Тръмп провежда закрита среща с разузнаването, дава брифинг в 17.00 часа

21 Май, 2026 06:06, обновена 21 Май, 2026 06:15 1 024 5

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща при закрити врати с представители на разузнаването в четвъртък, 21 май, според график, публикуван от Белия дом.

Държавният глава ще проведе брифинг в 10:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време).

Срещата ще продължи само час, след което Тръмп ще участва в пресконференция с представител на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ.

По-рано тази седмица Тръмп написа в TruthSocial, че Вашингтон е отменил планираните за 19 май удари срещу Иран по искане на лидерите на три страни от Персийския залив. Той отбеляза, че е наредил на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет и на американското военно командване да прекратят удара и да се подготвят за пълномащабна офанзива срещу Иран, „ако не бъде постигната приемлива сделка“.

Axios съобщи, че двете страни са близо до споразумение и меморандум за разбирателство. Доналд Тръмп многократно е заявявал, че ключовото искане на САЩ е отказът на Иран от ядрени оръжия.

Телефонният разговор, в който израелският премиер Бенямин Нетаняху и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъждаха преговорите с Иран, е бил напрегнат, съобщава Axios, позовавайки се на три източника.

Според тях лидерите не са се съгласили относно следващите стъпки по отношение на Иран.

Според източниците на медията, Тръмп е информирал Нетаняху, че медиаторите подготвят „писмо за намерения“, което САЩ и Иран могат да подпишат, за да прекратят официално войната и да започнат 30-дневен период на преговори по ядрената програма на Техеран и отварянето на Ормузкия проток.

Според един източник, Нетаняху е бил изключително притеснен след разговора. Друг източник е описал разговора като „труден“. Източник от САЩ е казал, че „косата на Нетаняху е била в пламъци“ по време на разговора.

В Израел, според Axios, се смята, че премиерът е скептичен към преговорите и би предпочел възобновяване на военните действия, за да отслаби военните способности на Иран и да атакува неговата инфраструктура.

Тръмп, от своя страна, продължава да твърди, че споразумение с Техеран е възможно, но самият той е готов да подкрепи възобновяване на военните действия, ако дипломацията се провали. „Единственият въпрос е дали ще завършим това или те ще подпишат документа. Ще видим какво ще се случи“, каза той в сряда на събитие в Академията на бреговата охрана на САЩ.

Според Axios, Катар, Пакистан, Саудитска Арабия, Турция и Египет в момента работят по актуализирано предложение за преодоляване на различията между Съединените щати и Иран. Източници твърдят, че новият проект включва по-конкретни ангажименти от Техеран относно ядрената му програма и подробности за постепенното размразяване на иранските активи от Съединените щати.

Министерството на външните работи на Ислямската република заяви, че преговорите продължават „въз основа на 14-точковото предложение на Иран“ и че министърът на вътрешните работи на Пакистан е в Техеран, участвайки в посредническите усилия.

Белият дом и кабинетът на израелския премиер отказаха коментар пред публикацията. Израелски източник също така каза пред Axios, че Нетаняху би искал да пътува до Вашингтон през следващите седмици, за да се срещне с Тръмп.

Офисът на израелския премиер съобщи за телефонния разговор между Нетаняху и Тръмп в неделя, 17 май.

Техеран преглежда коментарите на американската страна относно иранското предложение за прекратяване на военните действия, заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Разменихме съобщения няколко пъти въз основа на един и същ 14-точков текст, предоставен от Иран. Получихме позицията на американската страна и в момента я преглеждаме“, каза Багаей, според Nour News.

На 18 май Tasnim съобщи, че Пакистан е предал на САЩ ново 14-точково иранско предложение за уреждане на спора. Според агенцията текстът набляга на прекратяване на военните действия и мерки за изграждане на доверие.


  • 1 авантгард

    8 0 Отговор
    Може да даде брифинг, а може и да не даде.
    Ще видим.
    До две седмици.
    Откачалка неадекватна.

    06:32 21.05.2026

  • 2 дядото

    3 0 Отговор
    пак ще има бисери и безумия

    06:33 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нетаняху

    1 0 Отговор
    Ако Тръмп не продължи войната, ще оттегля предложението си за Нобелова Награда За Мир.
    Тръгнал да се притеснява, че ако продължи, кралствата в района щели да бъдат обезлюдени. Ами нали Израел точно това искаме за да направим Велик Израел.

    08:00 21.05.2026

  • 5 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    И " Търумп" и "Неда-няху" са с "напълнени гащи" !
    Профукаха 50 милиарда долара за истински фойрверки в Близкия Изток!
    Единия да отърве пандиза , а другия да напъни чекмеджето на борсата!!!
    Сега "Моше" и "Джон" ще спят по керваните в пустинята за известно време
    докато им направят бараки за подслон!!!

    08:35 21.05.2026