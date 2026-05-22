Тръмп праща още 5 000 американски войници в Полша

САЩ планират да изпратят допълнителни 5000 войници в Полша, обяви президентът Доналд Тръмп.
„В светлината на успешното избиране на настоящия полски президент Карол Навроцки, когото гордо подкрепих, и отношенията ни с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят допълнителни 5 000 войници в Полша“, написа той в социалната мрежа Truth Social.
По-рано Defense News съобщи, че американската армия е отменила разполагането на 2-ра бронирана бригада от 1-ва кавалерийска дивизия, наброяваща над 4 000 войници, и свързаното с нея оборудване в Полша. Източникът на изданието не разкри подробности за решението.
Около десет хиляди американски войници са разположени в момента в Полша. Ройтерс съобщи вчера, че Вашингтон планира да уведоми съюзниците от НАТО в петък за намаляването на военните сили, които биха могли да бъдат разположени, за да помогнат на Европа в случай на криза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този
Коментиран от #6
06:00 22.05.2026
3 дядото
06:04 22.05.2026
4 Полска мишка
06:18 22.05.2026
5 Тя е ...
До коментар #1 от "Бай Хасан":Хърватка, не полякиня ..... Жони
06:20 22.05.2026
6 оня с коня
До коментар #2 от "Този":Питаш все едно че не знаеш с кого ще воюват тия войници в полша?А да си подочул някакси че БЕЛАРУС всеки момент може да бъде вкарана във войната и следва да й се даде подобаващ Отпор съвсем логично от полша?Знаете ги отлично тия неща,ама се правите по стар русофилски Обичайна умрели лисици!
06:31 22.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ПО ПЕЙКИТЕ се присмиваха🤔❗
Дано сега виждате как случаЕно двете числа съвпадат🤔❗
06:53 22.05.2026
8 Шопо
Тези 15000 войници които отан струпва на границата с Русия са безполезни.
07:17 22.05.2026