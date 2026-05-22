Броят на задържаните нелегални имигранти на южната граница на САЩ спаднал до най-ниското си ниво от половин век

Броят на задържаните нелегални имигранти на южната граница на Съединените щати е спаднал до най-ниското си ниво от половин век, според изявление на мексиканското външно министерство.

„В резултат на координираните усилия на мексиканското правителство броят на задържаните нелегални имигранти на южната граница на САЩ непрекъснато намалява, достигайки най-ниското си ниво от 50 години“, отбелязва документ, публикуван след среща в Мексико Сити между мексиканския президент Клаудия Шейнбаум и министъра на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин.

Министерството подчерта, че сътрудничеството между двете страни е допринесло за „историческо намаление с 90%“ на броя на подобни задържания на границата между октомври 2024 г. и май 2026 г.

По време на разговорите делегациите на Мексико и САЩ се съгласиха, че постоянният диалог е от съществено значение за управлението на миграционните потоци по „организиран, сигурен и редовен начин“. Страните потвърдиха, че двустранното сътрудничество в областта на сигурността се основава на стриктно зачитане на суверенитета, взаимното доверие и координацията без подчинение.