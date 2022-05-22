Кой има имен ден днес, 22 май 2026 г. Честито!

22 Май, 2022 08:33, обновена 20 Май, 2026 13:44

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 22 май почитаме паметта на малко познат, но важен светец, свързан с България. Неговите мощи са нетленни и са чудотворни. Става въпрос за Свети княз Йоан-Владимир. В Албания го наричат Йован-Владимир.

Светият княз Йоан-Владимир живял по времето на българския владетел Самуил и бил управител на двете области Далмация и Зета.

В старите исторически извори е записано, че князът бил добродетелен и благочестив. Не обичал войните. Затова влизайки в битка с цар Самуил, неговата войска била разбита, а Свети княз Йоан-Владимир пленен.

Цар Самуил не искал да го убива и го оженил за дъщеря си Теодора-Косара. Новобрачното семейство било изпратено обратно по родните земи на княза.

Минали години, войските на цар Самуил били разгромени, а неговите воини злощастно ослепени. Виждайки окаяните войници, цар Самуил получил инфаркт и починал на 6 октомври през 1014 г. На престола застанал неговият син Гавриил-Радомир.

Гавриил-Радомир не могъл да управлява. Малко след неговото коронясване бил убит от заговор между неговия братовчед Иван-Владислав и византийците.

Иван-Владислав заел овакантения престол. Следващият тактически ход, който предприел, бил план за унищожение на Свети княз Йоан-Владимир. Свети княз Йоан-Владимир бил поканен в двореца при Иван-Владислав за провеждане на мирни преговори.

Доверчивият Йоан-Владимир не се усъмнил, защото поканата била отпратена от висш духовник. Вместо да посрещнат Свети княз Йоан-Владимир с подобаващи почести, убийци го причакали, за да го унищожат. Палачът замахнал с меч, за да отсече главата на княза, но не успял да го посече. Без да прояви ни най-малък страх, Свети княз Йоан-Владимир дал своя меч на убиеца и го подканил да извърши поръчаното злодеяние. Както е записано в житието на княза, станало невиждано чудо пред погледите на убийците.

След удара с меч, посеченият княз станал и побягнал. Влязъл в близкия храм и паднал на пода. Издъхнал.

Неговата съпруга Теодора-Косара отнася тленните останки в царството на княза. Погребала го с подобаващи почести в църква, в която се заселила и останала там до края на земните си дни, които прекарала в пост и в молитви за спасение душата на нейния убит съпруг.

Изминали 2 години. По неведоми пътища подлият Иван-Владислав починал в нечовешки мъки.

България паднала под робството на византийците и това робство продължило цели 168 години.
През това време мощите на Свети княз Йоан-Владимир започнали да мироточат. На вярващите се случвали безброй чудеса за оздравели и излекувани от тежки болести.

И днес мощите на Свети княз Йоан-Владимир се намират в Албания в гр. Елбасан, в едноименния манастир Свети Йоан-Владимир.

Имен ден празнуват Владимир, Владимира, Владо, Владко, Влади, Владина, Владилен, Владилена, Мира и Миро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ганьо

    27 4 Отговор
    Да са живи и здрави Владимир и Володимир! Дано не се бият днес!

    08:38 22.05.2022

  • 2 Раданч Татлъту

    12 4 Отговор
    Володимир днес черни с шампанско "Кримское" и консерви "Азовско варено".🥳🤡👍

    08:43 22.05.2022

  • 3 Дамаджони Уокър

    16 7 Отговор
    Да в жив и здрав Владимир а Володимир......вие се сетете

    08:45 22.05.2022

  • 4 12340

    12 4 Отговор
    и дорде туй-онуй....
    ...ни го навървиха ония,с чалмите.
    за 500 години !!!

    08:49 22.05.2022

  • 5 хахахахаха

    15 1 Отговор
    значи това владилен и владилена са направо трепач български имена как ги измисляте незнам

    09:00 22.05.2022

  • 6 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Честит имен ден на моя приятел Влади Въргала!

    06:34 22.05.2024

  • 7 00001

    1 0 Отговор
    Името му е Иоан Валдемарт, името Иван през 10- 11 век в България не съществува. Жупана е пленен и хвърлен в затвора,там е и шял да умре ако дъшерята на Смауил не го е харесала по нейно настояване той е освободен и оженен за нея.Самуил получава инфаркт на 6 октомври, войниците са видени ослепени на 29-30 юли 1014, 2 месеца преди това. Сина на цар Петър 1, Роман е назначен за управител на крепост от Самуил, той не убит или умрял и след него Самуил наследил престола. Роман се преименува Борис и прдава крепоста си на В/Басил 2. в замяна на земи, пари и титла от римляните.Сина на Самуил е много смел воин, но не е много умен, Братовчед му който той спасява да не бъде убит от Самуил. изпраша писмо на Императора Басил четой ще убие Габриел.Поканва Царя Братровчед на лов и го убива в горите край Дебър, след което му реже главата за доказателство.Но самия убиец не остава дълго живл, убит е при обасада на крепост в М.акедония,Жена му Императрица Мария скоято си иска пари, титла, и земми за себе си и семйството си, срещу подаряването на Българската държава на римляните. Наследниците на Самуил са изпратени в Армения да управляват, рода на убиеца на Габриел е настанене в императорския двор в Константинопол.

    07:14 22.05.2024

  • 8 00001

    0 0 Отговор
    Фамилното име на Самуил е Шишман,2 пъти войската на Самуил е пленявана посред нощ когато вали дъжд, и войниците му са изселени в Икония и Бурса, Мала Азия, третия път са ослепени и върнати веднага в България, 4ия път след подаряването на България на ИРИ от Императрица Мария, цялата Българска армия е събрана от всички български земи и изпратена в Мала Азия.

    Коментиран от #19

    07:21 22.05.2024

  • 9 00001

    0 3 Отговор
    До 17 век в България няма име Иван , наричат се Иоан Петър, а не Иван Петров. това име и ов , ев влиза в България чрез Руската Църква която вкарва книги и Руско политическо влияние е България през Османско време.До 17 век Българите христрияни са част от редовната Османска Войска, като повечето от тях са башибозуци и обозници, След 17 век влиза закон само мюсулманите да бъдат войници в редовната Османска армия.Какъв си мислите че е бил Идже войвода преди да стане Къджалия?

    Коментиран от #14

    07:29 22.05.2024

  • 10 Волдемор

    2 0 Отговор
    Влачислав Горанов празнува ли или се ослушва за магнити?

    08:18 22.05.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мъдрият

    8 3 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците! (С една забележка, че това е допълнителен имен ден за носещите името Владимир и производните му, защото официалният им имен ден е на 15 юли, когато Православната църква чества Свети княз Владимир - покръстител на Русия)

    Иначе - браво на авторката! Една свястна статия да прочета тук!

    На днешният ден се чества и паметта на Свети мъченик Василиск.

    По светите молитви на днес честваните Светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #15, #17

    09:04 22.05.2024

  • 13 Тъй, тъй…

    1 3 Отговор
    Мощите били вълшебни…

    09:58 22.05.2024

  • 14 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "00001":

    Имали сме окончание на фамилиите на -ов, още преди руснаците да дойдат тук. Само че, за разлика от днешният ред на именуване, тогава не се е казвало Петко Найденов, а се е казвало Найденов Петко, т.е. - Найденовият син Петко. По същият начин са били и: Стефанов (Стефаноолу) Митю; Папазов (Папазоолу) Съби; Илиев Пейко; Станчова Цена; Петкова Гинка и т.н.

    16:21 22.05.2024

  • 15 Гост666

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    Кога ще коментираш нещо друго .

    17:51 22.05.2024

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 3 Отговор
    Един път да сте доволен . Но като гледам пишете само когато има статия за някой светец . Никога не съм виждал друг ваш коментар.

    17:53 22.05.2024

  • 17 Мъдрец - Молар

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    Здрасти как си мъдри човече .

    17:54 22.05.2024

  • 18 Наивник на средна възраст

    0 2 Отговор
    дрън-дрън-дрън През последните столетия науката много напредна и чудесата позачезнаха...рабира се все още имаме чудото на тиквата и чудото на шиши,като да не е без хич....

    06:15 22.05.2025

  • 19 Наивник на средна възраст

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "00001":

    Интересно е да се знае,че войните са ослепени от наемниците във византийските войски,известни в днешно време като украинци - те са имали за адет да ослепяват военоплениците си.Днес могат да бъдат видяни по плажовете и планинските курорти на България на безплатна почивка - награда за бягството им от Родината,която странно защо много обичат,но не искат да защитават....почивката е платена от нас.....някак не виждам палестинци у нас...там Израел не е агресор,а подходящ на Урсула и Тръмп хуманен партьор....ти да видиш морал и евроатлантически цености....

    06:22 22.05.2025

  • 20 Миромършата

    2 1 Отговор
    Има празник на варненския квартал "Владисливово".

    07:57 22.05.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ономастика

    1 0 Отговор
    Името Владлена(а) или Владилен(а) се схваща като съкращение на Владимир Илич (Ленин). По времето на соца най-големите слагачи са давали тези имена на децата си. Не ми се вярва православната църква да е определила днешния ден като имен ден на Владлен/Владиленовците.

    07:11 22.05.2026

  • 23 До 1 и 3

    0 0 Отговор
    Тръмп ги нарича "Влад и Волод" :)))

    07:17 22.05.2026