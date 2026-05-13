Руски дронове връхлетяха индустриалния район на Харков

В първите часове на 13 май руските сили извършиха нова вълна от атаки с дронове срещу цивилни обекти и населени места в Украйна след масирания удар, който сложи край на примирието вчера.

Руски дронове атакуваха Индустриалния район на град Харков. Регистрирано е директно попадение в техническия етаж на деветнадесетажна жилищна сграда, което предизвика материални щети и паника сред живущите. Групи от бойни БПЛА бяха засечени също в районите на Барвенково и Святогорск

Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област отново бяха под заплаха от удари. Късно снощи и в часовете след полунощ руските сили поразиха бензиностанция в областта, в резултат на което избухна мащабен пожар.

Мониторинговите канали на Въздушните сили на Украйна докладваха за прелитащи групи от ударни дронове в Донецка област, движещи се в западно направление към централните части на страната.

Освен опасността от безпилотни апарати, в редица източни и централни региони ПВО обяви тревога за непосредствена заплаха от удари с балистични ракети

Над 216 бойни дрона са били изстреляни вчера към украинска територия. 192 от тях са неутрализирани от украинската противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи през нощта.

Десетки дронове обаче са пробили отбраната, поразявайки изцяло цивилни и енергийни цели. Нощните удари взеха най-малко 6 цивилни жертви в Днепропетровск. При поразяване на жилищна сграда в град Кривой Рог загина семейна двойка, а раненото им 9-месечно внуче е с ампутиран крак. При атака с авиобомба североизточно от града загинаха още 4 души.

Столицата Киев отново стана мишена. Отломки от свалени над града дронове паднаха през нощта върху покрива на 16-етажен жилищен блок в квартал „Оболон“, предизвиквайки голям пожар.

В Николаевска област дронове поразиха обекти от критичната енергийна инфраструктура, което доведе до спиране на тока в големи части от региона.

В регионите Черкаси, Житомир и Чернигов местните власти съобщиха за среднощни сирени и последвали материални щети по жилищни кооперации, граждански локомотив и детска градина. На няколко места има и ранени граждани.

В първите часове на деня нямаше потвърдени данни за нови масирани украински удари по цивилни цели на територията на Русия, но но руските медии съобщиха за голям пожар в туристически комплекс в Москва.

Причината за инцидента в руската столица все още се изяснява. Ситуацията се обостри рязко след изтичането на тридневното прекратяване на огъня (9–11 май). На 12 май украински дронове атакуваха газов обект в Оренбургска област (на над 1200 км от границата). Местните власти съобщиха за силна експлозия и нанесени щети по няколко жилищни апартамента, но без жертви.

Ден по-рано бяха регистрирани инциденти и в Челябинск.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди ударите по енергийна и промишлена инфраструктура в Русия като огледален отговор на руския обстрел. Киев декларира, че се въздържа от удари по време на примирието, но подновява действията си поради масираните руски бомбардировки над украински градове (като Кривой рог и Днипро) веднага след края на тишината.