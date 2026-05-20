Москва реагира остро на коментарите на Литва относно военната уязвимост на руския ексклав Калининград на Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на изказване на Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, пише БТА.

В балтийските страни на власт сега са доста ограничени политици, пропити от русофобия, заяви днес говорителят на Кремъл, който е в Пекин като част от делегацията, придружаваща президента Путин.

За съжаление балтийските страни сега заемат маниакално антируска позиция, което им пречи да действат в свой интерес, допълни Песков, цитиран от ТАСС.

Литовският външен министър Кестутис Будрис наскоро даде интервю за швейцарския вестник "Нойе Цюрхер айтунг", говорейки за заплахата, която представляват Русия и Беларус. Той се застъпи за силно възпиращо действие от страна на НАТО и призова Северноатлантическия пакт да извърши атака срещу Калининград, припомня ДПА.

На въпроса за Калининград Будрис отговори: "Трябва да покажем на руснаците, че можем да проникнем в малката крепост, която са построили в Калининград. НАТО разполага със средствата да срине до основи руските бази за противовъздушна отбрана и ракетни бази там в случай на извънредна ситуация".

Това беше пряк призив за атака срещу суверенна държава и подкопава европейската стабилност, реагира говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Руският регион Калининград остава важна военна база с ракетни системи, чиито оръжия са способни да достигнат целия регион на Балтийско море.

Забележките идват на фона на напрегнатата ситуация между балтийските държави Естония, Латвия и Литва и Русия във връзка с многобройни инциденти с дронове. Те включват украински дронове, които навлизат в балтийското въздушно пространство, докато се приближават към руски цели в Финския залив.

Москва обвинява балтийските страни, че позволяват територията им да бъде използвана за украински атаки – твърдение, което официалните лица в балтийските столици категорично отхвърлят.