Корнелия Нинова: Депутатите си вдигнаха заплатите до над €10 000, а Румен Радев залъгва българите!

Депутатите току-що си вдигнаха заплатите, докато управляващите залъгват обществото, че ги замразяват.
Основното възнаграждение вече е 4236 евро. Сложете още 2/3 безотчетни, комисии и т.н. — над 10 000 евро. С това автоматично скочиха и заплатите на премиер, вицепремиери, президент, КЗК, КФН, КЕВР, КС и т.н. — около
400 души в държавата, чиито заплати се увеличават с депутатските.
Това обяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Има ли още наивници, които смятат, че новата власт ще се откаже от привилегиите?
Вече раздуха Министерския съвет. Сега, дори и да ги замразят, няма никакво значение. Вече са огромни. Баламосваха хората как дават личен пример в кризата, докато си вдигнат заплатите.
А трябваше да ги намалят и да ги замразят. И то радикално. Промяна ли? Това е пълна подмяна.
P.S. На всички, които сега ще ми се нахвърлят защо аз не съм го направила, докато съм била в парламента, отговарям: внесох 4 пъти закон да се намалят и замразят заплатите. И 4 пъти ГЕРБ и ДПС го отхвърляха.
Е, нямах мнозинство от 131 гласа. Радев сега ги има — можеше, но не го направи. Направи обратното.
5 Нехис
Това ще е единствената полза от нея.
Коментиран от #13
13:34 20.05.2026
6 Питане
То, гроздето било много кисело, а ?
Коментиран от #88
13:35 20.05.2026
13 Разбирач
До коментар #5 от "Нехис":Е то голямата тайна! Цяла България знаеше, че хората на Радев ще крадат, но просто всички толкова мразим Тулупа, Шопаря и Петроханците, че просто не искахме да са те. А и оня глиган Зафиров
Коментиран от #63, #74
13:37 20.05.2026
16 007 /агент/
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А олигарсите надничат през раменете на сина Решетников - Крадльо Боташов
13:38 20.05.2026
17 Анонимен
До коментар #10 от "коментар":Може и да злобее но е точно така а ти защо злобееш да не би да получаваш и ти вече по 10 хиляди евро
Коментиран от #28, #40
13:39 20.05.2026
21 тиририрам
"Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време. Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време." - А. Линкълн
Коментиран от #59
13:44 20.05.2026
24 Има Такива Нефелници
До коментар #23 от "Миндер":ЧалгаРанга на миндера!
13:46 20.05.2026
28 коментар
До коментар #17 от "Анонимен":Как точно го измисли че злобея,а? Казах го много ясно, Нинова злобееш, защото вече е никоя, защото отливът от партията, на която беше лидер започна именно под нейно ръководство, а Атанас Зафиров довърши партита им. Кое му е според теб злобното?
Коментиран от #37, #67
13:48 20.05.2026
29 така така
До коментар #19 от "Макробиолог":на боклука.
13:48 20.05.2026
30 Фори
Коментиран от #64
13:48 20.05.2026
31 Стенли
До коментар #3 от "ООрана държава":Да но , по нейна инициатива МРЗ стана 50% от средната за страната, това беше една глътка въздух за хората които работят на МРЗ , които за съжаление новите управляващи сигурно ще премахнат
13:49 20.05.2026
32 Народе!!!!
Е, няма как с тюрлюгювеч да преборим корупцията. Те за кражба са се събрали.
Да са им честити новите заплати, а на народа новите задължения да им ги плащаме. Сега с пари, после с непостроените пътища, мостове, канализация... а насрая заемите ще доизплащат деца и внуци.
Коментиран от #84
13:49 20.05.2026
35 Надежда всяка оставете 🎃🎃🎃🎃
До коментар #26 от "шопо с търнокопо":Решението за еврозоната ви затвори вратата завинаги!⛔
Коментиран от #57
13:52 20.05.2026
37 Анонимен
До коментар #28 от "коментар":Но казва истината а вие дето докарахте те червени олигарси да заграбят цялата власт и да наложат диктатура какви сте как се случи всичко това как
13:56 20.05.2026
40 ои8уйхътгрф
До коментар #17 от "Анонимен":Така било казваш... Улигуфренский, ей ти прозти въпроси:
- от кога работи парламента?
- по кой правилник работи парламента?
- кой заложи автоматичният ръст на заплатите?
- кой ви набута с € като ИЗЛЪГА за всичко?
- кой НЕ прие бюджет на държавата за тази година?
Чакам да видя как ще набуташ Радев за виновен по който и да е въпрос...
Вкратце- заплатите на дупитатите са най-малкият проблем в която и да е държава... Наясно ли си, че само ликвидирането на незаетите щатове у държавната администрация ще спести над €3млрд. годишно на бюджета? Наясно ли си, че заради фалшиви ТЕЛК-ове годишно се плащат над €400млн.? Наясно ли си, че тези €3,4млрд. са парите за всички пенсии за 3 месеца? Тоест спираш само тези течове и всички пенсии могат да се увеличат с 15% и да останат пари за Великденски и Коледни бонуси...
Че взимат много пари депутатите е вярно, но замразяването на техните заплати и дори намаляването им наполовина не помага с нищо особено...
13:59 20.05.2026
42 Шпек Салам Народен
Когато видя,че депутати и министри не взимат заплати,возят се в градски транспорт без кортеж от охранители и работят само и единствено "в ползу роду",тогава ще повярвам някому от тези.
Ама надали...
14:00 20.05.2026
43 Не бе
До коментар #2 от "Да де":Защо забравяш Радев,последното се случва при него.
14:00 20.05.2026
49 така е
Коментиран от #55, #61
14:04 20.05.2026
52 Азът
До коментар #38 от "Васил":След като този народ продължава да търси своя "спасител" така ще е.
14:06 20.05.2026
55 Будител
До коментар #49 от "така е":Малко по късно ще е...
14:09 20.05.2026
57 Eй бо(га)ташки троле
До коментар #35 от "Надежда всяка оставете 🎃🎃🎃🎃":не лъжи! Кака Корни никгоа не е била за €зона
Коментиран от #90, #92
14:09 20.05.2026
58 Eй бо(га)ташки троле
До коментар #53 от "Будител":не лъжи! Това беше сглобка на ОOcраинcкия евреин Стан Шеф!
14:11 20.05.2026
59 Казал
До коментар #21 от "тиририрам":го е за американския народ Българския народ може да си го лъжеш целия през цялото време :)
Коментиран от #87
14:11 20.05.2026
60 Забележка
Коментиран от #66
14:11 20.05.2026
61 ои8уйхътгрф
До коментар #49 от "така е":Гарантирано до края на юли вече ще си изял минимум 500 лилави чепа дето първо ще ти ги натикват отзад, а после ще ти турят в устата
14:12 20.05.2026
63 Нехис
До коментар #13 от "Разбирач":Не смяташ ли, че е меко казано глупаво да махнеш този, който вече се е наял и да сложиш такъв, който е озверял за кражби?
Коментиран от #68
14:13 20.05.2026
64 Това е добро предложение
До коментар #30 от "Фори":Само кака може да им шибне по два шамара на свине като Буци, Боташа и Шиши. Кака е мъжкарана, а тия крадливи сине са с миши сърчица.
14:14 20.05.2026
66 Не, не е била тя,
До коментар #60 от "Забележка":а оная изсъхнала БКП скумрия Велислава Дърева. Информирай се малко, преди да пишеш глупости.
14:15 20.05.2026
67 Будител
До коментар #28 от "коментар":Единственото добро нещо свършено от баба Корни е че заради нея , БСП са вън от властта . А това трябваше да стане още 1990.г
14:16 20.05.2026
68 Ко речи, ко?!
До коментар #63 от "Нехис":Някои от тия кърлежи някога се били наяли?! 😂😂
14:16 20.05.2026
71 Пламен
Рундьо каза , че ще съкращава излишните бройки в администрацията.
От няколко месеца виждаме , че бройката ,,Вицепрезидент" е абсолютно излишна , обаче безделниците покрай тая бройка продължават да вземат заплати.
14:19 20.05.2026
74 Нищо не разбираш
До коментар #13 от "Разбирач":и си бая глупав, щом си фантазираш, че сега Шиши, Буци и ППДБтата няма да те крадат, а ще е само Крадев. Напротив, олигoфpeните ботaки добавихте и крадевите кърлежи в схемите с големите кражби!
14:21 20.05.2026
76 Реалист
Иначе е ясно, че е права. Но тя е принципна и морална само когато не може да краде...
14:22 20.05.2026
77 Злобарка
Имаше приказка за гладното куче и синджира... Полицай с 1000 евро заплата, може ли да живее достойно? В смисъл да не мисли, откъде да заработи допълнително... За да не ви спре и да поиска 20лв за чорба...
Коментиран от #83
14:22 20.05.2026
78 Eй бо(га)ташки троле
До коментар #69 от "НЯКОЙ":не лъжи! За подобни лъжи няколко мисирки изгоряха в съда. Корни никога не е правила директни доставки на оръжие за украйната! За разлика от ППДБ-тата например.
14:23 20.05.2026
81 жоро
тия бузки не са от копаене на нивата, а от депутатски кюфтета... и от някой друг дребен ешелон с джепане за едни дето се трепят в украйна...
14:28 20.05.2026
83 От човешкото
До коментар #77 от "Злобарка":око по-лакото няма. Ако им направят заплатите по 30хил. много бързо ще поискат 50 хил. И т. н.
14:35 20.05.2026
84 Будител
До коментар #32 от "Народе!!!!":Докато народа гласува , ще слугува . Не трябва никой да гласува , докато не се откажат тия които 37 г. са все на масата с мръвката . Голият кокал е за народа.
14:35 20.05.2026
87 Неее
До коментар #59 от "Казал":Казал го е за всички политици, които се мислят за много хитри.
А българският народ има поговорка за такива случаи :
"Хитрата сврака, с двата крака"
🪤🐦⬛😎
14:54 20.05.2026
88 Ако бях те честни
До коментар #6 от "Питане":Излишние пари от заплатата Защо не ги внасахте в някоя «фондация фонд за бедните «ами ги пребирахте и друг Вие виновен «Борисов Пеевски» Сега много честна??????
14:54 20.05.2026
89 Алоооозо
До коментар #8 от "Прогресивна България":Кирчо и Асен са ваш кадър От фармакологи какво друго може да излезе ШАРЛАТАНИ
14:56 20.05.2026
90 Прегледай си очите!
До коментар #57 от "Eй бо(га)ташки троле":Кой асоциира кака ти Корни с оранжеви 🎃🎃?
14:57 20.05.2026
93 депутатските заплати
В Държавата има 25000 приблизителнио "управленци" с делегирани бюджети държавана пара. Крадат, кадруват, пишат официални документи и административни катове.
Тия 25 000 крадат много повече от един депутат. И са 240 срещу 25 000.....
Ако тези 240 депутати изчистят държавата от гореспоменатите пиявици, ще да са си заслужили 10к евро на месец.
15:01 20.05.2026
95 Този забрави
До коментар #11 от "ДААМА БАНГАРАНГА ИЗКЕФИ. ЗАСПАЛАТА":През 2020 год Когато Борисов натисна мафията Засегнатите вдигнаха юмрук и казаха Мафията вън ивкараха олигархията в власта Лъжеца мошенника и сладоледаджията плюс служебните правителства им се видя кражбите и некъдърноста
15:04 20.05.2026