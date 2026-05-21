Главният прокурор на САЩ: Не мога да обясня защо сега повдигаме обвиненията срещу Кастро

Временно изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш не успя да обясни защо американските власти повдигнаха обвинения срещу армейския генерал Раул Кастро, 30 години след събитията, довели до случая.

„Не мога да обясня или оправдая защо това се случи сега, а не преди 20 или 30 години“, каза той на събитие в Маями, Флорида, в отговор на въпрос по темата.

Бланш добави, че „не го интересува какво виждат или мислят хората“, които разглеждат обвиненията срещу Кастро като опит на Вашингтон да окаже натиск върху Куба.

Според изпълняващия длъжността главен прокурор, Министерството на правосъдието очаква 94-годишният Раул Кастро „да се яви в съда доброволно или не“.

Администрацията на Тръмп обмисля дипломатически и военни варианти по отношение на Куба, но все още не е взето окончателно решение, съобщава Politico, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом.

Според служителя Вашингтон продължава да оказва натиск върху Хавана, включително чрез блокиране на вноса на петрол и санкции. Той отбеляза, че Тръмп „има дипломатически и военни варианти“ по отношение на Куба, но президентът „не е взел никакви решения“.

Служителят на Белия дом също така заяви, че Тръмп в крайна сметка иска да види „свободна и демократична Куба“.

Делото срещу един от лидерите на Кубинската революция, водена от армейския генерал Раул Кастро, се превърна в пореден пример за това как американската администрация използва Министерството на правосъдието срещу лидери на държави, на които се противопоставя Вашингтон, съобщи CNN.

Каналът отбелязва, че това решение „почти гарантирано ще ескалира дългогодишното напрежение“ между САЩ и Куба.

CNN също така отбелязва, че съобщенията за евентуален обвинителен акт незабавно са породили опасения относно голяма военна операция на САЩ срещу Куба, подобна на действията им във Венецуела.

Министерство на правосъдието на САЩ обвини в сряда Раул Кастро в убийството на четирима души, унищожаването на два самолета и заговор за убийство на американски граждани.

Обвиненията произтичат от инцидента от 1996 г., при който кубинските военновъздушни сили свалиха два самолета, принадлежащи на базираната в Маями организация в изгнание „Братя на спасението“. Петима други души също са обвиняеми по делото. Ако бъде осъден, Кастро е изправен пред смъртно наказание или доживотен затвор.