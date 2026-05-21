Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария нарече обвиненията на правителството на САЩ срещу Раул Кастро, фарс.

„Осъждаме фарса на правителството на САЩ, което повдигна незаконно и нелегитимно обвинение срещу лидера на Кубинската революция, армейския генерал Раул Кастро Рус“, пише той в X.

„Това действие разкрива лъжи и има за цел да прикрие добре документирани исторически факти за събитията, довели до свалянето на два самолета, принадлежащи на терористичната организация „Братя на спасението“, в кубинското въздушно пространство при законна самозащита.“

Според министъра, тези действия на САЩ имат за цел да „засилят фалшив наратив и да оправдаят засилената агресия срещу кубинския народ“. Родригес Пария също така отбеляза, че подобни мерки се предприемат от „същото правителство, което е замесено в организирането и извършването на терористични и насилствени актове срещу Куба от нейна територия и което наскоро извърши извънсъдебни екзекуции на близо 200 души в международни води в Карибите и Тихия океан за предполагаеми връзки с операции по трафик на наркотици“.

„Куба няма да се откаже от неотменимото си право на самозащита“, подчерта министърът. „Декларираме твърдата си подкрепа за армейския генерал и непоколебимия си ангажимент да защитаваме родината, революцията и социализма.“

Обвиненията на правителството на САЩ срещу Кастро са част от политиката на Вашингтон за засилване на натиска върху Куба, заяви руският посланик в Хавана Виктор Коронели.

„Обвиненията, повдигнати в САЩ срещу армейски генерал Раул Кастро, са част от политиката на Вашингтон за засилване на натиска върху Куба“, пише дипломатът в X. Той подчертава, че „това решение само демонстрира желание да се намерят претексти за ескалация на напрежението около острова“.