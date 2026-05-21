Китай и САЩ разбиват съвместно международни мрежи за трафик на наркотици

Министерството на обществената сигурност на Китай обяви, че правоохранителните органи в страната и САЩ са сформирали добре функциониращ съвместен механизъм за разбиване на международни мрежи за трафик на наркотици.
От 2024 г. насам регулаторите за борба с наркотиците от двете страни съвместно разследват случаи на транснационален трафик на нови психотропни вещества. През февруари, действайки въз основа на информация, предоставена от американската страна, полицията в град Тиендзин (Централен Китай) задържа заподозрян, замесен в трафик на наркотици, и разкри верига за доставки на незаконните наркотици.
„Успешното разрешаване на този случай не само демонстрира добре функциониращия механизъм за сътрудничество между Китай и Съединените щати в контрола на наркотиците, но и представлява практически резултат от съвместната борба на двете страни срещу трансграничната престъпност“, заяви министерството.
Отбелязва се, че Пекин и Вашингтон заемат твърда позиция по отношение на борбата с трафика на наркотици и демонстрират максимална нетърпимост към него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
2 Да така е световни лидери са
Новите тенденции на бойното поле подсказват, че той е прав. Това дава нов шанс на дипломацията на Тръмп да сложи край на войната — но с различен подход от досегашния, отбелязва Си Ен Ен.
Тенденциите сега са в полза на Украйна. Путин се е надявал, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили — благодарение на превъзходството си по численост и жива сила — ще пробият фронтовите линии и ще завземат спорните региони в Източна Украйна. Това не се случи.
Досега именно Украйна — а не Русия — е постигнала нетни териториални придобивки тази година, като същевременно нанася тежки загуби на нахлуващите руски сили. Западни оценки сочат, че руските жертви достигат или надвишават 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец — изключително висок темп на изтощение без териториални успехи. Общите руски загуби от началото на инвазията вече широко се оценяват на над два милиона и изпреварват способността на Русия да ги компенсира.
Натискът започва да се вижда и вътре в самата Русия.
През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не успее да издържи на продължителна война и положението за обикновените руснаци става все по тежко.
Коментиран от #3
05:50 21.05.2026
3 шемет
До коментар #2 от "Да така е световни лидери са":Това от украинская правда ли го копира или от дойче зеле?
Коментиран от #5
06:15 21.05.2026
4 1001 свещи
06:17 21.05.2026
5 От на майка ти anaлния отвор
До коментар #3 от "шемет":Влез вътре и го прочети пак разработен 😅
06:22 21.05.2026