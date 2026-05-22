Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич: Парламентарните избори в Сърбия ще се проведат тази есен

Вучич: Парламентарните избори в Сърбия ще се проведат тази есен

22 Май, 2026 04:53, обновена 22 Май, 2026 04:55 603 1

  • александър вучич-
  • избори-
  • сърбия

Гражданите ще могат да дадат гласа си между края на септември и средата на ноември

Вучич: Парламентарните избори в Сърбия ще се проведат тази есен - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентарните избори в Сърбия ще се проведат тази есен, между края на септември и средата на ноември. Това обяви президентът Александър Вучич.

„Изборите ще се проведат между края на септември и средата на ноември“, заяви Вучич по Радио и телевизия Сърбия.

В началото на май сръбският лидер предположи, че предсрочните парламентарни избори в Сърбия могат да се проведат след два или шест месеца.

Ана Бърнабич, председател на Народното събрание на Сърбия, обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще номинира Вучич за свой кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Bg дракон 🐉

    2 0 Отговор
    Горкото пухкаво сърбе! Изглежда доста убил! Дано и сърбите му бият шута!

    05:37 22.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания