Представяме ви първи новата суперкола Mercedes AMG GT 4-Door Coupe (ВИДЕО)
  Тема: Тест драйв

Представяме ви първи новата суперкола Mercedes AMG GT 4-Door Coupe (ВИДЕО)

20 Май, 2026 06:30 4 941 8

Този шедьовър вече не е просто концепция, а сериен автомобил

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Хамбург, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Новият изцяло електрически Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe вече не е просто концепция, а технологичен „убиец“ на рекорди, който предефинира понятието за динамика. Базиран на изцяло новата архитектура AMG.EA (AMG Electric Architecture), този модел е проектиран с една единствена цел: да пренесе духа на Афалтербах в ерата на високоволтовата мобилност, без да прави компромис с емоцията. Екипът ни бе от първите, които се запознаха отблизо с новото AMG GT 4-Door Coupe.

​От купищата информация, с която ни заляха инженерите на Mercedes, се опитваме да ви разкажем за най-интересните новости в модела. Основното е, че в сърцето на това инженерно чудо лежи революционна задвижваща конфигурация. За пръв път в сериен електромобил се използват три електромотора с аксиален поток (Axial Flux), разработени от дъщерната компания YASA. За разлика от масово разпространените радиални мотори, тези са значително по-леки, по-компактни и с по-висока плътност на мощността.

Конфигурацията включва един мотор на предната ос и два на задната, осигурявайки системна мощност от внушителните 1169 к.с. (860 kW). Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема едва 2,1 секунди, а границата от 200 км/ч се преодолява за феноменалните 6,4 секунди. За моментите, в които е необходим абсолютен максимум, е предвидена функцията "Extra Boost", която осигурява допълнителни 150 к.с. в рамките на една минута.

​Батерията е истински шедьовър на технологията и е вдъхновена директно от опита на Mercedes-AMG във Formula 1. Тя е изградена от 2660 високопроизводителни цилиндрични клетки с височина 105 мм, разпределени в 18 модула. С нетен капацитет от 106 kWh, батерията е интегрирана директно в каросерията, превръщайки се в носещ елемент, който подобрява торзионната твърдост на автомобила.

Благодарение на 800-волтовата архитектура и усъвършенстваната система за директно охлаждане на клетките, колата поддържа екстремни нива на зареждане – до 600 kW пикова мощност. Това позволява добавянето на 460 км пробег само за 10 минути на зарядната станция, а стандартният цикъл от 10% до 80% се извършва за рекордните 11 минути.

​Въпреки огромната батерия с тегло от 640 кг, общото тегло на автомобила е ограничено до 2 460 кг благодарение на мащабното използване на въглеродни влакна и леки сплави. Аеродинамиката е оптимизирана до съвършенство, което позволява пробег от до 700 км по цикъла WLTP.

По време на тестове на италианската писта „Нардо“, прототипът Concept AMG GT XX доказа издръжливостта на тези компоненти, изминавайки 5 480 км за 24 часа при поддържане на изключително висока средна скорост – постижение, което доскоро се смяташе за непосилно за електрически автомобил.

​Иначе, визуално, както ства ясно и от снимките, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe залага на агресивен дизайн с "One-Bow" силует и активни аеродинамични елементи. Специфичните LED графики, напомнящи за легендарния C 111, придават на колата изключително футуристично излъчване.

Вътре купето е ориентирано изцяло към водача, съчетавайки лукс с минимализъм и използвайки иновативни материали като Labfiber (алтернатива на кожата, базирана на рециклирани гуми от GT3 състезания). Този автомобил не просто се състезава с Porsche Taycan – той поставя началото на нова ера, в която електрическото задвижване е инструмент за върхово представяне, а не ограничение.

Mercedes-AMG все още не са обявили финалните ценови листи. Въпреки това, на база на позиционирането му спрямо преките конкуренти и досегашните модели на марката, можем да очертаем съвсем ясна картина. ​Очаква се базовата цена за Европа да започва от около 230 000 – 250 000 евро.

​За сравнение, настоящият хибриден флагман Mercedes-AMG GT 63 S E Performance започва от приблизително 200 000 евро, а прекият конкурент Porsche Taycan Turbo GT (който е основната мишена на този модел) стартира от около 240 000 евро.

​Какво определя тази цена:

​Ултра-ексклузивна платформа: Това не е адаптиран EQS, а първият модел на изцяло новата архитектура AMG.EA, разработена специално за висока производителност.

​Скъпа технология на моторите: Аксиалните електромотори от YASA са значително по-скъпи за производство от стандартните, но предлагат ненадминато съотношение мощност-тегло.

​Лимитирани серии: Очаква се в началото да бъде предложена специална версия "Edition 1" с пълно оборудване, чиято цена вероятно ще надхвърли 300 000 евро. ​Първите доставки до клиенти са планирани за есента на 2026 година, като малко след премиерата, в края на месец май, ще бъдат отворени и официалните конфигуратори, където ще видим точните суми до цент. Но едно е ясно още преди тази кола да е стъпила официално на асфалта - това е новият електрически крал!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мертуди

    6 5 Отговор
    Уникално. Това си е болид на ток

    06:32 20.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    5 3 Отговор
    Ех, красавчик!!!

    07:41 20.05.2026

  • 3 Антон

    5 7 Отговор
    Започнах да чета и в момента който видях изцяло електрически , вече нямах интерес.

    Коментиран от #5, #6, #7, #8

    07:51 20.05.2026

  • 4 Хм...

    4 4 Отговор
    Та, какво казваха, откагаме електрическите автомобили, а всъщност всички работят върху такива модели. Баламите се хвърлиха да купуват сложни хибриди и сега ще се чудят как да се освободят от тях

    07:51 20.05.2026

  • 5 БайБоцимир

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Антон":

    А ти въобще карал ли си някога електрически автомобил?

    07:52 20.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пешко

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Антон":

    Така е, друго си е да точиш нафта от трактора на тати или да върви на горело олио от караваната на бай Генчо, нали.

    08:14 20.05.2026

  • 8 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Антон":

    така или иначе ти едва ли си в таргет групата на мерцедес за точно този модел.

    08:28 20.05.2026