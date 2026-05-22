Хавана: Рубио използва нови лъжи, за да провокира военна агресия срещу Куба

22 Май, 2026 05:05, обновена 22 Май, 2026 05:10

Бруно Родригес Пария, външен министър на карибската република, заяви, че правителството на САЩ "безмилостно и систематично атакува кубинския народ"

Бруно Родригес Париа, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио използва нови лъжи, за да провокира военна агресия срещу Куба, заяви Бруно Родригес Пария, външен министър на карибската република.

„Държавният секретар на САЩ отново лъже, за да провокира военна агресия, която ще доведе до кръвопролития между кубинци и американци“, пише той в изявление.

Министърът подчерта, че „Куба не е и никога не е била заплаха за националната сигурност на САЩ“. „Правителството на САЩ е това, което безмилостно и систематично атакува кубинския народ, разпалвайки отчаяние през последните месеци и провокирайки колапса на нашата икономика, като забранява вноса на горива и засилва екстериториалния характер на ембаргото“, отбеляза той.

Родригес Пария подчерта, че Рубио нарича Куба държавен спонсор на тероризма, „докато САЩ са тези, които действат безнаказано от десетилетия, позволявайки терористични атаки срещу Куба да бъдат организирани и извършвани от тяхна територия и укривайки терористи“.

„Държавният секретар е напълно наясно, че засилването на едностранните принудителни мерки, които той безмилостно прилага, е основна пречка за икономическото развитие на Куба, с опустошителни последици за всички сектори на страната ни, включително частния сектор“, каза Родригес Пария.

В началото на януари правителството на САЩ предприе мерки, насочени към пълна блокада на доставките на гориво за Куба. На 1 май тези мерки бяха засилени с нова изпълнителна заповед, налагаща вторични санкции в енергийния сектор на страни, които възнамеряват да доставят гориво на карибската република.


  • 1 Бай Хасан

    4 0 Отговор
    Те евреите винаги лъжат дори и за тяхната Вяра от както излезе истината за Енох те вече откачиха техният Моисей кадейто разделил морето на две части хептен е фантазия

    05:53 22.05.2026

  • 2 Шопо

    1 0 Отговор
    Ще глсдаме залива на прасетата 2

    07:19 22.05.2026