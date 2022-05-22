Кой има имен ден днес, 22 май 2026 г. Честито!

На 22 май почитаме паметта на малко познат, но важен светец, свързан с България. Неговите мощи са нетленни и са чудотворни. Става въпрос за Свети княз Йоан-Владимир. В Албания го наричат Йован-Владимир.
Светият княз Йоан-Владимир живял по времето на българския владетел Самуил и бил управител на двете области Далмация и Зета.
В старите исторически извори е записано, че князът бил добродетелен и благочестив. Не обичал войните. Затова влизайки в битка с цар Самуил, неговата войска била разбита, а Свети княз Йоан-Владимир пленен.
Цар Самуил не искал да го убива и го оженил за дъщеря си Теодора-Косара. Новобрачното семейство било изпратено обратно по родните земи на княза.
Минали години, войските на цар Самуил били разгромени, а неговите воини злощастно ослепени. Виждайки окаяните войници, цар Самуил получил инфаркт и починал на 6 октомври през 1014 г. На престола застанал неговият син Гавриил-Радомир.
Гавриил-Радомир не могъл да управлява. Малко след неговото коронясване бил убит от заговор между неговия братовчед Иван-Владислав и византийците.
Иван-Владислав заел овакантения престол. Следващият тактически ход, който предприел, бил план за унищожение на Свети княз Йоан-Владимир. Свети княз Йоан-Владимир бил поканен в двореца при Иван-Владислав за провеждане на мирни преговори.
Доверчивият Йоан-Владимир не се усъмнил, защото поканата била отпратена от висш духовник. Вместо да посрещнат Свети княз Йоан-Владимир с подобаващи почести, убийци го причакали, за да го унищожат. Палачът замахнал с меч, за да отсече главата на княза, но не успял да го посече. Без да прояви ни най-малък страх, Свети княз Йоан-Владимир дал своя меч на убиеца и го подканил да извърши поръчаното злодеяние. Както е записано в житието на княза, станало невиждано чудо пред погледите на убийците.
След удара с меч, посеченият княз станал и побягнал. Влязъл в близкия храм и паднал на пода. Издъхнал.
Неговата съпруга Теодора-Косара отнася тленните останки в царството на княза. Погребала го с подобаващи почести в църква, в която се заселила и останала там до края на земните си дни, които прекарала в пост и в молитви за спасение душата на нейния убит съпруг.
Изминали 2 години. По неведоми пътища подлият Иван-Владислав починал в нечовешки мъки.
България паднала под робството на византийците и това робство продължило цели 168 години.
През това време мощите на Свети княз Йоан-Владимир започнали да мироточат. На вярващите се случвали безброй чудеса за оздравели и излекувани от тежки болести.
И днес мощите на Свети княз Йоан-Владимир се намират в Албания в гр. Елбасан, в едноименния манастир Свети Йоан-Владимир.
Имен ден празнуват Владимир, Владимира, Владо, Владко, Влади, Владина, Владилен, Владилена, Мира и Миро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьо
08:38 22.05.2022
2 Раданч Татлъту
08:43 22.05.2022
3 Дамаджони Уокър
08:45 22.05.2022
4 12340
...ни го навървиха ония,с чалмите.
за 500 години !!!
08:49 22.05.2022
5 хахахахаха
09:00 22.05.2022
6 Последния Софиянец
06:34 22.05.2024
7 00001
07:14 22.05.2024
8 00001
Коментиран от #19
07:21 22.05.2024
9 00001
Коментиран от #14
07:29 22.05.2024
10 Волдемор
08:18 22.05.2024
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мъдрият
Иначе - браво на авторката! Една свястна статия да прочета тук!
На днешният ден се чества и паметта на Свети мъченик Василиск.
По светите молитви на днес честваните Светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #15, #17
09:04 22.05.2024
13 Тъй, тъй…
09:58 22.05.2024
14 Гост
До коментар #9 от "00001":Имали сме окончание на фамилиите на -ов, още преди руснаците да дойдат тук. Само че, за разлика от днешният ред на именуване, тогава не се е казвало Петко Найденов, а се е казвало Найденов Петко, т.е. - Найденовият син Петко. По същият начин са били и: Стефанов (Стефаноолу) Митю; Папазов (Папазоолу) Съби; Илиев Пейко; Станчова Цена; Петкова Гинка и т.н.
16:21 22.05.2024
15 Гост666
До коментар #12 от "Мъдрият":Кога ще коментираш нещо друго .
17:51 22.05.2024
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
17:53 22.05.2024
17 Мъдрец - Молар
До коментар #12 от "Мъдрият":Здрасти как си мъдри човече .
17:54 22.05.2024
18 Наивник на средна възраст
06:15 22.05.2025
19 Наивник на средна възраст
До коментар #8 от "00001":Интересно е да се знае,че войните са ослепени от наемниците във византийските войски,известни в днешно време като украинци - те са имали за адет да ослепяват военоплениците си.Днес могат да бъдат видяни по плажовете и планинските курорти на България на безплатна почивка - награда за бягството им от Родината,която странно защо много обичат,но не искат да защитават....почивката е платена от нас.....някак не виждам палестинци у нас...там Израел не е агресор,а подходящ на Урсула и Тръмп хуманен партьор....ти да видиш морал и евроатлантически цености....
06:22 22.05.2025
20 Миромършата
07:57 22.05.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ономастика
07:11 22.05.2026
23 До 1 и 3
07:17 22.05.2026