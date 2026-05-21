Тръмп се чу с Ердоган: Корав и силен човек, страхотен съюзник! Хората му го уважават

Тръмп заяви, че е провел „много добър“ телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

„Проведох много добър телефонен разговор с президента Ердоган. Имаме много добри отношения. Не е ли чудесно да имаме добри отношения с някои доста силни хора? Той е корав човек, но никой няма отношенията, които аз имам с него.“

„Мисля, че той е истински съюзник. Някои хора се съмняват в това, но аз мисля, че е страхотен съюзник и хората му го уважават“, добави Тръмп.

Отношенията между САЩ и Турция се намират във фаза на прагматично сближаване и засилен дипломатически диалог, движен от личната химия между президентите Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган, въпреки че дълбоките стратегически разногласия по регионални въпроси остават.

Турция се подготвя да бъде домакин на стратегическата среща на върха на НАТО на 7–8 юли 2026 г. в Анкара. Страната призовава европейските съюзници да използват форума, за да пренастроят и балансират връзките си с Вашингтон.

Турция изразява загриженост относно евентуално намаляване на американския ангажимент към европейската сигурност и открито призовава алианса да бъде готов за трансформация към по-балансирано споделяне на отговорностите.

Анкара се позиционира като основен дипломатически мост. Турция активно работи за поддържане и удължаване на примирието в конфликта между САЩ и Иран, като Ердоган изрази оптимизъм пред Тръмп, че спорните въпроси с Техеран могат да бъдат решени с разумни преговори. Турция дори изрази готовност да се включи в потенциална операция по разминиране на Ормузкия проток след постигане на трайно мирно споразумение.

Новата геополитическа реалност в Сирия отвори врати за по-тясно координиране между двете страни с цел ограничаване на иранското влияние, въпреки че американската подкрепа за кюрдските сили (YPG/SDF) остава историческа точка на напрежение.

В ход са преговори и планове на Вашингтон за постепенно и частично отменяне на американските отбранителни санкции срещу Турция. Продължават дискусиите около доставките на самолети F-16 и потенциалното връщане на Турция в програмата за пето поколение изтребители F-35. Основната законова пречка за F-35 обаче остава неразрешена – Вашингтон все още изисква Турция да се откаже напълно от руските зенитно-ракетни комплекси С-400.

Остава сериозно разминаване в реториката и политиките им по отношение на Израел. Докато Вашингтон подкрепя Израел, Анкара остро критикува действията на Тел Авив и настоява за незабавно решение с две държави.