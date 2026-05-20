Корнелия Нинова: Депутатите си вдигнаха заплатите до над €10 000, а Румен Радев залъгва българите!

20 Май, 2026 13:29 3 178 95

  • корнелия нинова-
  • заплати-
  • депутати-
  • парламент

Има ли още наивници, които смятат, че новата власт ще се откаже от привилегиите?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите току-що си вдигнаха заплатите, докато управляващите залъгват обществото, че ги замразяват.
Основното възнаграждение вече е 4236 евро. Сложете още 2/3 безотчетни, комисии и т.н. — над 10 000 евро. С това автоматично скочиха и заплатите на премиер, вицепремиери, президент, КЗК, КФН, КЕВР, КС и т.н. — около
400 души в държавата, чиито заплати се увеличават с депутатските.

Това обяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Има ли още наивници, които смятат, че новата власт ще се откаже от привилегиите?

Вече раздуха Министерския съвет. Сега, дори и да ги замразят, няма никакво значение. Вече са огромни. Баламосваха хората как дават личен пример в кризата, докато си вдигнат заплатите.

А трябваше да ги намалят и да ги замразят. И то радикално. Промяна ли? Това е пълна подмяна.

P.S. На всички, които сега ще ми се нахвърлят защо аз не съм го направила, докато съм била в парламента, отговарям: внесох 4 пъти закон да се намалят и замразят заплатите. И 4 пъти ГЕРБ и ДПС го отхвърляха.

Е, нямах мнозинство от 131 гласа. Радев сега ги има — можеше, но не го направи. Направи обратното.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    78 9 Отговор
    Ще пълнят хазната от бедните.Олигарсите не ги закачат.

    Коментиран от #16

    13:32 20.05.2026

  • 2 Да де

    103 7 Отговор
    Едни и същи сте всичките. И бивши и настоящи депутати. Грабите с пълни шепи и залъгвате хората. Като се почне от Иван Костов и се стигне до Тиквоча Борисов, все кражби и депутатски облаги.

    Коментиран от #43

    13:32 20.05.2026

  • 3 ООрана държава

    62 28 Отговор
    Докато взимаше депутатска заплатка, не рева, сега ревеш... Твоята партия с колко % беше на последните избори? Ох да с 0

    Коментиран от #31, #34

    13:33 20.05.2026

  • 4 Пич

    50 35 Отговор
    Егати злостното човече! Мира не и дава и сън не я хваща, че я подкрепиха шепа заблудени, а парите когато си извън властта вероятно много бързо свършват.

    13:34 20.05.2026

  • 5 Нехис

    40 23 Отговор
    Дебнещата сова начело на БСП не ставаше, но сега ще изкара доста истини наяве.
    Това ще е единствената полза от нея.

    Коментиран от #13

    13:34 20.05.2026

  • 6 Питане

    49 20 Отговор
    Га яде от държавната софра не рива...
    То, гроздето било много кисело, а ?

    Коментиран от #88

    13:35 20.05.2026

  • 7 Един шофьор

    57 2 Отговор
    Преди колко години го е казал Алеко " и едните и другите са маскари".

    13:35 20.05.2026

  • 8 Прогресивна България

    43 16 Отговор
    Ти като бе на власт, не направи ли същото? Тиквата, Шиши и Кирчо и те. Страшни лицемери излязохте

    Коментиран от #89, #91

    13:36 20.05.2026

  • 9 Ауууу

    43 0 Отговор
    Тия задниците са им фи 1000 и няма да се наядът.Няма друго решение с тоягите и в народното събрание бой по каските.

    13:36 20.05.2026

  • 10 коментар

    33 22 Отговор
    Злобееш Нинова, злобееш! Повече никога няма да видиш парламента отвътре! Каквото можа направи го, сложи началото на краят на столетницата, пък Атанасчо и свитата му забиха и последния пирон в ковчега на БСП-то. Крумчо въобще няма и да го коментирам. Така че повтарям, злобееш Нинова, но ти вече си никоя!

    Коментиран от #17

    13:36 20.05.2026

  • 11 ДААМА БАНГАРАНГА ИЗКЕФИ. ЗАСПАЛАТА

    35 9 Отговор
    ПОПУЛАЦИЯ И КРАДЕНЕТО ПРОДЪЛЖАВА. СЪЩИТЕ ФИРМИ НА ДОГАН ШИШО И БОКО СА НА ОБЕКТИТЕ ЗА МИЛИАРДИ......РАДЕВ Е ВЪЗДУХАР ПАДНАЛ ОТ НЕБЕТО ДЕТ НИИИИКОЙ НЕ ГО БРОИ ЗА СЛИВА...

    Коментиран от #95

    13:37 20.05.2026

  • 12 Анонимен

    29 6 Отговор
    Каква стана тя голтаците вашият месия добри ви залъгва ха ахаха прибират си пари от хранилката а за вас голтаците чаша студена вода колко сте загубени докарахте бкп на власт и сега държавата ни е истински завладяна от тези

    13:37 20.05.2026

  • 13 Разбирач

    34 19 Отговор

    До коментар #5 от "Нехис":

    Е то голямата тайна! Цяла България знаеше, че хората на Радев ще крадат, но просто всички толкова мразим Тулупа, Шопаря и Петроханците, че просто не искахме да са те. А и оня глиган Зафиров

    Коментиран от #63, #74

    13:37 20.05.2026

  • 14 така така

    19 15 Отговор
    Ти не ги ли залъгваш ,ма комунистке?

    13:37 20.05.2026

  • 15 Българин

    32 1 Отговор
    Павенцата да полетят и всичко ще е топ!

    13:38 20.05.2026

  • 16 007 /агент/

    25 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А олигарсите надничат през раменете на сина Решетников - Крадльо Боташов

    13:38 20.05.2026

  • 17 Анонимен

    27 9 Отговор

    До коментар #10 от "коментар":

    Може и да злобее но е точно така а ти защо злобееш да не би да получаваш и ти вече по 10 хиляди евро

    Коментиран от #28, #40

    13:39 20.05.2026

  • 18 Aлфа Bълкът

    20 9 Отговор
    Радев залъгва хората от 10г и ти си причината затова, въпреки че смятам, че не си имала избор за неговата кандидатура и тя е била наредена от САЩ съгласувана с ДАНС.

    13:40 20.05.2026

  • 19 Макробиолог

    14 13 Отговор
    Нинова е номер едно.

    Коментиран от #29

    13:42 20.05.2026

  • 20 стоян

    30 8 Отговор
    Балъците гласували за радев дето щял да гони олигархията и статуквото - борят корупцията с по големи заплати още първия месец да не се прекарат с малките заплати

    Коментиран от #46

    13:43 20.05.2026

  • 21 тиририрам

    25 2 Отговор
    Да си спомним какво е казал един известен американски президент за лъжите на политиците:
    "Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време. Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време." - А. Линкълн

    Коментиран от #59

    13:44 20.05.2026

  • 22 Ако

    24 0 Отговор
    и сега все още има български граждани като пред изборите , които се оставят да ги залъгват - и Господ да слезе на Земята , не може да им помогне !

    13:44 20.05.2026

  • 23 Миндер

    21 3 Отговор
    Е, какво очакваш лельо, някой да помисли и за тебе ли? Петото преселение на народите. Хранят ни китайци, лекуват ни нигериици, а на Дондуков 1 и 2 сигурно скоро ще со само туземци 🤔 😀

    Коментиран от #24

    13:45 20.05.2026

  • 24 Има Такива Нефелници

    14 0 Отговор

    До коментар #23 от "Миндер":

    ЧалгаРанга на миндера!

    13:46 20.05.2026

  • 25 Ах тяхната м

    23 0 Отговор
    Не се наядоха.

    13:48 20.05.2026

  • 26 шопо с търнокопо

    30 3 Отговор
    Дори да злобее казва истината, замислете се, искахте промяна, ето ви подмяна!

    Коментиран от #35

    13:48 20.05.2026

  • 27 Констатация

    15 15 Отговор
    Корни, май много силно Завиждаш, че не си в парламинта, че то... 10,000 евро не съ кът 10,000 лева! -))))) Абе как е синчето, още ли е в Щатите или се завърна??? Изучи ли съ веке????

    13:48 20.05.2026

  • 28 коментар

    14 12 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Как точно го измисли че злобея,а? Казах го много ясно, Нинова злобееш, защото вече е никоя, защото отливът от партията, на която беше лидер започна именно под нейно ръководство, а Атанас Зафиров довърши партита им. Кое му е според теб злобното?

    Коментиран от #37, #67

    13:48 20.05.2026

  • 29 така така

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Макробиолог":

    на боклука.

    13:48 20.05.2026

  • 30 Фори

    16 4 Отговор
    Защо не извикаш Радев пред парламента, за да му шибнеш два шамара?

    Коментиран от #64

    13:48 20.05.2026

  • 31 Стенли

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Да но , по нейна инициатива МРЗ стана 50% от средната за страната, това беше една глътка въздух за хората които работят на МРЗ , които за съжаление новите управляващи сигурно ще премахнат

    13:49 20.05.2026

  • 32 Народе!!!!

    19 4 Отговор
    Докога ще вкарваме във властта хора без никаква компетентност? Имаме вурусоложка за външен министър, антиевропеец в Евро парламента, шоумен ръководи парламентарна група и за капак министър председател пожарникар, летец, безработен или цар.
    Е, няма как с тюрлюгювеч да преборим корупцията. Те за кражба са се събрали.
    Да са им честити новите заплати, а на народа новите задължения да им ги плащаме. Сега с пари, после с непостроените пътища, мостове, канализация... а насрая заемите ще доизплащат деца и внуци.

    Коментиран от #84

    13:49 20.05.2026

  • 33 Само да попитам

    10 10 Отговор
    Кой попита Решетников, дали да предложи Радев за кандидат-президент?

    13:50 20.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Надежда всяка оставете 🎃🎃🎃🎃

    10 11 Отговор

    До коментар #26 от "шопо с търнокопо":

    Решението за еврозоната ви затвори вратата завинаги!⛔

    Коментиран от #57

    13:52 20.05.2026

  • 36 Копейкин

    15 11 Отговор
    Ти,селянката от Крушовица, докара Зеления Миризлив Чорап да дерибейства в България Руския агент.Ти!

    13:54 20.05.2026

  • 37 Анонимен

    19 3 Отговор

    До коментар #28 от "коментар":

    Но казва истината а вие дето докарахте те червени олигарси да заграбят цялата власт и да наложат диктатура какви сте как се случи всичко това как

    13:56 20.05.2026

  • 38 Васил

    21 5 Отговор
    Радев е поредният лъжец който излъга народа а те му се хванаха като балъци.

    Коментиран от #52

    13:59 20.05.2026

  • 39 Маринов

    7 10 Отговор
    Нинова, елементарно е. За хора с 1-ви клас. Истината е една - ти си извън борда завинаги. Търси си друга работа.

    13:59 20.05.2026

  • 40 ои8уйхътгрф

    9 11 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Така било казваш... Улигуфренский, ей ти прозти въпроси:

    - от кога работи парламента?
    - по кой правилник работи парламента?
    - кой заложи автоматичният ръст на заплатите?
    - кой ви набута с € като ИЗЛЪГА за всичко?
    - кой НЕ прие бюджет на държавата за тази година?

    Чакам да видя как ще набуташ Радев за виновен по който и да е въпрос...
    Вкратце- заплатите на дупитатите са най-малкият проблем в която и да е държава... Наясно ли си, че само ликвидирането на незаетите щатове у държавната администрация ще спести над €3млрд. годишно на бюджета? Наясно ли си, че заради фалшиви ТЕЛК-ове годишно се плащат над €400млн.? Наясно ли си, че тези €3,4млрд. са парите за всички пенсии за 3 месеца? Тоест спираш само тези течове и всички пенсии могат да се увеличат с 15% и да останат пари за Великденски и Коледни бонуси...
    Че взимат много пари депутатите е вярно, но замразяването на техните заплати и дори намаляването им наполовина не помага с нищо особено...

    13:59 20.05.2026

  • 41 Смешник

    8 12 Отговор
    На тая селянка Нинова какво и давате думата Тя и тоя Методиев имат лична вражда към Радев

    13:59 20.05.2026

  • 42 Шпек Салам Народен

    25 1 Отговор
    И преди съм го казвал:
    Когато видя,че депутати и министри не взимат заплати,возят се в градски транспорт без кортеж от охранители и работят само и единствено "в ползу роду",тогава ще повярвам някому от тези.
    Ама надали...

    14:00 20.05.2026

  • 43 Не бе

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да де":

    Защо забравяш Радев,последното се случва при него.

    14:00 20.05.2026

  • 44 Ясен

    8 12 Отговор
    Бита карта си корумпирана тъпа бабушкера. Колко пари взе ти от оръжието за Украйна а сега се правиш на моралистка. Марш на боклука бабушка червива.

    14:01 20.05.2026

  • 45 Р Г В

    7 10 Отговор
    Ех мъка , голяма мъка. Корни една народна мъдрост гласи - недей гледа в чужда паница. Я хващай първия самолет и беж към Америка при синчето , там от социални помощи ще си докарваш добри доходи , последвай примера на Зуека и Андрея и се пробвай да рисуваш а преди избори които са често явление в РБ ще идваш да участваш в комисии и ще пада по някое евро. Анадънму.

    14:01 20.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 българина

    13 1 Отговор
    за едни съкращения за други повишения

    14:04 20.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 така е

    19 3 Отговор
    Очаквам най-късно до края на юли хората да са излезнали по площадите. безплатно.

    Коментиран от #55, #61

    14:04 20.05.2026

  • 50 Ами нали ти ни го натресе ма!

    11 7 Отговор
    Заминавай си в Крушевица!

    14:06 20.05.2026

  • 51 Бoташчетата,

    17 4 Отговор
    дa ядeтe нa кaка cи Kорни киcелата джанкa! Права е!

    14:06 20.05.2026

  • 52 Азът

    19 2 Отговор

    До коментар #38 от "Васил":

    След като този народ продължава да търси своя "спасител" така ще е.

    14:06 20.05.2026

  • 53 Будител

    14 6 Отговор
    А бе Корни ! Като бяхте с триглавата ламя , МДСВ , БСП и ДПС , що не го направихте , а сега бързаш да плюеш..? Щото не си там и ти да лапаш, нали?

    Коментиран от #58

    14:07 20.05.2026

  • 54 Цвете

    14 2 Отговор
    АПЕЛИРАМ, ВСИЧКИ В АДМИСТРАЦИЯТА ,КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЦИЦАТ ОТ БЪЛГАРИТЕ, ДА СИ ВНАСЯТ ОСИГУРОВКИТЕ.ТЕ НЕ СА 400 ДУШИ, А МНОГО ПОВЕЧЕ. ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА НАГЛОСТТА ИМ? 🎭🤔🤦‍♂️🤷‍♀️✈️😠🇧🇬

    14:07 20.05.2026

  • 55 Будител

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "така е":

    Малко по късно ще е...

    14:09 20.05.2026

  • 56 Цвете

    15 2 Отговор
    АПЕЛИРАМ, ВСИЧКИ В АДМИСТРАЦИЯТА ,КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЦИЦАТ ОТ БЪЛГАРИТЕ, ДА СИ ВНАСЯТ ОСИГУРОВКИТЕ.ТЕ НЕ СА 400 ДУШИ, А МНОГО ПОВЕЧЕ. ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА НАГЛОСТТА ИМ? 🎭🤔🤦‍♂️🤷‍♀️✈️😠🇧🇬

    14:09 20.05.2026

  • 57 Eй бо(га)ташки троле

    10 2 Отговор

    До коментар #35 от "Надежда всяка оставете 🎃🎃🎃🎃":

    не лъжи! Кака Корни никгоа не е била за €зона

    Коментиран от #90, #92

    14:09 20.05.2026

  • 58 Eй бо(га)ташки троле

    11 2 Отговор

    До коментар #53 от "Будител":

    не лъжи! Това беше сглобка на ОOcраинcкия евреин Стан Шеф!

    14:11 20.05.2026

  • 59 Казал

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "тиририрам":

    го е за американския народ Българския народ може да си го лъжеш целия през цялото време :)

    Коментиран от #87

    14:11 20.05.2026

  • 60 Забележка

    6 7 Отговор
    Нинова, не беше ли ти тази, която тогава пишеше речите на президента Радев? Не бяхте ли вие от БСП, които тогава го издигнахме за президент? Защо и кое те накара да се настроиш срещу Радев толкова остро? Къде е разковничето Нинова?

    Коментиран от #66

    14:11 20.05.2026

  • 61 ои8уйхътгрф

    3 7 Отговор

    До коментар #49 от "така е":

    Гарантирано до края на юли вече ще си изял минимум 500 лилави чепа дето първо ще ти ги натикват отзад, а после ще ти турят в устата

    14:12 20.05.2026

  • 62 Не, наивници

    11 3 Отговор
    няма. Днес Р. Р. заяви, че американците искат удължаване на престоя на цистерните на летище София. И ще го получат срещу уж премахване на визите на българите за САЩ. Само, че мен не ме интересуват визите за дебили, които искат да живеят на майката си. Аз искам цистерните да си заминат, защото аз и моите деца живеем в София. Радев, чу ли?

    14:13 20.05.2026

  • 63 Нехис

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Разбирач":

    Не смяташ ли, че е меко казано глупаво да махнеш този, който вече се е наял и да сложиш такъв, който е озверял за кражби?

    Коментиран от #68

    14:13 20.05.2026

  • 64 Това е добро предложение

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Фори":

    Само кака може да им шибне по два шамара на свине като Буци, Боташа и Шиши. Кака е мъжкарана, а тия крадливи сине са с миши сърчица.

    14:14 20.05.2026

  • 65 големдебил

    11 0 Отговор
    Театър за малоумните му избиратели.Да го гледат и да се пукат от яд.

    14:15 20.05.2026

  • 66 Не, не е била тя,

    11 0 Отговор

    До коментар #60 от "Забележка":

    а оная изсъхнала БКП скумрия Велислава Дърева. Информирай се малко, преди да пишеш глупости.

    14:15 20.05.2026

  • 67 Будител

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "коментар":

    Единственото добро нещо свършено от баба Корни е че заради нея , БСП са вън от властта . А това трябваше да стане още 1990.г

    14:16 20.05.2026

  • 68 Ко речи, ко?!

    9 1 Отговор

    До коментар #63 от "Нехис":

    Някои от тия кърлежи някога се били наяли?! 😂😂

    14:16 20.05.2026

  • 69 НЯКОЙ

    6 9 Отговор
    А КОЙ ЗАЛЪГВАШЕ БЪЛГАРИТЕ ,,ЧЕ АЗ ЕДИН ПАТРОН НЕ СЪМ ДАВАЛА" А ТО НЕ ПАТРОН А ВСИЧКО КАКВОТО ИМАХМЕ ДАДОХМЕ НА НАРКОМАНА

    Коментиран от #78

    14:17 20.05.2026

  • 70 Макробиолог

    9 0 Отговор
    Теоретично погледнато с развитието на технологии капитализъма би следвало все по пълно да задоволява нарастващите потребности на пролетариата. За съжаление обаче това ващо не е капитализъм,другари,/имам впредвид на само БГ,а целия свят без изключения/ а троцкисти кибуц.

    14:17 20.05.2026

  • 71 Пламен

    14 1 Отговор
    Кака Куна е права в случая .
    Рундьо каза , че ще съкращава излишните бройки в администрацията.
    От няколко месеца виждаме , че бройката ,,Вицепрезидент" е абсолютно излишна , обаче безделниците покрай тая бройка продължават да вземат заплати.

    14:19 20.05.2026

  • 72 Първото, което

    15 0 Отговор
    направиха депутатите беше да си вдигнат заплатите. А стипендиите на учениците и студентите от месеци не са изплащани. Защо така Радев? Ти твоята заплата получаваш ли си? Колко могат да издържат децата без пари ако не са родителите им?

    14:20 20.05.2026

  • 73 С други думи

    13 0 Отговор
    БАНГАРАНГА и тлъсти пачки за едни, БАЧКАРАНГА и евроцентове за други!

    14:21 20.05.2026

  • 74 Нищо не разбираш

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Разбирач":

    и си бая глупав, щом си фантазираш, че сега Шиши, Буци и ППДБтата няма да те крадат, а ще е само Крадев. Напротив, олигoфpeните ботaки добавихте и крадевите кърлежи в схемите с големите кражби!

    14:21 20.05.2026

  • 75 Ах, Корни,

    3 7 Отговор
    що така гневно се отнасяш към Радев и компания? Я кажи на протежето си Калоян да публикува една унищожителна статия за сега управляващите, че белким се поуспокоиш, че не те включиха в печелившите списъци... Ма ти и не си за включване в такива, щото квото фанеш се го разтуряш...

    14:22 20.05.2026

  • 76 Реалист

    7 6 Отговор
    Корнела доста е загладняла!
    Иначе е ясно, че е права. Но тя е принципна и морална само когато не може да краде...

    14:22 20.05.2026

  • 77 Злобарка

    7 2 Отговор
    30к да им се направят заплатите, семействата им на безплатни почивки, веднъж на море и веднъж на планина. Да им кучуват дрехи, да им дават служебни коли.. Да имат всички удобства и да са толкова доволни, че освен за народа, за друго да не мислят!
    Имаше приказка за гладното куче и синджира... Полицай с 1000 евро заплата, може ли да живее достойно? В смисъл да не мисли, откъде да заработи допълнително... За да не ви спре и да поиска 20лв за чорба...

    Коментиран от #83

    14:22 20.05.2026

  • 78 Eй бо(га)ташки троле

    10 3 Отговор

    До коментар #69 от "НЯКОЙ":

    не лъжи! За подобни лъжи няколко мисирки изгоряха в съда. Корни никога не е правила директни доставки на оръжие за украйната! За разлика от ППДБ-тата например.

    14:23 20.05.2026

  • 79 Цървул

    11 1 Отговор
    Те затова са там . За да взимат каквото могат . За нищо друго .

    14:27 20.05.2026

  • 80 Скрий се

    4 6 Отговор
    Време е вече да се скриеш, отпаднала необходимост

    14:28 20.05.2026

  • 81 жоро

    4 6 Отговор
    ти кога беше депутат не рева, а пуйче нагушено?
    тия бузки не са от копаене на нивата, а от депутатски кюфтета... и от някой друг дребен ешелон с джепане за едни дето се трепят в украйна...

    14:28 20.05.2026

  • 82 Корнело!

    4 7 Отговор
    Злобата ти към Премиера Радев ше те Изяде отвътре!

    14:32 20.05.2026

  • 83 От човешкото

    6 0 Отговор

    До коментар #77 от "Злобарка":

    око по-лакото няма. Ако им направят заплатите по 30хил. много бързо ще поискат 50 хил. И т. н.

    14:35 20.05.2026

  • 84 Будител

    9 3 Отговор

    До коментар #32 от "Народе!!!!":

    Докато народа гласува , ще слугува . Не трябва никой да гласува , докато не се откажат тия които 37 г. са все на масата с мръвката . Голият кокал е за народа.

    14:35 20.05.2026

  • 85 Слабо умно крадевистче

    7 1 Отговор
    Фъргах за чичо Рунди, получих чичо Рунди в комплект с дядо Боко, бате Шиши, дядо Доган, отпаднали от необходимост ППДБта и скапани чалгари.

    14:42 20.05.2026

  • 86 Артилерист

    2 3 Отговор
    Приватизаторката Нинова, която докара БСП до ръба, сега ще ни я натрапват, като клоуна Зеленски. Щото са удобни на богаташите. Нинова не казва защо рейтинга на БСП се намаляваше при нейното ръководство. Значи тя е борила Борисов и Пеевски, ама хората се отказват да гласуват за БСП. Съвсем на канарчета ни прави Ниновата. Жалко, че нещата в БКП/БСП се объркаха още при Т.Ж след 80-та година, несменяемите му "активни" номенклатурчици и децата им. Ръководството на Комсомола се беше превърнало в тих пристан за бъдещи номенклатурчици. Имам познат, чийто баща е бил кмет на окръжен град, а той самия е уреден за комсомолски организатор, който много ми завижда на пенсията, но аз постоянно му напомням какъв е бил и нагло го питам защо не е станал офицер, да отиде да гази калта в Звездец, Грудово, Гара Пирин и да се пусне от полата на майка си и крачола на баща си, и да се радва на 24 часово денонощно повикване...

    14:46 20.05.2026

  • 87 Неее

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Казал":

    Казал го е за всички политици, които се мислят за много хитри.
    А българският народ има поговорка за такива случаи :
    "Хитрата сврака, с двата крака"
    🪤🐦‍⬛😎

    14:54 20.05.2026

  • 88 Ако бях те честни

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Излишние пари от заплатата Защо не ги внасахте в някоя «фондация фонд за бедните «ами ги пребирахте и друг Вие виновен «Борисов Пеевски» Сега много честна??????

    14:54 20.05.2026

  • 89 Алоооозо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прогресивна България":

    Кирчо и Асен са ваш кадър От фармакологи какво друго може да излезе ШАРЛАТАНИ

    14:56 20.05.2026

  • 90 Прегледай си очите!

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Eй бо(га)ташки троле":

    Кой асоциира кака ти Корни с оранжеви 🎃🎃?

    14:57 20.05.2026

  • 93 депутатските заплати

    1 0 Отговор
    са по-малкия проблем.

    В Държавата има 25000 приблизителнио "управленци" с делегирани бюджети държавана пара. Крадат, кадруват, пишат официални документи и административни катове.
    Тия 25 000 крадат много повече от един депутат. И са 240 срещу 25 000.....
    Ако тези 240 депутати изчистят държавата от гореспоменатите пиявици, ще да са си заслужили 10к евро на месец.

    15:01 20.05.2026

  • 94 Академик

    0 0 Отговор
    ....скрий се Корнелио и не се показвай повече....

    15:04 20.05.2026

  • 95 Този забрави

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДААМА БАНГАРАНГА ИЗКЕФИ. ЗАСПАЛАТА":

    През 2020 год Когато Борисов натисна мафията Засегнатите вдигнаха юмрук и казаха Мафията вън ивкараха олигархията в власта Лъжеца мошенника и сладоледаджията плюс служебните правителства им се видя кражбите и некъдърноста

    15:04 20.05.2026

