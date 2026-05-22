Новини
Свят »
Финландия »
"Карелски меч": НАТО струпа 10 хиляди войници край руската граница във Финландия

"Карелски меч": НАТО струпа 10 хиляди войници край руската граница във Финландия

22 Май, 2026 05:49, обновена 22 Май, 2026 05:55 1 540 49

  • финланндия-
  • карелски меч-
  • учения-
  • военни-
  • нато

В мащабните военни учения ще участват 1 500 единици бойна техника

"Карелски меч": НАТО струпа 10 хиляди войници край руската граница във Финландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Финландия започват мащабните сухопътни учения „Карелски меч“. Те се провеждат в района на Кименлааксо, Южна Карелия и Южно Саво, близо до руската граница.

Около десет хиляди войници, включително от Обединеното кралство и САЩ, участват в маневрите, както и 1 500 единици техника. Освен това ще бъдат проведени тренировъчни полети от финландските и съюзническите военновъздушни сили. Ученията ще продължат до 29 май.

Основният фокус на „Карелски меч“ е отработването на колективна отбрана на територията на Финландия. Учението развива оперативната съвместимост между финландските въоръжени сили и съюзниците от НАТО, като тества логистиката, тактическото взаимодействие и координацията при евентуален високоинтензивен конфликт в арктически и погранични условия.

Както отбеляза руският посланик в Хелзинки Павел Кузнецов, Финландия е засилила дейностите по обучение на войски в страната и чужбина, а също така е увеличила мащаба на маневрите близо до границата. Москва ще вземе това предвид при военно-политическото си планиране, предупреди той.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    18 2 Отговор
    "Карелски меч": НАТО струпа 10 хиляди войници край руската граница във Финландия да прави "плаши" на Русия

    Коментиран от #35

    05:59 22.05.2026

  • 2 BG дракон 🐉

    25 4 Отговор
    Куче, което лае не хапе! НАТО без САЩ са пале, което лае от страх! От джендари войници не става! С токчета и полички, няма как да тичат по-фронтовата линия!
    😅🤣😂

    Коментиран от #34

    06:00 22.05.2026

  • 3 дядото

    20 4 Отговор
    и кой с кого се подготвя за война

    06:00 22.05.2026

  • 4 Някой си

    18 3 Отговор
    И тез бързат за отвъдното.....

    06:01 22.05.2026

  • 5 Смотаняху

    26 3 Отговор
    Някои просто искат да има ТСВ и това е.

    Коментиран от #9

    06:01 22.05.2026

  • 6 Гинкобилоба

    18 3 Отговор
    Тия са лесни,нема и да ги копат,направо у снега и айде 10хиляди замразени трупчета

    06:02 22.05.2026

  • 7 Оня

    15 4 Отговор
    Тия фини са като пинчерите колкото и да го биеш то пак си остава злобно! Трябва по често да се налагат по канчетата!

    06:07 22.05.2026

  • 8 Витошка мечка

    12 2 Отговор
    Добре е да не се събират на едно място, че някоя от отдавна свършилите ракети да не вземе случайно да се отклони нататък.

    06:09 22.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рублевка

    17 4 Отговор
    През Отечествената война, СССР е давал средно 18000 жертви на фронта дневно. През цялата войната в Афганистан СССР дава жертви колкото за един ден през Отечествената война.
    След размяна на ядрени удари между РФ и Западна Европа, жертвите ще бъдат 98% от населението на Европа и 30% от населението на РФ, ако Франция успее да нанесе ядрени удари.
    Да пази Господ и никога да не се случва!

    06:15 22.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    13 3 Отговор
    Те забравят манията по войната, която Европа е подхранвала, въпреки че никога не е имала средства за това. Жаба, която е искала да бъде голяма колкото бик, за да компенсира безсилието си.

    06:20 22.05.2026

  • 14 За какво са им тези учения?

    13 3 Отговор
    Конфликтът с НАТО ще бъде ядрен и животът на тези 10000 войници ще бъде няколко минути в реални бойни действия.

    06:22 22.05.2026

  • 15 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    ЗАЩОООО! ЯВНО ПУБЛИКА ЗА ЕВРОВИЗИЯ?

    06:23 22.05.2026

  • 16 Тези

    12 4 Отговор
    Да не се нахендрят сами на меча. Играят си на война.

    Коментиран от #20

    06:28 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ужас

    9 5 Отговор
    Криза е, няма пари за памперси, значи яко ще окензат пейзажа натовците.

    Коментиран от #21

    06:36 22.05.2026

  • 20 Дааааа

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "Тези":

    Като ху.. йло , 13 г пред селото ПОКРОВСК )))

    06:37 22.05.2026

  • 21 Механик

    5 12 Отговор

    До коментар #19 от "Ужас":

    Какви памперси, Фюрера педофил избяга по прашки от някакъв ГОТВАЧ
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #23, #30

    06:39 22.05.2026

  • 22 Интересен глагол

    4 1 Отговор
    С трупа?

    06:42 22.05.2026

  • 23 ха ха ха ....какъв си смешник афторе..

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Само като чуете за Путин и цапате гащите ...

    06:43 22.05.2026

  • 24 биолог

    9 3 Отговор
    Ще има буйна растителност след края на ученията .

    06:44 22.05.2026

  • 25 Опелото

    5 12 Отговор
    2 Милиона монголья Фира а.. НАТО още не е дошъл!
    Ама то на монголите и Ким,..една Украйна им е много
    Хахахахаха

    Коментиран от #29

    06:45 22.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хохо Бохо

    8 4 Отговор
    Хитлер с милионна армия не успя, Наполеон тоже 10000 клоуна ще стигнат ли? Оркестъра на руската армия са повече

    06:45 22.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ха ха ха ...още един из трещел ..

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Опелото":

    Давай с мантрите брат ..
    Чувалите друго показват ..

    06:47 22.05.2026

  • 30 Киро копача

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Дъртия пи дер прекопа магистралите, мостовете и монголите копаеха траншеи около мумията и кремля
    ))

    06:48 22.05.2026

  • 31 Калина

    6 2 Отговор
    Относно заболяванията ...
    Украинските мурветини са причината.И за ХИФа се отнася.

    06:48 22.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 BG копейка

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "BG дракон 🐉":

    Като гледам ордата на Путлер пета година и едно голямо НИЩО, освен обилни количества Груз 200

    Коментиран от #41

    06:52 22.05.2026

  • 35 Финляндия дължи независимостта си

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    от шведите именно на Русия.

    Коментиран от #38

    06:52 22.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 на тия учения

    7 1 Отговор
    ша има карлски костур и ошмулени храсталаци .
    Дано през целите учения дъжд да вали !!!

    06:55 22.05.2026

  • 38 АМИ ЛЕНИН НАЛИ И ТОЙ ГИ

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Финляндия дължи независимостта си":

    ОСВОБОДИ СРЕЩУ ДОГОВОР ЗА НЕУТРАЛНОСТ......ЕЙ ТВА Е БЛАГОДАРНОСТТА НА РОБИТЕ ЗА ТВА БОЙ И НА СИНДЖИРА......

    06:55 22.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ФАЛИРАЛ ЦЕНТАДЖИЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "BG копейка":

    ЗА ИНА НЕДЕЛЯ ЦЕНТАДЖЖИТЕ ЗАГУБИХА СРЕЩУ ОРМУЗ ПОЛОВИНАТА СИ РЕЙПЪРИ И ТХААДОВЕ(ПВО)....... АМИ ЗА МЕСЕЦ АКУ БЯХА ОСТАНАЛИ....?!!!! ТЕ И ЗА ТВА ИЗБЯГАХА И ПОЧНАХА ДА ШИКАЛКАВЯТ С ПРЕМИРИЯ И ТРЪМЧО ДА БУДАЛКА ...ТВА ЩЯЛ ДА НАПРАВИ ОНОВА..... ПРААААЗНИ БАЛОНИИИ

    06:59 22.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 украински труженички на свободна практик

    6 1 Отговор
    Слава Украине! Облагородихме Европа!

    06:59 22.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ха ха ха ...

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ху хи хи":

    Да бе брат , питай Епщайн...
    Документирано е ...

    07:08 22.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Рублевка

    5 1 Отговор
    Имаше един филм преди години по телевизията. Български земевладелец след ВСВ се надяваше САЩ да спаси България от комунистите. Чака, чака и накрая извърши суицид с въже на шията .
    Защо САЩ ще помагат на своя конкурент т.е. враг Европа? Какво ще вземат от Европа, дето Щатите го нямат? Ще рискува своите градове, за да защитава внуците на фашистите?
    Който го вярва това, да отиде да го прегледат или направо да си слага въжето.

    07:18 22.05.2026

  • 49 Жалки смешници

    2 1 Отговор
    Персите ги попиляха тези некадърници

    07:38 22.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания