Корнелия Нинова: Депутатите си вдигнаха заплатите до над €10 000, а Румен Радев залъгва българите!

Депутатите току-що си вдигнаха заплатите, докато управляващите залъгват обществото, че ги замразяват.

Основното възнаграждение вече е 4236 евро. Сложете още 2/3 безотчетни, комисии и т.н. — над 10 000 евро. С това автоматично скочиха и заплатите на премиер, вицепремиери, президент, КЗК, КФН, КЕВР, КС и т.н. — около

400 души в държавата, чиито заплати се увеличават с депутатските.

Това обяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Има ли още наивници, които смятат, че новата власт ще се откаже от привилегиите?

Вече раздуха Министерския съвет. Сега, дори и да ги замразят, няма никакво значение. Вече са огромни. Баламосваха хората как дават личен пример в кризата, докато си вдигнат заплатите.

А трябваше да ги намалят и да ги замразят. И то радикално. Промяна ли? Това е пълна подмяна.

P.S. На всички, които сега ще ми се нахвърлят защо аз не съм го направила, докато съм била в парламента, отговарям: внесох 4 пъти закон да се намалят и замразят заплатите. И 4 пъти ГЕРБ и ДПС го отхвърляха.

Е, нямах мнозинство от 131 гласа. Радев сега ги има — можеше, но не го направи. Направи обратното.