"Карелски меч": НАТО струпа 10 хиляди войници край руската граница във Финландия

Във Финландия започват мащабните сухопътни учения „Карелски меч“. Те се провеждат в района на Кименлааксо, Южна Карелия и Южно Саво, близо до руската граница.
Около десет хиляди войници, включително от Обединеното кралство и САЩ, участват в маневрите, както и 1 500 единици техника. Освен това ще бъдат проведени тренировъчни полети от финландските и съюзническите военновъздушни сили. Ученията ще продължат до 29 май.
Основният фокус на „Карелски меч“ е отработването на колективна отбрана на територията на Финландия. Учението развива оперативната съвместимост между финландските въоръжени сили и съюзниците от НАТО, като тества логистиката, тактическото взаимодействие и координацията при евентуален високоинтензивен конфликт в арктически и погранични условия.
Както отбеляза руският посланик в Хелзинки Павел Кузнецов, Финландия е засилила дейностите по обучение на войски в страната и чужбина, а също така е увеличила мащаба на маневрите близо до границата. Москва ще вземе това предвид при военно-политическото си планиране, предупреди той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #35
05:59 22.05.2026
2 BG дракон 🐉
😅🤣😂
Коментиран от #34
06:00 22.05.2026
3 дядото
06:00 22.05.2026
4 Някой си
06:01 22.05.2026
5 Смотаняху
Коментиран от #9
06:01 22.05.2026
6 Гинкобилоба
06:02 22.05.2026
7 Оня
06:07 22.05.2026
8 Витошка мечка
06:09 22.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Рублевка
След размяна на ядрени удари между РФ и Западна Европа, жертвите ще бъдат 98% от населението на Европа и 30% от населението на РФ, ако Франция успее да нанесе ядрени удари.
Да пази Господ и никога да не се случва!
06:15 22.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
06:20 22.05.2026
14 За какво са им тези учения?
06:22 22.05.2026
15 Боруна Лом
06:23 22.05.2026
16 Тези
Коментиран от #20
06:28 22.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ужас
Коментиран от #21
06:36 22.05.2026
20 Дааааа
До коментар #16 от "Тези":Като ху.. йло , 13 г пред селото ПОКРОВСК )))
06:37 22.05.2026
21 Механик
До коментар #19 от "Ужас":Какви памперси, Фюрера педофил избяга по прашки от някакъв ГОТВАЧ
Ха-ха-ха
Коментиран от #23, #30
06:39 22.05.2026
22 Интересен глагол
06:42 22.05.2026
23 ха ха ха ....какъв си смешник афторе..
До коментар #21 от "Механик":Само като чуете за Путин и цапате гащите ...
06:43 22.05.2026
24 биолог
06:44 22.05.2026
25 Опелото
Ама то на монголите и Ким,..една Украйна им е много
Хахахахаха
Коментиран от #29
06:45 22.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хохо Бохо
06:45 22.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ха ха ха ...още един из трещел ..
До коментар #25 от "Опелото":Давай с мантрите брат ..
Чувалите друго показват ..
06:47 22.05.2026
30 Киро копача
До коментар #21 от "Механик":Дъртия пи дер прекопа магистралите, мостовете и монголите копаеха траншеи около мумията и кремля
))
06:48 22.05.2026
31 Калина
Украинските мурветини са причината.И за ХИФа се отнася.
06:48 22.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 BG копейка
До коментар #2 от "BG дракон 🐉":Като гледам ордата на Путлер пета година и едно голямо НИЩО, освен обилни количества Груз 200
Коментиран от #41
06:52 22.05.2026
35 Финляндия дължи независимостта си
До коментар #1 от "Факти":от шведите именно на Русия.
Коментиран от #38
06:52 22.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 на тия учения
Дано през целите учения дъжд да вали !!!
06:55 22.05.2026
38 АМИ ЛЕНИН НАЛИ И ТОЙ ГИ
До коментар #35 от "Финляндия дължи независимостта си":ОСВОБОДИ СРЕЩУ ДОГОВОР ЗА НЕУТРАЛНОСТ......ЕЙ ТВА Е БЛАГОДАРНОСТТА НА РОБИТЕ ЗА ТВА БОЙ И НА СИНДЖИРА......
06:55 22.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ФАЛИРАЛ ЦЕНТАДЖИЯ
До коментар #34 от "BG копейка":ЗА ИНА НЕДЕЛЯ ЦЕНТАДЖЖИТЕ ЗАГУБИХА СРЕЩУ ОРМУЗ ПОЛОВИНАТА СИ РЕЙПЪРИ И ТХААДОВЕ(ПВО)....... АМИ ЗА МЕСЕЦ АКУ БЯХА ОСТАНАЛИ....?!!!! ТЕ И ЗА ТВА ИЗБЯГАХА И ПОЧНАХА ДА ШИКАЛКАВЯТ С ПРЕМИРИЯ И ТРЪМЧО ДА БУДАЛКА ...ТВА ЩЯЛ ДА НАПРАВИ ОНОВА..... ПРААААЗНИ БАЛОНИИИ
06:59 22.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 украински труженички на свободна практик
06:59 22.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ха ха ха ...
До коментар #45 от "Ху хи хи":Да бе брат , питай Епщайн...
Документирано е ...
07:08 22.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Рублевка
Защо САЩ ще помагат на своя конкурент т.е. враг Европа? Какво ще вземат от Европа, дето Щатите го нямат? Ще рискува своите градове, за да защитава внуците на фашистите?
Който го вярва това, да отиде да го прегледат или направо да си слага въжето.
07:18 22.05.2026
49 Жалки смешници
07:38 22.05.2026