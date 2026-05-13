Кувейт извиква иранския посланик след инцидент на остров Бубиян

Кувейт е извикал на разговор посланика на Иран след инцидент, свързан с иранска страна, на остров Бубиян, разположен в източната част на страната. Това съобщава Министерството на отбраната на Кувейт, цитирано от CBS News, предава Фокус.
Според информацията на кувейтските власти шестима души, свързани с Иранската революционна гвардия, са направили опит да навлязат на територията на страната по море.
Националната информационна агенция на Кувейт KUNA съобщава, че при последвал сблъсък със силите за сигурност са задържани четирима от нападателите, докато други двама са успели да избягат.
1 Факти
Коментиран от #2, #3, #7
08:52 13.05.2026
2 Потресен
До коментар #1 от "Факти":По-скоро Иран показа на всички държави в залива как трябва да действат ако някой ги нападне.
С този петрол нещата са много сериозни. Реално сега се сключват сделки на доставка веднага на цена 140-15 долара!!! Това е цената която ни очаква ако до края на юни не се оправят нещата.
Коментиран от #9
08:58 13.05.2026
3 Ама верно ли бе?:)
До коментар #1 от "Факти":Всъщност е обратното! Все повече и повече хора по света почнаха да симпатизират на Иран. Говоря за нормалните обикновени хора!
Или ти броиш журналистите???
09:00 13.05.2026
4 Дано чуем и
09:04 13.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ИРАН ТРЯБВА ДА Е БЕЗКОМПРОМИСЕН
09:16 13.05.2026
7 Лесно
До коментар #1 от "Факти":им е на някои - тролят ли, тролят с ПРОПАГАНДНО - ЛЪЖЛИВИ ИЗКАЗВАНИЯ!
БРАВО НА ИРАН - ПОКАЗА НА ЗЛИТЕ СИЛИ - ФАЩ и израел как се пази Родина!
09:18 13.05.2026
8 Кувейт…
09:22 13.05.2026
9 Факти
До коментар #2 от "Потресен":Иран показа на държавите в залива как не се прави. На второ място в света по залежи на газ и на трето по нефт, а мизерстват с недостиг на вода. Жалка история. Къде ги сравняваш в Кувейт, Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, които се превърнаха в топ туристически дестинации с перфектни градове, лъскави небостъргачи, изкуствени острови и спортни коли по улиците. Войната ще свърши и Иран ще продължат да мизерстват, докато ония се къпят в пари и строят красоти. Показали били... Показаха колко са жалки. САЩ може да ги изтрие от лицето на земята с един бутон, но не иска да убива хората. Цялото им жалко съществуване се дължи на милостта на американците. Тия от залива са в същата позиция, но са умни и вместо да скачат на световния хегемон, работят с него и забогатяват. Иран се самоубиват по най-глупавия начин. Къде си тръгнал да унищожаваш Израел бе, като евреите си имат лоби и контролират най-мощната държава на земята. Иран ако са умни ще си седнат на зад... ще признаят Израел и ще си оправят държавата - както направиха тия от залива.
Коментиран от #11
09:37 13.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ФААААКТЮЮ
До коментар #9 от "Факти":БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪЪЪРВО МЯСТО ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЛАТО , МЕД, ОЛОВО, ЦИНК В ЕСССР А МИЗЕРСТВА ДОКАТО МОНАРХИИТЕ ОТ ЕСССР Я СМУЧАТ И ДЕРАТ
15:28 13.05.2026