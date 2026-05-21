Global Times: Си Дзинпин и Путин дадоха сигнал на света за укрепване на стабилността ВИДЕО

Китайският президент Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин изпратиха ясно послание към международната общност за укрепване на глобалната стабилност по време на срещата и разговорите си в Пекин. Това заявиха китайски експерти, цитирани от вестник Global Times.

„Докато настоящата международна система и нейните механизми са под разрушителен натиск, двамата лидери изпратиха ясен сигнал за стабилност и дадоха конструктивен тласък на световната общност“, цитира изданието Джао Лонг, директор на Института за международна стратегия и сигурност към Шанхайската академия за международни изследвания.

Според колегата му Лиу Джун, директор на Центъра за руски изследвания в Източнокитайския педагогически университет в Шанхай, изявленията на Путин и Си Дзинпин показват, че отношенията между Пекин и Москва са ориентирани не само към близкото бъдеще, но и към дългосрочна стратегическа перспектива, с акцент върху по-тясна стратегическа координация, задълбочаване на приятелството и добросъседските връзки и „още по-висококачествен, стабилен растеж, който бележи нов етап в развитието на двустранните отношения“. Експертът отбеляза, че последната среща между двамата лидери е не само „обобщение на миналите постижения“, но и „перспективен опит за определяне на посоката и приоритетите на следващия етап от двустранните отношения“.

Според Джан Хонг, научен сътрудник в Института за руски, източноевропейски и централноазиатски изследвания към Китайската академия за социални науки, срещата на Путин със Си Дзинпин за пореден път подчертава възхода на „съвременния многополюсен свят, който се превърна в новата норма в международните отношения“. „На този фон големите държави трябва да засилят комуникацията, да решават международни въпроси чрез диалог и консултации, за да предотвратят погрешни преценки и рискове, да помогнат за разрешаването на регионални кризи и да насърчат подобрено глобално управление“, подчерта той.

Експертът отбеляза, че китайско-руските отношения са достигнали безпрецедентен връх. Той подчерта забележките на Си Дзинпин, които посочват „нов етап на големи постижения и по-динамично развитие“ между Китай и Русия, отразяващи „задълбочаващото се взаимно доверие и стратегическо самочувствие на двете страни и нарастващата им способност да издържат на рискове и външен натиск“.