тиган.

    19:59 13.06.2026

  • 46 име

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Супер":

    Разтягай колкото искаш локуми, факта е че вече пета година говорите за "неизбежната" втора мобилизация, факт е че от Русия няма милиони избягали за да се спасят от фронта, факт е че не в Русия отвлича от улицата невинни даги пращат неподготвени на фронта.

    19:59 13.06.2026

  • 47 Курти

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 81az СВО Победа 81":

    Ще ти се,ама надали.Пак скъса гащите

    20:00 13.06.2026

  • 48 Тръмп каза

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    че загиват по 5 000 руснака на седмица. Може в някои моменти и да са повече. Колкото повече атакуват, толкова повече загиват. Но и факта, че Украйна много засили производството на дронове също Ива голям ефект и допълнително увеличава руските загуби.

    Коментиран от #57, #60

    20:00 13.06.2026

  • 49 Мисирки ООД

    5 7 Отговор
    "Киев индипендънт"... А, някоя статия от "Зеленски форевър" няма ли?

    20:01 13.06.2026

  • 50 Курти

    7 3 Отговор
    Копеи 5та година късате гащите и край нема

    20:01 13.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 опикано coрocне

    2 6 Отговор

    До коментар #36 от "Слушай си М. Симонян":

    Ас слушам и вярвам на байдан и кака урсула. За няколко месеца новите санкции сринаха руската икономика, а от как е почнала войната са свършили ракетите и танковете. Галя даже каза, че се бият на магарета със лопатки в ръка.

    Коментиран от #61

    20:04 13.06.2026

  • 53 Мишел

    6 2 Отговор
    ВСУ: Стреляме като по яребици. Съвсем скоро ще изолираме напълно и окончателно Крим. Толкова е лесно, все едно стреляме по яребици. Това са думи на командира на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди. Така той описа украинските удари с дронове по камионите и цистерните, с които руските сили се опитват да достигнат Крим по сухопътния път след като украинската армия повреди моста Чонхар и той стана неизползваем за руснаците. Мадяр добави, че украинските въоръжени сили ще поемат пълен контрол над тази ключова магистрала към полуострова и съвсем скоро ще изолират напълно Крим, така че за руснаците ще е невъзможно да снабдяват там частите си с провизии и боеприпаси от окупираната южна част на Украйна.

    20:04 13.06.2026

  • 54 А кого има

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Руската пропаганда":

    за цел украинската пропаганда? Съдейки по поста ти, вече си паднал жертва на киевските пропагандатори, което подсказва, че си г...

    20:05 13.06.2026

  • 55 Владимир Путин, президент

    8 4 Отговор
    Истинския проблем е едната винтовка Мосин, която ще се пада на трима мобилизовани.
    След катастрофалните до тук икономически и човешки загуби, най-изгодното за Русия решение е Капитулацията, изплащане на Репарации и минаване на Външно управление. При всички случаи ще е по-добре от сегашната Катастрофа, град и инфлация ☝️

    20:06 13.06.2026

  • 56 Ами

    4 0 Отговор
    Да мобилизират само от Масква и Питера ,ако смеят

    20:06 13.06.2026

  • 57 име

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Тръмп каза":

    5000 много малко ми се спрува. Сигурен ли си, да не е по 50 хиляди на ден? И не забравяй, че с 10-11 хиляди севернокорейци си закърпиха положението. Явно за два дни, ама втория ден още не е минал.

    20:07 13.06.2026

  • 58 Фори

    6 1 Отговор
    Защо няма ентусиазъм ? Нали за родината и за правителството трябва да дават живота си? Разочароващо е поведението на руснаците! Не гледат ли филми за ВСВ?

    Коментиран от #69

    20:09 13.06.2026

  • 59 Украинците се подиграват на Путлето

    7 4 Отговор
    Мда.

    20:09 13.06.2026

  • 60 хахахахха

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Тръмп каза":

    защо заблуждаваш хората,загиват по 1500-2000 укри на ДЕН

    Коментиран от #72, #76

    20:10 13.06.2026

  • 61 Умрел руснак

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "опикано coрocне":

    боли ме дедо.овият кой слушаш и на кого вярваш.

    Коментиран от #75

    20:12 13.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Кийиф

    2 4 Отговор
    Не може да се доближи до никаква мобилизация
    Укрите са при Бандера

    20:17 13.06.2026

  • 65 Лоши времена идват за руснаците

    3 3 Отговор
    Украйна проведе тест, при който напълно автономни дронове унищожиха руски войници, каза Александър Кохановски, който е главен изпълнителен директор на украинския производител на дронове Aero Center. Това ще бъде още един крайъгълен камък във войната, което стимулира безпрецедентното развитие на военни дронове, роботи и оръжия с изкуствен интелект. Автономните дронове са програмирани да летят до фронтовата линия, след което активират режима на Терминатор с изкуствен интелект, който е за откриване и атакуване на всяка цел в дадена област. Украинският военен командир заяви, че пилотите му на дронове до момента използват само полуавтономни системи, при които ключови управленски решения винаги се вземат от хората. Той също така описа ангажимента на Украйна към „международното хуманитарно право“, като подчерта, че военните винаги са показвали „голяма предпазливост, когато вземат решения за предотвратяване на цивилни жертви“. Важно е, че според Службата на ООН по въпросите на разоръжаването понастоящем няма общоприето определение за това какво представлява смъртоносна автономна оръжейна система.

    Коментиран от #67, #70

    20:18 13.06.2026

  • 66 Горд човек

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Курти":

    вече бях 23та,зимата ако я има още уср@йна пак ще се запиша да заличавам бандери

    20:19 13.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Тома

    1 3 Отговор
    По добре е да мобилизират Орешник който прави всичко на прах

    20:22 13.06.2026

  • 69 Колокото и да са глупави и

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Фори":

    облъчени от кремълската идеология, все пак виждат какво става около тях и разбират, че умират напразно. Започват да загряват, че властта на диктатора им Путин не струва колокото животите на над милион убити руски войници.

    Коментиран от #74

    20:23 13.06.2026

  • 70 Аве мишкар

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Лоши времена идват за руснаците":

    „голяма предпазливост, когато вземат решения за предотвратяване на цивилни жертви“защо лъжеш ве,уср@инците умишлено се целят в цивилни,не е дин път са го доказвали вече терористите от киев

    20:24 13.06.2026

  • 71 Абе

    5 1 Отговор
    Каде е Кадирката-тик токера

    Коментиран от #73

    20:25 13.06.2026

  • 72 Няма такова нещо.

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "хахахахха":

    Жертвите и на двете страни се следят и доказват с геолокализирани кадри. Това да не ти е тука има тука нема:) загубата на военна техника също се следи и документира.

    20:26 13.06.2026

  • 73 Козаров 🐐

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "Абе":

    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици да ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    20:28 13.06.2026

  • 74 Защо лъжете

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Колокото и да са глупави и":

    Над 2 милиона са жертвите от украинската страна,а от руската няма и 300 000 и то по официални данни, именно за това в Украйна имат недостиг на жива сила.

    Коментиран от #79

    20:28 13.06.2026

  • 75 Той

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Умрел руснак":

    Не слушка и не вярва ,той лапа

    20:28 13.06.2026

  • 76 УСПЕХ УКРАЙНА

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "хахахахха":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #83

    20:29 13.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Кобзон

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Защо лъжете":

    А защо на моите концерти места Нет

    20:30 13.06.2026

  • 80 Дядо Ильо войвода

    3 2 Отговор
    Толкова ли е трудно да бъдете малко по-обективни?
    Да не оцветявате фактите в угодна светлина.
    Приличате на "Работническо дело" от 70-те години.
    Него отдавна го няма.

    20:31 13.06.2026

  • 81 Хаха

    1 2 Отговор
    Денис Джамбански факт чекира дали за украинските факти работи, мухльото?

    20:31 13.06.2026

  • 82 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Това ще е":

    Фантазираш. От двете страни на фронта в Украйна воюват по 70000 човека. При руснаците няма нужда от повече , защото воюват с тежките оръжия - ракети и авиация (ФАБ, КАБ и ОДАБ по 300 броя ежедневно). Украинците просто нямат повече хора.

    Коментиран от #89

    20:31 13.06.2026

  • 83 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    нека киев да гори,а след това и поддръжниците им

    Слава на Русия🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    20:32 13.06.2026

  • 84 А окраина

    2 3 Отговор
    до какво се приближава?

    20:33 13.06.2026

  • 85 АМА ВЕРНО ЛИ БЕ МОЛЕНЧО

    2 3 Отговор
    То защо тогава надрусаняка моли войнолюбците от европа да им връща мъжете които избягаха там , че останали без армия ??????

    20:34 13.06.2026

  • 86 ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ФАЛШИВИТЕ

    3 3 Отговор
    ФАКТИ , ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА ЗА ЛЪЖИТЕ КОИТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ПИШЕ !

    20:35 13.06.2026

  • 87 Васил

    2 3 Отговор
    То в тази скапана държава останаха само пингвините и мечките за да мобилизират.

    Коментиран от #90

    20:39 13.06.2026

  • 88 хахахахха

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Това ще е":

    запада така и не разбра че с евтините кухи драскачи дезинформацията има повече обратен ефект

    20:43 13.06.2026

  • 89 Путин друго каза вчера в обръщението си.

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Мишел":

    "Путин: Над 700 000 руски военни се бият в момента на фронта. Присъствието на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция надхвърля 700 000 военнослужещи. Това обяви руският президент Владимир Путин на среща с участниците в специалната военна операция. „Там имаме голяма група, над 700 000 души“, каза президентът. „Стъпка по стъпка, не толкова бързо, колкото бихме искали, но все пак се движим напред към Киев, движим се напред всеки ден. „Що се отнася до икономиката, ударите на украинските въоръжени сили със сигурност ни причиняват загуби и щети, но ние бързо се възстановяваме." Трябва да увековечим имената на загиналите наши момчета- бойци, които жертват живота си за Русия. Трябва да назовем на тяхно име щурмови части, военни части, улици и училища, където са учили. Вече говорих с моята администрация. „Нищо не трае вечно. Всеки човек в крайна сметка свършва живота си. Това е естествен процес. Важното е как човек е живял живота си“, каза той, подчертавайки, че примерите на героите са от съществено значение за укрепване на вътрешното състояние на страната и нейната вътрешна сила. "

    Коментиран от #92

    20:43 13.06.2026

  • 90 да питам

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Васил":

    уср@йна имаш предвид нали?

    20:44 13.06.2026

  • 91 ОБЕКТИВЕН

    2 3 Отговор
    Фашизоиди, сър! Абе тя Русия може да се приближава към каквото си иска. Може да се приближи и към края на САЩ/НАТО/ЕС, стига да поиска... От океана... Вие кажете вие, укрофашизоидите, към какво се приближавате. Според мен към капитулация. След линията Славянск - Краматорск.

    20:45 13.06.2026

  • 92 Лъжа

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Путин друго каза вчера в обръщението си.":

    Лъжа

    Коментиран от #93

    20:46 13.06.2026

  • 93 Прочети. Публикувано е не само

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Лъжа":

    в Русия, но и в бг медиите. По-късно може и тук да го публикуват. Тъжно, но факт.

    20:50 13.06.2026

  • 94 Летец Пешеходец

    0 2 Отговор
    Мъка, мъкааа. От "три дня" , вече пета година "СВО върви по план" и в "матушката" вече има криза на бензин, всеки ден някъде избухва нещо , а "безбройните крепостни" , се топят като сняг през май. Нещата не отиват на добре. Отиват на самотни рускини се таковат с кавказци, индийци и пакистанци. В центъра на Москва, около най- голямата джамия в Европа, не можеш да видиш един "православен" руснак. Всичкото е чалмосани татаро- монголи.

    20:55 13.06.2026

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