Украинският омбудсман: Москва бави размяната на пленници, обещана от Тръмп

Украинският преговарящ екип отдавна предаде на Русия списъците за обещаната от президента на САЩ Доналд Тръмп размяна на пленници „1000 на 1000“, но Москва се бави, обвинявайки Украйна, заяви украинският омбудсман Дмитро Лубинец.
Според него работата по размяната не е спряла, но процесът се забавя.
„Дори когато се споразумеете за нещо с руснаците, никога не можете да бъдете 100% сигурни, че руската страна ще се съобрази. Всъщност работата не е спряла. Работата и преговорите продължават всеки ден“, каза Лубинец.
Той добави, че Украйна е изпълнила всичките си задължения: списъците са представени и преговарящият екип е изпълнил всичките си ангажименти. Сега решението зависи от Русия, но тя забавя процеса и се опитва да го манипулира.
Вечерта на 8 май Тръмп обяви споразумение за тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на пленници на база „хиляда за хиляда“ от всяка страна.
В същото време Владимир Путин заяви, че Киев не е предоставил никакви предложения за размяна на затворници и напълно е „изчезнал от радара“.
Добре информиран представител на президентската администрация заяви пред УНИАН, че изявлението на Путин, че Украйна не е готова за размяна на затворници 1000 за 1000, е невярно и че "Кремъл вероятно се стреми да провали съответните споразумения".
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че споразуменията за размяна на пленници между Украйна и Русия в момента се финализират.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядото
06:46 13.05.2026
2 зеленчук
Коментиран от #3
06:56 13.05.2026
3 Соломон
До коментар #2 от "зеленчук":Неслучайно си се самоопределил като зеленчук.Става въпрос за размяна на руски пленници за украински пленници
07:08 13.05.2026
4 Русия губи от войната
Путин Расия / пари нет .
Родев посредник на Путин /
Олеле майко .
Коментиран от #17
07:28 13.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БРЕЙ
07:30 13.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А нещо да кажете за...
Коментиран от #13
07:46 13.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Михаил
07:55 13.05.2026
11 Бактъм от вас
и да си мислите, че вашите читатели са малоумници
до такава степен, ча да ви вярват на
примитивната ви русофобна пропаганда?
08:21 13.05.2026
12 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
08:26 13.05.2026
13 Читател
До коментар #8 от "А нещо да кажете за...":Разбра се , че бившата говорителка веднага е била включена в килърския списък "Миротворец" . (Не съм чувал такъв списък да имат Хизбула или Хамас ) . Това е отговорът на украинския режим .
Коментиран от #14, #15
08:41 13.05.2026
14 МДАА...!
До коментар #13 от "Читател":Защото тя потвърди нещо ,което всички го знаят-
че Зеленски е наркозависим...!
Но друго е да се говори между хората,а съвсем друго - да го каже бивш прессекретар на Зеленски...!
08:55 13.05.2026
15 Нищо чудно
До коментар #13 от "Читател":В този смисък бяха включили едно 14-годишно момиче от Донбас.
Аз затова съм на мнение, че онези, които заемат позицията на
киевската хунта са деградирали хора.
08:56 13.05.2026
16 Юбер
09:52 13.05.2026
17 Салам
До коментар #4 от "Русия губи от войната":А ние купуване турските домати по 8 лева и хрантутим 140000 укри.
09:55 13.05.2026
18 А бее
10:05 13.05.2026
19 сноу
14:16 13.05.2026