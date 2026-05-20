Китайски супертанкери преминаха през Ормузкия проток на фона на надежди за деескалация между САЩ и Иран

Два китайски супертанкера - Yuan Gui Yang и Ocean Lily - успешно преминаха през Ормузкия проток и напуснаха Персийския залив, натоварени с около 4 милиона барела иракски суров петрол, показват данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Преминаването им се разглежда като положителен сигнал за пазарите, след като конфликтът между САЩ, Израел и Иран доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи „много бързо“, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс съобщи за напредък в разговорите с Техеран. Това засили надеждите за деескалация и постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол.

„Намираме се в доста добра позиция“, заяви Ванс по време на брифинг в Белия дом.

Тръмп от своя страна каза, че е бил „на един час“ от решение за подновяване на ударите срещу Иран, но е отложил действията след ново предложение от Техеран за прекратяване на бойните действия.

Американският президент предупреди, че при липса на споразумение в следващите дни могат да последват нови удари, като добави, че иранското ръководство „моли за сделка“.

Конфликтът, започнал преди близо три месеца със съвместни действия на САЩ и Израел срещу Иран, блокира стотици танкери в района на Персийския залив и нанесе щети на енергийната и транспортната инфраструктура.

Вашингтон е под силен вътрешнополитически натиск да постигне споразумение, което да гарантира свободното преминаване през Ормузкия проток. Високите цени на горивата и спадът в рейтинга на Тръмп преди междинните избори през ноември допълнително увеличават напрежението.

Пазарите реагираха положително на сигналите от Белия дом. Цената на петрола Brent спадна до 110,16 долара за барел, преди частично да възстанови част от загубите си.

Според анализатора Тошитака Тадзава от Fujitomi Securities инвеститорите внимателно следят дали Вашингтон и Техеран могат да намерят обща основа за мирно споразумение, като американската позиция се променя почти ежедневно.

Ванс призна, че преговорите се затрудняват от различните позиции в иранското ръководство. По думите му една от основните цели на политиката на Тръмп остава предотвратяването на ядрена надпревара в Близкия изток.

От иранска страна председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи заяви, че решението на Тръмп да отложи атака показва осъзнаването, че всякакви действия срещу Иран ще доведат до „решителен военен отговор“.

Иранските държавни медии съобщиха, че последното предложение на Техеран включва прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, изтегляне на американските сили от райони близо до Иран, изплащане на компенсации, премахване на санкциите и прекратяване на американската морска блокада.

Макар примирието между Иран и Израел като цяло да се спазва, през последните дни от Ирак бяха изстреляни дронове към държави от Персийския залив, включително Саудитска Арабия и Кувейт, вероятно от проирански групировки.

САЩ и Израел твърдят, че военната кампания цели ограничаване на иранската ядрена програма, ракетните способности и подкрепата за регионални милиции. Въпреки тежките удари и вътрешното напрежение, Иран запазва значителна част от арсенала си от обогатен уран, ракети и дронове.