Говори Москва: Политиците от балтийските държави поддържат маниакално антируски позиции

Москва реагира остро на коментарите на Литва относно военната уязвимост на руския ексклав Калининград на Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на изказване на Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, пише БТА.
В балтийските страни на власт сега са доста ограничени политици, пропити от русофобия, заяви днес говорителят на Кремъл, който е в Пекин като част от делегацията, придружаваща президента Путин.
За съжаление балтийските страни сега заемат маниакално антируска позиция, което им пречи да действат в свой интерес, допълни Песков, цитиран от ТАСС.
Литовският външен министър Кестутис Будрис наскоро даде интервю за швейцарския вестник "Нойе Цюрхер айтунг", говорейки за заплахата, която представляват Русия и Беларус. Той се застъпи за силно възпиращо действие от страна на НАТО и призова Северноатлантическия пакт да извърши атака срещу Калининград, припомня ДПА.
На въпроса за Калининград Будрис отговори: "Трябва да покажем на руснаците, че можем да проникнем в малката крепост, която са построили в Калининград. НАТО разполага със средствата да срине до основи руските бази за противовъздушна отбрана и ракетни бази там в случай на извънредна ситуация".
Това беше пряк призив за атака срещу суверенна държава и подкопава европейската стабилност, реагира говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.
Руският регион Калининград остава важна военна база с ракетни системи, чиито оръжия са способни да достигнат целия регион на Балтийско море.
Забележките идват на фона на напрегнатата ситуация между балтийските държави Естония, Латвия и Литва и Русия във връзка с многобройни инциденти с дронове. Те включват украински дронове, които навлизат в балтийското въздушно пространство, докато се приближават към руски цели в Финския залив.
Москва обвинява балтийските страни, че позволяват територията им да бъде използвана за украински атаки – твърдение, което официалните лица в балтийските столици категорично отхвърлят.
6 Балтийски "тигър"
До коментар #4 от "Понеже сте боклуци":Такива сме
21:14 20.05.2026
9 Оня с парчето
До коментар #3 от "Прибалтиките":Обичаш ли мръвката?
Коментиран от #11, #52
21:17 20.05.2026
11 Наркоман
До коментар #9 от "Оня с парчето":Обичам мръвката на Ермак.
21:19 20.05.2026
13 Баба Ванка от руската разведка
Цял Свят и близките планети подържат радикална антируска позиция, Господ подържа антируска позиция !!! Това ненормално племе, тази язва трябва си изчегърта от Земята ☝️
Коментиран от #61
21:19 20.05.2026
15 Руснаци
До коментар #5 от "А Мала Токмачка?":Какво стана с Купянск 100 руснака размазват укрите 6 месеца вече,хахахаха къде е знамето на зеления за осовободена Купянск хахахахахах
21:21 20.05.2026
16 Коя е суверенната държава
До коментар #7 от "гост":Всички са част от великия СССР предали идеите и целите на великата държава провалена и продадена от белязаната тиква горбачов и довършена от пиянката елцин...
Коментиран от #34, #35, #62
До коментар #2 от "Пинчери":Това е едно истинско икономическо джудже :)
21:21 20.05.2026
18 Голям
19 И защо да са гнусни
До коментар #3 от "Прибалтиките":Какви са ти аргументите, или така си говорите просто, пенсионерите в махалата :)
Коментиран от #41
21:22 20.05.2026
20 Таварищчи
СЛАВА ВСУ!!!
Коментиран от #43
21:23 20.05.2026
22 Ново природно явление се появи в Русия
До коментар #10 от "Вали ли черен дъжд?":Нови удари по Уст-Луга. Русия забрани износът на бензин. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.
Коментиран от #30
21:24 20.05.2026
24 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Явно не знаете за битката през 1991г. за телевизионната кула във Вилнюс...
А избитите литовци при щурма на телевизионната кула във Вилнюс също е русофобска политика. Литва плати независимостта си с кръвта на своите синове и дъщери...
21:25 20.05.2026
26 Абе зае....БИ...
Монголо- Татарските роби -- Москаля, бързо забравиха,че.. Московия беше...95 г...под Робство на ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!!
АааааааХахахаха
Коментиран от #36
21:25 20.05.2026
28 Използването на ЯО няма да помогне,
До коментар #14 от "Руснаци":а само ще увеличи и бездруго огромното унижение за руската армия. Така ще се потвърдят за пореден път мненията на военните експерти, че руската армия е изпаднала в пълна невъзможност да се справи на бойното поле с конвенционални оръжия.
Коментиран от #31
21:26 20.05.2026
30 Хахахахаха
До коментар #22 от "Ново природно явление се появи в Русия":Обаче ти знаеш хахах, нито украинските знаят нито руските ама важното е че ти знаеш хахахахаха, скачайки от покрива на жалка та си квартира, вземи и цялото си семейство че гена ви е доста дроб
21:27 20.05.2026
31 Руснаци
До коментар #28 от "Използването на ЯО няма да помогне,":Не се панирай, няма да слагаш памперси от сега, има време, само не се изтървай още, дръж го здраво в гащите
21:28 20.05.2026
33 Гледай филма солнцепек в ютуб
До коментар #7 от "гост":Да видиш кой първо почва да избива рускоговорящи в пограничните ,,украински" области.
Коментиран от #40, #42, #45, #51
21:31 20.05.2026
34 Факти
До коментар #16 от "Коя е суверенната държава":СССР е най-смешната империя, оцеляла само 69 години и саморазпаднала се без пушка да пукне. И да не забравяме, че щеше да изчезне още на 23 години ако Америка не я беше спасила.
21:31 20.05.2026
35 гост
До коментар #16 от "Коя е суверенната държава":С тези мисли в главата и Вие е трябвало да си останете в онова време.
21:31 20.05.2026
36 Фактите НЕ лъжат
До коментар #26 от "Абе зае....БИ...":Спор няма! Както и онези 290 г. Роби във Монголо-Татарския ХАГАНАТ!
21:32 20.05.2026
39 Маша Захарова, говорител МИД
До коментар #18 от "Голям":"...защото Русия не е нападала Украйна..."
Само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!
Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !
Мисълта че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо могат да предполагат само душевно болни хора!
Коментиран от #44
21:32 20.05.2026
40 гост
До коментар #33 от "Гледай филма солнцепек в ютуб":повярвай,руска пропаганда не ми се гледа,Вие сте ни достатъчни.
21:33 20.05.2026
41 Пенционер
До коментар #19 от "И защо да са гнусни":На баба ти хурката
21:33 20.05.2026
42 Факти
До коментар #33 от "Гледай филма солнцепек в ютуб":Путин е избил милиони рускоговорящи. Никой не може да го барне за първото място. Путин е враг номер едно на Русия.
Коментиран от #46
21:33 20.05.2026
44 Факт
До коментар #39 от "Маша Захарова, говорител МИД":" Само луд човек може да помисли,че П едерацията ше нападне Независима Украйна!
Това са предварително Планирани военни учения на П едерацията"
Ху... йло... 18. 02. 22 г.
21:36 20.05.2026
45 катюша
До коментар #33 от "Гледай филма солнцепек в ютуб":остави солнцепека,това е гражданска война в бившия ссср,като болшевики срещу бели,нека се разберат най- накрая!
Коментиран от #48
21:38 20.05.2026
46 СЛАВА ПУТИНУ
До коментар #42 от "Факти":СЛАВА РОССИИ🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Коментиран от #49
21:38 20.05.2026
48 Ами да се разберат САМИ! Точно
До коментар #45 от "катюша":А не цяла Европа да събира пари за крадливата зеленска шайка
Коментиран от #54, #58
21:40 20.05.2026
49 гламав
До коментар #46 от "СЛАВА ПУТИНУ":ти от коя секта си?
Коментиран от #55
21:40 20.05.2026
50 Факти
До коментар #37 от "евреин":Защото комунизмът е строй на бедните. Нормално е да победи в бедни държави. Там хората буквално са умирали от глад и вече не им е пукало за живота им. Затова са се вдигнали на масова революция срещу властта.
Коментиран от #64
21:40 20.05.2026
51 Гледай ми ДЕДО ВИЯ
До коментар #33 от "Гледай филма солнцепек в ютуб":Глей и слушай кво казват.. участниците ( зелените човечета) във "гражданското недоволство" в Луганск - 2 пъти героят на П едерацията При ГОЖИН, КГБ Гир КИН, ген. Арма Гедон, мото Рола и т.н!
Не грамотен пе.. Дал
Коментиран от #53
21:41 20.05.2026
54 какво да се прави
До коментар #48 от "Ами да се разберат САМИ! Точно":е,няма пълно щастие,китай и северна корея помагат на путин/болшевиките/,а европа на зеленски/белите/!
Коментиран от #56
21:44 20.05.2026
56 Еееее
До коментар #54 от "какво да се прави":Гейвропа отново на губещата страна......
Коментиран от #57, #65
21:47 20.05.2026
57 Уффф
До коментар #56 от "Еееее":То пък Гейраша е много печеливша. Пълна скръб....
21:48 20.05.2026
58 Факти
До коментар #48 от "Ами да се разберат САМИ! Точно":Ти кога ще разбереш, че войната е за ресурси? Украйна има нефт, газ, редкоземни елементи и т.н. Тия ресурси ще влязат в ЕС. Помощта на ЕС за Украйна не са пари на вятъра, а инвестиция, която ще се изплати в бъдеще. Целта е Украйна да запази възможно най-много от територията си. Плановете са за десетилетия напред, а не за днес или утре. Путин тръгна да взима ресурсите на Украйна защото на Евро Майдана видя, че те ще влязат в ЕС и така той ще загуби пазарен дял. Всичко е за пари и ние инвестираме. Путин много се наигра, защото изхарчи 3 пъти повече пари от нас, а икономиката му е 10 пъти по-малка. На всичко отгоре не изгуби просто дял от европейския пазар, а направо целия. Тоя се гръмна не в крака, ами направо в главата. Криви му излязоха сметките. "Клоунът" Зеленски не избяга. "Зависимата" Европа не обърна глава на другата страна. "Могучая" се оказа пълна скръб. Плануваната бърза победа се превърна в 5 години резил и невъзможност да вземе "руския" Донбас.
Коментиран от #63, #66
21:52 20.05.2026
61 Глупости
До коментар #13 от "Баба Ванка от руската разведка":Само Китай и Индия са половината свят, а те подкрепят Владимир Владимирович Путин и го ПОСРЕЩАТ КАТО ИМПЕРАТОР ИЛИ МАХАРАДЖА С ОРЪДЕЙНИ САЛЮТИ!
21:54 20.05.2026
62 Глупости на търкалета
До коментар #16 от "Коя е суверенната държава":СССР е била една изкуствено създадена държава. Ако е била толкова велика е нямало да се разпадне и всяка държава да иска да се оттърве от таза смешна комунистическа бутафория. Ленин, Сталин и Путин са били не само глупави и неадкватни хора, а психически нестабилни и силно индоктринирани индивиди, вредни за държавата и руското население.
21:54 20.05.2026
63 Това са безспорни
До коментар #58 от "Факти":Факти.
21:55 20.05.2026
64 историк
До коментар #50 от "Факти":ако бедните бяха движеща сила,сега още да бяхме в каменната ера!
21:55 20.05.2026
65 Факти
До коментар #56 от "Еееее":ЕС задели 0,2% от икономиката си, не даде нито една жертва и взе 80% от Украйна. Путин задели 7% от икономиката си, даде милион жертви и взе 20% от Украйна. Кой печели и кой губи?
21:56 20.05.2026
66 Войната е за ресурси
До коментар #58 от "Факти":Но няма да могат да вземат ресурсите на Русия....а наркомана искаше да даде подарените му от Русия на англосаксите, но не го огря.
21:56 20.05.2026