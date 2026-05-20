Китайски супертанкери преминаха през Ормузкия проток на фона на надежди за деескалация между САЩ и Иран

20 Май, 2026 07:49, обновена 20 Май, 2026 07:56 1 617 31

Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс сигнализират за напредък в разговорите с Техеран, а пазарите реагират с понижение на цените на петрола.

Китайски супертанкери преминаха през Ормузкия проток на фона на надежди за деескалация между САЩ и Иран
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два китайски супертанкера - Yuan Gui Yang и Ocean Lily - успешно преминаха през Ормузкия проток и напуснаха Персийския залив, натоварени с около 4 милиона барела иракски суров петрол, показват данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Преминаването им се разглежда като положителен сигнал за пазарите, след като конфликтът между САЩ, Израел и Иран доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи „много бързо“, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс съобщи за напредък в разговорите с Техеран. Това засили надеждите за деескалация и постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол.

„Намираме се в доста добра позиция“, заяви Ванс по време на брифинг в Белия дом.

Тръмп от своя страна каза, че е бил „на един час“ от решение за подновяване на ударите срещу Иран, но е отложил действията след ново предложение от Техеран за прекратяване на бойните действия.

Американският президент предупреди, че при липса на споразумение в следващите дни могат да последват нови удари, като добави, че иранското ръководство „моли за сделка“.

Конфликтът, започнал преди близо три месеца със съвместни действия на САЩ и Израел срещу Иран, блокира стотици танкери в района на Персийския залив и нанесе щети на енергийната и транспортната инфраструктура.

Вашингтон е под силен вътрешнополитически натиск да постигне споразумение, което да гарантира свободното преминаване през Ормузкия проток. Високите цени на горивата и спадът в рейтинга на Тръмп преди междинните избори през ноември допълнително увеличават напрежението.

Пазарите реагираха положително на сигналите от Белия дом. Цената на петрола Brent спадна до 110,16 долара за барел, преди частично да възстанови част от загубите си.

Според анализатора Тошитака Тадзава от Fujitomi Securities инвеститорите внимателно следят дали Вашингтон и Техеран могат да намерят обща основа за мирно споразумение, като американската позиция се променя почти ежедневно.

Ванс призна, че преговорите се затрудняват от различните позиции в иранското ръководство. По думите му една от основните цели на политиката на Тръмп остава предотвратяването на ядрена надпревара в Близкия изток.

От иранска страна председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи заяви, че решението на Тръмп да отложи атака показва осъзнаването, че всякакви действия срещу Иран ще доведат до „решителен военен отговор“.

Иранските държавни медии съобщиха, че последното предложение на Техеран включва прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, изтегляне на американските сили от райони близо до Иран, изплащане на компенсации, премахване на санкциите и прекратяване на американската морска блокада.

Макар примирието между Иран и Израел като цяло да се спазва, през последните дни от Ирак бяха изстреляни дронове към държави от Персийския залив, включително Саудитска Арабия и Кувейт, вероятно от проирански групировки.

САЩ и Израел твърдят, че военната кампания цели ограничаване на иранската ядрена програма, ракетните способности и подкрепата за регионални милиции. Въпреки тежките удари и вътрешното напрежение, Иран запазва значителна част от арсенала си от обогатен уран, ракети и дронове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Китайски СИНДРОМ

    3 2 Отговор
    Не пише кои пристанища са напуснали в персийския залив. Що ли???

    07:59 20.05.2026

  • 2 БГР

    15 1 Отговор
    Танкерите заминават за Китай.

    Перчема като е толкова смел защо не каже на останалите да пробват да минат?

    Коментиран от #10

    07:59 20.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 15 Отговор
    Китайски това, онова, супертанкери, суперколи, суперсмартфони, суперкомпютри, супервсичко си....
    А где е мястото на Рассия в този Свят, тупам сърдито с мънички крачета.....в деревнята с Попа алкаш ли ?

    Коментиран от #15

    08:00 20.05.2026

  • 4 Някой

    15 0 Отговор
    Е, преминали са, щото са китайски. Иран и Китай са съюзници. Иран каза, че пропуска кораби на съюзници.
    Блокадата на Тръмп? Медийна изява, а и не би посегнал на кораби на Китай. Все пак, преди няколко дни бе на килимчето пред Си. Изглеждаше малко като понапълнил гащите, а и приема и изпращането бяха повече от протоколни. Та, надали ще посмее да разсърди китайците.

    08:01 20.05.2026

  • 5 факуса

    7 0 Отговор
    ха ха ами те си минават отдавна,ама нали вие щяхте да блокирате бе говедари,айде дигайте си лайновозите от там и си сядайте на задниците в обора

    08:01 20.05.2026

  • 6 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Някога било ли е под въпрос,че китайците ще минат от където си пожелаят??? Що за неновина!

    Коментиран от #7

    08:02 20.05.2026

  • 7 Миролюб Войнов, аналитик

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Китайците ще минат и през Сибир за да вземат Москва !!! Запомни го ☝️

    Коментиран от #24

    08:05 20.05.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор
    OCEAN LILY е гигантски супертанкер (за суров петрол) под флага на Хонконг с дължина близо 330 метра и дедуейт от почти 300 000 тона.

    Marine Traffic
    Корабът често оперира в региона на Персийския залив, като наскоро успешно премина през стратегическия Ормузки проток, натоварен с иракски суров петрол, насочвайки се към Азия.

    Натоварен е с ИРАКСКИ петрол.
    Затова е минал свободно.

    Коментиран от #22

    08:05 20.05.2026

  • 9 Урсула

    8 0 Отговор
    За Китай ясно, а за нас кога?

    Коментиран от #12

    08:05 20.05.2026

  • 10 Китайски СИНДРОМ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "БГР":

    Петролът е от ИРАК.
    Затова са минали танкерите.
    Ама журналистката откъде да знае.

    Коментиран от #13, #19

    08:08 20.05.2026

  • 11 Китай си минава

    7 1 Отговор
    От където си иска, а ние плащаме за всички войни на САЩ 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    И в Украйна и в Иран и в Афганистан и Сирия 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Наясякъде започват войни от САЩ, а ние пбираме парсата 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Тия не са ни съзник 🧐🧐🧐

    08:11 20.05.2026

  • 12 китайците

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Урсула":

    Возят урсулите в автобуса със секретарките, т.е. ще има да почакат.

    08:15 20.05.2026

  • 13 БГР

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Китайски СИНДРОМ":

    Купувачът е важен а не произхода на петрола.

    Коментиран от #16

    08:16 20.05.2026

  • 14 Алоууу, журналята

    1 3 Отговор
    Петролът на танкерите е от ИРАК, не е от ИРАН.
    Затова е минал през пролива.
    Номера не ви.минава.

    08:17 20.05.2026

  • 15 Щото Китай не купува петрол

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    от Русия нали?:)

    А Русия сега е във война и произвежда супероръжия. САЩ и НАТО нямат още дори хиперзвукови ракети, който за Русия са вече стара техника. И не говоря само за Орешник- Скоро западните агенции ти съобщиха че Русия е демострирала супер ракета която на практика може да лети вечно.

    Заводите в Русия са с двойно предназначение и цивилно и военно, а след войната ще преминат пак само на цивилно. И техническия персонал ще премине към цивилна продукция.
    В ЕС май става обратното:)

    Коментиран от #17

    08:19 20.05.2026

  • 16 Китайски СИНДРОМ

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "БГР":

    Важно е къде отиват ПАРИТЕ от петрола.
    В ИРАК, не при Аятоласите.
    Това е СМИСЪЛА на щатската блокада.
    Ама кой да знай.

    08:19 20.05.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Щото Китай не купува петрол":

    Натовско оръжие бомби Путин.
    Как ли става тоя НОМЕР ????

    08:21 20.05.2026

  • 18 Бла бла бла

    2 0 Отговор
    Тръмпито скоро ще клекне. Каквито и да ги плещи, думите му нямат тежест. Сам се дискредитира с лъжи и перчене. От друга страна персите казват и удрят точно. Китай ги подкрепя, С. Корея е с тях а Русия е най-силния им съюзник. Като направиш равносметка, Обора е напълно сам срещу Иран и съюзници.

    08:22 20.05.2026

  • 19 От Иран е

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Китайски СИНДРОМ":

    иначе могат да ти говорят каквото решат/

    08:22 20.05.2026

  • 20 Аналитично

    2 0 Отговор
    Старата рижа се върна от Китай леко ошамарен, пропуска корабите по команда защото няма полезни ходове занапред. Шах и пат.

    08:25 20.05.2026

  • 21 Алоууу, журналята

    0 0 Отговор
    Пак пишете полуистини с цел заблуда.

    08:28 20.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Китайски СИНДРОМ

    1 1 Отговор
    Две китайски джонги са върнати от щатската блокада.
    Карали бягащи аятоласи от Иран.

    08:30 20.05.2026

  • 24 Бла-бла

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Изтъркана опорка!
    Първо на Китай стратегията и не е да напада!
    И второ: Болната ти фантазия не може да прецени, че ако Китай нападне Русия, САЩ само това чакат и да застанат на страната на Русия и да приключат с Китай. Ще имат този път Русия като прокси за да изтощят Китай.
    Китайците не са глупаци като теб.

    08:31 20.05.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Голем си смех":

    Виж коментар 8.....откъде идва информацията.
    И журналята да си проверяват информациите, а не да пишат недомислици.

    08:33 20.05.2026

  • 26 Плоска амеба

    0 0 Отговор
    Казаха ми да викам за США и аз какво да правя? От глупост викам

    08:37 20.05.2026

  • 27 Гресиран атлантик

    3 0 Отговор
    Снощи ми свърши лубриканта, днес много боли

    08:38 20.05.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    OCEAN LILY е гигантски супертанкер (за суров петрол) под флага на Хонконг с дължина близо 330 метра и дедуейт от почти 300 000 тона.

    Marine Traffic
    Корабът често оперира в региона на Персийския залив, като наскоро успешно премина през стратегическия Ормузки проток, натоварен с иракски суров петрол, насочвайки се към Азия

    Пак журналята са изложиха.

    08:40 20.05.2026

  • 29 Аятолахче кретенче

    0 0 Отговор
    Немаме вече кво да папкаме
    Шам фъстъка и фурмите свършиха.

    09:10 20.05.2026

  • 30 Хм...

    0 0 Отговор
    Китайците никога не са имали каквито и да било проблеми с Иран по отношение преминаването през Ормуз, независимо какво и от къде товарят. Защото са съюзници с Иран. И с пiHд0сcTaHциTe също нямат проблеми, щото на инфантилния идиот тръмп не му стиска да се дръвчи на големите батковци.

    Коментиран от #31

    09:11 20.05.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хм...":

    И колко китайски танкера, натоварени с ИРАНСКИ ПЕТРОЛ минаха през щатската блокада, че нещо не са разбра????

    09:20 20.05.2026

