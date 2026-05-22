Вучич: Парламентарните избори в Сърбия ще се проведат тази есен

Парламентарните избори в Сърбия ще се проведат тази есен, между края на септември и средата на ноември. Това обяви президентът Александър Вучич.

„Изборите ще се проведат между края на септември и средата на ноември“, заяви Вучич по Радио и телевизия Сърбия.

В началото на май сръбският лидер предположи, че предсрочните парламентарни избори в Сърбия могат да се проведат след два или шест месеца.

Ана Бърнабич, председател на Народното събрание на Сърбия, обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще номинира Вучич за свой кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.