Китай и САЩ разбиват съвместно международни мрежи за трафик на наркотици

Министерството на обществената сигурност на Китай обяви, че правоохранителните органи в страната и САЩ са сформирали добре функциониращ съвместен механизъм за разбиване на международни мрежи за трафик на наркотици.

От 2024 г. насам регулаторите за борба с наркотиците от двете страни съвместно разследват случаи на транснационален трафик на нови психотропни вещества. През февруари, действайки въз основа на информация, предоставена от американската страна, полицията в град Тиендзин (Централен Китай) задържа заподозрян, замесен в трафик на наркотици, и разкри верига за доставки на незаконните наркотици.

„Успешното разрешаване на този случай не само демонстрира добре функциониращия механизъм за сътрудничество между Китай и Съединените щати в контрола на наркотиците, но и представлява практически резултат от съвместната борба на двете страни срещу трансграничната престъпност“, заяви министерството.

Отбелязва се, че Пекин и Вашингтон заемат твърда позиция по отношение на борбата с трафика на наркотици и демонстрират максимална нетърпимост към него.