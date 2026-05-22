Във Финландия започват мащабните сухопътни учения „Карелски меч“. Те се провеждат в района на Кименлааксо, Южна Карелия и Южно Саво, близо до руската граница.

Около десет хиляди войници, включително от Обединеното кралство и САЩ, участват в маневрите, както и 1 500 единици техника. Освен това ще бъдат проведени тренировъчни полети от финландските и съюзническите военновъздушни сили. Ученията ще продължат до 29 май.

Основният фокус на „Карелски меч“ е отработването на колективна отбрана на територията на Финландия. Учението развива оперативната съвместимост между финландските въоръжени сили и съюзниците от НАТО, като тества логистиката, тактическото взаимодействие и координацията при евентуален високоинтензивен конфликт в арктически и погранични условия.

Както отбеляза руският посланик в Хелзинки Павел Кузнецов, Финландия е засилила дейностите по обучение на войски в страната и чужбина, а също така е увеличила мащаба на маневрите близо до границата. Москва ще вземе това предвид при военно-политическото си планиране, предупреди той.