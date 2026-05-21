Хавана: Обвиненията срещу Кастро са фарс! САЩ екзекутираха без съд близо 200 души в международни води

21 Май, 2026 05:49, обновена 21 Май, 2026 05:55

Няма да се откажем от правото ни на самозащита, заяви кубинският външен министър Бруно Родригес Пария

Бруно Родригес Пария, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария нарече обвиненията на правителството на САЩ срещу Раул Кастро, фарс.

„Осъждаме фарса на правителството на САЩ, което повдигна незаконно и нелегитимно обвинение срещу лидера на Кубинската революция, армейския генерал Раул Кастро Рус“, пише той в X.

„Това действие разкрива лъжи и има за цел да прикрие добре документирани исторически факти за събитията, довели до свалянето на два самолета, принадлежащи на терористичната организация „Братя на спасението“, в кубинското въздушно пространство при законна самозащита.“

Според министъра, тези действия на САЩ имат за цел да „засилят фалшив наратив и да оправдаят засилената агресия срещу кубинския народ“. Родригес Пария също така отбеляза, че подобни мерки се предприемат от „същото правителство, което е замесено в организирането и извършването на терористични и насилствени актове срещу Куба от нейна територия и което наскоро извърши извънсъдебни екзекуции на близо 200 души в международни води в Карибите и Тихия океан за предполагаеми връзки с операции по трафик на наркотици“.

„Куба няма да се откаже от неотменимото си право на самозащита“, подчерта министърът. „Декларираме твърдата си подкрепа за армейския генерал и непоколебимия си ангажимент да защитаваме родината, революцията и социализма.“

Обвиненията на правителството на САЩ срещу Кастро са част от политиката на Вашингтон за засилване на натиска върху Куба, заяви руският посланик в Хавана Виктор Коронели.

„Обвиненията, повдигнати в САЩ срещу армейски генерал Раул Кастро, са част от политиката на Вашингтон за засилване на натиска върху Куба“, пише дипломатът в X. Той подчертава, че „това решение само демонстрира желание да се намерят претексти за ескалация на напрежението около острова“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    Че са фарс няма съмнение ,терористите крадците и убйците са в белия дом

    06:10 21.05.2026

  • 2 Няма

    американски президент, който да не е извършител на незаконни масови убийства по света.

    06:28 21.05.2026

  • 3 Сила

    Какво е Куба ...??!

    07:26 21.05.2026

  • 4 ООрана държава

    Явно с краварската логика за "предполагаеми" еди какви си, могаг да избиват наред когото си пойскат

    08:46 21.05.2026