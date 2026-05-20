Китайски супертанкери преминаха през Ормузкия проток на фона на надежди за деескалация между САЩ и Иран

Два китайски супертанкера - Yuan Gui Yang и Ocean Lily - успешно преминаха през Ормузкия проток и напуснаха Персийския залив, натоварени с около 4 милиона барела иракски суров петрол, показват данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.
Преминаването им се разглежда като положителен сигнал за пазарите, след като конфликтът между САЩ, Израел и Иран доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи „много бързо“, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс съобщи за напредък в разговорите с Техеран. Това засили надеждите за деескалация и постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол.
„Намираме се в доста добра позиция“, заяви Ванс по време на брифинг в Белия дом.
Тръмп от своя страна каза, че е бил „на един час“ от решение за подновяване на ударите срещу Иран, но е отложил действията след ново предложение от Техеран за прекратяване на бойните действия.
Американският президент предупреди, че при липса на споразумение в следващите дни могат да последват нови удари, като добави, че иранското ръководство „моли за сделка“.
Конфликтът, започнал преди близо три месеца със съвместни действия на САЩ и Израел срещу Иран, блокира стотици танкери в района на Персийския залив и нанесе щети на енергийната и транспортната инфраструктура.
Вашингтон е под силен вътрешнополитически натиск да постигне споразумение, което да гарантира свободното преминаване през Ормузкия проток. Високите цени на горивата и спадът в рейтинга на Тръмп преди междинните избори през ноември допълнително увеличават напрежението.
Пазарите реагираха положително на сигналите от Белия дом. Цената на петрола Brent спадна до 110,16 долара за барел, преди частично да възстанови част от загубите си.
Според анализатора Тошитака Тадзава от Fujitomi Securities инвеститорите внимателно следят дали Вашингтон и Техеран могат да намерят обща основа за мирно споразумение, като американската позиция се променя почти ежедневно.
Ванс призна, че преговорите се затрудняват от различните позиции в иранското ръководство. По думите му една от основните цели на политиката на Тръмп остава предотвратяването на ядрена надпревара в Близкия изток.
От иранска страна председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи заяви, че решението на Тръмп да отложи атака показва осъзнаването, че всякакви действия срещу Иран ще доведат до „решителен военен отговор“.
Иранските държавни медии съобщиха, че последното предложение на Техеран включва прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, изтегляне на американските сили от райони близо до Иран, изплащане на компенсации, премахване на санкциите и прекратяване на американската морска блокада.
Макар примирието между Иран и Израел като цяло да се спазва, през последните дни от Ирак бяха изстреляни дронове към държави от Персийския залив, включително Саудитска Арабия и Кувейт, вероятно от проирански групировки.
САЩ и Израел твърдят, че военната кампания цели ограничаване на иранската ядрена програма, ракетните способности и подкрепата за регионални милиции. Въпреки тежките удари и вътрешното напрежение, Иран запазва значителна част от арсенала си от обогатен уран, ракети и дронове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Китайски СИНДРОМ
07:59 20.05.2026
2 БГР
Перчема като е толкова смел защо не каже на останалите да пробват да минат?
07:59 20.05.2026
3 Владимир Путин, президент
А где е мястото на Рассия в този Свят, тупам сърдито с мънички крачета.....в деревнята с Попа алкаш ли ?
08:00 20.05.2026
4 Някой
Блокадата на Тръмп? Медийна изява, а и не би посегнал на кораби на Китай. Все пак, преди няколко дни бе на килимчето пред Си. Изглеждаше малко като понапълнил гащите, а и приема и изпращането бяха повече от протоколни. Та, надали ще посмее да разсърди китайците.
08:01 20.05.2026
30 Хм...
08:01 20.05.2026
6 Лопата Орешник
08:02 20.05.2026
7 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #6 от "Лопата Орешник":Китайците ще минат и през Сибир за да вземат Москва !!! Запомни го ☝️
08:05 20.05.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
Marine Traffic
Корабът често оперира в региона на Персийския залив, като наскоро успешно премина през стратегическия Ормузки проток, натоварен с иракски суров петрол, насочвайки се към Азия.
Натоварен е с ИРАКСКИ петрол.
Затова е минал свободно.
08:05 20.05.2026
9 Урсула
08:05 20.05.2026
10 Китайски СИНДРОМ
До коментар #2 от "БГР":Петролът е от ИРАК.
Затова са минали танкерите.
Ама журналистката откъде да знае.
08:08 20.05.2026
11 Китай си минава
И в Украйна и в Иран и в Афганистан и Сирия 😵💫😵💫😵💫😵💫
Наясякъде започват войни от САЩ, а ние пбираме парсата 😵💫😵💫😵💫😵💫
Тия не са ни съзник 🧐🧐🧐
08:11 20.05.2026
12 китайците
До коментар #9 от "Урсула":Возят урсулите в автобуса със секретарките, т.е. ще има да почакат.
08:15 20.05.2026
13 БГР
До коментар #10 от "Китайски СИНДРОМ":Купувачът е важен а не произхода на петрола.
08:16 20.05.2026
14 Алоууу, журналята
Затова е минал през пролива.
Номера не ви.минава.
08:17 20.05.2026
15 Щото Китай не купува петрол
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":от Русия нали?:)
А Русия сега е във война и произвежда супероръжия. САЩ и НАТО нямат още дори хиперзвукови ракети, който за Русия са вече стара техника. И не говоря само за Орешник- Скоро западните агенции ти съобщиха че Русия е демострирала супер ракета която на практика може да лети вечно.
Заводите в Русия са с двойно предназначение и цивилно и военно, а след войната ще преминат пак само на цивилно. И техническия персонал ще премине към цивилна продукция.
В ЕС май става обратното:)
08:19 20.05.2026
16 Китайски СИНДРОМ
До коментар #13 от "БГР":Важно е къде отиват ПАРИТЕ от петрола.
В ИРАК, не при Аятоласите.
Това е СМИСЪЛА на щатската блокада.
Ама кой да знай.
08:19 20.05.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Щото Китай не купува петрол":Натовско оръжие бомби Путин.
Как ли става тоя НОМЕР ????
08:21 20.05.2026
08:22 20.05.2026
19 От Иран е
До коментар #10 от "Китайски СИНДРОМ":иначе могат да ти говорят каквото решат/
08:22 20.05.2026
08:25 20.05.2026
21 Алоууу, журналята
08:28 20.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Китайски СИНДРОМ
Карали бягащи аятоласи от Иран.
08:30 20.05.2026
24 Бла-бла
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, аналитик":Изтъркана опорка!
Първо на Китай стратегията и не е да напада!
И второ: Болната ти фантазия не може да прецени, че ако Китай нападне Русия, САЩ само това чакат и да застанат на страната на Русия и да приключат с Китай. Ще имат този път Русия като прокси за да изтощят Китай.
Китайците не са глупаци като теб.
08:31 20.05.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Голем си смех":Виж коментар 8.....откъде идва информацията.
И журналята да си проверяват информациите, а не да пишат недомислици.
08:33 20.05.2026
08:37 20.05.2026
08:38 20.05.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
Пак журналята са изложиха.
08:40 20.05.2026
29 Аятолахче кретенче
Шам фъстъка и фурмите свършиха.
09:10 20.05.2026
30 Хм...
Коментиран от #31
09:11 20.05.2026
31 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Хм...":И колко китайски танкера, натоварени с ИРАНСКИ ПЕТРОЛ минаха през щатската блокада, че нещо не са разбра????
09:20 20.05.2026