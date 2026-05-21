След обвиненията срещу Кастро: Ударна група от американски самолетоносачи навлезе в Карибско море

21 Май, 2026 04:37, обновена 21 Май, 2026 04:51 1 210 9

  • сащ-
  • куба-
  • самолетоносачи-
  • кастро

Един от лидерите на Кубинската революция е обвинен в убийството на четирима души, унищожаването на два самолета и заговор за убийство на американски граждани

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ударна група от самолетоносачи, водена от USS Nimitz, най-старият американски самолетоносач, пристигна в Карибско море, обяви Южното командване на САЩ.

„Добре дошли в Карибите, ударна група от самолетоносачи Nimitz“, каза X.

Той е придружен от разрушителя USS Gridley и кораб за зареждане с гориво.

САЩ вече обвиниха Раул Кастро, един от лидерите на Кубинската революция, в убийството на четирима души, унищожаването на два самолета и заговор за убийство на американски граждани. Обвиненията произтичат от инцидент от 1996 г., при който кубинските военновъздушни сили свалиха два самолета, принадлежащи на базираната в Маями организация в изгнание „Братя на помощ“.

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария нарече обвиненията срещу Кастро "фарс". В разговор с репортери президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да уточни дали е готов да нареди военна операция в Куба, подобна на тази, която Съединените щати проведоха преди това във Венецуела.

„Не искам да казвам това“, каза Тръмп във военновъздушната база „Андрюс“.

Той отбеляза, че по-нататъшните действия на Вашингтон срещу Хавана няма да бъдат нещо особено мащабно. „Това няма да е най-голямото, което някога сме правили“, каза американският лидер, завръщайки се в столицата на САЩ след пътуване до Гротън, Кънектикът.

Той беше попитан и колко дълго ще остане в сила търговското ембарго на САЩ срещу Куба. „Ще видим. Ще обявим това сравнително скоро“, отговори президентът. Той не уточни дали има предвид възможността за отмяна на ембаргото на САЩ срещу Куба.

„Не. Няма да има ескалация. Не мисля, че това е необходимо. Куба се разпада, там е хаос. И сякаш са загубили контрол. Те наистина са загубили контрол над Куба“, заяви американският лидер, визирайки кубинските власти.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    26 1 Отговор
    Нямат спирка тия психопати!!!☹️

    04:55 21.05.2026

  • 2 Шопо

    21 1 Отговор
    Това корито ще потъне заедно със фърчилата на него.

    05:05 21.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    18 1 Отговор
    Забравихте да споменете че и атома над Япония е хвърлен от кубинците ,ти да видиш ,остана ли някой да вярва че има справедливост на този свят

    05:41 21.05.2026

  • 4 Ха ха ха

    11 1 Отговор
    Класически престъпници и пирати.

    05:47 21.05.2026

  • 5 хехе

    7 0 Отговор
    "Миротвореца" съвсем откачи от Куба до обора няма и 200 км. за чий са му самолетоносачи.

    06:06 21.05.2026

  • 6 Дядо

    1 5 Отговор
    Раул се напишква нощем, ще устиска ли въобще да се изправи пред американски съд?

    06:09 21.05.2026

  • 7 Американски Терористи

    5 0 Отговор
    Война след война....и никой нищо не прави, за да се спре това безумие!!!

    06:11 21.05.2026

  • 8 Мадуро

    0 0 Отговор
    Уйдеха и Кастровците. 😂🤣🤣

    06:21 21.05.2026

  • 9 Георги

    0 0 Отговор
    така и не разбрах защо не дадоха на тромб нобел за мир?

    06:21 21.05.2026