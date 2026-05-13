Новини
Свят »
Украйна »
Руски дронове връхлетяха индустриалния район на Харков
  Тема: Украйна

Руски дронове връхлетяха индустриалния район на Харков

13 Май, 2026 06:00, обновена 13 Май, 2026 06:15 1 949 16

  • украйна-
  • война-
  • русия-
  • удари-
  • харков

Вчера украински дронове атакуваха газов обект в Оренбургска област - на 1 200 километра от границата

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В първите часове на 13 май руските сили извършиха нова вълна от атаки с дронове срещу цивилни обекти и населени места в Украйна след масирания удар, който сложи край на примирието вчера.

Руски дронове атакуваха Индустриалния район на град Харков. Регистрирано е директно попадение в техническия етаж на деветнадесетажна жилищна сграда, което предизвика материални щети и паника сред живущите. Групи от бойни БПЛА бяха засечени също в районите на Барвенково и Святогорск

Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област отново бяха под заплаха от удари. Късно снощи и в часовете след полунощ руските сили поразиха бензиностанция в областта, в резултат на което избухна мащабен пожар.

Мониторинговите канали на Въздушните сили на Украйна докладваха за прелитащи групи от ударни дронове в Донецка област, движещи се в западно направление към централните части на страната.

Освен опасността от безпилотни апарати, в редица източни и централни региони ПВО обяви тревога за непосредствена заплаха от удари с балистични ракети

Над 216 бойни дрона са били изстреляни вчера към украинска територия. 192 от тях са неутрализирани от украинската противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи през нощта.

Десетки дронове обаче са пробили отбраната, поразявайки изцяло цивилни и енергийни цели. Нощните удари взеха най-малко 6 цивилни жертви в Днепропетровск. При поразяване на жилищна сграда в град Кривой Рог загина семейна двойка, а раненото им 9-месечно внуче е с ампутиран крак. При атака с авиобомба североизточно от града загинаха още 4 души.

Столицата Киев отново стана мишена. Отломки от свалени над града дронове паднаха през нощта върху покрива на 16-етажен жилищен блок в квартал „Оболон“, предизвиквайки голям пожар.

В Николаевска област дронове поразиха обекти от критичната енергийна инфраструктура, което доведе до спиране на тока в големи части от региона.

В регионите Черкаси, Житомир и Чернигов местните власти съобщиха за среднощни сирени и последвали материални щети по жилищни кооперации, граждански локомотив и детска градина. На няколко места има и ранени граждани.

В първите часове на деня нямаше потвърдени данни за нови масирани украински удари по цивилни цели на територията на Русия, но но руските медии съобщиха за голям пожар в туристически комплекс в Москва.

Причината за инцидента в руската столица все още се изяснява. Ситуацията се обостри рязко след изтичането на тридневното прекратяване на огъня (9–11 май). На 12 май украински дронове атакуваха газов обект в Оренбургска област (на над 1200 км от границата). Местните власти съобщиха за силна експлозия и нанесени щети по няколко жилищни апартамента, но без жертви.

Ден по-рано бяха регистрирани инциденти и в Челябинск.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди ударите по енергийна и промишлена инфраструктура в Русия като огледален отговор на руския обстрел. Киев декларира, че се въздържа от удари по време на примирието, но подновява действията си поради масираните руски бомбардировки над украински градове (като Кривой рог и Днипро) веднага след края на тишината.

 


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТИГА

    48 2 Отговор
    "лигавене" с тия дронове, ударяйте с Орешник !

    06:18 13.05.2026

  • 2 Петър

    36 1 Отговор
    Защо националните медии в България не отразяват в новините си, че в петък
    05. 15. 2026 година в България ще има национален и мащабен протест?

    Коментиран от #3

    06:20 13.05.2026

  • 3 Сигурно

    32 1 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    заради леврото ?

    06:21 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 баба Меца

    26 3 Отговор
    Че ква "индустрия" може да има там, освен военна??

    06:44 13.05.2026

  • 6 Михаил

    33 2 Отговор
    от статията разбираме че украйна мачка яко а реално дали е така като разменят трупове е 1000:1 масово се насажда какви поражения е нанесла украйна и нищо не са споменава за Русия защо се крие истината

    06:57 13.05.2026

  • 7 Мишел

    32 1 Отговор
    Харков, Кривой рог, Днепропетровск, порт Южний итн. горят и гърмят.

    07:00 13.05.2026

  • 8 Гош

    23 1 Отговор
    Да идва Медведев!

    07:02 13.05.2026

  • 9 Иван Иванов

    20 0 Отговор
    ПОЗДРАВЛЯЮ БРАТУШКИ , ТАК ДЕРЖАТ , НАКАЖИТЕ ЕТИ КАРМАННИЕ ВОРЪЙ КОТОРИЕ ОБОКРАЛИ ВЕС БОЛГАРСКИИ НАРОД. НАГЛИЕ УКРИ ВОРОВАТ У ДРУГИХ НАРОДАХ СТАЛО ДЛЯ ВАС ПРОФЕСИОНАЛНАЯ ДЕЯТЕЛНОСТ, ЖЕЛАЮ ВАМ ВОРЪЙ ИЗ УКРОЛАНДИИ ВСЕВО ПЛОХОВО., И ВЕРНИТЕ МНЕ ВСЕ ЧТО НАВОРОВАЛИ ИЗ МОИ КАРМАН.

    07:36 13.05.2026

  • 10 мушмул

    28 1 Отговор
    "На 12 май украински дронове атакуваха газов обект в Оренбургска област...", атакували, но не са стигнали до него! И не властите съобщават за силен взрив, а граждените, но с уточнението, че взрива е бил във въздуха. Отделно е пострадала една жилищна сграда! Да ме вземете в сайта на работа?

    Коментиран от #14

    07:38 13.05.2026

  • 11 Иван Иванов

    18 0 Отговор
    АБЕ МАЛКО КЬОРАВА МИ СЕ ВИЖДА ТАЗИ БРОЙКА НА СВАЛЕНИТУ РУСКИ ДРОНОВЕ, НО ФАШАГАТА УРСУЛА ЛАЙЛАЙЛАЕН ЯКАТА НАГУШИ КИЕВСКИ КЪРВАВ КЛОУН С МАНГИЗИ И СИГУРНО Е НАЗНАЧИЛ С МОИТЕ ПАРИЧКИ ХОРА ДА БРОЯТ ДРОНОВЕТЕ, КОЛКО СА ДОЛЕТЕЛИ , КОЛКО СА ПАДНАЛИ, КОЛКО СА ОТЛЕТЕЛИ, У КЛОУНА ПАРИ БОЛ , ПЪК И УМЕЕ ДА ЛЪЖЕ , ПО-ДОБРЕ И ОТ СЛИВЕНСКИ СИГАНИН . ЗА БРОЕНЕТО ПРЕДЛАГАМ ДА СЕ ПРИЛОЖИ И БЪЛГАРСКИЯ ЧЕЛЕН ОПИТ ОТ ВРЕМЕТО КОГАТО БОКО ТИКВАТА ЦАРУВАШЕ И БЕШЕ РАЗДАЛ ЕДНИ ТРИ МИЛИОНА ЛЕВА ДА БРОИМ ВРАБЧЕТАТА ПО УЛИЦИТЕ. ПАРИТЕ БОКОВИТЕ ХОРА СИ ГИ РАЗДЕЛИХА, НО КОЛКО СА ВРАБЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ НИКОЙ НЕ РАЗБРА.

    07:57 13.05.2026

  • 12 смотань бандерець..

    19 1 Отговор
    Давай вова,я с тобой..батисвай бандерите че завладеха бг-то

    08:03 13.05.2026

  • 13 Връхлетяха?

    11 0 Отговор
    Аз пък мислех, че си летяха. Този връх, откъде се взе?

    08:14 13.05.2026

  • 14 От сайта

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "мушмул":

    Няма нужда, мушмули имаме достатъчно.

    08:16 13.05.2026

  • 15 Иван Иванов

    14 0 Отговор
    АБЕ МАЛКО КЬОРАВА МИ СЕ ВИЖДА ТАЗИ БРОЙКА НА СВАЛЕНИТУ РУСКИ ДРОНОВЕ, НО ФАШАГАТА УРСУЛА ЛАЙЛАЙЛАЕН ЯКАТА НАГУШИ КИЕВСКИ КЪРВАВ КЛОУН С МАНГИЗИ И СИГУРНО Е НАЗНАЧИЛ С МОИТЕ ПАРИЧКИ ХОРА ДА БРОЯТ ДРОНОВЕТЕ, КОЛКО СА ДОЛЕТЕЛИ , КОЛКО СА ПАДНАЛИ, КОЛКО СА ОТЛЕТЕЛИ, У КЛОУНА ПАРИ БОЛ , ПЪК И УМЕЕ ДА ЛЪЖЕ , ПО-ДОБРЕ И ОТ СЛИВЕНСКИ СИГАНИН . ЗА БРОЕНЕТО ПРЕДЛАГАМ ДА СЕ ПРИЛОЖИ И БЪЛГАРСКИЯ ЧЕЛЕН ОПИТ ОТ ВРЕМЕТО КОГАТО БОКО ТИКВАТА ЦАРУВАШЕ И БЕШЕ РАЗДАЛ ЕДНИ ТРИ МИЛИОНА ЛЕВА ДА БРОИМ ВРАБЧЕТАТА ПО УЛИЦИТЕ. ПАРИТЕ БОКОВИТЕ ХОРА СИ ГИ РАЗДЕЛИХА, НО КОЛКО СА ВРАБЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ НИКОЙ НЕ РАЗБРА.

    08:30 13.05.2026

  • 16 хахахахха

    8 0 Отговор
    Цивилни обекти с брадати чичковци с автомати нали

    09:43 13.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания