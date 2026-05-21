Китай и САЩ разбиват съвместно международни мрежи за трафик на наркотици

21 Май, 2026 05:33, обновена 21 Май, 2026 05:44 382 5

  • китай-
  • сащ-
  • наркотици

Двете страни разследват случаи на транснационален трафик на нови психотропни вещества

Китай и САЩ разбиват съвместно международни мрежи за трафик на наркотици - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на обществената сигурност на Китай обяви, че правоохранителните органи в страната и САЩ са сформирали добре функциониращ съвместен механизъм за разбиване на международни мрежи за трафик на наркотици.

От 2024 г. насам регулаторите за борба с наркотиците от двете страни съвместно разследват случаи на транснационален трафик на нови психотропни вещества. През февруари, действайки въз основа на информация, предоставена от американската страна, полицията в град Тиендзин (Централен Китай) задържа заподозрян, замесен в трафик на наркотици, и разкри верига за доставки на незаконните наркотици.

„Успешното разрешаване на този случай не само демонстрира добре функциониращия механизъм за сътрудничество между Китай и Съединените щати в контрола на наркотиците, но и представлява практически резултат от съвместната борба на двете страни срещу трансграничната престъпност“, заяви министерството.

Отбелязва се, че Пекин и Вашингтон заемат твърда позиция по отношение на борбата с трафика на наркотици и демонстрират максимална нетърпимост към него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 2 Да така е световни лидери са

    1 1 Отговор
    По време на разговори миналата седмица с Доналд Тръмп в Пекин китайският президент Си Дзинпин е отбелязал, че Владимир Путин може да съжалява за нахлуването в Украйна.

    Новите тенденции на бойното поле подсказват, че той е прав. Това дава нов шанс на дипломацията на Тръмп да сложи край на войната — но с различен подход от досегашния, отбелязва Си Ен Ен.

    Тенденциите сега са в полза на Украйна. Путин се е надявал, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили — благодарение на превъзходството си по численост и жива сила — ще пробият фронтовите линии и ще завземат спорните региони в Източна Украйна. Това не се случи.
    Досега именно Украйна — а не Русия — е постигнала нетни териториални придобивки тази година, като същевременно нанася тежки загуби на нахлуващите руски сили. Западни оценки сочат, че руските жертви достигат или надвишават 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец — изключително висок темп на изтощение без териториални успехи. Общите руски загуби от началото на инвазията вече широко се оценяват на над два милиона и изпреварват способността на Русия да ги компенсира.

    Натискът започва да се вижда и вътре в самата Русия.

    През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не успее да издържи на продължителна война и положението за обикновените руснаци става все по тежко.

    Коментиран от #3

    05:50 21.05.2026

  • 3 шемет

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да така е световни лидери са":

    Това от украинская правда ли го копира или от дойче зеле?

    Коментиран от #5

    06:15 21.05.2026

  • 4 1001 свещи

    1 1 Отговор
    А дрогираното джудже пусна ли тока в negekpaйна!

    06:17 21.05.2026

  • 5 От на майка ти anaлния отвор

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "шемет":

    Влез вътре и го прочети пак разработен 😅

    06:22 21.05.2026

