Кувейт извиква иранския посланик след инцидент на остров Бубиян

13 Май, 2026 08:49 1 428 11

Арестувани са четирима души при сблъсък със силите за сигурност, двама са избягали

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кувейт е извикал на разговор посланика на Иран след инцидент, свързан с иранска страна, на остров Бубиян, разположен в източната част на страната. Това съобщава Министерството на отбраната на Кувейт, цитирано от CBS News, предава Фокус.

Според информацията на кувейтските власти шестима души, свързани с Иранската революционна гвардия, са направили опит да навлязат на територията на страната по море.

Националната информационна агенция на Кувейт KUNA съобщава, че при последвал сблъсък със силите за сигурност са задържани четирима от нападателите, докато други двама са успели да избягат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    5 21 Отговор
    Всички намразиха Иран. Единственият съюзник остана Русийката с яловия парад.

    Коментиран от #2, #3, #7

    08:52 13.05.2026

  • 2 Потресен

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    По-скоро Иран показа на всички държави в залива как трябва да действат ако някой ги нападне.
    С този петрол нещата са много сериозни. Реално сега се сключват сделки на доставка веднага на цена 140-15 долара!!! Това е цената която ни очаква ако до края на юни не се оправят нещата.

    Коментиран от #9

    08:58 13.05.2026

  • 3 Ама верно ли бе?:)

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Всъщност е обратното! Все повече и повече хора по света почнаха да симпатизират на Иран. Говоря за нормалните обикновени хора!
    Или ти броиш журналистите???

    09:00 13.05.2026

  • 4 Дано чуем и

    11 2 Отговор
    иранската страна по случая! И тогава да си правим сами заключения и да коментираме

    09:04 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ИРАН ТРЯБВА ДА Е БЕЗКОМПРОМИСЕН

    14 1 Отговор
    СПРЯМО АРАБИТЕ И ДА ГИ РЕСПЕКТИРА ПОДОБАВАЩО.АРАБИН ОТ ДОБРО НЕ РАЗБИРА.

    09:16 13.05.2026

  • 7 Лесно

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    им е на някои - тролят ли, тролят с ПРОПАГАНДНО - ЛЪЖЛИВИ ИЗКАЗВАНИЯ!

    БРАВО НА ИРАН - ПОКАЗА НА ЗЛИТЕ СИЛИ - ФАЩ и израел как се пази Родина!

    09:18 13.05.2026

  • 8 Кувейт…

    7 4 Отговор
    Арабската македония изчезва от картата заедно с батко си кравар

    09:22 13.05.2026

  • 9 Факти

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Потресен":

    Иран показа на държавите в залива как не се прави. На второ място в света по залежи на газ и на трето по нефт, а мизерстват с недостиг на вода. Жалка история. Къде ги сравняваш в Кувейт, Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, които се превърнаха в топ туристически дестинации с перфектни градове, лъскави небостъргачи, изкуствени острови и спортни коли по улиците. Войната ще свърши и Иран ще продължат да мизерстват, докато ония се къпят в пари и строят красоти. Показали били... Показаха колко са жалки. САЩ може да ги изтрие от лицето на земята с един бутон, но не иска да убива хората. Цялото им жалко съществуване се дължи на милостта на американците. Тия от залива са в същата позиция, но са умни и вместо да скачат на световния хегемон, работят с него и забогатяват. Иран се самоубиват по най-глупавия начин. Къде си тръгнал да унищожаваш Израел бе, като евреите си имат лоби и контролират най-мощната държава на земята. Иран ако са умни ще си седнат на зад... ще признаят Израел и ще си оправят държавата - както направиха тия от залива.

    Коментиран от #11

    09:37 13.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ФААААКТЮЮ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪЪЪРВО МЯСТО ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЛАТО , МЕД, ОЛОВО, ЦИНК В ЕСССР А МИЗЕРСТВА ДОКАТО МОНАРХИИТЕ ОТ ЕСССР Я СМУЧАТ И ДЕРАТ

    15:28 13.05.2026