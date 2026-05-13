Украинският омбудсман: Москва бави размяната на пленници, обещана от Тръмп
13 Май, 2026 06:37, обновена 13 Май, 2026 06:43 1 235 19

Според Дмитро Лубимец работата по изпълнение на споразумението не е спирала и продължава

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският преговарящ екип отдавна предаде на Русия списъците за обещаната от президента на САЩ Доналд Тръмп размяна на пленници „1000 на 1000“, но Москва се бави, обвинявайки Украйна, заяви украинският омбудсман Дмитро Лубинец.

Според него работата по размяната не е спряла, но процесът се забавя.

„Дори когато се споразумеете за нещо с руснаците, никога не можете да бъдете 100% сигурни, че руската страна ще се съобрази. Всъщност работата не е спряла. Работата и преговорите продължават всеки ден“, каза Лубинец.

Той добави, че Украйна е изпълнила всичките си задължения: списъците са представени и преговарящият екип е изпълнил всичките си ангажименти. Сега решението зависи от Русия, но тя забавя процеса и се опитва да го манипулира.

Вечерта на 8 май Тръмп обяви споразумение за тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на пленници на база „хиляда за хиляда“ от всяка страна.

В същото време Владимир Путин заяви, че Киев не е предоставил никакви предложения за размяна на затворници и напълно е „изчезнал от радара“.

Добре информиран представител на президентската администрация заяви пред УНИАН, че изявлението на Путин, че Украйна не е готова за размяна на затворници 1000 за 1000, е невярно и че "Кремъл вероятно се стреми да провали съответните споразумения".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че споразуменията за размяна на пленници между Украйна и Русия в момента се финализират.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дядото

    29 3 Отговор
    като ви е обещал тръмп,търсете него,не москва

    06:46 13.05.2026

  • 2 зеленчук

    30 3 Отговор
    Най-вероятно нямате какво да предложите срещу вашите 1000 укр. ,та за това !

    Коментиран от #3

    06:56 13.05.2026

  • 3 Соломон

    3 19 Отговор

    До коментар #2 от "зеленчук":

    Неслучайно си се самоопределил като зеленчук.Става въпрос за размяна на руски пленници за украински пленници

    07:08 13.05.2026

  • 4 Русия губи от войната

    3 24 Отговор
    Милиарди всеки ден .
    Путин Расия / пари нет .
    Родев посредник на Путин /
    Олеле майко .

    Коментиран от #17

    07:28 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БРЕЙ

    19 3 Отговор
    Бандерите и омбуцман даже имали. Следи кражбите да се разпределят честно.

    07:30 13.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А нещо да кажете за...

    20 1 Отговор
    ...интервюто на бившата прессекретарка на Зеленски,пред Такър Карлсон...?!

    Коментиран от #13

    07:46 13.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Михаил

    11 2 Отговор
    тия нямат ли си държава та тръмп ги управлява

    07:55 13.05.2026

  • 11 Бактъм от вас

    14 2 Отговор
    Не ви ли омръзна да пускате украинските фейкове
    и да си мислите, че вашите читатели са малоумници
    до такава степен, ча да ви вярват на
    примитивната ви русофобна пропаганда?

    08:21 13.05.2026

  • 12 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    9 2 Отговор
    Абе, така нареченият журналист христо грозев каза, че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    08:26 13.05.2026

  • 13 Читател

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "А нещо да кажете за...":

    Разбра се , че бившата говорителка веднага е била включена в килърския списък "Миротворец" . (Не съм чувал такъв списък да имат Хизбула или Хамас ) . Това е отговорът на украинския режим .

    Коментиран от #14, #15

    08:41 13.05.2026

  • 14 МДАА...!

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    Защото тя потвърди нещо ,което всички го знаят-
    че Зеленски е наркозависим...!
    Но друго е да се говори между хората,а съвсем друго - да го каже бивш прессекретар на Зеленски...!

    08:55 13.05.2026

  • 15 Нищо чудно

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    В този смисък бяха включили едно 14-годишно момиче от Донбас.

    Аз затова съм на мнение, че онези, които заемат позицията на
    киевската хунта са деградирали хора.

    08:56 13.05.2026

  • 16 Юбер

    7 1 Отговор
    Ставаме и лягаме с антируска пропаганда.,айде де.

    09:52 13.05.2026

  • 17 Салам

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Русия губи от войната":

    А ние купуване турските домати по 8 лева и хрантутим 140000 укри.

    09:55 13.05.2026

  • 18 А бее

    6 1 Отговор
    Няма ли поне един едничък от киийюфската хунта дето да не прилича на мутра /снимката горе/ ???!

    10:05 13.05.2026

  • 19 сноу

    1 1 Отговор
    И за какъв чеп въртите тия дърдорения на някой си митю ,за нещо си дето не интересува дори охлюва на двора..

    14:16 13.05.2026

