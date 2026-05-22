Тръмп праща още 5 000 американски войници в Полша

САЩ планират да изпратят допълнителни 5000 войници в Полша, обяви президентът Доналд Тръмп.

„В светлината на успешното избиране на настоящия полски президент Карол Навроцки, когото гордо подкрепих, и отношенията ни с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят допълнителни 5 000 войници в Полша“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

По-рано Defense News съобщи, че американската армия е отменила разполагането на 2-ра бронирана бригада от 1-ва кавалерийска дивизия, наброяваща над 4 000 войници, и свързаното с нея оборудване в Полша. Източникът на изданието не разкри подробности за решението.

Около десет хиляди американски войници са разположени в момента в Полша. Ройтерс съобщи вчера, че Вашингтон планира да уведоми съюзниците от НАТО в петък за намаляването на военните сили, които биха могли да бъдат разположени, за да помогнат на Европа в случай на криза.