Украинският преговарящ екип отдавна предаде на Русия списъците за обещаната от президента на САЩ Доналд Тръмп размяна на пленници „1000 на 1000“, но Москва се бави, обвинявайки Украйна, заяви украинският омбудсман Дмитро Лубинец.

Според него работата по размяната не е спряла, но процесът се забавя.

„Дори когато се споразумеете за нещо с руснаците, никога не можете да бъдете 100% сигурни, че руската страна ще се съобрази. Всъщност работата не е спряла. Работата и преговорите продължават всеки ден“, каза Лубинец.

Той добави, че Украйна е изпълнила всичките си задължения: списъците са представени и преговарящият екип е изпълнил всичките си ангажименти. Сега решението зависи от Русия, но тя забавя процеса и се опитва да го манипулира.

Вечерта на 8 май Тръмп обяви споразумение за тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на пленници на база „хиляда за хиляда“ от всяка страна.

В същото време Владимир Путин заяви, че Киев не е предоставил никакви предложения за размяна на затворници и напълно е „изчезнал от радара“.

Добре информиран представител на президентската администрация заяви пред УНИАН, че изявлението на Путин, че Украйна не е готова за размяна на затворници 1000 за 1000, е невярно и че "Кремъл вероятно се стреми да провали съответните споразумения".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че споразуменията за размяна на пленници между Украйна и Русия в момента се финализират.