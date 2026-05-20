Кой е съпругът на Дара - човекът, заради когото тя отиде на "Евровизия"?

20 Май, 2026 15:31 4 813 55

Д-р Ервин Иванов е фармацевт, работещ в сферата на канабиноидите

Кой е съпругът на Дара - човекът, заради когото тя отиде на "Евровизия"? - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победата на Дара на "Евровизия" бе категорична и получи широк отзвук. Но самата тя призна, че е била на крачка да се откаже от участие в конкурса. Д-р Ервин Иванов, нейният съпруг, не позволява това да се случи и я подкрепя да се бори въпреки вълната от хейт, който я заля.

36-годишният Ервин Иванов е лекар и произхожда от уважавано семейство от Дулово. Има докторска степен по фармакология, фармакокинетика и химиотерапия от Медицинския университет в София (2022-2024 г.). Придобива и магистърска степен по "Медицина на начина на живот" от Университета на Тесалия в Гърция (2023-2025 г.). Още преди това е работил като фармацевтичен асистент, бил е и асистент по онкологична гръдна хирургия във Военномедицинската академия в София, пише "24 часа".

Докторската му дисертация "Противотуморна активност на фитоканабиноидите, прилагани като разтвори и иновативни системи за доставяне на лекарства" се фокусира върху овладяването на терапевтичния потенциал на CBD (канабидиол), CBG (канабигерол) и CBN (канабинол) при лечение на терапевтично резистентни видове рак, като тройно негативен карцином на гърдата, карцином на пикочния мехур и кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL).

"Основен аспект от работата ми беше разработването и оценката на нови системи за доставяне на лекарства, включително наномицели, полимерни носители и криогели, за подобряване на бионаличността, стабилността и целенасоченото доставяне на канабиноиди - описва своя труд д-р Ервин Иванов в профила си в LinkedIn. - Чрез in vitro проучвания върху множество туморни клетъчни линии демонстрирах антипролиферативни, проапоптотични и антиангиогенни ефекти на канабиноидите, подчертавайки потенциалната им роля в локализираното лечение на рак.

Д-р Иванов освен всичко е и предприемач. Като съосновател, главен изпълнителен директор и мениджър "Изследвания и разработки" на българска биотехнологична и канабиноидна компания (2014 г.-досега) е ръководил новаторски разработки в областта на екстракцията на канабиноиди, мащабното отглеждане на коноп и индустриалната обработка.

"С практически опит в управлението на 250 хектара конопена култивация изградих и разширих едно от най-големите съоръжения за добив и рафиниране на канабиноиди в света, като в момента разширявам производствения си капацитет 1000 пъти, за да се превърна в най-големия доставчик на канабиноиди в света", пише той за дейността си.

Също така изгражда партньорства с водещи академични институции, включително Българската академия на науките, Техническия университет в София и Атинския университет, за да стимулира авангардни научноизследователски и развойни дейности. През годините успешно набира над 5 милиона евро финансиране в подкрепа и мащабиране на неговите начинания.

"Процъфтявам на пресечната точка на науката, технологиите и комерсиализацията, като непрекъснато разширявам границите на иновациите, мащабното производство, маркетинга и продажбите", казва д-р Иванов.

Веъзката с Дара

Дара и Ервин се запознават в нощен клуб. Връзката им бързо пламва и през 2024 г. се сгодяват, а на 17 май 2025 г. двамата вдигат сватба.

"Преди години имах любов, която вместо да дава взимаше. Очакваше, изискваше, контролираше. Не ме подкрепяше, а ми отнемаше дъха и смелостта. Любов, в която изгубих гласа си. Научих се, че миналото се пуска най-лесно чрез изкуството. Затова ви подарявам "Нищо повече" - песента, с която освобождавам миналото. А на истинската си любов давам шанс да ме обича такава, каквато съм - с всичките ми добри и лоши черти, със страховете и смелото ми сърце", разкрива Дара за времето преди да срещне Ервин.

Дара очаква предложението за брак на Ервин, защото той не успява да прикрие добре намеренията си, а я води в магазин, за да види колко е диаметърът на пръста ѝ. Освен всичко самата тя го "заплашва", че ако той не предложи, тя ще го направи. Иванов успява да я изпревари само с един ден по време на романтична почивка в Тайланд, а на следващия - неговият рожден ден, певицата наистина го изненадва с пръстен с лъвска глава.

Сватбата е "морска". Дара иска двамата да са заобиколени само от най-близките си, но се оказва, че има много приятели. Дони изнася специален будистки ритуал за щастие в семейството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    43 10 Отговор
    Това е човекът, заради който Дара учи турски всяка седмица.

    Коментиран от #3, #27, #34, #53

    15:32 20.05.2026

  • 2 Пич

    41 9 Отговор
    Да са живи и здрави, и да пазят любовта, защото се среща по трудно от диамантите!

    15:36 20.05.2026

  • 3 Нанай Моро

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Едва ли! Юнакът съвсем е от вашите, няма нужда да търсиш и белези.

    15:37 20.05.2026

  • 4 Съпругът

    25 11 Отговор
    е леко изрезан. Язък за момата.

    Коментиран от #13

    15:38 20.05.2026

  • 5 Караминьол

    24 6 Отговор
    Догодина генералният спонсор на Евровизия вместо Moroccanoil ще е Cannabinoloil и за всеки зрител ще има безплатна мостра.

    Коментиран от #12, #16

    15:38 20.05.2026

  • 6 Трол

    23 3 Отговор
    Подхождат си.

    15:38 20.05.2026

  • 7 в кратце

    10 1 Отговор
    Връзката с Дара,а не веъзката!

    15:39 20.05.2026

  • 8 Иййй свършиха булгарете

    21 9 Отговор
    Резанчо и се усладил
    Или няма значка важно е да има пара

    Коментиран от #21

    15:40 20.05.2026

  • 9 Смърфиета

    26 8 Отговор
    Хайредин е печен. Браво на нашето момиче с кучещкото име, пари ще има за десет години. Брак официален нямат, тя може да го разкара, но баща му и брат му са арендатори на 400 хектара чернозем в Толбухинско.

    15:40 20.05.2026

  • 10 Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈

    20 24 Отговор
    Мръсна циганска двойка 🤢🤮

    15:41 20.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    34 12 Отговор
    Толкова приказки... а той дилър на ганджа видиш ли!

    Коментиран от #15

    15:41 20.05.2026

  • 12 Смърфиета

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Караминьол":

    И трюфел ако изкарат ашълиле.

    15:41 20.05.2026

  • 13 Ду-пито

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Съпругът":

    от 10 цента ще стане на 50.

    15:42 20.05.2026

  • 14 Нека

    22 4 Отговор
    винаги да има любов и хармония помежду им и заедно да вървят напред !

    15:45 20.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смърфиета

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Караминьол":

    Прублемът ти е, че не схващаш, че ако заменят първото с второто, ти ще сте губещи. Ще ядете шампоан и пак няма да хваща.

    15:47 20.05.2026

  • 17 ХАСАН

    24 5 Отговор
    ЕРВИН "ИВАНОВ"-ИНДИЕЦ ОТ ДУЛОВО,ЛЕКУВАЛ СЪС ДРОГА, СВЪРЗАН СЪС ТУРЦИЯ,БИЛ С МНОГО ПАРИ, ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО Е ЯСНО. КАТО ЧЕ ЛИ ИНДИЙЦИТЕ В ВАРНА СА СВЪРШИЛИ.

    15:47 20.05.2026

  • 18 Даката

    18 7 Отговор
    Много се радвам за двамата, че са се намерили, пожелавам им щастие, а то е в малките неща... усмивка, целувка, поглед. Дара е стихия от емиции, да са живи и здрави.

    Коментиран от #22

    15:47 20.05.2026

  • 19 На дилърите

    20 4 Отговор
    вече експерти по канабиноиди ли им викат? И от кога е разрешено на турчаци да носят най-българското име Иванов?

    Коментиран от #24

    15:48 20.05.2026

  • 20 Киро

    18 1 Отговор
    Ако свършат парите, поне коноп ще имат в изобилие..

    15:49 20.05.2026

  • 21 Смърфиета

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Иййй свършиха булгарете":

    Кога се пресели оная дарилата те с жевот?

    15:50 20.05.2026

  • 22 Ти болен ли си

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Даката":

    или си амреаж?

    15:50 20.05.2026

  • 23 Ннннн

    14 2 Отговор
    Да супер,ама всеки ден в публичното пространство,почват да омръзват.

    15:50 20.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дедо Флашко

    13 3 Отговор
    Да са ни живи и здрави младите хора! Дарето си е гепила батко-банкоматко! Той ще й купува,тя каквото му каже.

    15:52 20.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смърфиета

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А аз, куче краставо, иврит ли да уча за да си взема еврейски дегенерат?
    Ще ходят в помащкият Дуб-ай, ще са щастливи и продава филмови гащи.

    Коментиран от #28

    15:52 20.05.2026

  • 28 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Смърфиета":

    И с руски можеш да се класираш.

    15:54 20.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 малии

    8 4 Отговор
    аа ма тя дара се била оженила ? а толкова много хора правеше щастливи … сега дали пак ще ги ощастливява или ще го играе вярна съпруга? ама пък тюркмена ако се окаже някой ревнив може да и резне зелката

    15:55 20.05.2026

  • 31 мюсюлманин

    16 0 Отговор
    Абе той бил наше момче .Тати арендатор , момчето дилърче .Да са живи и здрави намерили са му чалъма .

    15:56 20.05.2026

  • 32 Нормално

    13 0 Отговор
    сигането бая тукашни кoлци потроши, накрая aнадолски рeзан.

    15:57 20.05.2026

  • 33 цоцомби

    13 2 Отговор
    Все трябва да знаем,какво прави Дара,къде ходи,какво си купува,какво яде,как я гримират,какво си облича и так далее!!! Стига вече! Дара прослави България,това е отлично,но стига толкоз с нея,като реклама!

    Коментиран от #37

    16:01 20.05.2026

  • 34 Мда

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Човека изглежда сериозен.
    Дара може с такава опора и за президент да се кандидатира.

    16:02 20.05.2026

  • 35 Марийке,

    21 2 Отговор
    Между лекар, фармацевт, асистент/помощник, доктор/научна степен има голяма разлика. Хайде, уточни ги тези неща и тогава пиши. И от кога е разрешено отглеждането на промишлени количества коноп/канабис?

    Коментиран от #38

    16:04 20.05.2026

  • 36 ЛЕКАР БГ

    15 4 Отговор
    Конопът не крие рискове за здравето, колкото цигарите и алкохолът, които са закриляни от закона.
    Защо тогава растението не е позволено? Защото, ако то се отглежда, половината от
    производителите на памук, найлон и изкуствена коприна, както и на изделия от
    дървен материал на света ще загубят работата си.
    Конопът е един от най-полезните, най-силните, най-здравите и дълготрайни
    материали на вашата планета. Няма по-добър материал за тъкани, по-здрав ма-
    териал за въжета и по-лесно произвеждан материал за целулоза. Вие изсичате
    стотици хиляди дървета годишно, за да си направите неделния вестник, в който да
    четете за унищожението на горите. Конопът би могъл да ви предостави милиони неделни вестници, без да ви се наложи да отсечете и едно дърво. Всъщност той може да замести много суровини, при това с една десета от тяхната стойност.
    И тъкмо в това е проблемът. Някой ще загуби пари, ако това чудотворно
    растение - което има освен това и изключителни медицински качества - се допусне да бъде отглеждано." - из Разговори с Бога

    16:06 20.05.2026

  • 37 ....

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "цоцомби":

    Кво прославила бе, пет минути медиен шум😂😂

    16:08 20.05.2026

  • 38 ....

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Марийке,":

    Тя журналиста,не е академик😂😂

    16:09 20.05.2026

  • 39 Ясно

    10 1 Отговор
    Легален наркопласьор!

    16:11 20.05.2026

  • 40 Цък

    6 3 Отговор
    Как хубаво са го извъртяли, че отхлежда кансбис. В България не е ли забранен? Няма случайни неща.

    16:17 20.05.2026

  • 41 ДонХуан

    12 1 Отговор
    ДПС -арски продукт е Еврвинч, ромче с късмет и научна степен. Само като му проследите кога е създаден бизнеса 2014-2024 и на колко години е ще разберете че е момче на шиши. Странен е живота!

    Коментиран от #54

    16:21 20.05.2026

  • 42 тютюнопушенето е вредно :)

    6 0 Отговор
    Наркобароните са винаги на мода сред момите !

    16:22 20.05.2026

  • 43 Сила

    5 0 Отговор
    КЛАСИЧЕСКИ ТРЕВОМАН ....като по учебник !!!
    Джанго Зе ...

    16:22 20.05.2026

  • 44 Анонимен

    3 0 Отговор
    Пада си по Карибите и туй то.Анархията и безредието е в кръвта и.

    Коментиран от #45

    16:23 20.05.2026

  • 45 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Анонимен":

    Афганистан е родината на опиума.

    16:25 20.05.2026

  • 46 Бат Венце Сикаджията

    1 1 Отговор
    Тази Дара циганче ли е?

    16:49 20.05.2026

  • 47 Абе

    2 1 Отговор
    Каквато песента, такъв и мъжа.

    16:50 20.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ФАКТИ

    1 1 Отговор
    АКО ИСКА КАРИЕРА,ТРЯБВА СРОЧНО ДА ГО ЗАБРАВИ.

    17:01 20.05.2026

  • 50 Сладури

    1 1 Отговор
    Да са безкрайно щастливи и много да се обичкат ♥️♥️♥️ ♥️♥️♥️♥️♥️

    17:03 20.05.2026

  • 51 Така де

    1 0 Отговор
    Отглеждането на коноп в България е легално, но силно контролирано

    Лимит за THC: Разрешено е отглеждането само на сортове със съдържание на тетрахидроканабинол (THC) под 0,3%.

    Разрешително: Издава се от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за срок от 3 години. Услугата е безплатна, а срокът за произнасяне е до 3 месеца.

    Регистрация: Преди да кандидатствате за разрешение, трябва да сте регистриран като земеделски производител.

    Семена: Трябва да използвате само сертифицирани посевни материали, вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на ЕС.

    17:04 20.05.2026

  • 52 МАНГАРАНГА

    1 0 Отговор
    ДИЛАРЧЕТО СПОНСОРЧЕ ВЕЧЕ НЕ Е НУЖНО.

    17:07 20.05.2026

  • 53 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Е българките обичат турски чушки де:)

    17:16 20.05.2026

  • 54 аБе,

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "ДонХуан":

    Ервин момче на Шиши а Дара с вуйчо основателя на групировката СИК-Маджо.Нищо странно няма и няма нищо случайно.

    17:22 20.05.2026

  • 55 8864

    0 0 Отговор
    В ЕС и Сащ конопът за ПУШЕНЕ е разрешен, само тук магистрати и куки се правят на по светци от папата и гонят трявата докато се тъпчат с бело и кристали по цял ден. За какво мислите се разбунтуваха срещу тестовете?! Овчи, робски народ !

    17:28 20.05.2026