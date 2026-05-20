Кой е съпругът на Дара - човекът, заради когото тя отиде на "Евровизия"?

Победата на Дара на "Евровизия" бе категорична и получи широк отзвук. Но самата тя призна, че е била на крачка да се откаже от участие в конкурса. Д-р Ервин Иванов, нейният съпруг, не позволява това да се случи и я подкрепя да се бори въпреки вълната от хейт, който я заля.
36-годишният Ервин Иванов е лекар и произхожда от уважавано семейство от Дулово. Има докторска степен по фармакология, фармакокинетика и химиотерапия от Медицинския университет в София (2022-2024 г.). Придобива и магистърска степен по "Медицина на начина на живот" от Университета на Тесалия в Гърция (2023-2025 г.). Още преди това е работил като фармацевтичен асистент, бил е и асистент по онкологична гръдна хирургия във Военномедицинската академия в София, пише "24 часа".
Докторската му дисертация "Противотуморна активност на фитоканабиноидите, прилагани като разтвори и иновативни системи за доставяне на лекарства" се фокусира върху овладяването на терапевтичния потенциал на CBD (канабидиол), CBG (канабигерол) и CBN (канабинол) при лечение на терапевтично резистентни видове рак, като тройно негативен карцином на гърдата, карцином на пикочния мехур и кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL).
"Основен аспект от работата ми беше разработването и оценката на нови системи за доставяне на лекарства, включително наномицели, полимерни носители и криогели, за подобряване на бионаличността, стабилността и целенасоченото доставяне на канабиноиди - описва своя труд д-р Ервин Иванов в профила си в LinkedIn. - Чрез in vitro проучвания върху множество туморни клетъчни линии демонстрирах антипролиферативни, проапоптотични и антиангиогенни ефекти на канабиноидите, подчертавайки потенциалната им роля в локализираното лечение на рак.
Д-р Иванов освен всичко е и предприемач. Като съосновател, главен изпълнителен директор и мениджър "Изследвания и разработки" на българска биотехнологична и канабиноидна компания (2014 г.-досега) е ръководил новаторски разработки в областта на екстракцията на канабиноиди, мащабното отглеждане на коноп и индустриалната обработка.
"С практически опит в управлението на 250 хектара конопена култивация изградих и разширих едно от най-големите съоръжения за добив и рафиниране на канабиноиди в света, като в момента разширявам производствения си капацитет 1000 пъти, за да се превърна в най-големия доставчик на канабиноиди в света", пише той за дейността си.
Също така изгражда партньорства с водещи академични институции, включително Българската академия на науките, Техническия университет в София и Атинския университет, за да стимулира авангардни научноизследователски и развойни дейности. През годините успешно набира над 5 милиона евро финансиране в подкрепа и мащабиране на неговите начинания.
"Процъфтявам на пресечната точка на науката, технологиите и комерсиализацията, като непрекъснато разширявам границите на иновациите, мащабното производство, маркетинга и продажбите", казва д-р Иванов.
Веъзката с Дара
Дара и Ервин се запознават в нощен клуб. Връзката им бързо пламва и през 2024 г. се сгодяват, а на 17 май 2025 г. двамата вдигат сватба.
"Преди години имах любов, която вместо да дава взимаше. Очакваше, изискваше, контролираше. Не ме подкрепяше, а ми отнемаше дъха и смелостта. Любов, в която изгубих гласа си. Научих се, че миналото се пуска най-лесно чрез изкуството. Затова ви подарявам "Нищо повече" - песента, с която освобождавам миналото. А на истинската си любов давам шанс да ме обича такава, каквато съм - с всичките ми добри и лоши черти, със страховете и смелото ми сърце", разкрива Дара за времето преди да срещне Ервин.
Дара очаква предложението за брак на Ервин, защото той не успява да прикрие добре намеренията си, а я води в магазин, за да види колко е диаметърът на пръста ѝ. Освен всичко самата тя го "заплашва", че ако той не предложи, тя ще го направи. Иванов успява да я изпревари само с един ден по време на романтична почивка в Тайланд, а на следващия - неговият рожден ден, певицата наистина го изненадва с пръстен с лъвска глава.
Сватбата е "морска". Дара иска двамата да са заобиколени само от най-близките си, но се оказва, че има много приятели. Дони изнася специален будистки ритуал за щастие в семейството.
До коментар #1 от "честен ционист":Едва ли! Юнакът съвсем е от вашите, няма нужда да търсиш и белези.
Или няма значка важно е да има пара
12 Смърфиета
До коментар #5 от "Караминьол":И трюфел ако изкарат ашълиле.
15:41 20.05.2026
13 Ду-пито
До коментар #4 от "Съпругът":от 10 цента ще стане на 50.
15:42 20.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смърфиета
До коментар #5 от "Караминьол":Прублемът ти е, че не схващаш, че ако заменят първото с второто, ти ще сте губещи. Ще ядете шампоан и пак няма да хваща.
15:47 20.05.2026
21 Смърфиета
До коментар #8 от "Иййй свършиха булгарете":Кога се пресели оная дарилата те с жевот?
15:50 20.05.2026
22 Ти болен ли си
До коментар #18 от "Даката":или си амреаж?
15:50 20.05.2026
27 Смърфиета
До коментар #1 от "честен ционист":А аз, куче краставо, иврит ли да уча за да си взема еврейски дегенерат?
Ще ходят в помащкият Дуб-ай, ще са щастливи и продава филмови гащи.
Коментиран от #28
15:52 20.05.2026
28 честен ционист
До коментар #27 от "Смърфиета":И с руски можеш да се класираш.
15:54 20.05.2026
34 Мда
До коментар #1 от "честен ционист":Човека изглежда сериозен.
Дара може с такава опора и за президент да се кандидатира.
16:02 20.05.2026
36 ЛЕКАР БГ
Защо тогава растението не е позволено? Защото, ако то се отглежда, половината от
производителите на памук, найлон и изкуствена коприна, както и на изделия от
дървен материал на света ще загубят работата си.
Конопът е един от най-полезните, най-силните, най-здравите и дълготрайни
материали на вашата планета. Няма по-добър материал за тъкани, по-здрав ма-
териал за въжета и по-лесно произвеждан материал за целулоза. Вие изсичате
стотици хиляди дървета годишно, за да си направите неделния вестник, в който да
четете за унищожението на горите. Конопът би могъл да ви предостави милиони неделни вестници, без да ви се наложи да отсечете и едно дърво. Всъщност той може да замести много суровини, при това с една десета от тяхната стойност.
И тъкмо в това е проблемът. Някой ще загуби пари, ако това чудотворно
растение - което има освен това и изключителни медицински качества - се допусне да бъде отглеждано." - из Разговори с Бога
16:06 20.05.2026
До коментар #33 от "цоцомби":Кво прославила бе, пет минути медиен шум😂😂
16:08 20.05.2026
38 ....
До коментар #35 от "Марийке,":Тя журналиста,не е академик😂😂
16:09 20.05.2026
45 честен ционист
До коментар #44 от "Анонимен":Афганистан е родината на опиума.
16:25 20.05.2026
51 Така де
Лимит за THC: Разрешено е отглеждането само на сортове със съдържание на тетрахидроканабинол (THC) под 0,3%.
Разрешително: Издава се от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за срок от 3 години. Услугата е безплатна, а срокът за произнасяне е до 3 месеца.
Регистрация: Преди да кандидатствате за разрешение, трябва да сте регистриран като земеделски производител.
Семена: Трябва да използвате само сертифицирани посевни материали, вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на ЕС.
17:04 20.05.2026
53 Реалист
До коментар #1 от "честен ционист":Е българките обичат турски чушки де:)
17:16 20.05.2026
54 аБе,
До коментар #41 от "ДонХуан":Ервин момче на Шиши а Дара с вуйчо основателя на групировката СИК-Маджо.Нищо странно няма и няма нищо случайно.
17:22 20.05.2026
