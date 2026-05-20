Кой е съпругът на Дара - човекът, заради когото тя отиде на "Евровизия"?

Победата на Дара на "Евровизия" бе категорична и получи широк отзвук. Но самата тя призна, че е била на крачка да се откаже от участие в конкурса. Д-р Ервин Иванов, нейният съпруг, не позволява това да се случи и я подкрепя да се бори въпреки вълната от хейт, който я заля.

36-годишният Ервин Иванов е лекар и произхожда от уважавано семейство от Дулово. Има докторска степен по фармакология, фармакокинетика и химиотерапия от Медицинския университет в София (2022-2024 г.). Придобива и магистърска степен по "Медицина на начина на живот" от Университета на Тесалия в Гърция (2023-2025 г.). Още преди това е работил като фармацевтичен асистент, бил е и асистент по онкологична гръдна хирургия във Военномедицинската академия в София, пише "24 часа".

Докторската му дисертация "Противотуморна активност на фитоканабиноидите, прилагани като разтвори и иновативни системи за доставяне на лекарства" се фокусира върху овладяването на терапевтичния потенциал на CBD (канабидиол), CBG (канабигерол) и CBN (канабинол) при лечение на терапевтично резистентни видове рак, като тройно негативен карцином на гърдата, карцином на пикочния мехур и кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL).

"Основен аспект от работата ми беше разработването и оценката на нови системи за доставяне на лекарства, включително наномицели, полимерни носители и криогели, за подобряване на бионаличността, стабилността и целенасоченото доставяне на канабиноиди - описва своя труд д-р Ервин Иванов в профила си в LinkedIn. - Чрез in vitro проучвания върху множество туморни клетъчни линии демонстрирах антипролиферативни, проапоптотични и антиангиогенни ефекти на канабиноидите, подчертавайки потенциалната им роля в локализираното лечение на рак.

Д-р Иванов освен всичко е и предприемач. Като съосновател, главен изпълнителен директор и мениджър "Изследвания и разработки" на българска биотехнологична и канабиноидна компания (2014 г.-досега) е ръководил новаторски разработки в областта на екстракцията на канабиноиди, мащабното отглеждане на коноп и индустриалната обработка.

"С практически опит в управлението на 250 хектара конопена култивация изградих и разширих едно от най-големите съоръжения за добив и рафиниране на канабиноиди в света, като в момента разширявам производствения си капацитет 1000 пъти, за да се превърна в най-големия доставчик на канабиноиди в света", пише той за дейността си.

Също така изгражда партньорства с водещи академични институции, включително Българската академия на науките, Техническия университет в София и Атинския университет, за да стимулира авангардни научноизследователски и развойни дейности. През годините успешно набира над 5 милиона евро финансиране в подкрепа и мащабиране на неговите начинания.

"Процъфтявам на пресечната точка на науката, технологиите и комерсиализацията, като непрекъснато разширявам границите на иновациите, мащабното производство, маркетинга и продажбите", казва д-р Иванов.

Веъзката с Дара

Дара и Ервин се запознават в нощен клуб. Връзката им бързо пламва и през 2024 г. се сгодяват, а на 17 май 2025 г. двамата вдигат сватба.

"Преди години имах любов, която вместо да дава взимаше. Очакваше, изискваше, контролираше. Не ме подкрепяше, а ми отнемаше дъха и смелостта. Любов, в която изгубих гласа си. Научих се, че миналото се пуска най-лесно чрез изкуството. Затова ви подарявам "Нищо повече" - песента, с която освобождавам миналото. А на истинската си любов давам шанс да ме обича такава, каквато съм - с всичките ми добри и лоши черти, със страховете и смелото ми сърце", разкрива Дара за времето преди да срещне Ервин.

Дара очаква предложението за брак на Ервин, защото той не успява да прикрие добре намеренията си, а я води в магазин, за да види колко е диаметърът на пръста ѝ. Освен всичко самата тя го "заплашва", че ако той не предложи, тя ще го направи. Иванов успява да я изпревари само с един ден по време на романтична почивка в Тайланд, а на следващия - неговият рожден ден, певицата наистина го изненадва с пръстен с лъвска глава.

Сватбата е "морска". Дара иска двамата да са заобиколени само от най-близките си, но се оказва, че има много приятели. Дони изнася специален будистки ритуал за щастие в семейството.