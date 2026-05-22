Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Полша »
Тръмп праща още 5 000 американски войници в Полша

Тръмп праща още 5 000 американски войници в Полша

22 Май, 2026 05:41, обновена 22 Май, 2026 05:48 874 8

  • тръмп-
  • сащ-
  • войници-
  • полша

Американският президент поднесе новината "с удоволствие"

Тръмп праща още 5 000 американски войници в Полша - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ планират да изпратят допълнителни 5000 войници в Полша, обяви президентът Доналд Тръмп.

„В светлината на успешното избиране на настоящия полски президент Карол Навроцки, когото гордо подкрепих, и отношенията ни с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят допълнителни 5 000 войници в Полша“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

По-рано Defense News съобщи, че американската армия е отменила разполагането на 2-ра бронирана бригада от 1-ва кавалерийска дивизия, наброяваща над 4 000 войници, и свързаното с нея оборудване в Полша. Източникът на изданието не разкри подробности за решението.

Около десет хиляди американски войници са разположени в момента в Полша. Ройтерс съобщи вчера, че Вашингтон планира да уведоми съюзниците от НАТО в петък за намаляването на военните сили, които биха могли да бъдат разположени, за да помогнат на Европа в случай на криза.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този

    5 2 Отговор
    Тромпет пълно издухано старче.Защо ги праща тези 5 хиляди войници срещу кого ще воюват.Тези Полски Ку.....рви не са добре.

    Коментиран от #6

    06:00 22.05.2026

  • 3 дядото

    5 2 Отговор
    вече седмици - сутрин праща,вечер изтегля,край нямат безумията

    06:04 22.05.2026

  • 4 Полска мишка

    2 1 Отговор
    Блъфира

    06:18 22.05.2026

  • 5 Тя е ...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Хасан":

    Хърватка, не полякиня ..... Жони

    06:20 22.05.2026

  • 6 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Този":

    Питаш все едно че не знаеш с кого ще воюват тия войници в полша?А да си подочул някакси че БЕЛАРУС всеки момент може да бъде вкарана във войната и следва да й се даде подобаващ Отпор съвсем логично от полша?Знаете ги отлично тия неща,ама се правите по стар русофилски Обичайна умрели лисици!

    06:31 22.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Когато ви писахме, че изтеглянето на 5 000 човечета от Германия не означава изтегляне от Европа, а преместване на изток- мнозина
    ПО ПЕЙКИТЕ се присмиваха🤔❗
    Дано сега виждате как случаЕно двете числа съвпадат🤔❗

    06:53 22.05.2026

  • 8 Шопо

    7 1 Отговор
    Войната между НАТО Русия ще е ядрена.
    Тези 15000 войници които отан струпва на границата с Русия са безполезни.

    07:17 22.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания