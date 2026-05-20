Патица по пекински и китайска опера за Владимир Путин и Си Дзинпин

На гостите на тържествения прием по случай визитата на президента на Русия Владимир Путин в Китай бяха сервирани ястия от азиатската и европейската кухня, докато ги развличаха с мелодии от руската и китайската класика, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

За начало на гостите бяха предложени разнообразни студени предястия (на руски "закуски"), супа от скариди, говеждо със сос от боб, патица по пекински, юфка Фуджоу, тиквени сладкиши и плодове, отбеляза Ройтерс.

Блюдата бяха придружени с вино Каберне Совиньон "Greatwal" от 2009 г. и Шардоне "Changyu" от 2016 г.

Програмата включваше комбинация от китайски и руски класически музикални произведения, изпълнени от военния оркестър на Народната освободителна армия на Китай, включително мелодия от пекинската опера "Една незабравима вечер" и танца на малките лебеди от "Лебедово езеро" на Пьотър Чайковски.

Руският президент Владимир Путин отпътува по-късно тази вечер от Пекин, с което приключи официалното си посещение в Китай, предаде агенция Синхуа.

В Пекин руският лидер се срещна с китайския президент Си Цзинпин. Двете страни се договориха за бъдещо удължаване на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия, отбелязва китайската новинарска агенция.

Руската агенция ТАСС акцентира върху изключително натоварената програмата на посещението.

Днес руският президент прекара 11 часа в различни преговори, срещи и протоколни прояви, допълва агенцията. Работната програма започна в 11 ч. сутринта, когато Путин пристигна в Голямата зала на народа в Пекин, и приключи в 22:00 ч. местно време на същото място. Въпреки това през деня президентът на Русия се отби за кратко в предоставената му държавна резиденция.

При пристигането му на летището за руския лидер бе организирана кратка церемония. Както и в самото начало на посещението, на пекинското международното летище „Шоуду“ бе строена почетна гвардия, заедно с група китайски ученици и студенти, които махаха за сбогом на руския държавен глава с флагчета при отпътуването му.