Говори Москва: Политиците от балтийските държави поддържат маниакално антируски позиции
Говори Москва: Политиците от балтийските държави поддържат маниакално антируски позиции

20 Май, 2026 21:09 679 66

Литовският външен министър Кестутис Будрис наскоро даде интервю за швейцарския вестник "Нойе Цюрхер айтунг", говорейки за заплахата, която представляват Русия и Беларус

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва реагира остро на коментарите на Литва относно военната уязвимост на руския ексклав Калининград на Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на изказване на Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, пише БТА.

В балтийските страни на власт сега са доста ограничени политици, пропити от русофобия, заяви днес говорителят на Кремъл, който е в Пекин като част от делегацията, придружаваща президента Путин.

За съжаление балтийските страни сега заемат маниакално антируска позиция, което им пречи да действат в свой интерес, допълни Песков, цитиран от ТАСС.

Литовският външен министър Кестутис Будрис наскоро даде интервю за швейцарския вестник "Нойе Цюрхер айтунг", говорейки за заплахата, която представляват Русия и Беларус. Той се застъпи за силно възпиращо действие от страна на НАТО и призова Северноатлантическия пакт да извърши атака срещу Калининград, припомня ДПА.

На въпроса за Калининград Будрис отговори: "Трябва да покажем на руснаците, че можем да проникнем в малката крепост, която са построили в Калининград. НАТО разполага със средствата да срине до основи руските бази за противовъздушна отбрана и ракетни бази там в случай на извънредна ситуация".

Това беше пряк призив за атака срещу суверенна държава и подкопава европейската стабилност, реагира говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Руският регион Калининград остава важна военна база с ракетни системи, чиито оръжия са способни да достигнат целия регион на Балтийско море.

Забележките идват на фона на напрегнатата ситуация между балтийските държави Естония, Латвия и Литва и Русия във връзка с многобройни инциденти с дронове. Те включват украински дронове, които навлизат в балтийското въздушно пространство, докато се приближават към руски цели в Финския залив.

Москва обвинява балтийските страни, че позволяват територията им да бъде използвана за украински атаки – твърдение, което официалните лица в балтийските столици категорично отхвърлят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Пуделите на Кая Калас.

    Коментиран от #24

    21:10 20.05.2026

  • 2 Пинчери

    15 6 Отговор
    с малки мозъци. Западналите ги държат на каишка..... и за месо, като хохохолята

    Коментиран от #17

    21:11 20.05.2026

  • 3 Прибалтиките

    15 9 Отговор
    Са най- долни и гнусни.По- зле са и от украинците......

    Коментиран от #9, #19

    21:12 20.05.2026

  • 4 Понеже сте боклуци

    12 13 Отговор
    На е за друго.

    Коментиран от #6

    21:13 20.05.2026

  • 5 А Мала Токмачка?

    7 12 Отговор
    Превзехте ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #15

    21:14 20.05.2026

  • 6 Балтийски "тигър"

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Понеже сте боклуци":

    Такива сме

    21:14 20.05.2026

  • 7 гост

    6 12 Отговор
    ...Това беше пряк призив за атака срещу суверенна държава...да се смееш ли или да плачеш,кой го казва...тези които нахлуха в суверенна държава и крадат и убиват...много грешен народ ходи по земята...

    Коментиран от #16, #33

    21:14 20.05.2026

  • 8 Европа

    7 11 Отговор
    В маскве маниакални политически пияници сволачи......отврат

    21:15 20.05.2026

  • 9 Оня с парчето

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Прибалтиките":

    Обичаш ли мръвката?

    Коментиран от #11, #52

    21:17 20.05.2026

  • 10 Вали ли черен дъжд?

    6 6 Отговор
    Блатари мръсни?

    Коментиран от #22

    21:18 20.05.2026

  • 11 Наркоман

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Оня с парчето":

    Обичам мръвката на Ермак.

    21:19 20.05.2026

  • 12 Нямат край

    8 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    21:19 20.05.2026

  • 13 Баба Ванка от руската разведка

    8 10 Отговор
    Смешници...
    Цял Свят и близките планети подържат радикална антируска позиция, Господ подържа антируска позиция !!! Това ненормално племе, тази язва трябва си изчегърта от Земята ☝️

    Коментиран от #61

    21:19 20.05.2026

  • 14 Руснаци

    9 5 Отговор
    Време е за ядреното унищожение на балтийските страни+Полша и всичко си идва на мястото

    Коментиран от #28

    21:20 20.05.2026

  • 15 Руснаци

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "А Мала Токмачка?":

    Какво стана с Купянск 100 руснака размазват укрите 6 месеца вече,хахахаха къде е знамето на зеления за осовободена Купянск хахахахахах

    21:21 20.05.2026

  • 16 Коя е суверенната държава

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Всички са част от великия СССР предали идеите и целите на великата държава провалена и продадена от белязаната тиква горбачов и довършена от пиянката елцин...

    Коментиран от #34, #35, #62

    21:21 20.05.2026

  • 17 Пинчерът всъщност е Русия.

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пинчери":

    Това е едно истинско икономическо джудже :)

    21:21 20.05.2026

  • 18 Голям

    6 5 Отговор
    А защо ли се страхуват от евентуално нападение от страна на Русия, сигурно защото Русия не е нападала Украйна и всичките останали постсъветски републики дръзнали да мечтаят за свобода и потопени в кръв, хората мечтаят за живот без руският ботуш върху тях... целият свят станаха русофоби, просто защото видяха истинското лице на Русия.

    Коментиран от #39

    21:22 20.05.2026

  • 19 И защо да са гнусни

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Прибалтиките":

    Какви са ти аргументите, или така си говорите просто, пенсионерите в махалата :)

    Коментиран от #41

    21:22 20.05.2026

  • 20 Таварищчи

    5 6 Отговор
    Спрете да мешате водката с белото.Преди 4мгодини бяхте големи смелчаги сега се репчите на държави джуджета.Загубихте есвеото.Никаква пропаганда не може да ви спаси Нито Тръмп,нито Си.
    СЛАВА ВСУ!!!

    Коментиран от #43

    21:23 20.05.2026

  • 21 Руска Рускова, руска русофилка

    4 4 Отговор
    Руснаците и рускините правим най-хорошите свистки и сосиски 🤣🤣🤣

    21:24 20.05.2026

  • 22 Ново природно явление се появи в Русия

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Вали ли черен дъжд?":

    Нови удари по Уст-Луга. Русия забрани износът на бензин. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.

    Коментиран от #30

    21:24 20.05.2026

  • 23 парен каша ...

    2 5 Отговор
    Антируските позиции са плод в резултат на руските позиции за балтийските страни

    21:24 20.05.2026

  • 24 ПРИПОМНЯНЕ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Явно не знаете за битката през 1991г. за телевизионната кула във Вилнюс...
    А избитите литовци при щурма на телевизионната кула във Вилнюс също е русофобска политика. Литва плати независимостта си с кръвта на своите синове и дъщери...

    21:25 20.05.2026

  • 25 Надарен

    4 5 Отговор
    Кво ша кайти, викам да ида да отстрелям некоя и друга вaтянка, да изкарам малко парички за морету, че там ме чекат много рускини да ги обичам!

    21:25 20.05.2026

  • 26 Абе зае....БИ...

    4 5 Отговор
    АааааааХахахаха
    Монголо- Татарските роби -- Москаля, бързо забравиха,че.. Московия беше...95 г...под Робство на ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #36

    21:25 20.05.2026

  • 27 Говорить Москва

    6 4 Отговор
    Главное информбюро .Надо готовится прибалтийские республики......

    21:26 20.05.2026

  • 28 Използването на ЯО няма да помогне,

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаци":

    а само ще увеличи и бездруго огромното унижение за руската армия. Така ще се потвърдят за пореден път мненията на военните експерти, че руската армия е изпаднала в пълна невъзможност да се справи на бойното поле с конвенционални оръжия.

    Коментиран от #31

    21:26 20.05.2026

  • 29 Беееееее

    2 5 Отговор
    Нас не ни интересува какво говори Москва, то е ясно че са лъжи и простотии

    21:27 20.05.2026

  • 30 Хахахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ново природно явление се появи в Русия":

    Обаче ти знаеш хахах, нито украинските знаят нито руските ама важното е че ти знаеш хахахахаха, скачайки от покрива на жалка та си квартира, вземи и цялото си семейство че гена ви е доста дроб

    21:27 20.05.2026

  • 31 Руснаци

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Използването на ЯО няма да помогне,":

    Не се панирай, няма да слагаш памперси от сега, има време, само не се изтървай още, дръж го здраво в гащите

    21:28 20.05.2026

  • 32 Ха-ха

    3 5 Отговор
    Фалиралата Русийка пак се обажда, без да я питат. Така имитира, че нейното изказване уж има някакво значение.!

    21:30 20.05.2026

  • 33 Гледай филма солнцепек в ютуб

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Да видиш кой първо почва да избива рускоговорящи в пограничните ,,украински" области.

    Коментиран от #40, #42, #45, #51

    21:31 20.05.2026

  • 34 Факти

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Коя е суверенната държава":

    СССР е най-смешната империя, оцеляла само 69 години и саморазпаднала се без пушка да пукне. И да не забравяме, че щеше да изчезне още на 23 години ако Америка не я беше спасила.

    21:31 20.05.2026

  • 35 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Коя е суверенната държава":

    С тези мисли в главата и Вие е трябвало да си останете в онова време.

    21:31 20.05.2026

  • 36 Фактите НЕ лъжат

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Абе зае....БИ...":

    Спор няма! Както и онези 290 г. Роби във Монголо-Татарския ХАГАНАТ!

    21:32 20.05.2026

  • 37 евреин

    4 5 Отговор
    комунизма победи само в най-бедните страни - русия и китай в началото на 20-век! запитайте се ЗАЩО?

    Коментиран от #50

    21:32 20.05.2026

  • 38 Мъдрецът

    5 5 Отговор
    Идват повечко и по ефикасни оръжия русотрепачки, руснета ще фъркат като пуканки!

    21:32 20.05.2026

  • 39 Маша Захарова, говорител МИД

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Голям":

    "...защото Русия не е нападала Украйна..."

     Само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!

    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !

    Мисълта че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо могат да предполагат само душевно болни хора!

    Коментиран от #44

    21:32 20.05.2026

  • 40 гост

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Гледай филма солнцепек в ютуб":

    повярвай,руска пропаганда не ми се гледа,Вие сте ни достатъчни.

    21:33 20.05.2026

  • 41 Пенционер

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "И защо да са гнусни":

    На баба ти хурката

    21:33 20.05.2026

  • 42 Факти

    6 5 Отговор

    До коментар #33 от "Гледай филма солнцепек в ютуб":

    Путин е избил милиони рускоговорящи. Никой не може да го барне за първото място. Путин е враг номер едно на Русия.

    Коментиран от #46

    21:33 20.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Маша Захарова, говорител МИД":

    " Само луд човек може да помисли,че П едерацията ше нападне Независима Украйна!
    Това са предварително Планирани военни учения на П едерацията"
    Ху... йло... 18. 02. 22 г.

    21:36 20.05.2026

  • 45 катюша

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Гледай филма солнцепек в ютуб":

    остави солнцепека,това е гражданска война в бившия ссср,като болшевики срещу бели,нека се разберат най- накрая!

    Коментиран от #48

    21:38 20.05.2026

  • 46 СЛАВА ПУТИНУ

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    СЛАВА РОССИИ🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    Коментиран от #49

    21:38 20.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами да се разберат САМИ! Точно

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "катюша":

    А не цяла Европа да събира пари за крадливата зеленска шайка

    Коментиран от #54, #58

    21:40 20.05.2026

  • 49 гламав

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "СЛАВА ПУТИНУ":

    ти от коя секта си?

    Коментиран от #55

    21:40 20.05.2026

  • 50 Факти

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "евреин":

    Защото комунизмът е строй на бедните. Нормално е да победи в бедни държави. Там хората буквално са умирали от глад и вече не им е пукало за живота им. Затова са се вдигнали на масова революция срещу властта.

    Коментиран от #64

    21:40 20.05.2026

  • 51 Гледай ми ДЕДО ВИЯ

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Гледай филма солнцепек в ютуб":

    Глей и слушай кво казват.. участниците ( зелените човечета) във "гражданското недоволство" в Луганск - 2 пъти героят на П едерацията При ГОЖИН, КГБ Гир КИН, ген. Арма Гедон, мото Рола и т.н!
    Не грамотен пе.. Дал

    Коментиран от #53

    21:41 20.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 какво да се прави

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ами да се разберат САМИ! Точно":

    е,няма пълно щастие,китай и северна корея помагат на путин/болшевиките/,а европа на зеленски/белите/!

    Коментиран от #56

    21:44 20.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Еееее

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "какво да се прави":

    Гейвропа отново на губещата страна......

    Коментиран от #57, #65

    21:47 20.05.2026

  • 57 Уффф

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "Еееее":

    То пък Гейраша е много печеливша. Пълна скръб....

    21:48 20.05.2026

  • 58 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ами да се разберат САМИ! Точно":

    Ти кога ще разбереш, че войната е за ресурси? Украйна има нефт, газ, редкоземни елементи и т.н. Тия ресурси ще влязат в ЕС. Помощта на ЕС за Украйна не са пари на вятъра, а инвестиция, която ще се изплати в бъдеще. Целта е Украйна да запази възможно най-много от територията си. Плановете са за десетилетия напред, а не за днес или утре. Путин тръгна да взима ресурсите на Украйна защото на Евро Майдана видя, че те ще влязат в ЕС и така той ще загуби пазарен дял. Всичко е за пари и ние инвестираме. Путин много се наигра, защото изхарчи 3 пъти повече пари от нас, а икономиката му е 10 пъти по-малка. На всичко отгоре не изгуби просто дял от европейския пазар, а направо целия. Тоя се гръмна не в крака, ами направо в главата. Криви му излязоха сметките. "Клоунът" Зеленски не избяга. "Зависимата" Европа не обърна глава на другата страна. "Могучая" се оказа пълна скръб. Плануваната бърза победа се превърна в 5 години резил и невъзможност да вземе "руския" Донбас.

    Коментиран от #63, #66

    21:52 20.05.2026

  • 59 Тодар Живков

    1 3 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    21:53 20.05.2026

  • 60 Казанлъшкия

    0 4 Отговор
    Какви да поддържат като сте ги мачкали и асимилирали от 1918г .до 1992г.? Да ви обичат може би? Няма как .

    21:53 20.05.2026

  • 61 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Ванка от руската разведка":

    Само Китай и Индия са половината свят, а те подкрепят Владимир Владимирович Путин и го ПОСРЕЩАТ КАТО ИМПЕРАТОР ИЛИ МАХАРАДЖА С ОРЪДЕЙНИ САЛЮТИ!

    21:54 20.05.2026

  • 62 Глупости на търкалета

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Коя е суверенната държава":

    СССР е била една изкуствено създадена държава. Ако е била толкова велика е нямало да се разпадне и всяка държава да иска да се оттърве от таза смешна комунистическа бутафория. Ленин, Сталин и Путин са били не само глупави и неадкватни хора, а психически нестабилни и силно индоктринирани индивиди, вредни за държавата и руското население.

    21:54 20.05.2026

  • 63 Това са безспорни

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Факти.

    21:55 20.05.2026

  • 64 историк

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    ако бедните бяха движеща сила,сега още да бяхме в каменната ера!

    21:55 20.05.2026

  • 65 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Еееее":

    ЕС задели 0,2% от икономиката си, не даде нито една жертва и взе 80% от Украйна. Путин задели 7% от икономиката си, даде милион жертви и взе 20% от Украйна. Кой печели и кой губи?

    21:56 20.05.2026

  • 66 Войната е за ресурси

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Но няма да могат да вземат ресурсите на Русия....а наркомана искаше да даде подарените му от Русия на англосаксите, но не го огря.

    21:56 20.05.2026

