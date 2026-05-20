Патица по пекински и китайска опера за Владимир Путин и Си Дзинпин

На гостите на тържествения прием по случай визитата на президента на Русия Владимир Путин в Китай бяха сервирани ястия от азиатската и европейската кухня, докато ги развличаха с мелодии от руската и китайската класика, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
За начало на гостите бяха предложени разнообразни студени предястия (на руски "закуски"), супа от скариди, говеждо със сос от боб, патица по пекински, юфка Фуджоу, тиквени сладкиши и плодове, отбеляза Ройтерс.
Блюдата бяха придружени с вино Каберне Совиньон "Greatwal" от 2009 г. и Шардоне "Changyu" от 2016 г.
Програмата включваше комбинация от китайски и руски класически музикални произведения, изпълнени от военния оркестър на Народната освободителна армия на Китай, включително мелодия от пекинската опера "Една незабравима вечер" и танца на малките лебеди от "Лебедово езеро" на Пьотър Чайковски.
Руският президент Владимир Путин отпътува по-късно тази вечер от Пекин, с което приключи официалното си посещение в Китай, предаде агенция Синхуа.
В Пекин руският лидер се срещна с китайския президент Си Цзинпин. Двете страни се договориха за бъдещо удължаване на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия, отбелязва китайската новинарска агенция.
Руската агенция ТАСС акцентира върху изключително натоварената програмата на посещението.
Днес руският президент прекара 11 часа в различни преговори, срещи и протоколни прояви, допълва агенцията. Работната програма започна в 11 ч. сутринта, когато Путин пристигна в Голямата зала на народа в Пекин, и приключи в 22:00 ч. местно време на същото място. Въпреки това през деня президентът на Русия се отби за кратко в предоставената му държавна резиденция.
При пристигането му на летището за руския лидер бе организирана кратка церемония. Както и в самото начало на посещението, на пекинското международното летище „Шоуду“ бе строена почетна гвардия, заедно с група китайски ученици и студенти, които махаха за сбогом на руския държавен глава с флагчета при отпътуването му.
2 Факт
3 Атина Палада
Коментиран от #17, #26, #106
4 И аз разбрах
До коментар #1 от "Вярно е, че":за това, че наркомана е на масата като меню.
5 баба Меца
6 тръмпито
7 Какво се опитва да измоли Русия
Коментиран от #19, #142
8 Пиянде неадекватно,
9 Патицата е Путин,
До коментар #1 от "Вярно е, че":той е роб на господаря Китай :)))
Коментиран от #11
10 Няма край путинското унижение
11 Роб си ти на Урсула
До коментар #9 от "Патицата е Путин,":Русия и Китай са господарите. Разпределят света.
Коментиран от #25, #40, #44, #84, #134
12 Шопо
Коментиран от #87, #144
13 Преди руснаците бяха крепостни
14 хихи
15 РЕАЛИСТ
Коментиран от #34
16 Трол
17 Гресирана ватенка
До коментар #3 от "Атина Палада":Не питай,а си слагай повече грес 😁
Коментиран от #75
18 един
19 Атина Палада
До коментар #7 от "Какво се опитва да измоли Русия":Когато Тръмп се среща с един от двамата лидери-Си или Путин,веднага след това има среща между Си и Путин! Сега стана ли ти ясно?
Коментиран от #22, #29
20 да питам
Коментиран от #35
21 Колективен руски крепостен
22 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #19 от "Атина Палада":Сега стана ли ти ясно.
23 Ами
Китай взима Канада, а Русия взима САЩ.
Не се разбраха за Европа ... Никой не я иска.
Но все ще се намери някой арабин да я вземе :)
24 ТОДОР СТОЯНОВ
Коментиран от #28
25 Путин е подчинен, а не
До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":господар :) Русия не може да съществува самостоятелно като държава, без помощ от Китай :)
26 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #3 от "Атина Палада":Шитна на СИ Бойнги за стотина милиарда $$$$.
Нищо не са решили за газопровода към Китай...що ли?
Коментиран от #30
27 az СВО Победа 81
1. Публикуван е текстът на съвместната декларация от срещата. Москва и Пекин остават главните стожери на нормалността и законноста в света, и продължават съвместно да работят за мирния преход от еднополярност към многополярност.
2. Срещата приключи символно в 22.22ч. пекинско време! Знак за успех, равновесие и скорошни промени според китайските традиции.
3. Другата седмица Си отива в КНДР.
4. След като Англия разреши за неограничено време доставките на руски енергоресурси, сега Лондон замразява цените на основните хранителни продукти. Явно санкциите работят! 😂
5. Германия въвежда купонна система за горивата от първи юни. Санкциите работят! 🤣
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "ТОДОР СТОЯНОВ":Тръмп шитна Бойнги, чипове, храни на СИ за милиарди.
Путин един газопровод не можа да осъществи.
Коментиран от #31
29 Именно, точно това е написано.
До коментар #19 от "Атина Палада":Путин е притеснен от посещението на Тръмп в Китай, което очевидно стабилизира отношенията между Вашингтон и Пекин. Нормално е Путин да се страхува от разширяване на бизнес отношенията между двете големи сили САЩ и Китай. Русия е изцяло зависима от Китай и Путин се притеснява какво се случва.
Коментиран от #33, #63
30 Атина Палада
До коментар #26 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"Боинг" фалира ,и Китай го купува..:)) Затова Китай взима самолети Боинг...Сиреч от себе си,от китайската компания...
31 ...
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":САЩ се договориха с Индия за венецуелски петрол, следващия клиент ще е Китай
Коментиран от #36
32 жик так
33 Атина Палада
До коментар #29 от "Именно, точно това е написано.":Къде е написано,че Путин се страхува? Горе в статията ли?Или в някоя друга глобалистка медия ? Ха ха ХА ,Аз тук не чета статии..Безсмислено е! Виж в китайските кво пише...тук л.ибер@стките медии у Европата са ясни ..Все едно да слушам кво ми дърдори Урсула:)))
Коментиран от #46
34 ОНЗИ
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Очеизвадно е,тази казарма ти е загладила едната гънка.
35 Нее бе
До коментар #20 от "да питам":Си го гушне
18:31 20.05.2026
До коментар #31 от "...":...още малко и швепс ...краварите още не са добили и една кофа от Венецуелския петрол ...
Коментиран от #47, #113
37 ха ха ха ....
38 Фараона
18:34 20.05.2026
39 На бай Дончо
18:34 20.05.2026
40 Хи хи хи хи
До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":Ще разпределят ако им се позволи.За сега няма такива изгледи!
41 чичо е цайтнот
Услуги;
Петрол и газ.
"Силата на Сибир 2" :)
...
На единия полюс САЩ - 80% УСЛУГИ и 20% ПРОИЗВОДСТВО;
На другия РУСИЯ и Китай - 80% ПРОИЗВОДСТВО и 20 УСЛУГИ.
Коментиран от #67
42 Слава Росии
18:35 20.05.2026
43 Горски
"Путин го е разбрал вече както и Тръмп е разбрал за Иран .." - Удивително жестоки, глупави и некадърни се оказаха всички старчета от клуб Епщайн. Заслепени, себични параноици с мания да изядат целият свят, гарниран с невинна детска кръв. Русия никога не е била "придатък" на Пекин и в отношения на зависимост. Русия и Китай са добри партньори и приятели. Сащ наговориха толкова лъжи след Китай че вече никой не вярва на подобни глупости. Руснаците ви взеха Мариупол, Бахмут, Крим и още 120 хиляди кв. км от територията “у-края-на” Русия.
44 Няма как
До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":Империя със затихващи функции да разпределя света.
Коментиран от #50, #55, #58
45 Дако
Коментиран от #72
46 Само питам
До коментар #33 от "Атина Палада":Що Путин пета година живее в мази?
47 Атина Палада
До коментар #36 от "е да бе ...":Няма толкова луди сред американските нефтени компании,които да отидат в тресавищата при Чавистите да вложат милиарди за инфраструктура...У Венецуела първо няма инфраструктура....
Че американците са взели Венецуелския петрол са приказки само по медиите...
САЩ отидоха във Венецуела не заради петрола а заради биткойните на венецуелското правителство..
Коментиран от #57, #59, #76
48 ЧУРКАТА НА ПАТИЦАТА Е 40 СМ
Коментиран от #146
51 Пиночет
Коментиран от #54
53 Дон Корлеоне
Ко
56 доктор
57 Дон Корлеоне
До коментар #47 от "Атина Палада":Хаяско що краде жито?
58 затихващ е ЕС
До коментар #44 от "Няма как":Прав си. Няма как да управлява
60 Слава Росии
До коментар #49 от "А МОЧАТА?":Ке го реставрират и ке го открият на 9 -ти септември та европските джендъри барабар с баба Урсилка да си ударят Д-ТО у тавано!!!
61 Пиночет
До коментар #54 от "Само питам":Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
62 Кална ватенка
63 Ами
До коментар #29 от "Именно, точно това е написано.":Стига с тая мантра Русия е зависима от Китай.
Докато Европа внасяше суровини и ресурси от Русия
кой от кого беше зависим, Европа от Русия или Русия от Европа?
Сега след като Европа спря да внася от Русия, какво се получи?
Европа пак си остана зависима, но вече е и не конкурентоспособна.
Ей за това и затварят производства. Защото не могат да си продадат стоката.
Коментиран от #86
65 Само питам
66 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
Коментиран от #70
67 Механик
До коментар #41 от "чичо е цайтнот":Абе, руснака сам не може да направи два еднакви пирона, кво производство
68 Дипломат
Коментиран от #73, #85
69 жик так
До коментар #53 от "Дон Корлеоне":Тя баба ти все интернет е гледала !
70 Само питам
До коментар #66 от "Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил":Става ли ти пиш лето при мисълта за с екс между мъже?
Ако ти става, то значи си идеален за ПП ДБ.
Коментиран от #78
71 Група обективни журналисти
72 Я пъ тоа
До коментар #45 от "Дако":САЩ и ЕС бомбят Путин.
Коментиран от #74, #82
73 ха ха ха ...
До коментар #68 от "Дипломат":Козяшки мечти на пр03ти неграмотни охлюви .
74 Дако
До коментар #72 от "Я пъ тоа":Бомбят ама в тоалетната.
Иран им набуха канчетата .
Коментиран от #81, #103
75 Трола с гресираната ватенка съм
До коментар #17 от "Гресирана ватенка":Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!
Коментиран от #83
76 Град Козлодуй
До коментар #47 от "Атина Палада":Искаш ли да поддухаш?
77 здравей бай Анатоли
78 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен
До коментар #70 от "Само питам":Снощи доста ме поопънаха!
Коментиран от #88
79 Многоходовото
Коментиран от #95, #98
80 А Тръмп
81 Пак аз
До коментар #74 от "Дако":Да не си бит с мотика по главата като малък?
Коментиран от #91
82 Русия се превръща в тестова площадка
До коментар #72 от "Я пъ тоа":за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.
😁
83 Град Козлодуй
До коментар #75 от "Трола с гресираната ватенка съм":А е трябвало в главата.
84 Ха ха ха ха
До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":По добре на Урсула отколкото на Путин.
85 Това е безспорен
До коментар #68 от "Дипломат":Факт.
86 Грешната мантра е че
До коментар #63 от "Ами":Китай е приятел на Русия. Това е напълно погрешно вярване за наивници. :)
Коментиран от #90, #132
87 Остарели трикове за насъскване
До коментар #12 от "Шопо":на интриги, не минават, докато имат общ враг!
88 козляците врякат грозно зловещо
До коментар #78 от "Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен":Ако знаят само какъв на дървен ги чака !
Коментиран от #94
89 Тодар Живков
Коментиран от #122
90 ами пр03 ти те козляци
До коментар #86 от "Грешната мантра е че":Могат да вярват на каквото си искат .
Важното е че накрая ще висят на ченгела .
91 Дако
До коментар #81 от "Пак аз":Не , ръгах си долната глава в изпускателната ти система .
92 Само минавам да кажа
Си стои твърдо зад Путин и Русия и даже приеха декларация за многополюсен свят.
Планът за бъдещето се нарежда.
Европейските държави таят надежда за свобода от Райха.
Украйна или това,което ще остане от нея, неизбежно попада под руско влияние с подкрепата на глобалните играчи. Русофобите могат само да гледат и да се ядосват, и да си "режат" вените от яд , защото новият, световен ред идва
Нато пада, а Орбан заема мястото на Урсула..
93 бай Шиле
Коментиран от #97, #141
94 Гресирана ватенка
До коментар #88 от "козляците врякат грозно зловещо":Затова редовно си попълвай запасите от грес 😁
Коментиран от #96
95 ха ха ха...
До коментар #79 от "Многоходовото":Да не би мама като малък да е прекалила с ласките си към теб ?
От десет твои коментара девет са все за с екс
96 жик так
До коментар #94 от "Гресирана ватенка":Складирал съм запасите във всички дупки на цялата ти рода .
97 Умрел руснак
До коментар #93 от "бай Шиле":Къде слагаш опърпаната Русийка при батковците?
Коментиран от #100, #101, #147
98 траурна агенция Нов Живот
До коментар #79 от "Многоходовото":Гледам чувалите как вървят !
6 към Русия , 906 към Киев !!
Коментиран от #107
99 Минавам само да кажа
101 опърпана е ма , йк , ат ,и
До коментар #97 от "Умрел руснак":Бас държа че в Московското метро е 10 пъти по красиво и по чисто отколкото у вас !
Коментиран от #111
102 Владимир Путин, президент
Путин явно не вдява, че Патицата по Пекински е самия той, сготвен и консумиран ☝️
Коментиран от #108
103 Я пъ тоа
До коментар #74 от "Дако":Сащ и Израел направо разкатаха Иран.
На там върви 8 Русия.
104 козляшки ентелигент
105 Свободен
Азиатската жестокост!
106 Сос от
До коментар #3 от "Атина Палада":китайска патка
107 А как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #98 от "траурна агенция Нов Живот":Върви ли?
Коментиран от #119
108 Буревестников
До коментар #102 от "Владимир Путин, президент":Ами дали пък не са изяли любимата ни евро-ръководителка ?
Коментиран от #115
111 Руснак без крак...
До коментар #101 от "опърпана е ма , йк , ат ,и":".. Московското метро е 10 пъти по-чисто отколкото у вас !..."
Важно да има Чисто мирно небе, пък на московското метро му тургай гресссс да върви по-гладко
19:04 20.05.2026
19:05 20.05.2026
До коментар #36 от "е да бе ...":Тръмп шитна над сто милиона барела венецуелски петрол.
Ама ти откъде да знаеш.
114 мерна единица за глупост
115 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #108 от "Буревестников":Путин е политически и физически труп до края на годината ☝️
116 реклама
117 най неграмотната част от Българското
118 Путин е най-великият овчар!
Коментиран от #123
119 бай Кобзон
До коментар #107 от "А как е бизнесът на Кобзон?":Бизнеса е шест .
Два милиона бандери всяка вечер !
Коментиран от #145
120 мармот
Коментиран от #128, #129
121 Варненец
Коментиран от #124
122 Атина Палада
До коментар #89 от "Тодар Живков":Т.е.ти твърдиш,че всичките Пепейци са п.рости:)))) защото само там има комунисти:)
123 верно е
До коментар #118 от "Путин е най-великият овчар!":Путин е най великия овчар , пасе целия Ес барабар с тебе .
Ако искаш можеш и кесиите му да оближеш за сол .
Коментиран от #138
124 е да ама
До коментар #121 от "Варненец":Юрдека го изяде ти .
125 СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ
Коментиран от #136
126 на предната среща
19:11 20.05.2026
19:11 20.05.2026
До коментар #120 от "мармот":Сибир беше български,нали български гастербайтери работеха там.Сега китайчетата станаха гастербайтери.
129 е може ама
До коментар #120 от "мармот":Няма да е краварски . Краварите в Йелоустон два часа преди да изригне .
130 нова география
19:13 20.05.2026
19:13 20.05.2026
До коментар #86 от "Грешната мантра е че":В политиката няма приятели, има интереси. Национални интереси!
Русия и Китай имат взаимна изгода от добрите си отношения.
Ей за това и си сътрудничат в определени области.
Това е многополюсния свят. Търсиш пресечната точка
на взаимния интерес, не налагаш своя интерес за сметка на други.
Просто малко хора го разбират :)
133 на предната среща
До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":Много си смешен . Сибир скоро ще бъде към Китай ...
Провери фактите ,с колко територия по мирен път е завзета . Русия не е никакъв фактор
135 ...
Коментиран от #140
136 Я пъ тоа
До коментар #125 от "СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ":АНГЛОСАКСИТЕ си бомбят Путин.
За кой ли е кошмара.
137 ГОРКИЯТ ПУТИН!!!
139 ГОЛЕМ СМЕХ
От САЩ Бойнги и чипове.
Без коментар.
140 Атина Палада
До коментар #135 от "...":Т.е.значи Русия е била зависима от ЕС ,когато продаваше енергийни ресурси на Европа?Така ли? Защото от БрУсел "викат" че сме били зависими ..Сега Китай купува руски енергийни ресурси....Значи по формулата на БрУсел ,Китай е зависим...
Или Урсула ни лъже,че сме били зависими?
141 Манчо
До коментар #93 от "бай Шиле":Байчо , какво стана с БРИКС , докъде я докараха ,че отдавна няма новини по тая тема ?
Коментиран от #143
142 Мишел
До коментар #7 от "Какво се опитва да измоли Русия":Празни фантазии
Китай, Русия и Северна Корея са съюз, които е единствената световна глобална сила. Отношенията са съюзнически. Русия и Северна Корея осигуряват мирното развитие на съюза, Китай осигурява промишленото развитие. Няма желаещи да се изправят срещу този съюз.
143 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #141 от "Манчо":Бомбят Русия и Иран.
Членове на Брикс.
Това са новините.
Коментиран от #148
144 .....
До коментар #12 от "Шопо":Те така и Тибет са взели😂
19:27 20.05.2026
До коментар #119 от "бай Кобзон":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
146 Дзак
До коментар #48 от "ЧУРКАТА НА ПАТИЦАТА Е 40 СМ":Все ще уредим любителят от факти.бг!
147 бай Шиле
До коментар #97 от "Умрел руснак":Среща между Тръмп и Путин в Аляска имаше ли?
Среща между Тръмп и Си Дзинпин в Пекин имаше ли?
Среща между Путин и Си Дзинпин в Пекин имаше ли?
Това са фактите. Всичко друго е дрън, дрън.
148 Ами
До коментар #143 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тръмп си тръгна от Китай с празни ръце.
Дори и подаръците оставиха на летището.
Дръжка там за някакви 200 самолета,
само дето не казва че Боинг е пред фалит :)
Коментиран от #149
149 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #148 от "Ами":Кой купува 200 Бойнга бе, ако е пред фалит.
Това са стотина милиарда $$$$.
Китай купува ЧИПОВЕ от САЩ.
Китай купува ХРАНИ от САЩ
Всичко за стотици милиарди $$$$
С Путин за един газопровод даже не са разбраха.
150 Архимандрисандрит Бибиян
151 Миньоро
До коментар #139 от "ГОЛЕМ СМЕХ":В България всичко се купува от Китай.
