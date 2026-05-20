Си Цзинпин: Отношенията между Китай и Русия са непоклатими

20 Май, 2026 08:11 1 265 77

Китайският и руският лидер определиха двустранното партньорство като безпрецедентно и стратегически устойчиво

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отношенията между Китай и Русия са „непоклатими“, заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата си с руския лидер Владимир Путин в Пекин, предаде китайската държавна агенция Синхуа, предава БТА.

„Ако китайско-руските отношения са достигнали такова високо ниво, стъпка по стъпка, това е защото непрекъснато задълбочаваме взаимното политическо доверие и стратегическата координация с непоколебима последователност, устояла на хиляди изпитания“, каза Си в началото на разговорите в Дома на народните събрания в китайската столица.

От своя страна Владимир Путин изрази задоволство от „безпрецедентното“ ниво на отношенията между Москва и Пекин, съобщиха руски медии.

„Нашите отношения днес са достигнали безпрецедентно равнище и представляват истински глобален модел на партньорство и стратегическо сътрудничество“, заяви руският президент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    20 7 Отговор
    Големия и малкия брат.

    08:13 20.05.2026

  • 2 Швейк

    17 30 Отговор
    Отношенията между господар и роб наистина са непоклатими

    Коментиран от #27, #40

    08:13 20.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    13 19 Отговор
    Ма разбира се....
    Непоклатими като руската "вечна дружба", правда ? 😁

    08:13 20.05.2026

  • 4 Бай Дончо

    17 6 Отговор
    реве!

    08:14 20.05.2026

  • 5 ка Путин Боклук

    10 25 Отговор
    Тоя си го повтаря за да се убеди сам. Но до сега нищо конкретно не е казал.

    08:14 20.05.2026

  • 6 Китайски СИНДРОМ

    11 26 Отговор
    Путин взе ли си наколенките.

    Коментиран от #35

    08:14 20.05.2026

  • 7 Пуссин

    7 10 Отговор
    Моя батко е по-силен ит твоя батко.

    08:15 20.05.2026

  • 8 Си Цзинпин:

    12 22 Отговор
    Отношенията между Китай и Русия са непоклатими. Това са отношения между феодал и неговият крепостен селянин. Задодах поръчение на крепостния да се бие със Запада до последния руснак. Той обеща да го изпълни.

    08:16 20.05.2026

  • 9 Оги

    10 21 Отговор
    Махнете границата и въведете обща валута като нас в Шенген и еврозоната като сте толкова гъсти, а дърти старчета?

    08:16 20.05.2026

  • 10 Си Дзинпин, генерален секретар

    11 20 Отговор
    Очакваме в най-скоро време първите китайски депутати да седнат в руската Дума и поемат управлението на Русия ☝️

    08:17 20.05.2026

  • 11 авантгард

    20 12 Отговор
    И правилно.
    Казано ви беше отдавна: учете китайски.
    Руски си знаете.

    08:17 20.05.2026

  • 12 бравос..

    22 14 Отговор
    На двете империи..нема да дадът на юръпидиотите да си поемат въздух

    08:18 20.05.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    12 18 Отговор
    От утре китайския език става втори официален в Русия и въвеждаме Юана наместо рублата ☝️

    08:19 20.05.2026

  • 14 голем смех

    10 18 Отговор
    Отношенията на Китай с русийката остават непоклатими, ама доларите идват от най-големия пазар за китайските стоки - САЩ. Направа да падладейш. Никой не хапе ръката която го храни.

    08:20 20.05.2026

  • 15 Трол

    6 5 Отговор
    Нашите западни братски западни отношения са по-непоклатими от вашите източни.

    08:20 20.05.2026

  • 16 Помак

    14 9 Отговор
    Евала батко Путин и батко Си ...владетели на землята !

    Коментиран от #61

    08:21 20.05.2026

  • 17 Бай Дончо Тъпото

    5 10 Отговор
    Миналата седмица другаря Си ме унижи пред всички. Ред е на моя добър приятел и съратник, Влад.

    08:21 20.05.2026

  • 18 Мдаа

    16 6 Отговор
    Атлантическите ястреби на Запад решиха, че Светът е "техен" след "Голямата Победа" в Студената Война и взеха да си правят каквото им хрумне, което сближи до неузнаваемост Китай и Русия. А то всъщност, Голямата Победа си беше едно елементарно Горбачово недомислие. Ето защо никога не е на добре цялата власт да е в ръцете на един човек.

    Коментиран от #38, #39, #42

    08:21 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 койдазнай

    7 11 Отговор
    Отношенията между СССР и Хиткериска Германия също бяха непоклатими. Дружба от векове за векове. И само лут може да си помисли, че Русия ще нападне Украйна! А сред нас лути няма!

    Коментиран от #58

    08:24 20.05.2026

  • 21 отношения

    5 8 Отговор
    между господар и васал.....

    08:24 20.05.2026

  • 22 Си Дзинпин, генерален секретар

    7 8 Отговор
    Дружбата дружба, но Китай продава на Украйна десетки хиляди дронове на изгодни цени !!!
    За Русията продаваме свистоци, си свири русняка нощем ☝️😁

    08:24 20.05.2026

  • 23 Факти

    11 10 Отговор
    Китай непоклатимо ще източва Русия на безценица докато милиони руснаци умират на фронта. Да живее вечната дружба без граници. Си извъртя на Путин номера на китайката. Докато му шепнеше мили думи в ушенцето го постави в поза партер и му го сложи на два ката.

    Коментиран от #28, #50

    08:25 20.05.2026

  • 24 Китай не е толкова силен

    6 7 Отговор
    колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море. Броят на населението им не е толкова голям, само на Стара Индия(с Пакистан и Бангладеш) е с 600мил. повече. Били са ги японци, руснаци, виетнамци (1978г.), а сега и индийци с камъни и тояги по границата.

    Коментиран от #30

    08:27 20.05.2026

  • 25 тиквенсониада

    5 2 Отговор
    НЕПОКЛАТИМИ ли са отношенията на Бойко и Делян ? Или вече......?

    08:27 20.05.2026

  • 26 Сибир ще стане китайски

    9 6 Отговор
    по мирен начин. От сега подписват договори за дървесина и каквото там има за десетки години. Добива се от китайски работници заедно с колаборанти от местното население. Корупцията процъфтява, зад Урал живеят само 8мил. руски граждани, повечето неруснаци и там е отървана работа. Толкова голям Сибир не може да се пази от 8 мил. население при проблемите които Путин създаде на Русия. Скоро четох, че китайците назовават Владивосток и други близки руски(все още) градове с китайските им имена, а Байкал отдавна наричат "Северното море", пак на китайски.

    Коментиран от #55

    08:28 20.05.2026

  • 27 Ку-ку

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Швейк":

    Завиждаш, че никой не ти обръща внимание. Така ще е. Ще траеш,малкия.

    08:28 20.05.2026

  • 28 Баба Ванка от руската разведка

    9 5 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

     "...милиони руснаци умират на фронта..."

    Милиони руснаци умират и по домовете си, на улицата, на работа !!! Умират от глад, мизерия и липса на мозъчни клетки....

    08:28 20.05.2026

  • 29 За САЩ специално е

    5 3 Отговор
    много добре китайците да вземат Сибир, да го разработят както руснаците не можаха и да търгуват с тях. Всичко ще стане мирно и без война. Другарят Си разбра, че няма защо да се бие за един скалист остров с 20млн. китайци от които си има достатъчно. Единственото ценно там е производството на чипове което може да бъде лесно изнесено или унищожено, не е като природните ресурси каквито там няма.

    08:29 20.05.2026

  • 30 освен това

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Китай не е толкова силен":

    На калпак китайския държавен дълг е с около 18% по-висок от този на САЩ.

    08:29 20.05.2026

  • 31 ХАХАХА😂

    7 6 Отговор
    Крачун и Малчо са тия двамата. Путя ли е сополивото жуженце?🤓

    Коментиран от #33

    08:29 20.05.2026

  • 32 стар виц

    4 0 Отговор
    Путин: Абе..
    СИ: А де...
    Путин: Е да де....

    08:31 20.05.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "ХАХАХА😂":

    Само съм жуженце.... !!!
    Без сополите, ако обичаш пажалуйста ☝️

    08:32 20.05.2026

  • 34 Преди 30г. китайците

    7 1 Отговор
    бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $145млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $33,3 трлн., а китайският е $19трлн.

    Коментиран от #54

    08:32 20.05.2026

  • 35 Гаро

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Китайски СИНДРОМ":

    Гресира ли си ауспуха....

    08:33 20.05.2026

  • 36 Обективно погледнато

    7 2 Отговор
    Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си.

    Коментиран от #37, #41, #75

    08:36 20.05.2026

  • 37 Китай не претендира

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Обективно погледнато":

    Сибир си е бил китайски.

    Коментиран от #49

    08:38 20.05.2026

  • 38 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа":

    "Едно елементарно Горбачово недомислие" по което Китай не се хлъзна.

    08:38 20.05.2026

  • 39 Факти

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа":

    След саморазпада на СССР именно Запада възстанови Русия със западни инвестиции и технологии. Русия обаче винаги е била неблагодарна. В момента, в който усети, че й се връщат силите скочи да хапе ръката, която я храни. Русия беше най-добре преди да окупира Крим. Оттогава БВП не е мръднал, а имаме огромна инфлация натрупана за тия 12 години. Това означава, че през цялото това време тя е в стагнация. За сравнението БВП на Китай, Индия и България се е удвоил. Западът досега щеше да направи Русия трета икономика в света, а вместо това тя захапа Украйна и потъна около десетката. Време е Русия да осъзнае, че само с агресия не става. Прогресът идва с развиването на мирни технологии. Русия винаги е била много слаба в това отношение, затова и все е на опашката.

    08:42 20.05.2026

  • 40 Няма роби в случая

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Швейк":

    а новите двама господари. Станали такива в съюз срещу опитващия се да ги пороби.
    И двете държави имат с какво да се допълват в различни неща. Най-силния военен и икономически съюз!

    Коментиран от #43, #45, #51, #64, #66

    08:43 20.05.2026

  • 41 Миролюб Войнов, аналитик

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Обективно погледнато":

    Китай просто ще изчака Русия хептен да грохне и ще купи Сибир на безценица без война, без кръв ☝️

    08:44 20.05.2026

  • 42 Демек

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа":

    Руската политическа система, където цялата власт е в ръцете на един човек, е много зле. Така ли да разбираме нещата?

    08:44 20.05.2026

  • 43 Коалицията на Желаещите и Урсула

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Няма роби в случая":

    - А какво да кажем ние с гайдите?

    08:45 20.05.2026

  • 44 ТАКА Е SI SI SENIOR.

    3 3 Отговор
    НЕПОКЛАТИМО ДОРИ ПОВЕЧЕ И ОТ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР. ПЕТРОЛ ГАЗ БОЛ НА НИСКИ ЦЕНИ. А ЕВРОПАТА ДА СИ ПРАВИ БОЙКОТА НА РУСКИЯТ ГАЗ ПЕТРОЛ. И ДА СЕ МЕНКАТ СТОТИЦИ МИЛИАРДИ СЪС НАРКОТТО

    Коментиран от #47

    08:45 20.05.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Няма роби в случая":

    Тръмп бомби Путин.
    Кой ли е господаря.

    Коментиран от #63

    08:45 20.05.2026

  • 46 Тъпа ушанка

    4 3 Отговор
    Двамата големи се разбраха и викнаха Путин да му сведат задачи за изпълнение.

    08:46 20.05.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "ТАКА Е SI SI SENIOR.":

    То Варшавския договор не умре ли бе.

    08:46 20.05.2026

  • 48 благодаря за вниманието

    2 0 Отговор
    Към 2025–2026 г. общият държавен дълг на САЩ е над 37 трилиона долара, докато общият дълг на Китай (всички сектори) е малко под 40 трилиона долара.

    Коментиран от #53

    08:47 20.05.2026

  • 49 Да, но китайците

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Китай не претендира":

    претендират за Сибир чак до Урал, това путинската РФ не може да им даде доброволно. Китай може да го вземе при разпаднала се РФ и оттам са непреодолимите противоречия.

    08:47 20.05.2026

  • 50 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Фантазираш. Китай не продава дронове на Украйна, а осигурява на Русия всичко необходимо, от волфрамова руда и редкоземни елементи до електронни микросхеми и експлозиви. Китай е обявил преди години, че няма да допусне загуба на Русия и го прави.

    08:47 20.05.2026

  • 51 Допълвенето между двете държави

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Няма роби в случая":

    Русия е суровинен придадък към китайската икономика и бухалка, с която Китай бие Европа. В Китай се вземат решенията, там е производството и там са парите.

    Коментиран от #52, #74

    08:48 20.05.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Допълвенето между двете държави":

    Европа бомби Путин
    Кой ли е бухалката.

    08:51 20.05.2026

  • 53 И САЩ и Китай

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "благодаря за вниманието":

    са затънали до гуша в дългове - в САЩ общите дъгове, държавни и частни, са около 300% от БВП, а в Китай са 400% от БВП

    08:51 20.05.2026

  • 54 Все едно ми разказваш

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Преди 30г. китайците":

    икономическия подем на САЩ.
    Направо изтискаха и изкупиха от Европа и не само, всичко,- дори и учени и изобретали и технологии....
    Нормално движение!
    А е Европа е ошушкана и ще бъде доошушкана докрай.

    08:54 20.05.2026

  • 55 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сибир ще стане китайски":

    На китайските карти градовете във Външна Манджурия, Външна Монголия и Северозапада имат изписани старите китайски имена до руските. Русия е отнела от Китай 1,5 милиона кв.км. неотдавна. Това е колкото Германия, Франция и Испания взети заедно. Мислиш ли, че китайците са забравили? Китай играе дългата игра и си го връща тъпкано на Русия за "века на унижението". Големият "историк" Путин ги знае тия неща, но се прави на ударен, защото не може да признае издънката си. Той подари Сибир на Китай и връщане назад няма. Планът му беше да победи Украйна бързо за да не може Европа да реагира и да се разкачи от Русия, което ще направи последната васал на Китай. Този план рухна още през 2022 г. Край, Русия падна в лапите на Китай. Путин просто оцелява като подчинен на Си. Ама Си го прави много хитро с усмивка на уста - показва уважение на Путин и го омайва, а зад гърба му се присмива. За мен Путин е безспорно най-големият uguom сред световните лидери.

    Коментиран от #69

    08:58 20.05.2026

  • 56 да питам

    4 0 Отговор
    верно ли Пуся се качва на столче за снимките със Си, иначе му е до кръста ?

    08:59 20.05.2026

  • 57 Преди време

    2 0 Отговор
    така се говореше за СССР който бил изпреварил Запада и щял да построи комунизма до 1980г. "Чудото" Китай вече залязва, емигрантския натиск е голям и все към този изгниващ джендърски запад. Маркс е казал (цитирам по памет) - когато индустриализираме една бедна държава ние я караме да си купи въжето на което да я обесим. Започнем ли да ѝ купуваме стоките я караме да надене примката. Спрем ли да ѝ купуваме стоките ритваме столчето на което е стъпала.

    08:59 20.05.2026

  • 58 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "койдазнай":

    СССР подписва последен с Германия пакт за ненападение през 1939г., след като всичките 18 западноевропейски държави, Англия първа през 1932-1939 г. са подписали такъв пакт и става очевидно ,че западна Европа тласка Германия към война на изток.

    09:00 20.05.2026

  • 59 Тошко

    4 0 Отговор
    Някой видяли в гугал карти каква поголовна сеч на дървета е извършила Русия в Сибир, всичко са продали на Китай. А ние се чудиме от къде са тези жеги през лятото, това е екологична катастрофа.

    09:01 20.05.2026

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    На снимката:
    Явно.питон е ПОРАСНАЛ поне с 30 см...минимум

    09:02 20.05.2026

  • 61 Путин е подчинен, а не

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Помак":

    господар :) Русия не може да съществува самостоятелно като държава, без помощ от Китай :)

    09:02 20.05.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор
    На снимката:

    Явно Путин е пораснал поне с 30 см....минимум

    09:03 20.05.2026

  • 63 Мадоната с големите бомби

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ало,ало! Тръмп се измъкна от проекта Украйна и продава бомби на Желаещите. Уж те бомбят а си избомбиха икономиката и индустрията и потъват в рецесия. А Путин си взе Крим, цялото Азовско море свърза си Крим по суша и ще си вземе каквото е решил. Пък след войната Европа ще издържа остатъка от Украйна с десетилетия.

    Коментиран от #67, #68, #70

    09:05 20.05.2026

  • 64 Съвсем не.

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Няма роби в случая":

    Китай е пълна противоположност но Русия. Китай са богата държава и водеща икономическа сила в света, за Китай са важни парите, икономическото развитие, богатите европейски и американски пазари. Китай не иска и няма да воюва с никой, но има много голяма изгода Русия да воюва, защото така става все по-слаба, бедна и зависима. Русия дефакто вече няма собствен суверинитет, тя е васал на Китай.

    Коментиран от #71

    09:06 20.05.2026

  • 65 рузийката

    2 0 Отговор
    напред не мърда!само наzag
    син дрън пън

    09:07 20.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Какво постигна Путлер за 1540 дни

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Мадоната с големите бомби":

    А Путин си взе Крим, цялото Азовско море свърза си Крим по суша и ще си вземе каквото е решил
    ...
    -;-
    Какво постигна Путлер за 1540 дни
    Значи си взел Крим, Азомскто море и колко суша от несъществуващата Украйна!
    Слез 2 дни започва Лятото и ще видими напредъка на рашмахта на бойното поле.
    А есента ща дойде и рашистите ще си истанат в същата Тиня!

    Райха Трябва да рухне- Спасение за Путлер няма- нито напред може, а назад го Чака Смъртта!

    Коментиран от #77

    09:12 20.05.2026

  • 68 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Мадоната с големите бомби":

    Тръмп ПРОДАВА БОМБИ на ЕС, с които бомбят Путин.
    Тръмп трупа дебели пачки, от избиването на руснаци.
    Бизнес, брато.

    09:13 20.05.2026

  • 69 И двамата сте

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    подмокрени жалки фантазьори:)
    Китай не може без Русия, защото знае ако нещо и се случи, Китай е следващия.
    Ако Китай нападне Русия, САЩ само това чака за да застане на страната на Русия и да съсипе Китай.
    Никакви интрижки между Русия и Китай не минават докато имат общ враг.

    09:15 20.05.2026

  • 70 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Мадоната с големите бомби":

    Путин яко са окопава в Украйна.
    Бомбят го там, бомбят го и в РУСИЯ.
    Пета година Путин не мой са справи с Украйна.
    В ЕС е тихо и мирно.

    09:15 20.05.2026

  • 71 Вдлъбнат путлерист си мале

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Съвсем не.":

    Китай е пълна противоположност но Русия. Китай са богата държава и водеща икономическа сила в света,
    -;-
    Научи се да слагаш препинателни знаци- не казвам че си прозд- просто не ти се удава граматиката.

    Явно на путлеризъма му трябват подходящи вдлъбнати наивници.

    09:15 20.05.2026

  • 72 путин Васал на Си

    1 0 Отговор
    жужето путин продаде русия на Китай! Унижение за великите руски крепостни!

    09:17 20.05.2026

  • 73 Хахаха

    0 0 Отговор
    Джуджето Адолф Путлер свали памперсът от бункера,намаза си вазелина и при Си да се отчита и моли за поредната помощ.
    Великия стратег унищожи сам Русия без външна намеса и направи НАТО и Украйна още по -силни.
    Браво на него,само за това може да смерму благодарни.

    09:17 20.05.2026

  • 74 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Допълвенето между двете държави":

    ЕС има огромен БВП, парите на Китай идват от ЕС и САЩ. Китай едва ли ще си рита портфейла. Силата на Китай е в производството и продажбата. Ако няма кой да купува, няма юани, няма сила. Русия е държава с 10-12 пъти по-малък БВП от ЕС и не е пазар за Китай, а е източник на суровини. Просто Китай се опитва да играе с всички, от които има интерес.

    Коментиран от #76

    09:18 20.05.2026

  • 75 Китайците и те си имат претенциите

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Обективно погледнато":

    Обективно погледнато
    61ОТГОВОР
    Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал.
    ...
    -;-
    Китайците и те си имат претенциите
    Нищо не може да спре разпада на Райха- няма континентална рокета която да спре желанието на разните арменци, грузи и какви ли не да се махат от КЕНЕФА!

    09:19 20.05.2026

  • 76 много китайски боклуци купуваме

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Хм Хм":

    Хм Хм
    00ОТГОВОР
    До коментар 51 от "Допълвенето между двете държави":

    ЕС има огромен БВП, парите на Китай идват от ЕС и САЩ. Китай едва ли ще си рита портфейла. Силата на Китай е в производството и продажбата. Ако няма кой да купува,
    ..
    -;-
    Като спрем да купуваме боклуците на Китай е Глада в Поднебесната ще им дойсе до устата.
    Огледайте се колко много китайски боклуци купуваме (има и качество, ама то е друга цена)!

    09:21 20.05.2026

  • 77 А какво постигнаха Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Какво постигна Путлер за 1540 дни":

    и Европа през това време? Да изброявам ли?
    Русия не бърза! Бързата работа- срам за майтора!

    09:22 20.05.2026

