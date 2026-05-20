Си Цзинпин: Отношенията между Китай и Русия са непоклатими

Отношенията между Китай и Русия са „непоклатими“, заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата си с руския лидер Владимир Путин в Пекин, предаде китайската държавна агенция Синхуа, предава БТА.

„Ако китайско-руските отношения са достигнали такова високо ниво, стъпка по стъпка, това е защото непрекъснато задълбочаваме взаимното политическо доверие и стратегическата координация с непоколебима последователност, устояла на хиляди изпитания“, каза Си в началото на разговорите в Дома на народните събрания в китайската столица.

От своя страна Владимир Путин изрази задоволство от „безпрецедентното“ ниво на отношенията между Москва и Пекин, съобщиха руски медии.

„Нашите отношения днес са достигнали безпрецедентно равнище и представляват истински глобален модел на партньорство и стратегическо сътрудничество“, заяви руският президент.