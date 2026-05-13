След обвиненията в изнасилване бившият на Кейти Пери предизвика скандал и с книгата си

13 Май, 2026 12:15 1 889 0

Бранд е обвинен в две изнасилвания, едно непристойно посегателство и две сексуални посегателства

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Книга на бившия съпруг на Кейти Пери, Ръсел Бранд, бе наречена "оскърбителна" след скандала с изнасилването, пише The ​​Independent.

50-годишният актьор пое по пътя на християнското изкупление, след като за първи път се сблъска с обвинения в сексуално посегателство през 2023 г. Във вторник, 12 май, той публикува мемоарите си „Как да станете християнин за седем дни“. Творбата обаче предизвика критики от читатели и професионалисти в индустрията.

Актьорът и телевизионен водещ Ръсел Бранд се яви в Кралския съд Саутуарк в Лондон на 24 февруари 2026 г. по две нови обвинения. Кралската прокуратура твърди, че той е извършил престъпленията срещу две жени през 2009 г. Бранд е обвинен в две изнасилвания, едно непристойно посегателство и две сексуални посегателства. Според разследващите инцидентите са се случили в Лондон и Борнемут между 1999 и 2005 г., като са участвали четири жени. Съдебните заседания по тези обвинения са насрочени за юни.

Кейти Пери в момента е във връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.


