САЩ няма да облекчават санкциите срещу Иран, дават няколко дни на Техеран за споразумение, преди да възобновят ударите

21 Май, 2026 04:53, обновена 21 Май, 2026 04:59 610 3

Следващият кръг от преговорите за разрешаване на конфликта може да се проведе до началото на юни, съобщи „Ал Арабия“

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма планове да облекчава санкциите срещу Техеран, докато не бъде постигнато двустранно споразумение.

„Няма да правя никакви отстъпки, докато не подпишат споразумение“, каза той пред репортери във военновъздушната база Андрюс близо до Вашингтон. „Не, не сме предложили нищо“, добави Тръмп.

На 18 май информационната агенция Тасним, позовавайки се на източник, съобщи, че САЩ са се съгласили да спрат санкциите върху иранския петрол по време на преговорите с Иран.

Тръмп заяви, че САЩ са готови да изчакат още няколко дни за споразумение с Иран, преди да възобновят ударите по страната.

„Ако не получим правилните отговори, нещата ще се случат много бързо“, каза той, визирайки възобновяването на ударите срещу Иран, ако Техеран не изпълни американските искания.

„Напълно сме готови да действаме“, подчерта американският лидер. „Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да са 100% добри отговори. И ако го направим, ще спестим много време, енергия и, най-важното, животи.

"Може да отнеме няколко дни“, каза той, когато беше попитан колко дълго САЩ са готови да чакат постигането на тези споразумения.

На 18 май американският лидер обяви, че е решил да отложи възобновяването на военните действия срещу Иран по искане на Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, позовавайки се на възможността за постигане на споразумение с Техеран. На 19 май той заяви, че Съединените щати са готови да дадат шанс на дипломацията в иранския конфликт до началото на следващата седмица, отлагайки възобновяването на военните действия дотогава.

Следващият кръг от преговорите за разрешаване на конфликта между САЩ и Иран може да се проведе до началото на юни, съобщи „Ал Арабия“, позовавайки се на източници.

Според тяхната информация срещата ще се проведе „в Исламабад след края на сезона на хадж“. Основните поклоннически обреди до най-светите места на исляма през 2026 г. се падат между 25 и 29 май. Източниците също така съобщиха, че „в момента се работи по окончателния текст на споразумението между Вашингтон и Техеран“. Началникът на щаба на пакистанската армия Асим Мунир може да посети Иран в петък, за да „обяви окончателната версия на споразумението“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    5 2 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    05:03 21.05.2026

  • 2 Вижда се

    3 2 Отговор
    Персите изхвърлиха сащисаните от Залива. И счупиха зъбите на бясното куче сатаняху!

    05:10 21.05.2026

  • 3 дядото

    3 0 Отговор
    с безсмислиците на болен човек се свиква,но когато медиите са принудени да му подражават вече е отвратително

    05:49 21.05.2026