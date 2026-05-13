Кувейт извиква иранския посланик след инцидент на остров Бубиян

Кувейт е извикал на разговор посланика на Иран след инцидент, свързан с иранска страна, на остров Бубиян, разположен в източната част на страната. Това съобщава Министерството на отбраната на Кувейт, цитирано от CBS News, предава Фокус.

Според информацията на кувейтските власти шестима души, свързани с Иранската революционна гвардия, са направили опит да навлязат на територията на страната по море.

Националната информационна агенция на Кувейт KUNA съобщава, че при последвал сблъсък със силите за сигурност са задържани четирима от нападателите, докато други двама са успели да избягат.