Global Times: Си Дзинпин и Путин дадоха сигнал на света за укрепване на стабилността ВИДЕО

21 Май, 2026 05:57, обновена 21 Май, 2026 06:04 1 109 12

Изявленията на руския и китайския президент показват, че отношенията между Пекин и Москва са дългосрочни, смятат анализатори

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин изпратиха ясно послание към международната общност за укрепване на глобалната стабилност по време на срещата и разговорите си в Пекин. Това заявиха китайски експерти, цитирани от вестник Global Times.

„Докато настоящата международна система и нейните механизми са под разрушителен натиск, двамата лидери изпратиха ясен сигнал за стабилност и дадоха конструктивен тласък на световната общност“, цитира изданието Джао Лонг, директор на Института за международна стратегия и сигурност към Шанхайската академия за международни изследвания.

Според колегата му Лиу Джун, директор на Центъра за руски изследвания в Източнокитайския педагогически университет в Шанхай, изявленията на Путин и Си Дзинпин показват, че отношенията между Пекин и Москва са ориентирани не само към близкото бъдеще, но и към дългосрочна стратегическа перспектива, с акцент върху по-тясна стратегическа координация, задълбочаване на приятелството и добросъседските връзки и „още по-висококачествен, стабилен растеж, който бележи нов етап в развитието на двустранните отношения“. Експертът отбеляза, че последната среща между двамата лидери е не само „обобщение на миналите постижения“, но и „перспективен опит за определяне на посоката и приоритетите на следващия етап от двустранните отношения“.

Според Джан Хонг, научен сътрудник в Института за руски, източноевропейски и централноазиатски изследвания към Китайската академия за социални науки, срещата на Путин със Си Дзинпин за пореден път подчертава възхода на „съвременния многополюсен свят, който се превърна в новата норма в международните отношения“. „На този фон големите държави трябва да засилят комуникацията, да решават международни въпроси чрез диалог и консултации, за да предотвратят погрешни преценки и рискове, да помогнат за разрешаването на регионални кризи и да насърчат подобрено глобално управление“, подчерта той.

Експертът отбеляза, че китайско-руските отношения са достигнали безпрецедентен връх. Той подчерта забележките на Си Дзинпин, които посочват „нов етап на големи постижения и по-динамично развитие“ между Китай и Русия, отразяващи „задълбочаващото се взаимно доверие и стратегическо самочувствие на двете страни и нарастващата им способност да издържат на рискове и външен натиск“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    4 16 Отговор
    Дрипавото джудже стои смешно до надутия китаец!

    Коментиран от #2, #3

    06:18 21.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оня

    13 0 Отговор
    Интересно как ли ще посрещнат Урсула ( ако въобще я поканят) ? Що ли еуро убавците не ходят във фабриката на света? А имаше времена когато Германия БЕШЕ номер 1 . Възстановяването на еуропейските държави с отгеданото си Джен Зи изглежда като мираж! Признавам страхотно се справиха със разсипването на Европа.

    06:31 21.05.2026

  • 5 авантгард

    13 0 Отговор
    Върха на човешката цивилизация в момента е Китай.
    Ето толкова е просто.

    Коментиран от #11

    06:35 21.05.2026

  • 6 Хи хи

    10 0 Отговор
    Въййй, маленкия зеля се бил накакал от яд като гледал как китайците махат с руските знамена !!

    06:40 21.05.2026

  • 7 Баба Ванка от руската разведка

    6 1 Отговор
    Русия е еталон на стабилност, просперитет, висок жизтен стандарт и щастливи усмихнати хора изпращащи роботи да пазаруват и носят покупките ☝️

    Коментиран от #8

    06:55 21.05.2026

  • 8 Чакам

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Ванка от руската разведка":

    И коментар за ЕС....как работещите бедни забогатяват,инфлацията е ниска а производството и износа расте....от високо лошо се пада

    07:20 21.05.2026

  • 9 Дзак

    1 0 Отговор
    Независимо от външния натиск!

    07:50 21.05.2026

  • 10 стабилен руски фашизъм

    1 0 Отговор
    Какво стабилизиране на света с тая завоевателна война на мизерните руснаци???

    08:26 21.05.2026

  • 11 китай гони САЩ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    А русия е тотална мизерия разчитаща на ядрените бомби!

    08:28 21.05.2026

  • 12 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор
    Китай отказал Силата на Сибир-2 на сополивото жуженце Путчо, и иска 50$ на хиляда кубика газ, вместо 250 досега ,иначе е безпрецедентен успех😂😂😂

    08:30 21.05.2026

