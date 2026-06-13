Kyiv Independent: Русия се доближава до неизбежна втора мобилизация

Русия се приближава до границите на своите възможности за набиране на доброволци за фронта, което кара Кремъл все по-често да обмисля нова вълна на принудителна мобилизация, съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на западни анализатори.
Както изданието припомня, първата вълна от така наречената частична мобилизация през септември 2022 г. беше обявена след успешното украинско контраофанзивно действие в Харковска област. По това време Кремъл мобилизира приблизително 300 000 резервисти, което предизвика протести и масово бягство на руснаци в чужбина. Оттогава властите се опитват да избегнат поредното мащабно набиране на военна служба, разчитайки на доброволни войници по договор и набиране на затворници.
Този модел обаче сега започва да се проваля. Според украинското разузнаване, приблизително 70 500 нови военнослужещи са подписали договори през първото тримесечие на 2026 г., което е значително под плановете на руското Министерство на отбраната.
Янис Клуге, експерт в Германския институт за международни и сигурностни въпроси, цитира подобни оценки, наричайки тази цифра най-ниската за последните три години.
Проблемът се изостря от огромните загуби, понесени от руската армия. Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), до края на 2025 г. загубите на Русия може да са достигнали 1,2 милиона, включително приблизително 325 000 смъртни случая. За да компенсира тези загуби, Москва трябва да набира над 30 000 нови войници месечно.
Анализаторите отбелязват, че Кремъл вече увеличава скрития натиск върху населението. Това включва набиране на студенти, определяне на планове за набиране на персонал за бизнеса и издаване на призовки на резервисти под прикритието на медицински или административни проверки.
Според Екатерина Степаненко, анализатор в Института за изследване на войната, ситуацията за Русия става все по-трудна.
„Руските загуби започнаха да надвишават темпа на набиране в руската армия в края на 2025 г., което означава, че Кремъл ще трябва да набира повече персонал, само за да поддържа сухопътните нападения на нивото, което Русия роддържаше през 2025 г.“, отбелязва тя.
Същевременно експертите се съмняват, че скоро ще бъде обявена нова мобилизация. Авторите на публикацията посочват, че руското общество сега е по-изтощено от войната, а икономическите последици от конфликта са станали по-осезаеми за населението.
Михаил Комин, анализатор в Центъра за анализ на европейските политики, смята, че обществената реакция може да бъде значително по-остра, отколкото преди четири години.
Според експерти Путин би могъл да прибегне до нова военна повинност само при два сценария: сериозна криза на фронта или ако реши драстично да ескалира конфликта.
„Ако Русия наистина обяви военна мобилизация, това ще бъде знак, че режимът е под огромен натиск и е попаднал в политически капан“, отбелязва анализаторът от CSIS Макс Бергман.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супер
Коментиран от #21
19:33 13.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мишел
Коментиран от #22, #38
19:34 13.06.2026
4 Айляк
А Бандерията какво ще мобилизира?
Не е далече "до последния украинец".
Коментиран от #16
19:35 13.06.2026
5 Казанлъшкия
19:35 13.06.2026
6 име
Коментиран от #20, #48
19:36 13.06.2026
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10 ?????
„Ако Русия наистина обяви военна мобилизация, това ще бъде знак, че режимът е под огромен натиск и е попаднал в политически капан“ - аз пък си мисля че тогава войната вече ще е съвсем друга и по-добре Kyiv Independent да не си го пожелават.
Украйна как е с доброволците?
19:39 13.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Путин
Копейки, хайде да браните бункерното - записвайте се доброволци
19:40 13.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ттт
Коментиран от #23
19:41 13.06.2026
20 Раковски
До коментар #6 от "име":Милиони избягали, другите ги влачат към казармите щото не искали и пак бият руснаците като шкембе у дувар. Друг е въпросът и доколко руснаците са руснаци, тъй като Путин ползва десетки хиляди наемници от цял свят.
Коментиран от #28
19:41 13.06.2026
21 име
До коментар #1 от "Супер":Месомелачка има, ама не бандерите я въртят, те са суровината. При тези атаки с дронове на средни разстояния, където цандерите се опитват да засегнат логистиката на руските денацификатори, като имаш предвид как се хвалят че са обърнали (за пореден път) хода на овенните действия, нямаше ли да се хвалят и с убитите по фронта руски войници. Но няма такива клипчета. Ако беше вярно, щяха да се хвалят и да ги показват за да си вдигат самочувствието. И е логично да няма, щото бандерите биват изпращани на самоубийствени офанзиви или контраофанзиви с цел да отвлекат вниманието от направленията на руските атаки. А руснаците си действат методично. Бандерите са тези, соито биват хвърляни без подготовка в атака, те все още ползват БТРи, те са суровината в месомелачката.
Коментиран от #24, #33
19:41 13.06.2026
22 Ол1гофрен,
До коментар #3 от "Мишел":На 29.09.2023 Путин подписа указ за мобилизация.
19:43 13.06.2026
23 Помним, помним
До коментар #19 от "ттт":При първата мобилизация хиляди руснаци задръстиха кпп-тата с Грузия. А другите, които останаха започнаха да палят комендантствата. Сега какво ли ще бъде един бог знае. Очаквам Путлерчо да висне на някой стълб.
Коментиран от #31
19:44 13.06.2026
24 Руската пропаганда
До коментар #21 от "име":Има за цел глупака.
Коментиран от #54
19:44 13.06.2026
25 Исторически парк
19:45 13.06.2026
26 Няма край руският позор
19:47 13.06.2026
27 Чак сега Путлето ще превземе
19:49 13.06.2026
28 име
До коментар #20 от "Раковски":Козячев, прочети статията от вчера в Украинска правда на министъра на отбраната на Бандеристан михаил федоров. Поставили си за цел да увеличат броя на наемниците поне до 30%, най-добре до 50%. Как мислиш, дали е щото хич не привършват бандерите? Статията я има и на руски, за възрастни некадърници-русофоби, на които комунизма им е виновен че са гола вода в живота както преди 89та, така и след това, и които така и не са научили езика на господарите си от посолството.
19:50 13.06.2026
29 Хомосексуалисти за Путин
19:50 13.06.2026
30 az СВО Победа 81
Коментиран от #36, #40
19:50 13.06.2026
31 ттт
До коментар #23 от "Помним, помним":При първата мобилизация избягаха руските соросоида. А мобилизационните пунктове ги палят, но в Украйна.
19:51 13.06.2026
32 вай вай вай
19:52 13.06.2026
33 Супер
До коментар #21 от "име":Това е, защото не си гледал хилядите клипове с безпомощни руски калтаци, които съм гледал аз. То не е само да ти сложат една каска и да ти сложат автомата в ръцете. Трябва обучение, бронирана техника, обезпечаване с логистика и какво ли не. Мобилизираните ще бъдат просто поредните пръжки, също като тези преди тях. Путин иска с месо да затрупа противника, но сега не сме 44-та, а 2026-та и дроновете смилат всичко живо още преди да е стигнало линията на съприкосновение. Така че с тази мобилизация Путин може единствено да спечели време преди сигурния си крах.
Коментиран от #35, #43, #46
19:53 13.06.2026
34 Дъртанян
и не Хендел, а пен дел.
На прайда днеска писках и аз
с врескливия си глас
Никога, никога не пръдя,
щот шсе наасе ра.
19:53 13.06.2026
35 хахахахха
До коментар #33 от "Супер":тва че си гледал клипчета правени с ИИ от укродебили и си се вързал не говори много добре за интелекта ти
19:54 13.06.2026
36 Слушай си М. Симонян
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Киев за два дня и все.
24.02.3022
Слушай Пригожин.
Слушай Гиркин.
И помни Джохар Дудев!
Коментиран от #52
19:54 13.06.2026
37 Ташаков
19:55 13.06.2026
38 Това ще е
До коментар #3 от "Мишел":Втора мобилизация. Откъде мислиш са тези 50 000 нови руснака всеки месец, които тръгват за фронта. В момента в Украйна има 700 000 мобилизирани от руското население. Руските жертви са огромни, трябва непрекъснато да се попълват загубите.
Коментиран от #82, #88
19:56 13.06.2026
39 И все пак
19:56 13.06.2026
40 Ама го прочете
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":🤣🤣🤣🤣
19:56 13.06.2026
41 хахахахха
19:57 13.06.2026
42 az СВО Победа 81az СВО Победа 81
Със средствата на пропагандата Киев пак приписва собствените си проблеми на противника...
Коментиран от #47
19:57 13.06.2026
43 A aз оня ден гледах
До коментар #33 от "Супер":един клип как един младеж преби двама от ТЦК и освободи задържания.
И още един клип как едни с едни лопати като ги запукаха ТКЦ-тата и ония име се вдия тесен светът.
И трети клип как един тругнаха да го прибират ама той си водеше питбула с него и питбулът ги изпохапа всичките.
Така че улево.
19:58 13.06.2026
44 Полет над кукувиче гнездо
19:58 13.06.2026
45 Путин гол до кръста на пони
19:59 13.06.2026
46 име
До коментар #33 от "Супер":Разтягай колкото искаш локуми, факта е че вече пета година говорите за "неизбежната" втора мобилизация, факт е че от Русия няма милиони избягали за да се спасят от фронта, факт е че не в Русия отвлича от улицата невинни даги пращат неподготвени на фронта.
19:59 13.06.2026
47 Курти
До коментар #42 от "az СВО Победа 81az СВО Победа 81":Ще ти се,ама надали.Пак скъса гащите
20:00 13.06.2026
48 Тръмп каза
До коментар #6 от "име":че загиват по 5 000 руснака на седмица. Може в някои моменти и да са повече. Колкото повече атакуват, толкова повече загиват. Но и факта, че Украйна много засили производството на дронове също Ива голям ефект и допълнително увеличава руските загуби.
Коментиран от #57, #60
20:00 13.06.2026
49 Мисирки ООД
20:01 13.06.2026
50 Курти
20:01 13.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 опикано coрocне
До коментар #36 от "Слушай си М. Симонян":Ас слушам и вярвам на байдан и кака урсула. За няколко месеца новите санкции сринаха руската икономика, а от как е почнала войната са свършили ракетите и танковете. Галя даже каза, че се бият на магарета със лопатки в ръка.
Коментиран от #61
20:04 13.06.2026
53 Мишел
20:04 13.06.2026
54 А кого има
До коментар #24 от "Руската пропаганда":за цел украинската пропаганда? Съдейки по поста ти, вече си паднал жертва на киевските пропагандатори, което подсказва, че си г...
20:05 13.06.2026
55 Владимир Путин, президент
След катастрофалните до тук икономически и човешки загуби, най-изгодното за Русия решение е Капитулацията, изплащане на Репарации и минаване на Външно управление. При всички случаи ще е по-добре от сегашната Катастрофа, град и инфлация ☝️
20:06 13.06.2026
56 Ами
20:06 13.06.2026
57 име
До коментар #48 от "Тръмп каза":5000 много малко ми се спрува. Сигурен ли си, да не е по 50 хиляди на ден? И не забравяй, че с 10-11 хиляди севернокорейци си закърпиха положението. Явно за два дни, ама втория ден още не е минал.
20:07 13.06.2026
58 Фори
Коментиран от #69
20:09 13.06.2026
59 Украинците се подиграват на Путлето
20:09 13.06.2026
60 хахахахха
До коментар #48 от "Тръмп каза":защо заблуждаваш хората,загиват по 1500-2000 укри на ДЕН
Коментиран от #72, #76
20:10 13.06.2026
61 Умрел руснак
До коментар #52 от "опикано coрocне":боли ме дедо.овият кой слушаш и на кого вярваш.
Коментиран от #75
20:12 13.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Кийиф
Укрите са при Бандера
20:17 13.06.2026
65 Лоши времена идват за руснаците
Коментиран от #67, #70
20:18 13.06.2026
66 Горд човек
До коментар #63 от "Курти":вече бях 23та,зимата ако я има още уср@йна пак ще се запиша да заличавам бандери
20:19 13.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Тома
20:22 13.06.2026
69 Колокото и да са глупави и
До коментар #58 от "Фори":облъчени от кремълската идеология, все пак виждат какво става около тях и разбират, че умират напразно. Започват да загряват, че властта на диктатора им Путин не струва колокото животите на над милион убити руски войници.
Коментиран от #74
20:23 13.06.2026
70 Аве мишкар
До коментар #65 от "Лоши времена идват за руснаците":„голяма предпазливост, когато вземат решения за предотвратяване на цивилни жертви“защо лъжеш ве,уср@инците умишлено се целят в цивилни,не е дин път са го доказвали вече терористите от киев
20:24 13.06.2026
71 Абе
Коментиран от #73
20:25 13.06.2026
72 Няма такова нещо.
До коментар #60 от "хахахахха":Жертвите и на двете страни се следят и доказват с геолокализирани кадри. Това да не ти е тука има тука нема:) загубата на военна техника също се следи и документира.
20:26 13.06.2026
73 Козаров 🐐
До коментар #71 от "Абе":текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици да ги чакат 80 козици 🐐🕺😀
20:28 13.06.2026
74 Защо лъжете
До коментар #69 от "Колокото и да са глупави и":Над 2 милиона са жертвите от украинската страна,а от руската няма и 300 000 и то по официални данни, именно за това в Украйна имат недостиг на жива сила.
Коментиран от #79
20:28 13.06.2026
75 Той
До коментар #61 от "Умрел руснак":Не слушка и не вярва ,той лапа
20:28 13.06.2026
76 УСПЕХ УКРАЙНА
До коментар #60 от "хахахахха":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #83
20:29 13.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Кобзон
До коментар #74 от "Защо лъжете":А защо на моите концерти места Нет
20:30 13.06.2026
80 Дядо Ильо войвода
Да не оцветявате фактите в угодна светлина.
Приличате на "Работническо дело" от 70-те години.
Него отдавна го няма.
20:31 13.06.2026
81 Хаха
20:31 13.06.2026
82 Мишел
До коментар #38 от "Това ще е":Фантазираш. От двете страни на фронта в Украйна воюват по 70000 човека. При руснаците няма нужда от повече , защото воюват с тежките оръжия - ракети и авиация (ФАБ, КАБ и ОДАБ по 300 броя ежедневно). Украинците просто нямат повече хора.
Коментиран от #89
20:31 13.06.2026
83 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
До коментар #76 от "УСПЕХ УКРАЙНА":нека киев да гори,а след това и поддръжниците им
Слава на Русия🇷🇺🇷🇺🇷🇺
20:32 13.06.2026
84 А окраина
20:33 13.06.2026
85 АМА ВЕРНО ЛИ БЕ МОЛЕНЧО
20:34 13.06.2026
86 ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ФАЛШИВИТЕ
20:35 13.06.2026
87 Васил
Коментиран от #90
20:39 13.06.2026
88 хахахахха
До коментар #38 от "Това ще е":запада така и не разбра че с евтините кухи драскачи дезинформацията има повече обратен ефект
20:43 13.06.2026
89 Путин друго каза вчера в обръщението си.
До коментар #82 от "Мишел":"Путин: Над 700 000 руски военни се бият в момента на фронта. Присъствието на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция надхвърля 700 000 военнослужещи. Това обяви руският президент Владимир Путин на среща с участниците в специалната военна операция. „Там имаме голяма група, над 700 000 души“, каза президентът. „Стъпка по стъпка, не толкова бързо, колкото бихме искали, но все пак се движим напред към Киев, движим се напред всеки ден. „Що се отнася до икономиката, ударите на украинските въоръжени сили със сигурност ни причиняват загуби и щети, но ние бързо се възстановяваме." Трябва да увековечим имената на загиналите наши момчета- бойци, които жертват живота си за Русия. Трябва да назовем на тяхно име щурмови части, военни части, улици и училища, където са учили. Вече говорих с моята администрация. „Нищо не трае вечно. Всеки човек в крайна сметка свършва живота си. Това е естествен процес. Важното е как човек е живял живота си“, каза той, подчертавайки, че примерите на героите са от съществено значение за укрепване на вътрешното състояние на страната и нейната вътрешна сила. "
Коментиран от #92
20:43 13.06.2026
90 да питам
До коментар #87 от "Васил":уср@йна имаш предвид нали?
20:44 13.06.2026
91 ОБЕКТИВЕН
20:45 13.06.2026
92 Лъжа
До коментар #89 от "Путин друго каза вчера в обръщението си.":Лъжа
Коментиран от #93
20:46 13.06.2026
93 Прочети. Публикувано е не само
До коментар #92 от "Лъжа":в Русия, но и в бг медиите. По-късно може и тук да го публикуват. Тъжно, но факт.
20:50 13.06.2026
94 Летец Пешеходец
20:55 13.06.2026