Патица по пекински и китайска опера за Владимир Путин и Си Дзинпин

20 Май, 2026 18:09, обновена 20 Май, 2026 18:41 1 286 151

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На гостите на тържествения прием по случай визитата на президента на Русия Владимир Путин в Китай бяха сервирани ястия от азиатската и европейската кухня, докато ги развличаха с мелодии от руската и китайската класика, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

За начало на гостите бяха предложени разнообразни студени предястия (на руски "закуски"), супа от скариди, говеждо със сос от боб, патица по пекински, юфка Фуджоу, тиквени сладкиши и плодове, отбеляза Ройтерс.

Блюдата бяха придружени с вино Каберне Совиньон "Greatwal" от 2009 г. и Шардоне "Changyu" от 2016 г.

Програмата включваше комбинация от китайски и руски класически музикални произведения, изпълнени от военния оркестър на Народната освободителна армия на Китай, включително мелодия от пекинската опера "Една незабравима вечер" и танца на малките лебеди от "Лебедово езеро" на Пьотър Чайковски.

Руският президент Владимир Путин отпътува по-късно тази вечер от Пекин, с което приключи официалното си посещение в Китай, предаде агенция Синхуа.

В Пекин руският лидер се срещна с китайския президент Си Цзинпин. Двете страни се договориха за бъдещо удължаване на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия, отбелязва китайската новинарска агенция.

Руската агенция ТАСС акцентира върху изключително натоварената програмата на посещението.

Днес руският президент прекара 11 часа в различни преговори, срещи и протоколни прояви, допълва агенцията. Работната програма започна в 11 ч. сутринта, когато Путин пристигна в Голямата зала на народа в Пекин, и приключи в 22:00 ч. местно време на същото място. Въпреки това през деня президентът на Русия се отби за кратко в предоставената му държавна резиденция.

При пристигането му на летището за руския лидер бе организирана кратка церемония. Както и в самото начало на посещението, на пекинското международното летище „Шоуду“ бе строена почетна гвардия, заедно с група китайски ученици и студенти, които махаха за сбогом на руския държавен глава с флагчета при отпътуването му.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    22 45 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на големия Си и да се моли за помощи, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    18:12 20.05.2026

  • 3 Атина Палада

    32 13 Отговор
    А на Тръмп какво бяха предложили за вечеря?

    Коментиран от #17, #26, #106

    18:12 20.05.2026

  • 4 И аз разбрах

    26 15 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно е, че":

    за това, че наркомана е на масата като меню.

    18:12 20.05.2026

  • 5 баба Меца

    10 20 Отговор
    Явно не си падат по Дара - чалга,

    18:13 20.05.2026

  • 6 тръмпито

    11 16 Отговор
    а на мене пунта на китайката!

    18:13 20.05.2026

  • 7 Какво се опитва да измоли Русия

    14 28 Отговор
    от Си Дзинпин. На първо място Путин е притеснен от посещението на Тръмп в Китай, което очевидно стабилизира отношенията между Вашингтон и Пекин. Разбира се, няма как да се знае какво е договорено зад кулисите, но тази голяма високопоставена бизнес делегация, пътуваща с Тръмп, предполага някои доста широки споразумения. Вероятно повече яснота ще получим при посещението на Си в САЩ през септември. На второ място, Русия се опитва да продаде на Китай Северния морски път и въглеводородите. Китай от своя страна обаче със сигурност ще поиска отстъпки, за такъв бъдещ проект - най-вече що се отнася до разпределението на територия за бъдеща инфраструктура по Северния морски път. Китай може да построи кораби за такъв морски маршрут, но ще е необходима нова инфраструктура на пристанищата и базите за тези кораби.

    Коментиран от #19, #142

    18:13 20.05.2026

  • 8 Пиянде неадекватно,

    18 8 Отговор
    а карпузи имаше ли, карпузи от "евтините"?

    18:14 20.05.2026

  • 9 Патицата е Путин,

    18 30 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно е, че":

    той е роб на господаря Китай :)))

    Коментиран от #11

    18:14 20.05.2026

  • 10 Няма край путинското унижение

    15 29 Отговор
    Няма.

    18:14 20.05.2026

  • 11 Роб си ти на Урсула

    31 18 Отговор

    До коментар #9 от "Патицата е Путин,":

    Русия и Китай са господарите. Разпределят света.

    Коментиран от #25, #40, #44, #84, #134

    18:15 20.05.2026

  • 12 Шопо

    16 25 Отговор
    Китайците са умни хора!!!Взеха си Сибир без война!

    Коментиран от #87, #144

    18:16 20.05.2026

  • 13 Преди руснаците бяха крепостни

    16 27 Отговор
    Сега са роби.

    18:17 20.05.2026

  • 14 хихи

    12 22 Отговор
    мумията е понижил стандарта, дали са му руски закуски и вино от 2016

    18:17 20.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    27 13 Отговор
    Анатоли, ако беше ходил в казарма, щеше да знаеш, че в канчето на по-старшия не се наднича. Какво са яли президентите на най-голямата по територия държава и държавата с най-голямо население, не е лъжица за твоята уста.

    Коментиран от #34

    18:17 20.05.2026

  • 16 Трол

    24 9 Отговор
    Ама рижавия шизофрен,му дадоха един гол к...р

    18:17 20.05.2026

  • 17 Гресирана ватенка

    9 16 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Не питай,а си слагай повече грес 😁

    Коментиран от #75

    18:18 20.05.2026

  • 18 един

    10 22 Отговор
    Тези двамата комуняги разбират от това страхотно вино ли колкото свиня от кладенчова вода.

    18:18 20.05.2026

  • 19 Атина Палада

    16 10 Отговор

    До коментар #7 от "Какво се опитва да измоли Русия":

    Когато Тръмп се среща с един от двамата лидери-Си или Путин,веднага след това има среща между Си и Путин! Сега стана ли ти ясно?

    Коментиран от #22, #29

    18:18 20.05.2026

  • 20 да питам

    13 21 Отговор
    верно ли Пуся се качва на столче за снимките със Си, иначе му е до кръста ?

    Коментиран от #35

    18:19 20.05.2026

  • 21 Колективен руски крепостен

    12 20 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    18:19 20.05.2026

  • 22 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    9 15 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Сега стана ли ти ясно.

    18:21 20.05.2026

  • 23 Ами

    22 10 Отговор
    Като цяло сключиха доба сделка.
    Китай взима Канада, а Русия взима САЩ.
    Не се разбраха за Европа ... Никой не я иска.
    Но все ще се намери някой арабин да я вземе :)

    18:22 20.05.2026

  • 24 ТОДОР СТОЯНОВ

    13 11 Отговор
    ЧИЧО ДОНЬО...КВО ЯДЕ ВЕ...?!АЗ ЗНАМ, АМА ЩЕ МИ ИЗТРИЯТ КОМЕНТАРА...ЯДЕ МИ...ДЕБЕЛАТА МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА...-)))))

    Коментиран от #28

    18:22 20.05.2026

  • 25 Путин е подчинен, а не

    10 21 Отговор

    До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":

    господар :) Русия не може да съществува самостоятелно като държава, без помощ от Китай :)

    18:22 20.05.2026

  • 26 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Шитна на СИ Бойнги за стотина милиарда $$$$.
    Нищо не са решили за газопровода към Китай...що ли?

    Коментиран от #30

    18:22 20.05.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    21 8 Отговор
    Накратко:

    1. Публикуван е текстът на съвместната декларация от срещата. Москва и Пекин остават главните стожери на нормалността и законноста в света, и продължават съвместно да работят за мирния преход от еднополярност към многополярност.

    2. Срещата приключи символно в 22.22ч. пекинско време! Знак за успех, равновесие и скорошни промени според китайските традиции.

    3. Другата седмица Си отива в КНДР.

    4. След като Англия разреши за неограничено време доставките на руски енергоресурси, сега Лондон замразява цените на основните хранителни продукти. Явно санкциите работят! 😂

    5. Германия въвежда купонна система за горивата от първи юни. Санкциите работят! 🤣

    18:23 20.05.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 20 Отговор

    До коментар #24 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Тръмп шитна Бойнги, чипове, храни на СИ за милиарди.
    Путин един газопровод не можа да осъществи.

    Коментиран от #31

    18:24 20.05.2026

  • 29 Именно, точно това е написано.

    10 16 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Путин е притеснен от посещението на Тръмп в Китай, което очевидно стабилизира отношенията между Вашингтон и Пекин. Нормално е Путин да се страхува от разширяване на бизнес отношенията между двете големи сили САЩ и Китай. Русия е изцяло зависима от Китай и Путин се притеснява какво се случва.

    Коментиран от #33, #63

    18:25 20.05.2026

  • 30 Атина Палада

    15 12 Отговор

    До коментар #26 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "Боинг" фалира ,и Китай го купува..:)) Затова Китай взима самолети Боинг...Сиреч от себе си,от китайската компания...

    18:26 20.05.2026

  • 31 ...

    7 12 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    САЩ се договориха с Индия за венецуелски петрол, следващия клиент ще е Китай

    Коментиран от #36

    18:28 20.05.2026

  • 32 жик так

    17 7 Отговор
    А на чичо Дони бяха сервирали супа от таралеж и индианска музика .

    18:28 20.05.2026

  • 33 Атина Палада

    14 9 Отговор

    До коментар #29 от "Именно, точно това е написано.":

    Къде е написано,че Путин се страхува? Горе в статията ли?Или в някоя друга глобалистка медия ? Ха ха ХА ,Аз тук не чета статии..Безсмислено е! Виж в китайските кво пише...тук л.ибер@стките медии у Европата са ясни ..Все едно да слушам кво ми дърдори Урсула:)))

    Коментиран от #46

    18:29 20.05.2026

  • 34 ОНЗИ

    5 14 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Очеизвадно е,тази казарма ти е загладила едната гънка.

    18:30 20.05.2026

  • 35 Нее бе

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "да питам":

    Си го гушне

    18:31 20.05.2026

  • 36 е да бе ...

    10 6 Отговор

    До коментар #31 от "...":

    ...още малко и швепс ...краварите още не са добили и една кофа от Венецуелския петрол ...

    Коментиран от #47, #113

    18:32 20.05.2026

  • 37 ха ха ха ....

    10 6 Отговор
    А чичо си отиде сърдит от срещата в Китай . Показали му среден пръст .

    18:33 20.05.2026

  • 38 Фараона

    12 5 Отговор
    Китайската опера в съчетание с Лебедево езеро е точно това което притесняваше хора като Кисинджер.

    18:34 20.05.2026

  • 39 На бай Дончо

    6 5 Отговор
    Сервирали китайски бургер.

    18:34 20.05.2026

  • 40 Хи хи хи хи

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":

    Ще разпределят ако им се позволи.За сега няма такива изгледи!

    18:34 20.05.2026

  • 41 чичо е цайтнот

    9 8 Отговор
    Безвизово пътуване;

    Услуги;

    Петрол и газ.

    "Силата на Сибир 2" :)
    ...
    На единия полюс САЩ - 80% УСЛУГИ и 20% ПРОИЗВОДСТВО;

    На другия РУСИЯ и Китай - 80% ПРОИЗВОДСТВО и 20 УСЛУГИ.

    Коментиран от #67

    18:35 20.05.2026

  • 42 Слава Росии

    11 9 Отговор
    ВЕЛИК ПУТИН, ВЕЛИК ,барабар със СИ ке разтурят европско америчките бандити!!! НАТО урме!!!

    18:35 20.05.2026

  • 43 Горски

    10 7 Отговор
    Моята информация е, че Тръмп е признал на Си, че съжалява за атаката срещу Иран! "Китайският президент Си Цзинпин е казал на американския си колега Доналд Тръмп по време на разговорите им миналата седмица, че руският президент Владимир Путин може в крайна сметка да съжалява за нахлуването си в Украйна".В Китай опровергаха твърденията, като ги определиха като чиста измислица”
    "Путин го е разбрал вече както и Тръмп е разбрал за Иран .." - Удивително жестоки, глупави и некадърни се оказаха всички старчета от клуб Епщайн. Заслепени, себични параноици с мания да изядат целият свят, гарниран с невинна детска кръв. Русия никога не е била "придатък" на Пекин и в отношения на зависимост. Русия и Китай са добри партньори и приятели. Сащ наговориха толкова лъжи след Китай че вече никой не вярва на подобни глупости. Руснаците ви взеха Мариупол, Бахмут, Крим и още 120 хиляди кв. км от територията “у-края-на” Русия.

    18:36 20.05.2026

  • 44 Няма как

    9 10 Отговор

    До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":

    Империя със затихващи функции да разпределя света.

    Коментиран от #50, #55, #58

    18:36 20.05.2026

  • 45 Дако

    12 10 Отговор
    Путин и Си сега е решават всичкото. Саш и Европа ближат х, ...я на тях.

    Коментиран от #72

    18:36 20.05.2026

  • 46 Само питам

    6 13 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Що Путин пета година живее в мази?

    18:37 20.05.2026

  • 47 Атина Палада

    9 7 Отговор

    До коментар #36 от "е да бе ...":

    Няма толкова луди сред американските нефтени компании,които да отидат в тресавищата при Чавистите да вложат милиарди за инфраструктура...У Венецуела първо няма инфраструктура....
    Че американците са взели Венецуелския петрол са приказки само по медиите...
    САЩ отидоха във Венецуела не заради петрола а заради биткойните на венецуелското правителство..

    Коментиран от #57, #59, #76

    18:37 20.05.2026

  • 48 ЧУРКАТА НА ПАТИЦАТА Е 40 СМ

    7 6 Отговор
    ДОНЧО Я СМУКАЛ ВКУСНО ВКУСНО....

    Коментиран от #146

    18:38 20.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пиночет

    8 10 Отговор
    Палячовската Русия вече е китайска провинция!

    Коментиран от #54

    18:38 20.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дон Корлеоне

    8 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #69

    18:38 20.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 доктор

    8 5 Отговор
    След избиването на известно количество копейки нещата в България ще се наредят.

    18:39 20.05.2026

  • 57 Дон Корлеоне

    9 5 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Хаяско що краде жито?

    18:40 20.05.2026

  • 58 затихващ е ЕС

    7 5 Отговор

    До коментар #44 от "Няма как":

    Прав си. Няма как да управлява

    18:40 20.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Слава Росии

    7 8 Отговор

    До коментар #49 от "А МОЧАТА?":

    Ке го реставрират и ке го открият на 9 -ти септември та европските джендъри барабар с баба Урсилка да си ударят Д-ТО у тавано!!!

    18:41 20.05.2026

  • 61 Пиночет

    8 6 Отговор

    До коментар #54 от "Само питам":

    Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    18:41 20.05.2026

  • 62 Кална ватенка

    7 6 Отговор
    Рептилите си угаждат.

    18:42 20.05.2026

  • 63 Ами

    7 8 Отговор

    До коментар #29 от "Именно, точно това е написано.":

    Стига с тая мантра Русия е зависима от Китай.
    Докато Европа внасяше суровини и ресурси от Русия
    кой от кого беше зависим, Европа от Русия или Русия от Европа?
    Сега след като Европа спря да внася от Русия, какво се получи?
    Европа пак си остана зависима, но вече е и не конкурентоспособна.
    Ей за това и затварят производства. Защото не могат да си продадат стоката.

    Коментиран от #86

    18:42 20.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Само питам

    6 7 Отговор
    Що всичките козляци лапат шушорляци ?!?

    18:44 20.05.2026

  • 66 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    8 7 Отговор
    Китайските момченца нещо не ми харесаха,друго си е откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    Коментиран от #70

    18:44 20.05.2026

  • 67 Механик

    9 6 Отговор

    До коментар #41 от "чичо е цайтнот":

    Абе, руснака сам не може да направи два еднакви пирона, кво производство

    18:44 20.05.2026

  • 68 Дипломат

    9 6 Отговор
    По-скоро учтив китайски шут отзад за ботоксовото бункерно джудже Путйо - за пореден път Си отказа договор за втори газопровод, въпреки поемането на разходите от москалите и 50%-та отстъпка в цената за КНР. Явно китайците усетиха силата си пред затъващата в собствената си глупост Московия...

    Коментиран от #73, #85

    18:44 20.05.2026

  • 69 жик так

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "Дон Корлеоне":

    Тя баба ти все интернет е гледала !

    18:44 20.05.2026

  • 70 Само питам

    5 6 Отговор

    До коментар #66 от "Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил":

    Става ли ти пиш лето при мисълта за с екс между мъже?
    Ако ти става, то значи си идеален за ПП ДБ.

    Коментиран от #78

    18:45 20.05.2026

  • 71 Група обективни журналисти

    5 5 Отговор
    И ние бяхме там и се облизвахме - по брадите ни потече, но в устите ни не потече!

    18:45 20.05.2026

  • 72 Я пъ тоа

    8 7 Отговор

    До коментар #45 от "Дако":

    САЩ и ЕС бомбят Путин.

    Коментиран от #74, #82

    18:46 20.05.2026

  • 73 ха ха ха ...

    8 7 Отговор

    До коментар #68 от "Дипломат":

    Козяшки мечти на пр03ти неграмотни охлюви .

    18:46 20.05.2026

  • 74 Дако

    7 6 Отговор

    До коментар #72 от "Я пъ тоа":

    Бомбят ама в тоалетната.
    Иран им набуха канчетата .

    Коментиран от #81, #103

    18:46 20.05.2026

  • 75 Трола с гресираната ватенка съм

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "Гресирана ватенка":

    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    Коментиран от #83

    18:46 20.05.2026

  • 76 Град Козлодуй

    6 4 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Искаш ли да поддухаш?

    18:47 20.05.2026

  • 77 здравей бай Анатоли

    5 6 Отговор
    И ти ще го отнесеш в дадения момент . Всичко се помни .

    18:48 20.05.2026

  • 78 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен

    7 5 Отговор

    До коментар #70 от "Само питам":

    Снощи доста ме поопънаха!

    Коментиран от #88

    18:48 20.05.2026

  • 79 Многоходовото

    7 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #95, #98

    18:48 20.05.2026

  • 80 А Тръмп

    5 7 Отговор
    С какво го гощаваха? С Макдонадц и му пуснаха на касета донди- тръмпи

    18:49 20.05.2026

  • 81 Пак аз

    6 4 Отговор

    До коментар #74 от "Дако":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    Коментиран от #91

    18:49 20.05.2026

  • 82 Русия се превръща в тестова площадка

    8 4 Отговор

    До коментар #72 от "Я пъ тоа":

    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    18:50 20.05.2026

  • 83 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "Трола с гресираната ватенка съм":

    А е трябвало в главата.

    18:51 20.05.2026

  • 84 Ха ха ха ха

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":

    По добре на Урсула отколкото на Путин.

    18:51 20.05.2026

  • 85 Това е безспорен

    6 2 Отговор

    До коментар #68 от "Дипломат":

    Факт.

    18:52 20.05.2026

  • 86 Грешната мантра е че

    6 4 Отговор

    До коментар #63 от "Ами":

    Китай е приятел на Русия. Това е напълно погрешно вярване за наивници. :)

    Коментиран от #90, #132

    18:52 20.05.2026

  • 87 Остарели трикове за насъскване

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    на интриги, не минават, докато имат общ враг!

    18:53 20.05.2026

  • 88 козляците врякат грозно зловещо

    4 7 Отговор

    До коментар #78 от "Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен":

    Ако знаят само какъв на дървен ги чака !

    Коментиран от #94

    18:53 20.05.2026

  • 89 Тодар Живков

    9 4 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти,?Еми има другари.Не са китайските,а българските комунисти.

    Коментиран от #122

    18:53 20.05.2026

  • 90 ами пр03 ти те козляци

    4 6 Отговор

    До коментар #86 от "Грешната мантра е че":

    Могат да вярват на каквото си искат .
    Важното е че накрая ще висят на ченгела .

    18:54 20.05.2026

  • 91 Дако

    4 5 Отговор

    До коментар #81 от "Пак аз":

    Не , ръгах си долната глава в изпускателната ти система .

    18:55 20.05.2026

  • 92 Само минавам да кажа

    5 10 Отговор
    Светът вече вижда кой е новата мега сила.
    Си стои твърдо зад Путин и Русия и даже приеха декларация за многополюсен свят.
    Планът за бъдещето се нарежда.
    Европейските държави таят надежда за свобода от Райха.
    Украйна или това,което ще остане от нея, неизбежно попада под руско влияние с подкрепата на глобалните играчи. Русофобите могат само да гледат и да се ядосват, и да си "режат" вените от яд , защото новият, световен ред идва
    Нато пада, а Орбан заема мястото на Урсула..

    18:55 20.05.2026

  • 93 бай Шиле

    4 9 Отговор
    Така се прави. Големите /САЩ, Китай, Русия/се срещат и се договарят. Останалите чакат заповеди.

    Коментиран от #97, #141

    18:56 20.05.2026

  • 94 Гресирана ватенка

    10 4 Отговор

    До коментар #88 от "козляците врякат грозно зловещо":

    Затова редовно си попълвай запасите от грес 😁

    Коментиран от #96

    18:56 20.05.2026

  • 95 ха ха ха...

    4 6 Отговор

    До коментар #79 от "Многоходовото":

    Да не би мама като малък да е прекалила с ласките си към теб ?
    От десет твои коментара девет са все за с екс

    18:56 20.05.2026

  • 96 жик так

    4 7 Отговор

    До коментар #94 от "Гресирана ватенка":

    Складирал съм запасите във всички дупки на цялата ти рода .

    18:57 20.05.2026

  • 97 Умрел руснак

    10 5 Отговор

    До коментар #93 от "бай Шиле":

    Къде слагаш опърпаната Русийка при батковците?

    Коментиран от #100, #101, #147

    18:58 20.05.2026

  • 98 траурна агенция Нов Живот

    4 8 Отговор

    До коментар #79 от "Многоходовото":

    Гледам чувалите как вървят !
    6 към Русия , 906 към Киев !!

    Коментиран от #107

    18:58 20.05.2026

  • 99 Минавам само да кажа

    8 4 Отговор
    Русия е кенеФФ,а копейките нужници.

    18:59 20.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 опърпана е ма , йк , ат ,и

    4 7 Отговор

    До коментар #97 от "Умрел руснак":

    Бас държа че в Московското метро е 10 пъти по красиво и по чисто отколкото у вас !

    Коментиран от #111

    19:00 20.05.2026

  • 102 Владимир Путин, президент

    9 2 Отговор
    Китайския хумор е жесток !!!
    Путин явно не вдява, че Патицата по Пекински е самия той, сготвен и консумиран ☝️

    Коментиран от #108

    19:00 20.05.2026

  • 103 Я пъ тоа

    7 1 Отговор

    До коментар #74 от "Дако":

    Сащ и Израел направо разкатаха Иран.
    На там върви 8 Русия.

    19:02 20.05.2026

  • 104 козляшки ентелигент

    2 7 Отговор
    Кой не скача е червен ....Сега всички козляци ядат банана във всичките им дупки ...

    19:03 20.05.2026

  • 105 Свободен

    7 0 Отговор
    Китайците пуснаха гвардеец два пъти по-висок от Путин!
    Азиатската жестокост!

    19:03 20.05.2026

  • 106 Сос от

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    китайска патка

    19:03 20.05.2026

  • 107 А как е бизнесът на Кобзон?

    7 1 Отговор

    До коментар #98 от "траурна агенция Нов Живот":

    Върви ли?

    Коментиран от #119

    19:03 20.05.2026

  • 108 Буревестников

    0 7 Отговор

    До коментар #102 от "Владимир Путин, президент":

    Ами дали пък не са изяли любимата ни евро-ръководителка ?

    Коментиран от #115

    19:04 20.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Руснак без крак...

    8 2 Отговор

    До коментар #101 от "опърпана е ма , йк , ат ,и":

    ".. Московското метро е 10 пъти по-чисто отколкото у вас !..."

    Важно да има Чисто мирно небе, пък на московското метро му тургай гресссс да върви по-гладко

    19:04 20.05.2026

  • 112 доктор ох боли

    1 7 Отговор
    На козляците не им става бубата , за това са толкова злобни .

    19:05 20.05.2026

  • 113 Я пъ тоа

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "е да бе ...":

    Тръмп шитна над сто милиона барела венецуелски петрол.
    Ама ти откъде да знаеш.

    19:05 20.05.2026

  • 114 мерна единица за глупост

    1 7 Отговор
    "Един козляк "!!

    19:06 20.05.2026

  • 115 Урсула фон дер Лайен, председател

    8 2 Отговор

    До коментар #108 от "Буревестников":

    Путин е политически и физически труп до края на годината ☝️

    19:06 20.05.2026

  • 116 реклама

    1 7 Отговор
    Търсите ли си лакей - напишете козляк ...

    19:07 20.05.2026

  • 117 най неграмотната част от Българското

    1 7 Отговор
    население са паветняците .

    19:07 20.05.2026

  • 118 Путин е най-великият овчар!

    6 1 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце!Изкла 1 милион от тях, а останалите го молят да ги нахрани.

    Коментиран от #123

    19:08 20.05.2026

  • 119 бай Кобзон

    1 6 Отговор

    До коментар #107 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    Бизнеса е шест .
    Два милиона бандери всяка вечер !

    Коментиран от #145

    19:09 20.05.2026

  • 120 мармот

    7 1 Отговор
    Сибир скоро ще е китайски

    Коментиран от #128, #129

    19:09 20.05.2026

  • 121 Варненец

    7 1 Отговор
    И един голям юрдек за путлер.🤣

    Коментиран от #124

    19:09 20.05.2026

  • 122 Атина Палада

    0 5 Отговор

    До коментар #89 от "Тодар Живков":

    Т.е.ти твърдиш,че всичките Пепейци са п.рости:)))) защото само там има комунисти:)

    19:09 20.05.2026

  • 123 верно е

    1 6 Отговор

    До коментар #118 от "Путин е най-великият овчар!":

    Путин е най великия овчар , пасе целия Ес барабар с тебе .
    Ако искаш можеш и кесиите му да оближеш за сол .

    Коментиран от #138

    19:10 20.05.2026

  • 124 е да ама

    2 4 Отговор

    До коментар #121 от "Варненец":

    Юрдека го изяде ти .

    19:10 20.05.2026

  • 125 СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ

    3 6 Отговор
    Са най-големият англосаксонски кошмар.

    Коментиран от #136

    19:11 20.05.2026

  • 126 на предната среща

    2 6 Отговор
    На бай Доню му обърнаха хастара .

    19:11 20.05.2026

  • 127 Ей това да си копейка е Божие наказание

    7 1 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️😄

    19:11 20.05.2026

  • 128 Атина Палада

    0 6 Отговор

    До коментар #120 от "мармот":

    Сибир беше български,нали български гастербайтери работеха там.Сега китайчетата станаха гастербайтери.

    19:12 20.05.2026

  • 129 е може ама

    1 6 Отговор

    До коментар #120 от "мармот":

    Няма да е краварски . Краварите в Йелоустон два часа преди да изригне .

    19:12 20.05.2026

  • 130 нова география

    1 7 Отговор
    Краварника скоро ще се казва Велика Персия .

    19:13 20.05.2026

  • 131 Гресирана ватенка

    5 2 Отговор
    Днес пак ме изтрескаха яко у ауспуха. Без грес.

    19:13 20.05.2026

  • 132 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #86 от "Грешната мантра е че":

    В политиката няма приятели, има интереси. Национални интереси!
    Русия и Китай имат взаимна изгода от добрите си отношения.
    Ей за това и си сътрудничат в определени области.
    Това е многополюсния свят. Търсиш пресечната точка
    на взаимния интерес, не налагаш своя интерес за сметка на други.
    Просто малко хора го разбират :)

    19:13 20.05.2026

  • 133 на предната среща

    1 4 Отговор
    На чичо му теглили една китайска патка .

    19:14 20.05.2026

  • 134 Нека да пиша

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роб си ти на Урсула":

    Много си смешен . Сибир скоро ще бъде към Китай ...
    Провери фактите ,с колко територия по мирен път е завзета . Русия не е никакъв фактор

    19:15 20.05.2026

  • 135 ...

    7 0 Отговор
    Липсата на приходи, влошаване на икономическата ситуация, поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    Коментиран от #140

    19:16 20.05.2026

  • 136 Я пъ тоа

    6 0 Отговор

    До коментар #125 от "СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ":

    АНГЛОСАКСИТЕ си бомбят Путин.
    За кой ли е кошмара.

    19:18 20.05.2026

  • 137 ГОРКИЯТ ПУТИН!!!

    1 4 Отговор
    Китайската опера или (опера по пекински) е нещо, което е повече от скучно! Китайците милите са се научили да правят маса неща по добре от руснаците, но по отношение на класическата и оперна музика нямат никакъв шанс руснаците ги бият като маче у дирек!!! Както се казва, тежка е царската корона, даже патицата по пекински няма да компенсира неудоволствието от операта по пекински!!!

    19:18 20.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор
    Си купува от Путин природни ресурси.
    От САЩ Бойнги и чипове.
    Без коментар.

    Коментиран от #151

    19:19 20.05.2026

  • 140 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #135 от "...":

    Т.е.значи Русия е била зависима от ЕС ,когато продаваше енергийни ресурси на Европа?Така ли? Защото от БрУсел "викат" че сме били зависими ..Сега Китай купува руски енергийни ресурси....Значи по формулата на БрУсел ,Китай е зависим...
    Или Урсула ни лъже,че сме били зависими?

    19:21 20.05.2026

  • 141 Манчо

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "бай Шиле":

    Байчо , какво стана с БРИКС , докъде я докараха ,че отдавна няма новини по тая тема ?

    Коментиран от #143

    19:24 20.05.2026

  • 142 Мишел

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Какво се опитва да измоли Русия":

    Празни фантазии
    Китай, Русия и Северна Корея са съюз, които е единствената световна глобална сила. Отношенията са съюзнически. Русия и Северна Корея осигуряват мирното развитие на съюза, Китай осигурява промишленото развитие. Няма желаещи да се изправят срещу този съюз.

    19:25 20.05.2026

  • 143 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "Манчо":

    Бомбят Русия и Иран.
    Членове на Брикс.
    Това са новините.

    Коментиран от #148

    19:27 20.05.2026

  • 144 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Те така и Тибет са взели😂

    19:27 20.05.2026

  • 145 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "бай Кобзон":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    19:28 20.05.2026

  • 146 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "ЧУРКАТА НА ПАТИЦАТА Е 40 СМ":

    Все ще уредим любителят от факти.бг!

    19:29 20.05.2026

  • 147 бай Шиле

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Умрел руснак":

    Среща между Тръмп и Путин в Аляска имаше ли?
    Среща между Тръмп и Си Дзинпин в Пекин имаше ли?
    Среща между Путин и Си Дзинпин в Пекин имаше ли?
    Това са фактите. Всичко друго е дрън, дрън.

    19:30 20.05.2026

  • 148 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #143 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тръмп си тръгна от Китай с празни ръце.
    Дори и подаръците оставиха на летището.
    Дръжка там за някакви 200 самолета,
    само дето не казва че Боинг е пред фалит :)

    Коментиран от #149

    19:40 20.05.2026

  • 149 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Ами":

    Кой купува 200 Бойнга бе, ако е пред фалит.
    Това са стотина милиарда $$$$.

    Китай купува ЧИПОВЕ от САЩ.
    Китай купува ХРАНИ от САЩ
    Всичко за стотици милиарди $$$$

    С Путин за един газопровод даже не са разбраха.

    19:45 20.05.2026

  • 150 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифонът батю Путйо възропта каде силно ожидал патка,ма знаеме каква- старателно и ритоално скалпирана и подадена цела, фнезапно и без плюмка! Внетен ли е?

    19:50 20.05.2026

  • 151 Миньоро

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В България всичко се купува от Китай.

    19:51 20.05.2026

