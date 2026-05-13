Renault 4 вече е истинско 4x4 на ток

Renault поднася истинска естетическа изненада за феновете на ретро шика и приключенията под открито небе. На 18 май, по време на Ролан Гарос 2026, френската марка ще представи официално Renault 4 JP4x4 Concept. Това не е просто поредната електрическа разработка, а емоционално обяснение в любов към култовите версии Plein Air от 60-те и JP4 от 80-те години. Новият прототип пренася духа на свободата в ерата на батериите, добавяйки към него сериозна доза офроуд увереност.

Дизайнът е истинска „поп арт“ експлозия, която няма как да остане незабелязана. Каросерията е облечена в перлено изумруденозелено – модерен прочит на класическите нюанси от 70-те, който контрастира смело с наситено оранжевия интериор. Колата изглежда готова за купон: вратите са минималистични, покривът е заменен от подсилена кръстовидна конструкция, а задната част се отваря като при пикап, за да побере всичко необходимо за ден на плажа. На покрива гордо стои дъска за сърф, а в багажника ви очакват скейтбордове – ясен сигнал, че това Renault е създадено за забавление, а не за скучно висене в задръстванията.

Вътре в купето ни посрещат легендарните седалки тип „кофа“, известни като „мами“, които бяха емблема на марката преди половин век. Днес те са тапицирани с високотехнологичен креп плат и спортна мрежа, съчетавайки ретро уют с модерен стил. Арматурното табло разполага със специален парапет за пътника – жизненоважен детайл, когато решите да тествате възможностите на колата извън утъпканите пътища. „Плаващата“ централна конзола пък завършва усещането за ефирност и простор в този открит салон.

Техническият пакет е не по-малко впечатляващ. Renault 4 JP4x4 Concept стъпва здраво на 18-цолови джанти със специални гуми Goodyear UltraGrip, а клиренсът е увеличен с 15 мм спрямо стандартния модел. Голямата новина обаче е вторият електромотор на задната ос. Благодарение на него, този плажен „пътешественик“ разполага с постоянно задвижване на четирите колела, превръщайки пясъчните дюни и калните пътеки в детска площадка.

На щанда в Париж компанията ще бъде повече от бляскава. Към приключенския прототип ще се присъедини и специалното издание Renault 4 Roland-Garros E-Tech във версия Plein Sud, оборудвано с огромен текстилен покрив, който открива небето над пътниците. Заедно с електрическото Twingo и Renault 5, французите демонстрират, че бъдещето на мобилността може да бъде не само екологично, но и невероятно стилно и забавно.